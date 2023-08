Sita potenzia le funzionalità di 400 chioschi self-service di Air France-Klm Nuove e potenziate funzionalità – tra cui i pagamenti contactless – per i 400 chioschi TS6 Sita del Gruppo Air France-Klm negli aeroporti di Charles de Gaulle a Parigi, Schiphol ad Amsterdam e altri hub in Europa. I chioschi rappresentano l’elemento principale dell’offerta di servizi self-service del gruppo franco-olandese e sono fondamentali per la digitalizzazione dell’intera esperienza di viaggio del passeggero. I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (Pci – Payment Card Industry), per l’accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di Sita aderisce alla normativa PSD2 SCA dell’Ue, perché fornisce un’autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia Pci Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati Pci. Air France-KLlm può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per il gruppo introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro. Condividi

I chioschi rappresentano l’elemento principale dell'offerta di servizi self-service del gruppo franco-olandese e sono fondamentali per la digitalizzazione dell'intera esperienza di viaggio del passeggero. \r

I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (Pci - Payment Card Industry), per l'accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di Sita aderisce alla normativa PSD2 SCA dell'Ue, perché fornisce un'autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia Pci Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati Pci.\r

Air France-KLlm può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per il gruppo introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro.\r

","post_title":"Sita potenzia le funzionalità di 400 chioschi self-service di Air France-Klm","post_date":"2023-08-04T12:12:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1691151157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450751","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Catania è operativo, come anticipato ieri, il terminal aggiuntivo realizzato in collaborazione con l’Aeronautica militare. \r

\r

In pratica i passeggeri trasportati da e per Fontanarossa arrivano al 70% del totale e, sommati al 15% operato da Comiso, portano il sistema aeroportuale della Sicilia orientale a movimentare circa l’85% dei passeggeri totali.\r

\r

L'aggiornamento quotidiano della Sac specifica inoltre che \"Sul fronte Terminal A, si conferma che si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura: il terminal A ritornerà alla sua piena operatività entro i primi giorni della settimana prossima, tenuto conto che il suo utilizzo è subordinato all’ottenimento di autorizzazioni rilasciate da diversi enti, per le quali la Sac ha già avviato la procedura\".\r

\r

Non si placano però le polemiche che vedono scontrarsi da una parte il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani e la Sac, e dall'altra il catanese Adolfo Urso, ministro delle Imprese di Fdi che si scaglia contro Enac e Sac \"sui mancati investimenti negli ultimi 11 anni, e sulla ristrutturazione del terminal Morandi\".","post_title":"Catania: riapertura del Terminal A entro i primi giorni della prossima settimana","post_date":"2023-08-03T12:44:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691066677000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere alza il sipario sulla stagione invernale 2024/25 con l'apertura delle vendite per una una serie di itinerari in diverse destinazioni: dalle mete preferite ai nuovi luoghi caldi, dalle mini-crociere alle crociere più lunghe, la proposta comprende destinazioni in tutti gli emisferi. \r

Protagonisti dell'offerta sono senz'altro le regioni di Nord America e Caraibi: qui si muoveranno Msc Meraviglia, da New York: Msc Seascape, Msc Seaside, e anche Msc Divina da Miami; Msc Seashore, invece, farà scalo a Port Canaveral, vicino a Orlando.\r

\r

Spostandoci dall'altra parte del mondo, Msc Euribia farà il suo debutto negli Emirati Arabi con partenza da Dubai, per crociere di 7 notti, con tappe anche ad Abu Dhabi e sull'isola di Sir Bani Yas.\r

\r

Msc World Europa, una nave all'avanguardia con un design ultramoderno e una vasta scelta di esperienze culinarie, di intrattenimento e di svago per tutte le età, salperà da Genova ogni domenica alla scoperta del Mediterraneo, per un itinerario di 7 notti.\r

\r

Il Nord Europa sarà invece la meta di Msc Preziosa, con programmi di 7 notti e partenza ogni domenica da Amburgo.\r

\r

Tornano nelle Americhe, Msc Virtuosa avrà come homeport Fort-de-France, in Martinica, da dove partirà per un itinerario di 7 notti di fila nei Caraibi Centrali e Meridionali.\r

\r

Infine, obiettivo mar Rosso con Msc Musica che, salpando da Safaga, in Egitto, farà scalo in destinazioni come Luxor, Gedda, Aqaba, Petra e Sharm El-Sheikh, fino a Sokhna Port/Cairo.","post_title":"L'allungo di Msc Crociere: vendite aperte per l'inverno 2024/25","post_date":"2023-08-02T13:20:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690982433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tre milioni di euro per l'acquisto e altri 6 milioni per la riqualificazione dell'immobile: questo l'investimento del Gruppo Bulgarella per l'ex Motel Agip\", storica struttura alberghiera di Palermo attualmente chiusa. \r

