Sita: taglio del nastro per il nuovo hub tecnologico situato a Cluj, Romania Sita ha aperto un nuovo hub tecnologico a Cluj-Napoca, in Romania, con l’obiettivo di far progredire il futuro dei viaggi aerei attraverso innovazioni all’avanguardia in grado di migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’impatto ambientale e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio senza intoppi. L’hub di Cluj-Napoca si unisce a una rete di hub tecnologici Sita situati a Londra, Letterkenny e Nuova Delhi e si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni che trasformeranno la gestione dei passeggeri e le tecnologie di viaggio. L’hub è funzionale per la creazione di piattaforme di nuova generazione come Sita Flex, che consente ai viaggiatori di effettuare il check-in e imbarcarsi utilizzando i propri cellulari, riducendo i tempi di attesa fino al 40% a livello globale. Inoltre, Sita WorldTracer riduce del 77% gli incidenti di smarrimento dei bagagli e abbatte anche le emissioni di CO₂ grazie al suo sistema basato sul cloud. Gli aeroporti e le compagnie aeree stanno investendo molto nel campo della tecnologia – solo gli aeroporti spendono 10,8 miliardi di dollari e le compagnie aeree 34,5 miliardi di dollari in Ii (Sita Air Transport IT Insights 2023) – evidenziando l’urgenza di innovazione. L’hub di Cluj è in prima linea in questo sforzo, contribuendo al passaggio del settore verso soluzioni basate su cloud, dispositivi mobili e self-service che migliorano l’efficienza operativa e la sostenibilità. Espandendo le capacità tecnologiche globali con questo nuovo hub, Sita rafforza la propria capacità di fornire soluzioni di identità digitale scalabili, sicure e incentrate sulla privacy, come la Digital Travel Credential. Ciò consente a governi, aeroporti e compagnie aeree di adottare sistemi di verifica dell’identità più rapidi e di elaborazione dei passeggeri in tempo reale, garantendo la conformità agli standard globali e migliorando al contempo l’esperienza dei passeggeri. Condividi

Questo l’imprinting con cui ItaliAbsolutely, dall’8 al 13 ottobre, ha organizzato un fam trip per una ventina di buyer provenienti da vari Paesi europei, Stati Uniti, Canada e Russia. Protagoniste del tour, Emilia Romagna e Marche, regioni adriatiche famose per spiagge, relax, divertimento, buona tavola, cultura ed esperienze a 360 gradi.\r

\r

Il tour ha alternato visite ed attività in varie località a momenti d’incontro con operatori italiani interessati a incontrare specialisti di viaggio internazionali e a gettare le basi per collaborazioni future.\r

\r

Prima tappa a Rimini, dove il gruppo è stato accolto da Pier Luigi Ceci e Federica Di Domenicantonio, rispettivamente Groups Mice Welfare Manager e Group Travel & Mice Department del Club Del Sole, che hanno illustrato le peculiarità dei 23 villaggi del gruppo attivi in 7 regioni d’Italia, e le diversificate proposte per individuali, gruppi, incentives ed eventi.\r

\r

\r

\r

Rimini ha poi accolto i partecipanti nel suo cuore antico, premessa di escursioni nel vicino entroterra. Come Sant’Arcangelo di Romagna, meta di una gita in e – bike, e Cesena dove il gruppo ha visitato la rinascimentale Biblioteca Malatestiana, dal 2005 inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO come “Memoria del Mondo”, e la Rocca Malatestiana, raffinato esempio di fortificazione a vedetta della città. Fra le pieghe appenniniche, la nobile Bagno di Romagna - uno dei “Borghi più belli d'Italia”, le cui acque termali erano già note agli antichi Romani - , oggi crocevia di percorsi di trekking e ciclismo per tutti i livelli di difficoltà. E ancora Sarsina, città del grande commediografo latino Tito Maccio Plauto, la cui storia risale al V sec a.C, e Mercato Saraceno, scrigno di piazze e palazzi che si specchiano nelle acque del Savio.\r

\r

[gallery ids=\"476892,476901,476902,476899,476895,476893,476894,476896,476897,476898,476900,476903\"]\r

\r

Pesaro, città natale del famoso musicista Gioacchino Rossini, ha poi accolto i buyer nelle meno note Marche, costellate dall’Adriatico agli Appennini da autentiche perle d’arte: da Urbino, città natale di Raffaello, Gradara e Offida pervase da atmosfere medievali, Ancona, colonia greca arroccata su un promontorio che domina l’Adriatico e Genga, immersa nel verde del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e Frasassi dove si aprono le spettacolari formazioni carsiche delle Grotte.\r

