Sekurest: partnership con TpPay per la sicurezza nei pagamenti nel settore turismo Nuova partnership per Sekurest: la piattaforma dedicata ai servizi finanziari per la travel industry ha infatti dato il via a una collaborazione con TpPay, istituto di moneta elettronica autorizzata da Banca d’Italia. L’obiettivo è garantire sicurezza finanziaria e flessibilità di pagamento per tutte le aziende che operano nel settore turistico. “Con TpPay abbiamo trovato un partner tecnologico affidabile, capace di supportare pienamente la nostra mission: creare un ecosistema finanziario virtuoso e sicuro per l’intera filiera del turismo ̶̶ sottolinea Carlo Schiavon, ceo & co-founder di Sekurest ̶ . Questa collaborazione rappresenta un passo strategico per garantire protezione, efficienza e flessibilità nelle transazioni, offrendo ai nostri clienti un’esperienza finanziaria sicura e flessibile, sempre in linea con le loro mutevoli esigenze”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la nuova tendenza social media marketing del momento nel turismo: meno influencer generalisti e più contenuti autentici realizzati da insider, punti di riferimento per il pubblico a cui si rivolgono. Sono i cosiddetti micro-influencer, che magari non possono esibire i numeri roboanti dei "colleghi" più famosi, ma i cui contributi sono particolarmente considerati da parte del loro pubblico di riferimento. Ne è convinta Natalie Heatlie, la social media manager di Hays Travel, il più grande network di agenti di viaggi indipendenti britannico. Ma anche un operatore italianissimo come Tour2000AmericaLatina sta puntando da qualche tempo sui micro-influencer. Lo testimonia l'ultimo roadshow ibrido Get Travel with Us, che ha visto gli adv diventare protagonisti del racconti di itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell'America Latina. Tutto merito di Claudia Spreafico che del nuovo concept formativo itinerante è creatrice e convinta assertrice: "Get Travel with Us si inserisce nel piano strategico di marketing di Tour2000AmericaLatina - spiega la responsabile comunicazione e marketing dell'operatore marchigiano, nonché fondatrice di Ruby Image & Communication -. Abbiamo scelto di dare voce e un volto sui social media a chi ogni giorno in agenzia racconta i nostri viaggi ai clienti finali. Come? Nel modo più naturale possibile: alle loro scrivanie in una giornata di lavoro come tante altre. Abbiamo preferito l’intelligenza umana a quella artificiale. Siamo riusciti a trasmettere in questi brevi video, tra sorrisi e racconti delle loro esperienze di viaggio, tutta la loro e nostra professionalità e passione per le esperienze in America Latina. E così il grande pubblico dei social media, anche solo per pochi minuti, riesce a provare l’emozione dei nostri viaggi". L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e ha registrato il sold out in tutte le città proposte. "A breve pianificheremo nuove date in modo da raggiungere tutta la clientela attuale e potenziale in tutto il Paese". Alla base del progetto l'idea che la comunicazione sui social media continui a essere sempre più rilevante nel settore del turismo b2b, ma si scontri con un sovraffollamento di voci, più o meno autorevoli. "La creazione di contenuti video emozionali è necessaria per coinvolgere il pubblico digitale e per trasmettere la passione che anima gli operatori del settore, valorizzando una partnership di lunga data tra agente di viaggio e tour operator. Il grande pubblico li ha da sempre considerati un punto di riferimento per professionalità e affidabilità, ma per restare competitivi sui nuovi mercati digitali e attrarre i viaggiatori Millennials e della Gen-Z è necessario utilizzare nuovi strumenti e nuovi linguaggi". C’è una cosa che accumuna però tutte le fasce generazionali e va al di là degli strumenti e delle forme di comunicazione: "Ed è la ricerca nel viaggio di esperienze uniche e autentiche capaci di creare connessioni emotive - conclude Claudia Spreafico -. Quel senso di empatia e affinità che proviamo quando incontriamo culture diverse, stringiamo amicizie, o ci immergiamo in paesaggi nuovi e inaspettati". [post_title] => Claudia Spreafico, Tour2000AmericaLatina: l'importanza dei micro-influencer [post_date] => 2024-11-26T13:12:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732626750000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479803" align="alignleft" width="300"] Flavio Bucciarelli[/caption] Si chiama Miramis ed è il nuovo brand alberghiero di lusso del gruppo d'investimento svedese Qarlbo. Punto di partenza, la collezione di strutture Erqole, azienda italiana di ospitalità parte della stessa compagine scandinava. Il portfolio di lancio del marchio include quindi l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club di Porto Ercole, entrambi inaugurati nel 2023, insieme all’hotel Torre di Cala Piccola di Porto Santo Stefano e alla fattoria La Capitana di Magliano in Toscana, che saranno entrambe oggetto di importanti ristrutturazioni. Inoltre, nell’ambito di una serie di progetti di rigenerazione urbana, è prevista la