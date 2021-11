Tornano gli eventi mice all’estero: a Dubai il meeting distributori di Vorwerk firmato Gattinoni

Torna la domanda per eventi e incentive in giro per il mondo. Lo dimostra il caso della multinazionale tedesca Vorwerk, top player nella distribuzione diretta di prodotti per la casa, che si è affidata a Gattinoni Mice per l’organizzazione dell’annuale Distributor conference meeting & incentive: dall’ideazione del concept 2GoBeyond allo scouting della location, fino alla gestione della parte tecnica e logistica. L’evento si è svolto dal 4 al 9 ottobre scorso a Dubai e ha coinvolto oltre 70 distributori provenienti da ogni parte del mondo, che si sono ritrovati nell’esclusivo hotel Mandarin Oriental Jumeirah.

I primi giorni sono stati dedicati a meeting, conferenze e breakout, scanditi da cene speciali in giro per la città. Terminata la fase istituzionale, i migliori distributori sono giunti ad Abu Dhabi per partecipare a un incentive super esclusivo, che è iniziato con un team building adrenalinico presso il circuito F1 Yas Marina circuit, a bordo di Aston Martin e Ferrari. In serata si sono recati presso l’Hakkasan, rinomato ristorante stellato situato presso l’Emirate Palace. Nei giorni seguenti, il programma ha quindi previsto la visita al Louvre, al palazzo reale Qasr Al Watan e alla Gran Moschea dello sceicco Zayed. Il viaggio è terminato con un pranzo tipico emiratino presso il Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum centre for cultural understanding.

L’evento è stato organizzato e realizzato da un team dedicato composto da direttore creativo Samuele Rasola, dall’account manager Enzo Vitale, dalla producer Augusta Franzè, dall’art director Adriano Colombo, dall’operativo Laura Zuccotti, e dalla programmazione Francesca Rossoni.