\r

Fra i partner del fam trip, oltre a Inside Marche Live, Giratlantide, Comune di Cesena ,I Percorsi del Savio, Grotte di Frasassi, anche Visit Brescia che la sera del 9 ottobre ha presentato ai tour operator stranieri le peculiarità della città lombarda, polo industriale che vanta una storia millenaria e monumenti d'epoca romana e longobarda dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, e le attrattive che si affacciano sul Lago di Garda.\r

\r

Grande apprezzamento per il programma ed i luoghi visitati da parte dei buyer, alcuni dei quali di origine italiana, particolarmente motivati a far conoscere all’estero il Bel Paese. A riconferma che anche le mete note possono riservare sorprese ed attrattive sorprendenti che da sole valgono un viaggio.\r

\r

Scopri di più sui Fam Trip di ItaliAbsolutely","post_title":"ItaliAbsolutely Fam Trip per buyer, un successo in Emilia Romagna e Marche","post_date":"2024-10-16T12:46:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-esteri","comune-dicesena","educational-tour-agenti-di-viaggio","fam-trip-buyer","fam-trip-emilia-romagna","fam-trip-marche","fam-trip-per-agenti-di-viaggio-stranieri","grotte-di-frasassi","in-evidenza","inside-marche-live","italiabsolutely","travel-quotidiano-fam-trip"],"post_tag_name":["agenti di viaggio esteri","comune dicesena","educational tour agenti di viaggio","fam trip buyer","fam trip emilia romagna","fam trip marche","fam trip per agenti di viaggio stranieri","Grotte di Frasassi","In evidenza","Inside Marche Live","italiabsolutely","travel quotidiano fam trip"]},"sort":[1729082788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sita ha aperto un nuovo hub tecnologico a Cluj-Napoca, in Romania, con l’obiettivo di far progredire il futuro dei viaggi aerei attraverso innovazioni all’avanguardia in grado di migliorare l'efficienza operativa, ridurre l'impatto ambientale e offrire ai passeggeri esperienze di viaggio senza intoppi.\r

L'hub di Cluj-Napoca si unisce a una rete di hub tecnologici Sita situati a Londra, Letterkenny e Nuova Delhi e si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni che trasformeranno la gestione dei passeggeri e le tecnologie di viaggio. L'hub è funzionale per la creazione di piattaforme di nuova generazione come Sita Flex, che consente ai viaggiatori di effettuare il check-in e imbarcarsi utilizzando i propri cellulari, riducendo i tempi di attesa fino al 40% a livello globale. Inoltre, Sita WorldTracer riduce del 77% gli incidenti di smarrimento dei bagagli e abbatte anche le emissioni di CO₂ grazie al suo sistema basato sul cloud.\r

Gli aeroporti e le compagnie aeree stanno investendo molto nel campo della tecnologia – solo gli aeroporti spendono 10,8 miliardi di dollari e le compagnie aeree 34,5 miliardi di dollari in Ii (Sita Air Transport IT Insights 2023) - evidenziando l’urgenza di innovazione. L'hub di Cluj è in prima linea in questo sforzo, contribuendo al passaggio del settore verso soluzioni basate su cloud, dispositivi mobili e self-service che migliorano l'efficienza operativa e la sostenibilità.\r

Espandendo le capacità tecnologiche globali con questo nuovo hub, Sita rafforza la propria capacità di fornire soluzioni di identità digitale scalabili, sicure e incentrate sulla privacy, come la Digital Travel Credential. Ciò consente a governi, aeroporti e compagnie aeree di adottare sistemi di verifica dell'identità più rapidi e di elaborazione dei passeggeri in tempo reale, garantendo la conformità agli standard globali e migliorando al contempo l'esperienza dei passeggeri.","post_title":"Sita: taglio del nastro per il nuovo hub tecnologico situato a Cluj, Romania","post_date":"2024-10-16T11:36:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729078560000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pietro de Arena è il nuovo head of marketing di Alidays Travel Experience. Con oltre 20 anni di esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel sales di diverse realtà, tra cui la rappresentanza italiana del ministero del Turismo israeliano e Club Med, la sua esperienza spazia dalla strategia di posizionamento e implementazione del brand allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati.\r

\r

\"Sono entusiasta di entrare nel mondo Alidays. Sono sicuro che il percorso sarà sfidante e allo stesso tempo molto emozionante. Darò il massimo per poter contribuire al raggiungimento di nuovi traguardi e risultati”, sottolinea lo stesso de Arena. Pietro guiderà un team dedicato, sviluppando strategie di marketing che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei clienti e partner di Alidays, con l'obiettivo di promuovere i valori e la missione dell'azienda nel mondo del turismo italiano ed estero.\r