realizzazione di una nuova struttura alberghiera nell’area dell’ex fabbrica Cirio, sempre a Porto Ercole. [caption id="attachment_479804" align="alignright" width="300"] Stefano Cuoco[/caption] “Con Miramis celebriamo un nuovo brand, nato dal desiderio di esplorare destinazioni turistiche uniche e creare esperienze autentiche e indimenticabili", sottolinea l'a.d. di Qarlbo Hospitality, Flavio Bucciarelli. Il marchio intende fondare la propria identità sui valori di sostenibilità sociale e ambientale, rispetto per le comunità e innovazione. Un obiettivo che si riflette nella scelta di assumere personale locale, reperire materie prime a livello regionale e abbracciare una filosofia farm-to-table supportata dai propri orti. “La nascita di Miramis segna una tappa importante per la nostra azienda - conclude l'a.d. di Erqole, Stefano Cuoco -. Con un portafoglio accuratamente selezionato e una solida base operativa, siamo pronti a intraprendere questo entusiasmante viaggio". [gallery ids="479805,479806,479807,479808,479809,479810"] [post_title] => La svedese Qarlbo lancia il brand alberghiero Miramis: si parte dal portfolio italiano di Erqole [post_date] => 2024-11-26T12:48:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732625337000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al giro di boa dei due anni di attività iryo, la società partecipata da Trenitalia che opera nel settore dell’alta velocità spagnola, festeggia con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati. Operativa dal 25 novembre 2022, la compagnia del Gruppo Fs ha iniziato collegando le città Madrid, Barcellona e Saragozza, alle quali si sono aggiunte, nel corso del tempo, Valencia, Cuenca, Siviglia, Malaga, Tarragona, Cordoba, Alicante, Albacete. Attualmente iryo, con 65 collegamenti giornalieri, connette 11 città con una flotta di 20 treni Frecciarossa. I treni di iryo hanno raggiunto il 77,43% di load factor (coefficiente di riempimento) nei mesi di giugno, luglio e agosto, con un totale di 2,1 milioni di passeggeri trasportati nella stagione estiva. La rotta più frequentata è stata Barcellona-Siviglia, seguita da Barcellona-Madrid. “Il 2024 è stato fondamentale per il consolidamento di iryo, essendo stato il primo anno che ha visto tutte le rotte attive per almeno 12 mesi - ha dichiarato Simone Gorini, amministratore delegato e direttore generale di iryo -. Essere alla guida di questa azienda è una sfida gratificante che affrontiamo ogni giorno, così come gli oltre 600 dipendenti si impegnano per offrire la migliore esperienza di viaggio ai nostri clienti. Nel nostro secondo anniversario, siamo soddisfatti non solo dei risultati ottenuti, ma anche dei feedback positivi che riceviamo dai viaggiatori”. [post_title] => Trenitalia in Spagna: con Iryo oltre 13 milioni di passeggeri trasportati in due anni [post_date] => 2024-11-26T11:59:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732622345000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incontriamo Alessandro Giuffrè in un elegante spazio di co-working milanese. Segno dei tempi, per una compagnia dell’ospitalità di ultima generazione in forte espansione come Limehome. Il suo impetuoso ritmo di crescita le impedisce infatti di pensare a una sede stabile in un ufficio tradizionale: «Stare qui ci costa di più – ammette il country manager Italia della società tedesca -. Ma per ora è una necessità, perché il nostro staff continua ad aumentare e non possiamo permetterci di fossilizzarci in uno spazio predeterminato». Nato nel 2019, e presente in Italia solo da poco più un anno, il gruppo vanta oggi un portfolio complessivo di circa 8 mila chiavi, di cui 4 mila già operative e altrettante contrattualizzate in pipeline, per circa 280 proprietà tra hotel, rta e serviced apartments inseriti in immobili cielo-terra. «In Italia siamo partiti da poco ma abbiamo già sei strutture operative a Verona, Roma, Milano e Lecce, per un totale di una settantina di chiavi, a cui si aggiungono altre 300 unità abitative in pipeline con apertura prevista tra il 2025 e il 2028. Si tratta di progetti per i quali siamo direttamente impegnati nello sviluppo, a livello consulenziale, mentre l’investimento è a carico della proprietà». Limehome ha infatti un approccio asset-light al mercato, mirando a locare solo immobili cielo-terra o mixed use (con retail al piano terra e due o tre livelli di uffici al massimo) situati nelle aree centrali o semi-centrali delle grandi città, nonché nel cuore delle destinazioni secondarie. I servizi f&b, quando disponibili, sono sempre esternalizzati. «Ma ci piace molto anche sviluppare le economie di vicinato, soprattutto in tema di ristorazione, per cui siamo aperti a partnership ad hoc». I prodotti possono essere sia urban, sia leisure, a patto che le stagionalità siano adeguate. «Cerchiamo destinazioni di almeno 100-150 mila abitanti. In Italia ce ne sono una cinquantina. Di queste ne abbiamo selezionate circa 40 di nostro particolare interesse. Alle proprietà offriamo net yield che vanno dal 6%-6,5% in su». E questo anche grazie a un sistema di gestione