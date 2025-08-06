Serpe (Sky Road): “Bene la sentenza del Tar del lazio sugli Ncc. E’ un passo importante” Sky Road 236, azienda italiana attiva nel settore del noleggio con conducente (Ncc), accoglie con soddisfazione la recente sentenza del TAR del Lazio che ha annullato il decreto ministeriale relativo al foglio di servizio elettronico. ‘’La decisione del Tribunale amministrativo rappresenta un passo importante nella direzione del buon senso e dell’equilibrio normativo – dichiara Riccardo Serpe, amministratore delegato di Sky Road 236 –. Le disposizioni annullate, tra cui l’obbligo di attesa di 20 minuti tra un servizio e l’altro e quello di iniziare una corsa esclusivamente dal punto in cui si era conclusa la precedente, introducevano limiti sproporzionati per un settore che opera quotidianamente con professionalità, passione e spirito di servizio nei confronti dei cittadini”. Secondo Serpe, le restrizioni avrebbero compromesso la flessibilità e l’efficienza del comparto, penalizzando anche gli operatori turistici e le imprese di intermediazione: “Siamo parte integrante del sistema della mobilità nazionale, in modo complementare e sussidiario rispetto al trasporto pubblico tradizionale. Le norme devono riconoscere e valorizzare questa funzione, non ostacolarla”. Sky Road 236 è oggi presente in diverse grandi città italiane – Milano, Firenze, Roma, Napoli e Salerno – con una rete strutturata e in crescita. L’azienda realizza ogni mese oltre 60mila corse, conta su più di 250 dipendenti assunti stabilmente e adotta un modello industriale basato su qualità, innovazione e sostenibilità economica, sociale e ambientale. Condividi