\r

\"Siamo lieti di dare il benvenuto a Pietro nel nostro team - aggiunge il ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. La sua visione trasversale e la sua esperienza saranno fondamentali per procedere nel nostro cammino, che vede nel viaggio un'esperienza unica, che rende felici le persone. Desidero inoltre esprimere la mia più sincera gratitudine ad Angela Za (strategic marketing advisor uscente, ndr), per il suo prezioso contributo negli anni trascorsi insieme. La sua dedizione, la sua professionalità e la sua umanità hanno costituito un punto fermo nella crescita e nel successo della nostra azienda. Le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali, con la speranza che i nostri percorsi tornino a incrociarsi\".\r

\r

","post_title":"Pietro de Arena nuovo head of marketing di Alidays","post_date":"2024-10-16T11:14:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729077259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La scelta di easyJet come vettore che rileverà i trenta slot giornalieri che Ita Airways e Lufthansa devono cedere all'aeroporto di Milano Linate raccoglie i favori della Commissione Ue. Secondo quanto riferito dall'Ansa, che cita fonti della stassa Ue, la low cost britannica è vista come un buon vettore per tutelare la concorrenza, con un profilo migliore rispetto alla concorrente Volotea.\r

\r

Il closing definitivo all'operazione Ita-Lufthansa potrebbe quindi arrivare entro fine novembre.\r

\r

Nell'hub lombardo le parti si sono impegnate a cedere 192 slot settimanali nella stagione invernale e 204 in quella estiva (pari a circa 15 coppie di slot giornaliere, ovvero 30 voli tra andata e ritorno), garantendo che almeno un altro vettore possa subentrare e stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Per assicurarsi gli slot, easyJet deve presentare a Bruxelles un business plan \"solido\".\r

\r

La compagnie potrebbe poi prendere il posto della di Ita-Lufthansa anche sulle rotte di corto raggio considerate a rischio verso l'Europa centrale per un periodo minimo di tre anni, sempre per evitare il monopolio o duopolio.\r

\r

La questione lungo raggio da Roma Fiumicino\r

\r

In parallelo le trattative con l'antitrust Ue proseguono poi anche sul fronte dei voli di lungo raggio da Roma Fiumicino con destinazione Nord America - Washington, San Francisco e Toronto -, al centro di un lungo braccio di ferro durante la primavera scorsa. In questo caso è richiesto l'ingresso di una concorrente capace di offrire voli diretti o, in alternativa, di due di vettori già presenti in grado di operare collegamenti indiretti con uno scalo nei loro hub europei (come Parigi, Madrid, Amsterdam, Lisbona), garantendo però prezzi competitivi, un tempo di coincidenza di non più di due ore e una durata totale di volo di non oltre tre ore più lungo delle traversate dirette. I nomi più accreditati sono quelli di British Airways ed Air France.\r

\r

Con l'ingresso dei tedeschi nel capitale di Ita, ci sarà poi il passaggio in Star Alliance e nella joint venture A++ che da anni vede collaborare Lufthansa con United Airlines ed Air Canada.\r

\r

","post_title":"Ita-Lh: la scelta di easyJet come remedy taker piace all'Ue. Closing a novembre","post_date":"2024-10-16T10:35:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1729074945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Aeroitalia interrompe per tutta la stagione invernale i collegamenti fra Italia e Romania, che riprenderanno regolarmente alla fine di marzo 2025.\r

\r

La compagnia aerea segnala in una nota che la decisione è successiva «alla forte espansione sul mercato domestico italiano, in particolare in Sardegna e Sicilia dove la presenza del vettore è cresciuta del 60%». Una scelta che, prosegue la nota, «rientra nella strategia di crescita aziendale, che prevede il potenziamento delle rotte domestiche italiane, con un focus specifico sulle regioni di Sardegna e Sicilia».\r

\r

I collegamenti interessati dalla sospensione temporanea sono quindi: Roma Fiumicino-Bucarest Otopeni; Roma Fiumicino-Bacau; Milano Bergamo-Bacau e Cuneo Levaldigi-Bacau. In questo modo Aeroitalia è in grado di «riallocare le risorse per rispondere alla crescente domanda del mercato domestico italiano».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia sospende i collegamenti verso la Romania sino a fine marzo 2025","post_date":"2024-10-16T09:39:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729071575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha centrato una nuova estate di crescita sul mercato Italia nel 2024: tra aprile e settembre il vettore ha trasportato più di 2,8 milioni di passeggeri, pari ad una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 5% sul 2019.\r