high-tech, che consente di rendere variabili molti dei tradizionali costi fissi dell’hotellerie: «L’83% dei nostri ospiti non ha interazione umane ma organizza il proprio soggiorno esclusivamente tramite strumenti digitali. Non solo: possiamo beneficiare anche di sistemi di revenue management in house basati sull’intelligenza artificiale che ci consentono di variare le tariffe in tempo reale, reagendo immediatamente alle variazioni della domanda». In sintesi, conclude Giuffrè, «la nostra idea è quella di creare un’offerta in grado di unire la flessibilità tipica dei portali in stile Airbnb alla consistenza del più tradizionale prodotto di catena». [post_title] => Giuffrè: Limehome ha la flessibilità di Airbnb e la consistenza delle catene [post_date] => 2024-11-26T11:57:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732622251000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479782" align="aligncenter" width="462"] Kanchanaburi[/caption] La provincia di Kanchanaburi, situata nel cuore della Thailandia, è una destinazione che affascina per il suo mix unico di storia drammatica e bellezze naturali mozzafiato. A poco più di due ore da Bangkok, questa regione invita i visitatori a immergersi in un contesto ricco di cultura, tradizioni e paesaggi spettacolari. Conosciuta per il celebre Ponte sul fiume Kwai, reso immortale dal romanzo e dal film omonimi, e per le struggenti memorie della ferrovia della morte, Kanchanaburi è anche un paradiso per gli amanti della natura. Qui, i viaggiatori possono esplorare parchi nazionali incontaminati, ammirare cascate spettacolari e scoprire villaggi remoti immersi nella giungla. Per chi desidera un viaggio autentico e indimenticabile, questa provincia rappresenta una tappa imperdibile nella scoperta della Thailandia. Il ponte sul fiume Kwai: storia e simbolo di resilienza Uno dei luoghi più emblematici di Kanchanaburi è senza dubbio il ponte sul fiume Kwai. Costruito durante la Seconda Guerra Mondiale come parte della ferrovia della morte, il ponte è diventato un simbolo della sofferenza umana e della resilienza. Migliaia di prigionieri di guerra e lavoratori asiatici furono costretti a costruire questa ferrovia, un'impresa devastante che causò innumerevoli perdite di vite. Oggi, il ponte è una meta turistica di grande interesse, dove è possibile passeggiare sulle rotaie e riflettere sulla storia dolorosa che rappresenta. Nei pressi del ponte si trova il Museo della Guerra di JEATH, che offre una visione più approfondita delle difficoltà affrontate durante la costruzione. Per chi vuole approfondire, una visita al cimitero di guerra di Kanchanaburi rappresenta un momento toccante e di grande significato. Le cascate di Erawan: un paradiso naturale A breve distanza dalla città di Kanchanaburi si trova il parco nazionale di Erawan, famoso per le sue cascate omonime. Questo sistema di sette livelli di cascate, ognuno con piscine naturali di acqua cristallina, è una delle meraviglie naturali più spettacolari della Thailandia. Il nome "Erawan" deriva da una creatura mitologica indù, un elefante a tre teste, la cui figura si dice sia richiamata dalla forma della cascata più alta. I visitatori possono seguire sentieri ben segnalati attraverso la foresta per esplorare ogni livello e fare il bagno nelle acque turchesi. La biodiversità del parco è un altro motivo di interesse: con un po' di fortuna, si possono avvistare scimmie, varani e numerosi uccelli esotici. Per chi desidera immergersi nella natura senza rinunciare al comfort, il parco offre anche aree picnic e spazi attrezzati per campeggiare. Le escursioni guidate sono consigliate per comprendere meglio la flora e la fauna locali e per vivere un’esperienza più sicura e completa. La ferrovia della morte: un viaggio nella storia Un altro luogo che racchiude il tragico passato della regione è la ferrovia della morte, costruita per collegare Thailandia e Birmania durante il conflitto mondiale. Il nome stesso evoca le terribili condizioni di lavoro a cui furono sottoposti migliaia di prigionieri e lavoratori locali. Oggi, una parte della ferrovia è ancora funzionante e offre ai visitatori l’opportunità di percorrere uno dei tratti più suggestivi, noto come il "Passo dell’Inferno". Questo viaggio in treno è un’esperienza intensa, che combina paesaggi mozzafiato con un forte significato storico. A fianco della ferrovia si trova il Hellfire Pass Memorial Museum, un sito curato che documenta le condizioni di lavoro e le difficoltà vissute durante la costruzione. Le esposizioni sono interattive e ben organizzate, rendendo la visita interessante e toccante anche per chi non ha familiarità con la storia della guerra. Esplorazioni nella giungla e avventure sostenibili Kanchanaburi non è solo storia, ma anche un luogo ideale per chi cerca avventure all'aria aperta. Escursioni nella giungla, gite in kayak lungo i fiumi e tour in bicicletta attraverso villaggi rurali offrono modi entusiasmanti per scoprire il lato naturale della provincia. Molte agenzie locali organizzano tour sostenibili che permettono di esplorare le comunità locali