\r

Il fabbricato con destinazione alberghiera è composto da sette piani fuori terra per un totale di 120 camere, oltre a locali tecnici, magazzini, sala banchetti, sala ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze. La struttura, che sarà pronta in 24 mesi dall'inizio dei lavori, diventerà un 4 stelle e sarà in grado di generare 60.000 presenze annue.\r

\r

“Il modello di sviluppo del gruppo è orientato al recupero. L’operazione “Ex Motel Agip” rientra perfettamente nel nostro dna. Si tratta di una struttura ricettiva storica, ma oggi dimenticata. La riporteremo a nuovo splendore e diventerà l’albergo commerciale di riferimento della città. Sono molto contento e da palermitano anche un po’ emozionato”, ha commentato Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella.\r

\r

Nel 2022 gli investimenti totali del Gruppo Bulgarella sono stati pari a 10 milioni di euro, mentre nel 2023 ammonteranno a 18-20 milioni di euro, inclusi i lavori per l’Ex Motel Agip di Palermo, le opere di riconversione per l’ex Colonia Olivetti di Sarzana e i lavori di rinnovamento per l’Hotel Bristol di Viareggio. ­\r

\r

Il Gruppo Bulgarella oggi conta 29 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro. Entro il 2023 il numero delle proprietà dovrebbe salire a 30. Al portafoglio alberghiero si aggiungono vari altri immobili di proprietà ad uso commerciale, residenziale e turistico. ","post_title":"Gruppo Bulgarella: 3 mln di euro per l'ex Motel Agip di Palermo. Diventerà un 4 stelle","post_date":"2023-08-02T11:46:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690976788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Interface Tourism Group è stata acquisita da Hopscotch Groupe, gruppo di consulenza per la comunicazione e attore di primo piano nei servizi di social media, digitali, relazioni pubbliche, eventi e marketing. Con l'acquisizione del 100% delle azioni di proprietà del fondatore, presidente e azionista di maggioranza di Interface Tourism, M. Gaël de la Porte du Theil, Hopscotch estenderà la sua presenza in Europa per diventare un player di primo piano nel settore turistico.\r

\r

Nasce così una nuova realtà, \"Hopscotch Interface Tourism\", il cui management committee sarà composto da Frédéric Bedin, presidente del management board di Hopscotch Groupe, Chris Pomeroy, fondatore e ceo di Interface Tourism Spain e Blaise Borezée, managing director di Interface Tourism France. Il fondatore di Interface Tourism Gaël de la Porte du Theil seguirà il progetto come senior advisor.\r

\r

In particolare, il nuovo direttivo implementerà le sinergie tra i team di Interface Tourism e le società di Hopscotch, avvalendosi dell'esperienza in molti settori complementari che influenzano il turismo nel XXI secolo e contribuiscono al successo di una destinazione: eventi culturali e sportivi, retail di lusso, gastronomia, benessere, ecc. La sinergia offrirà ai clienti una esperienza completa di qualitativa in termini di strategia e consulenza in segmenti di attività quali pr, comunicazione digitale, influencer marketing ed eventi.\r

\r

Durante la pandemia, Interface Tourism ha elaborato un piano per sviluppare una struttura paneuropea e un mix unico di servizi per creare un approccio completamente nuovo al marketing e alla comunicazione turistica, perfettamente adattato alle esigenze delle destinazioni e dei brand di viaggio nel contesto odierno. Con questo passaggio, Hopscotch incorpora quindi una serie di società e servizi che compongono Interface Tourism Group: in Francia (Interface Tourism France, Indigo Unlimited, Rep & Co); in Spagna (Interface Tourism Spain, THR Tourism Industry Advisors, Travellyze traveller intelligence); in Italia (Interface Tourism Italy) e nei Paesi Bassi (Interface Tourism Netherlands)\r

\r

Hopscotch punta a completare l'acquisizione delle agenzie di Interface Tourism entro la fine del 2023.","post_title":"Interface nella sfera di Hopscotch Groupe: nasce un nuovo protagonista della consulenza turistica","post_date":"2023-08-01T13:59:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690898342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Traffico passeggeri in crescita del 28,3% in Europa nella prima metà del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ed è il traffico internazionale (+32,2%) ad aumentare ad una velocità doppia rispetto a quello domestico (+16,6%), così come rilevato dall'ultimo report targato Aci Europe. Un trend che potrebbe però cambiare direzione, a chiusura della stagione estiva.\r