Il vettore ha anche arricchito la sua offerta, proponendo un totale di circa 18.000 voli (+7% rispetto al 2023), su 167 rotte (+16% vs 2023) nella stagione estiva. I posti in vendita sono stati più di 3 milioni (+7% vs 2023 e +8% vs 2019), suddivisi fra voli domestici (45%) e collegamenti per le isole (67%).\r

Molto buono anche il load factor che si è attestato intorno al 93%; da aprile a settembre, il vettore ha effettuato con successo la quasi totalità dei voli programmati con un completion factor del 99% e un tasso di cancellazione di appena lo 0,4%.\r

Risultati positivi dalla recente apertura della base operativa estiva a Bari e dall’avvio delle attività dal nuovo aeroporto Salerno Costa D’Amalfi. Complessivamente sono state 21 le nuove rotte inaugurate da Volotea durante l'estate.\r

Il bilancio da inizio anno registra un totale di oltre 3,1 milioni di passeggeri in Italia su oltre 20.000 voli, con un aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di conseguenza Volotea stima di chiudere il 2024 superando i 4 milioni di passeggeri nel nostro Paese, con una crescita del 10% rispetto al 2023.\r

\r

«Per Volotea si è chiusa un’altra estate di successo, caratterizzata da un trend positivo in termini di collegamenti, posti in vendita, passeggeri trasportati e voli, non solo a livello di network, ma anche in Italia – ha commentato Valeria Rebasti, international market director -. Proprio in Italia stiamo consolidando ulteriormente la nostra posizione, a conferma dell’ottimo lavoro fatto finora e dell’importanza strategica di questo mercato per i nostri obiettivi di crescita. Una performance di qualità resa possibile anche grazie alla sinergia, che da sempre ci contraddistingue, con il territorio e gli aeroporti italiani. Infatti, l’apertura della nostra base estiva a Bari e l’avvio delle attività, tra i primi, presso lo scalo di Salerno sono solo alcuni dei momenti chiave della nostra estate italiana».","post_title":"Volotea: oltre 3,1 mln di passeggeri in Italia da inizio 2024, per una crescita del +8%","post_date":"2024-10-16T09:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729070122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La città di Catania, ai piedi dell’Etna, offre ai suoi visitatori la sua bellezza storica e una vivace vita commerciale: il Palace Catania Una Esperienze del Gruppo Una risponde sia alle esigenze leisure, sia a quelle business dei propri ospiti. Sorge infatti nella storica via Etnea, nel cuore del centro urbano, ed è vicino a diversi punti di interesse, come piazza Duomo e il monastero dei Benedettini. Dal suo rooftop si guarda la Muntagna: il vulcano che scandisce i ritmi della vita della città e il cui scuro basalto è da secoli pietra di costruzione per palazzi e strade.\r

\r

L’edificio che ospita il Palace Catania è un palazzo storico di fine ‘800, nato come struttura di accoglienza, di cui è stata mantenuta la facciata in stile barocco originale e ricostruita la parte interna. Nel 2005 è stata realizzata un’attenta ristrutturazione in uno stile nuovo e moderno, con richiami alla territorialità. «Catania è nota per il suo barocco, ha un’ottima posizione geografica tra Taormina e Siracusa e un ricco patrimonio artistico e culturale - sottolinea Massimiliano Torre, direttore del Palace Catania Una Esperienze -. È anche un punto di partenza per raggiungere destinazioni vicine\".\r

\r

L’albergo ha 94 camere, un centro congressi, una palestra è un piccolo bagno-turco. \"Stiamo avviando un progetto di rinnovo delle camere per il biennio 2025/26. La nostra posizione strategica consente all’albergo di avere una continuità occupazionale molto elevata durante l’anno, che si colloca tra l’85% e l’86%\".\r

\r

In primo piano il fascino di Catania, fondata dai greci calcidesi nel 700 a.C. e poi abitata anche dai romani, che si è trasformata nel corso del tempo a causa di terremoti ed eruzioni, prendendo forme sempre nuove. \"Tante le esperienze da vivere - conclude il direttore Torre -: dalla scoperta dell’artigianato generato dal riutilizzo della carta ideato da Bottega Cartura alla possibilità di seguire nel centro cittadino la processione di Sant’Agata, patrona di Catania. Si celebra ogni anno dal 3 al 6 febbraio ed è una delle feste religiose con maggior seguito al mondo, condivisa da 400/500mila persone».\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"476732,476730,476733\"]","post_title":"Palace Catania Una Esperienze per vivere una città attiva, testimone della storia","post_date":"2024-10-16T09:13:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1729069987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È stato presentato il nuovo logo dei 100 anni del Palio del Golfo della Spezia: la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo che quest’anno ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero del Mare e dell’Enit - Agenzia Nazionale Turismo a conferma dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.\r