rispettando l'ambiente. Questo approccio consente ai viaggiatori di vivere esperienze autentiche, come visitare piantagioni di riso o imparare tecniche di artigianato tradizionale. Per chi desidera un’esperienza unica, il soggiorno in una casa galleggiante sul fiume Kwai è una scelta affascinante. Questi alloggi eco-friendly offrono una connessione diretta con la natura, pur garantendo comfort moderni. Molte strutture offrono anche attività come yoga e meditazione, ideali per chi cerca una pausa rigenerante. I viaggi organizzati: la soluzione ideale per scoprire Kanchanaburi Organizzare un viaggio a Kanchanaburi può sembrare impegnativo, ma i tour organizzati in Thailandia rappresentano una soluzione pratica per esplorare la regione senza preoccuparsi della logistica. Molti pacchetti includono trasporto, alloggio e guide esperte che aiutano i visitatori a scoprire i luoghi più importanti e a comprendere il contesto culturale e storico. Questi itinerari ben pianificati offrono una panoramica completa delle attrazioni principali, come il ponte sul fiume Kwai e il parco nazionale di Erawan, ma spesso includono anche esperienze meno conosciute, come la visita a templi nascosti o mercati locali. Scegliere un viaggio organizzato permette di ottimizzare il tempo a disposizione, garantendo un'esperienza ricca e ben bilanciata. Per chi viaggia con la famiglia o in gruppo, questa opzione è particolarmente vantaggiosa, poiché elimina le complessità legate alla pianificazione e offre una maggiore sicurezza durante l’esplorazione. La provincia di Kanchanaburi, con il suo mix di natura e storia, è una destinazione che sa emozionare e ispirare. Attraverso visite ai suoi luoghi iconici e l'esplorazione dei suoi paesaggi incontaminati, ogni viaggiatore potrà portare a casa ricordi indelebili di un angolo unico della Thailandia. i.pr. [post_title] => Alla scoperta di Kanchanaburi: storia e natura nel cuore della Thailandia [post_date] => 2024-11-26T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732620587000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership per Sekurest: la piattaforma dedicata ai servizi finanziari per la travel industry ha infatti dato il via a una collaborazione con TpPay, istituto di moneta elettronica autorizzata da Banca d'Italia. L'obiettivo è garantire sicurezza finanziaria e flessibilità di pagamento per tutte le aziende che operano nel settore turistico. "Con TpPay abbiamo trovato un partner tecnologico affidabile, capace di supportare pienamente la nostra mission: creare un ecosistema finanziario virtuoso e sicuro per l’intera filiera del turismo ̶̶ sottolinea Carlo Schiavon, ceo & co-founder di Sekurest ̶ . Questa collaborazione rappresenta un passo strategico per garantire protezione, efficienza e flessibilità nelle transazioni, offrendo ai nostri clienti un’esperienza finanziaria sicura e flessibile, sempre in linea con le loro mutevoli esigenze”. [post_title] => Sekurest: partnership con TpPay per la sicurezza nei pagamenti nel settore turismo [post_date] => 2024-11-26T10:24:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732616680000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways alza il sipario sulla nuova poltrona di prima classe, il cui debutto - che rientra nel progetto di rinnovo degli interni dell'A380 - è programmato per la metà del 2026. "Una combinazione di design elegante con l'esperta artigianalità britannica" evidenzia una nota del vettore britannico sottolineando come la nuova First sia stata accuratamente progettata per offrire la sensazione di un "moderno hotel di lusso, insieme ai comfort di casa. I sedili sono stati curati da designer esperti e produttori di fama mondiale provenienti da ogni angolo della Gran Bretagna e dell'Irlanda, tra cui Londra, Glasgow, West Yorkshire, Kilkeel e Dublino". British Airways è l'unico vettore europeo a offrire la possibilità di volare in prima classe sulle rotte transatlantiche: i passeggeri che viaggiano in First possono sperimentare il modo più lussuoso di viaggiare della compagnia aerea, con un sedile elegante, accesso esclusivo alle lounge, sicurezza accelerata, uso della First Wing a Heathrow e un eccellente servizio a bordo. La compagnia aerea continua a investire nell'esperienza complessiva del passeggero e ha già lanciato oltre 120 iniziative nell'ambito del suo programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline, dai nuovissimi posti a sedere a corto raggio, alla messaggistica wi-fi gratuita a bordo, fino al rinnovamento delle lounge in tutto il network. "La nuova First si spinge oltre i confini del comfort, del lusso e della modernità, tenendo conto delle preferenze e delle aspettative dei clienti nei minimi dettagli - ha dichiarato Calum Laming, chief customer officer della compagnia britannica -. Questo, insieme ai nostri colleghi che offrono un servizio di livello mondiale, in seguito al lancio del nostro programma First Service Specialists, e ai numerosi vantaggi di volare in First, come l'ingresso in First Wing, l'accesso alle pluripremiate lounge, tra cui la Concorde Room, e l'imbarco