\r

Il volume dei passeggeri si è attestato al -7,7% nel primo semestre rispetto ai livelli 2019, “in costante miglioramento nel periodo, passando dal -11% di gennaio al -5,9% di giugno”. A giugno, la migliore performance di traffico passeggeri nel mercato Ue+ è stata registrata dagli aeroporti di Grecia (+14,2%), Islanda (+9,3%), Lussemburgo (+8,7%), Portogallo (+8,1%) e Polonia (+6,3%) . Al contrario, gli aeroporti in Finlandia (-32,2%), Slovenia (-31,9%), Germania (-21,7%), Bulgaria (-20,5%) e Svezia (-18,8%) sono rimasti ben al di sotto dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Bene la performance dell'Italia\r

Aci Europe evidenzia che tra i mercati più importanti, gli aeroporti italiani (+1,9%) hanno registrato i migliori risultati, seguiti da quelli di Spagna (-2,8%), Regno Unito (-6%) e Francia (-8,3%). Passando al resto d'Europa, la migliore performance di traffico passeggeri nel mese di giugno è stata registrata dagli aeroporti dell'Albania (+114,6%), sostenuti dall'espansione dei vettori ultra low cost – seguiti da quelli dell'Uzbekistan (+91,7%), dell'Armenia (+ 87,6%), e Kazakhstan (+43,6%) “che ha beneficiato del traffico russo che si è allontanato dal mercato UE+”. Allo stesso tempo, gli aeroporti in Turchia (+0,6%) e Russia (+0,4%) hanno registrato una piena ripresa.\r

\r

“Il traffico passeggeri è rimbalzato negli ultimi sei mesi, avvicinandosi sempre di più a una ripresa completa - ha commentato Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Tuttavia, il 2023 non è il 2019. Le prestazioni variano ampiamente tra i mercati nazionali e i volumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia per oltre la metà (52%) degli aeroporti europei. Oltre all'impatto duraturo della guerra in Ucraina su alcuni mercati, ciò è in gran parte dovuto a modelli di ripresa che sono diventati strutturali. Questi includono l'imponente ma selettiva espansione dei vettori ultra-low-cost e il relativo declino dei vettori full-service, nonché l'importanza della domanda leisure e VFR, nonché lo spostamento di una parte del traffico domestico verso altri modi di trasporto trasporto\".\r

\r

Finora, la domanda è rimasta \"estremamente resiliente di fronte alle persistenti pressioni inflazionistiche e agli aumenti record delle tariffe aeree da inizio anno\", ha aggiunto il leader. Ma, guardando avanti e oltre il picco dei mesi estivi, “vediamo significativi rischi al ribasso e molta incertezza\".","post_title":"Il traffico passeggeri in Europa cresce a doppia cifra. Le incertezze del futuro","post_date":"2023-08-01T10:14:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690884874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo.\r

\r

In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita.\r

\r

Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted.\r

\r

Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted.\r

\r

\"Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24\".","post_title":"Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024","post_date":"2023-08-01T09:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690882227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_419744\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ben Smith ad Air France-Klm[/caption]\r

\r

Air France-Klm archivia il secondo trimestre dell'anno con il raddoppio degli utili e si allinea ai risultati positivi conseguiti dai principali gruppi europei, sostenuti da una robusta domanda di viaggio, che sembra non temere neppure il caro prezzi.\r

\r

Nel dettaglio, il gruppo franco-olandese ha registrato un significativo aumento dei ricavi che con un +13,7% rispetto all'anno precedente sono saliti a 7,62 miliardi di euro. Anche l'utile operativo ha superato le previsioni, attestandosi a 733 milioni di euro. Il profitto netto è quasi raddoppiato, arrivando a quota 604 milioni di euro rispetto ai 324 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

A fare da traino alla performance positiva l'elevato numero di passeggeri trasportati, 24,7 milioni, a fronte di una capacità che nel trimestre ha raggiunto il 92% dei livelli del 2019, evidenziando una graduale ripresa dalle sfide poste dalla pandemia. Air France-Klm rimane ottimista per il resto dell'anno e prevede che la capacità si attesterà intorno al 95%.\r

\r

\"Abbiamo ottenuto un’altra serie di solidi risultati nel secondo trimestre del 2023. Nonostante l’inflazione, abbiamo visto una crescita a due cifre dei nostri ricavi e un margine operativo record - ha dichiarato Benjamin Smith, ceo del gruppo, sottolineando che \"Questa stagione è un vero e proprio test per il 2024, quando la Francia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, di cui Air France è partner ufficiale\".","post_title":"Lo slancio di Air France-Klm: utili raddoppiati nel secondo trimestre","post_date":"2023-07-31T10:07:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690798058000]}]}}