\r

Il Palio del golfo è uno degli eventi più importanti che si svolge alla Spezia capace di unire sport tradizione e folklore in un’unica manifestazione. L’anno prossimo infatti il Palio compirà cento anni di storia e per il Centesimo sono in programma una serie di iniziative per la sua valorizzazione.\r

\r

«Il Palio del Golfo – spiega l’assessore al Turismo e Palio del Golfo Maria Grazia Frijia - sia come disfida remiera, sia come evento corale, deve fare un salto di qualità; deve essere un volano per tutta l’Area Vasta che vede La Spezia al centro di un progetto di destinazione turistica di qualità, accogliente e inclusiva. Per la nostra comunità, infatti - conclude l’assessore Frijia - il turismo è un settore su cui stiamo puntando con molta decisione e che può essere sempre di più un asse portante del nostro sviluppo».\r

\r

Al Ttg di Rimini, è stato quindi presentato ufficialmente il logo del centenario che è stato curato dal manager Roberto Besana. «Condensare l’essenza di una manifestazione che da otre 100 anni racchiude le storia, le tradizioni e la vita di una comunità è stata una grande sfida che mi auguro aver illustrato e raccontato al meglio nei tratti che vedete dare forma al logo - spiega Besana - Il blu del cielo e del mare, i riflessi del sole nelle stelle delle 13 borgate anima ed attori del Palio, l’acqua del mare che gioca con la prua delle barche, le onde impetuose che non riescono e non riusciranno a fermare la forza dei vogatori che da sempre si sfidano in velocità per il primato. La vitalità delle genti del golfo è rappresentata nei tratti del logotipo che diviene un tributo alla prima domenica di ogni agosto, appuntamento imprescindibile della disputa del Palio del Golfo. Una idea che ha trovato nell’abilità grafica di Luca Finessi dello Studio27 la traduzione in questo marchio che ci accompagnerà per la ricorrenza».","post_title":"La Spezia, nuovo logo e festeggiamenti per i 100 anni del Palio del Golfo","post_date":"2024-10-16T09:00:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729069252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giro di poltrone in casa Hertz che vede protagonisti due manager tricolori. Massimo Scantamburlo a partire dal mese corrente guiderà la filiale italiana, mentre Massimiliano Archiapatti proseguirà il proprio percorso professionale in azienda con il ruolo di vice president operations Europe. \r

\r

Scantamburlo ha iniziato il proprio percorso in Hertz Italia nel 2013 come sales director (carica che manterrà sino alla nomina del suo successore) con la responsabilità di tutte le attività dell’area commerciale. Prima dell’arrivo in compagnia ha ricoperto ruoli chiave in organizzazioni del settore automotive come i dodici anni in Mazda Motor Italy in posizioni crescenti di sales director, marketing director e customer service director. Prima di allora aveva ricoperto per cinque anni posizioni nel management dell’allora Fiat Auto.\r

\r

”Sono estremamente grato all’azienda per questa opportunità, soprattutto in un contesto di grande continuità - commenta lo stesso Scantamburlo -. Sono molto orgoglioso di far parte del team Hertz: una vera famiglia a cui sono fortemente legato e con la quale condivido l’ambizione di continuare a far crescere il nostro brand verso le nuove sfide che il mercato sempre più competitivo ci presenta. Vorrei ringraziare tutti i colleghi che ogni giorno sono al mio fianco e la cui fiducia mi darà ancora più energia e determinazione. Infine, ringrazio Massimiliano Archiapatti per i suoi anni di leadership che, oltre ai risultati di business, hanno forgiato una cultura unica e trasversale per cui chi usufruisce dei nostri servizi di mobilità viene percepito non come cliente, bensì come ospite”.\r

\r

”Massimo è un grande professionista - aggiunge Archiapatti -. Nel corso degli anni abbiamo lavorato insieme su temi chiave, raggiungendo traguardi record. Sono quindi particolarmente lieto di passare a lui il testimone, nella certezza che saprà portare grandi risultati e gestire al meglio le nuove sfide del mercato. Un grande in bocca al lupo quindi a lui e a tutta la squadra Hertz in Italia, con cui ho condiviso un intenso ed emozionante percorso ricco di grandi soddisfazioni”.","post_title":"Massimo Scantamburlo nuovo a.d. Hertz Italia; Archiapatti diventa vp operations Europe","post_date":"2024-10-15T14:46:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1729003587000]}]}}