prioritario, significa che possiamo davvero offrire ai nostri passeggeri una combinazione vincente per un'esperienza straordinaria”. [gallery ids="479750,479751,479754"] [post_title] => British Airways svela la nuova, lussuosa cabina di prima classe [post_date] => 2024-11-26T10:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732616483000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono aperte le vendite per i 12 resort Bluserena in in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo, in vista delle vacanze 2025. E fino al 5 dicembre è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni per l’estate, con in più la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della partenza. La nuova stagione promette anche di essere ricca di novità. A partire dal restyling di alcune strutture: al sardo Calaserena Resort sono in arrivo otto nuove suite oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua spiaggia e del bar. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, vedrà il completamento del restyling delle camere. Pure il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo sarà protagonista di importanti lavori di ammodernamento che riguarderanno tra gli altri l’anfiteatro, alcuni spazi mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano. Ma le novità non finiscono qui: nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli: il Serenino Club (tre-cinque anni) introduce il Discovery Picnic, un’avventura nella natura con picnic all’aperto e laboratori green. I piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla, e con il laboratorio Serenella Cupcake, dove indosseranno grembiuli e cappelli da chef per preparare dei cupcake. I servizi del Serenino saranno disponibili pure all'Alborèa Ecolodge Resort, il 5 stelle di Bluserena all'Ethra Reserve in Puglia. Anche i bambini più grandi del Serenino Più (sei-nove anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, così come creando slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorando il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno inoltre le attività sportive. Un'ulteriore novità speciale 2025 è Una notte da pirati, durante la quale ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè Resort e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel parco avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza. Per i teenager, infine, il SerenHappy (14-17 anni) porta una novità unica: l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione. [post_title] => Bluserena apre le vendite 2025: Black Friday sino al dicembre [post_date] => 2024-11-26T10:01:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732615289000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova livrea dell'Airbus A380 di Emirates celebra i 125 anni dell'Ac Milan, di cui il vettore di Dubai è official airline partner e principal partner. Entrambi i lati della fusoliera dell’A380 sono stati decorati con vivaci strisce rosse e nere, ispirate al logo del Milan, caratterizzato dalla bandiera del club, l’acronimo Acm e l’anno di fondazione, posizionato accanto alla scritta ‘Milan 125’. Ad accompagnare il design, la sagoma di un giocatore della squadra con la maglia Emirates ‘Fly Better’, mentre calcia un pallone in aria, simboleggiando lo spirito di ambizione e innovazione della partnership tra la squadra e la compagnia aerea. Da oggi, 26 novembre, i tifosi del Milan di tutto il mondo avranno l'opportunità di vedere la livrea speciale con il loro club preferito in tutta la rete Emirates. La livrea speciale è stata completamente progettata, prodotta e installata internamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre. Emirates ha firmato il primo accordo di sponsorizzazione con l'Ac Milan nel settembre 2007. L'anno successivo, la collaborazione è stata elevata a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso accordo di sponsorizzazione sulla maglia è stato visibile per la prima volta durante la stagione 2010/2011, collegando Emirates ad oltre 500 milioni di tifosi Rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è stata visibile sulle maglie del Milan durante le partite ufficiali e le competizioni, con quasi 1000 gol segnati dai giocatori che indossano la maglia con il logo della compagnia aerea [post_title] => Emirates celebra i 125 anni del Milan con una livrea dedicata sull'A380 [post_date] => 2024-11-26T09:14:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732612465000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sekurest partnership tppay la sicurezza nei pagamenti nel settore turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3046,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la nuova tendenza social media marketing del momento nel turismo: meno influencer generalisti e più contenuti autentici realizzati da insider, punti di riferimento per il pubblico a cui si rivolgono. Sono i cosiddetti micro-influencer, che magari non possono esibire i numeri roboanti dei \"colleghi\" più famosi, ma i cui contributi sono particolarmente considerati da parte del loro pubblico di riferimento.\r

