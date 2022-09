Suite Travel e Cartorange, una nuova partnership per presidiare il territorio

Puntare sul rapporto umano, ma anche sulle tecnologie e l’online. Suite Travel non perde mai di vista il proprio filo conduttore e stringe un accordo con Cartorange che punta su un coinvolgimento totale delle due aziende allo scopo di crescere sul territorio grazie alla formazione e al confronto, senza dimenticare il contatto diretto con il cliente, in un contesto nuovo, dinamico e coinvolgente.

«Siamo orgogliose di presentare la nuova partnership con Cartorange – sottolineano Giada Marabotto e Antonella Ruperto fondatrici di Suite Travel – Siamo state avvicinate da molti possibili partner ma abbiamo scelto Cartorange perché convinte che, grazie ad una comune vision, sia possibile proseguire con entusiasmo il cammino che abbiamo tracciato con fatica in questo primo anno di Suite Travel. Ci siamo autofinanziate ed è stata dura crescere, con il turismo così colpito dalla pandemia e lo scenario incerto che abbiamo vissuto. Eppure ogni mese abbiamo aggiunto un tassello e raggiunto, a piccoli passi, traguardi importanti».

Per Suite Travel è giunto il momento di spingere sull’acceleratore e per crescere è fondamentale unire le forze con un partner serio ed affidabile. Cartorange gestisce da decenni una rete di consulenti (oggi oltre 400 in tutta Italia), ha un’accademia formativa interna e una serie di travel office. «Non solo ma come Suite Travel – aggiungono Marabotto e Ruperto – crede che il rapporto umano sia un grande valore e quindi affianca alle tecnologie e all’utilizzo dell’online, la possibilità di incontri personali».

Tra gli obiettivi delle due aziende l’impegno nel valorizzare i consulenti, puntando sulla qualità più che sui numeri e nel prevedere un’entrata gratuita per gli agenti di viaggi esperti, come quelli che fanno parte di Suite Travel.

Alla base di tutto la convinzione che sia fondamentale puntare sui Corner come luoghi di incontro, perché il momento della scelta del viaggio, con il supporto di consulenti qualificati, sia una vera e propria esperienza in un contesto nuovo.

Suite Travel, che ha già inaugurato alcuni Coin Store, prosegue su questa linea. «I COIN store stanno seguendo un processo di restyling – commentano le due ideatrici di Suite Travel – proprio per andare incontro alle esigenze attuali. Negli store non ci sono più solo abiti e accessori ma servizi di alta gamma come Nespresso, il parrucchiere famoso e i servizi estetici di livello. Ed anche il travel, con i corner Suite. Non solo, ma insieme a Cartorange stiamo concordando il planning di nuove aperture per arrivare a coprire tutti gli store Coin italiani. Ad oggi abbiamo Roma e Napoli, entro un anno ne apriremo altri 3. E li affiancheremo anche con dei temporary pop up, per testare alcune piazze e divulgare il progetto».

L’accordo tra le due aziende prevede per i consulenti di Suite Travel, una ventina, l’entrata nella rete Cartorange. Contemporaneamente il personale Suite potrà dedicarsi alle nuove aperture, all’organizzazione di eventi in store, al commerciale e al marketing.

«Cartorange come Suite Travel punta su viaggi costruiti su misura, pratiche di livello medio-alto, target che ben si identifica con la clientela Coin – concludono Marabotto e Ruperto – Suite Travel ha sempre creduto nella figura del consulente di viaggio che opera con la massima flessibilità ma nasce anche dall’esperienza delle due agenzie di viaggi delle titolari che da oltre 20 anni operano con successo puntando anche sul rapporto fisico. Fra i punti comuni Cartorange Suite c’è anche la sostenibilità, siamo entrambi partner di Up2You e crediamo fortemente in un turismo responsabile».