\r

Ne è convinta Natalie Heatlie, la social media manager di Hays Travel, il più grande network di agenti di viaggi indipendenti britannico. Ma anche un operatore italianissimo come Tour2000AmericaLatina sta puntando da qualche tempo sui micro-influencer. Lo testimonia l'ultimo roadshow ibrido Get Travel with Us, che ha visto gli adv diventare protagonisti del racconti di itinerari classici e avventurosi in tutti i Paesi dell'America Latina.\r

\r

Tutto merito di Claudia Spreafico che del nuovo concept formativo itinerante è creatrice e convinta assertrice: \"Get Travel with Us si inserisce nel piano strategico di marketing di Tour2000AmericaLatina - spiega la responsabile comunicazione e marketing dell'operatore marchigiano, nonché fondatrice di Ruby Image & Communication -. Abbiamo scelto di dare voce e un volto sui social media a chi ogni giorno in agenzia racconta i nostri viaggi ai clienti finali. Come? Nel modo più naturale possibile: alle loro scrivanie in una giornata di lavoro come tante altre. Abbiamo preferito l’intelligenza umana a quella artificiale. Siamo riusciti a trasmettere in questi brevi video, tra sorrisi e racconti delle loro esperienze di viaggio, tutta la loro e nostra professionalità e passione per le esperienze in America Latina. E così il grande pubblico dei social media, anche solo per pochi minuti, riesce a provare l’emozione dei nostri viaggi\".\r

\r

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e ha registrato il sold out in tutte le città proposte. \"A breve pianificheremo nuove date in modo da raggiungere tutta la clientela attuale e potenziale in tutto il Paese\". Alla base del progetto l'idea che la comunicazione sui social media continui a essere sempre più rilevante nel settore del turismo b2b, ma si scontri con un sovraffollamento di voci, più o meno autorevoli. \"La creazione di contenuti video emozionali è necessaria per coinvolgere il pubblico digitale e per trasmettere la passione che anima gli operatori del settore, valorizzando una partnership di lunga data tra agente di viaggio e tour operator. Il grande pubblico li ha da sempre considerati un punto di riferimento per professionalità e affidabilità, ma per restare competitivi sui nuovi mercati digitali e attrarre i viaggiatori Millennials e della Gen-Z è necessario utilizzare nuovi strumenti e nuovi linguaggi\".\r

\r

C’è una cosa che accumuna però tutte le fasce generazionali e va al di là degli strumenti e delle forme di comunicazione: \"Ed è la ricerca nel viaggio di esperienze uniche e autentiche capaci di creare connessioni emotive - conclude Claudia Spreafico -. Quel senso di empatia e affinità che proviamo quando incontriamo culture diverse, stringiamo amicizie, o ci immergiamo in paesaggi nuovi e inaspettati\".","post_title":"Claudia Spreafico, Tour2000AmericaLatina: l'importanza dei micro-influencer","post_date":"2024-11-26T13:12:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732626750000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479803\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Flavio Bucciarelli[/caption]\r

\r

Si chiama Miramis ed è il nuovo brand alberghiero di lusso del gruppo d'investimento svedese Qarlbo. Punto di partenza, la collezione di strutture Erqole, azienda italiana di ospitalità parte della stessa compagine scandinava.\r

\r

Il portfolio di lancio del marchio include quindi l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club di Porto Ercole, entrambi inaugurati nel 2023, insieme all’hotel Torre di Cala Piccola di Porto Santo Stefano e alla fattoria La Capitana di Magliano in Toscana, che saranno entrambe oggetto di importanti ristrutturazioni. Inoltre, nell’ambito di una serie di progetti di rigenerazione urbana, è prevista la realizzazione di una nuova struttura alberghiera nell’area dell’ex fabbrica Cirio, sempre a Porto Ercole. \r

\r

[caption id=\"attachment_479804\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Stefano Cuoco[/caption]\r

\r

“Con Miramis celebriamo un nuovo brand, nato dal desiderio di esplorare destinazioni turistiche uniche e creare esperienze autentiche e indimenticabili\", sottolinea l'a.d. di Qarlbo Hospitality, Flavio Bucciarelli.\r

\r

Il marchio intende fondare la propria identità sui valori di sostenibilità sociale e ambientale, rispetto per le comunità e innovazione. Un obiettivo che si riflette nella scelta di assumere personale locale, reperire materie prime a livello regionale e abbracciare una filosofia farm-to-table supportata dai propri orti. “La nascita di Miramis segna una tappa importante per la nostra azienda - conclude l'a.d. di Erqole, Stefano Cuoco -. Con un portafoglio accuratamente selezionato e una solida base operativa, siamo pronti a intraprendere questo entusiasmante viaggio\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"479805,479806,479807,479808,479809,479810\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"La svedese Qarlbo lancia il brand alberghiero Miramis: si parte dal portfolio italiano di Erqole","post_date":"2024-11-26T12:48:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732625337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa dei due anni di attività iryo, la società partecipata da Trenitalia che opera nel settore dell’alta velocità spagnola, festeggia con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati.\r

Operativa dal 25 novembre 2022, la compagnia del Gruppo Fs ha iniziato collegando le città Madrid, Barcellona e Saragozza, alle quali si sono aggiunte, nel corso del tempo, Valencia, Cuenca, Siviglia, Malaga, Tarragona, Cordoba, Alicante, Albacete. Attualmente iryo, con 65 collegamenti giornalieri, connette 11 città con una flotta di 20 treni Frecciarossa.\r

I treni di iryo hanno raggiunto il 77,43% di load factor (coefficiente di riempimento) nei mesi di giugno, luglio e agosto, con un totale di 2,1 milioni di passeggeri trasportati nella stagione estiva. La rotta più frequentata è stata Barcellona-Siviglia, seguita da Barcellona-Madrid.\r

\r

“Il 2024 è stato fondamentale per il consolidamento di iryo, essendo stato il primo anno che ha visto tutte le rotte attive per almeno 12 mesi - ha dichiarato Simone Gorini, amministratore delegato e direttore generale di iryo -. Essere alla guida di questa azienda è una sfida gratificante che affrontiamo ogni giorno, così come gli oltre 600 dipendenti si impegnano per offrire la migliore esperienza di viaggio ai nostri clienti. Nel nostro secondo anniversario, siamo soddisfatti non solo dei risultati ottenuti, ma anche dei feedback positivi che riceviamo dai viaggiatori”.","post_title":"Trenitalia in Spagna: con Iryo oltre 13 milioni di passeggeri trasportati in due anni","post_date":"2024-11-26T11:59:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732622345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incontriamo Alessandro Giuffrè in un elegante spazio di co-working milanese. Segno dei tempi, per una compagnia dell’ospitalità di ultima generazione in forte espansione come Limehome. Il suo impetuoso ritmo di crescita le impedisce infatti di pensare a una sede stabile in un ufficio tradizionale: «Stare qui ci costa di più – ammette il country manager Italia della società tedesca -. Ma per ora è una necessità, perché il nostro staff continua ad aumentare e non possiamo permetterci di fossilizzarci in uno spazio predeterminato».\r

\r

Nato nel 2019, e presente in Italia solo da poco più un anno, il gruppo vanta oggi un portfolio complessivo di circa 8 mila chiavi, di cui 4 mila già operative e altrettante contrattualizzate in pipeline, per circa 280 proprietà tra hotel, rta e serviced apartments inseriti in immobili cielo-terra. «In Italia siamo partiti da poco ma abbiamo già sei strutture operative a Verona, Roma, Milano e Lecce, per un totale di una settantina di chiavi, a cui si aggiungono altre 300 unità abitative in pipeline con apertura prevista tra il 2025 e il 2028. Si tratta di progetti per i quali siamo direttamente impegnati nello sviluppo, a livello consulenziale, mentre l’investimento è a carico della proprietà».\r

\r

Limehome ha infatti un approccio asset-light al mercato, mirando a locare solo immobili cielo-terra o mixed use (con retail al piano terra e due o tre livelli di uffici al massimo) situati nelle aree centrali o semi-centrali delle grandi città, nonché nel cuore delle destinazioni secondarie. I servizi f&b, quando disponibili, sono sempre esternalizzati. «Ma ci piace molto anche sviluppare le economie di vicinato, soprattutto in tema di ristorazione, per cui siamo aperti a partnership ad hoc».\r

\r

I prodotti possono essere sia urban, sia leisure, a patto che le stagionalità siano adeguate. «Cerchiamo destinazioni di almeno 100-150 mila abitanti. In Italia ce ne sono una cinquantina. Di queste ne abbiamo selezionate circa 40 di nostro particolare interesse. Alle proprietà offriamo net yield che vanno dal 6%-6,5% in su».\r

\r

E questo anche grazie a un sistema di gestione high-tech, che consente di rendere variabili molti dei tradizionali costi fissi dell’hotellerie: «L’83% dei nostri ospiti non ha interazione umane ma organizza il proprio soggiorno esclusivamente tramite strumenti digitali. Non solo: possiamo beneficiare anche di sistemi di revenue management in house basati sull’intelligenza artificiale che ci consentono di variare le tariffe in tempo reale, reagendo immediatamente alle variazioni della domanda».\r

\r

In sintesi, conclude Giuffrè, «la nostra idea è quella di creare un’offerta in grado di unire la flessibilità tipica dei portali in stile Airbnb alla consistenza del più tradizionale prodotto di catena».\r

\r

","post_title":"Giuffrè: Limehome ha la flessibilità di Airbnb e la consistenza delle catene","post_date":"2024-11-26T11:57:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732622251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479782\" align=\"aligncenter\" width=\"462\"] Kanchanaburi[/caption]\r

\r

La provincia di Kanchanaburi, situata nel cuore della Thailandia, è una destinazione che affascina per il suo mix unico di storia drammatica e bellezze naturali mozzafiato. A poco più di due ore da Bangkok, questa regione invita i visitatori a immergersi in un contesto ricco di cultura, tradizioni e paesaggi spettacolari. Conosciuta per il celebre Ponte sul fiume Kwai, reso immortale dal romanzo e dal film omonimi, e per le struggenti memorie della ferrovia della morte, Kanchanaburi è anche un paradiso per gli amanti della natura. Qui, i viaggiatori possono esplorare parchi nazionali incontaminati, ammirare cascate spettacolari e scoprire villaggi remoti immersi nella giungla. Per chi desidera un viaggio autentico e indimenticabile, questa provincia rappresenta una tappa imperdibile nella scoperta della Thailandia.\r

\r

Il ponte sul fiume Kwai: storia e simbolo di resilienza\r

Uno dei luoghi più emblematici di Kanchanaburi è senza dubbio il ponte sul fiume Kwai. Costruito durante la Seconda Guerra Mondiale come parte della ferrovia della morte, il ponte è diventato un simbolo della sofferenza umana e della resilienza. Migliaia di prigionieri di guerra e lavoratori asiatici furono costretti a costruire questa ferrovia, un'impresa devastante che causò innumerevoli perdite di vite. Oggi, il ponte è una meta turistica di grande interesse, dove è possibile passeggiare sulle rotaie e riflettere sulla storia dolorosa che rappresenta. Nei pressi del ponte si trova il Museo della Guerra di JEATH, che offre una visione più approfondita delle difficoltà affrontate durante la costruzione. Per chi vuole approfondire, una visita al cimitero di guerra di Kanchanaburi rappresenta un momento toccante e di grande significato.\r

\r

Le cascate di Erawan: un paradiso naturale\r

A breve distanza dalla città di Kanchanaburi si trova il parco nazionale di Erawan, famoso per le sue cascate omonime. Questo sistema di sette livelli di cascate, ognuno con piscine naturali di acqua cristallina, è una delle meraviglie naturali più spettacolari della Thailandia. Il nome \"Erawan\" deriva da una creatura mitologica indù, un elefante a tre teste, la cui figura si dice sia richiamata dalla forma della cascata più alta. I visitatori possono seguire sentieri ben segnalati attraverso la foresta per esplorare ogni livello e fare il bagno nelle acque turchesi. La biodiversità del parco è un altro motivo di interesse: con un po' di fortuna, si possono avvistare scimmie, varani e numerosi uccelli esotici.\r

\r

Per chi desidera immergersi nella natura senza rinunciare al comfort, il parco offre anche aree picnic e spazi attrezzati per campeggiare. Le escursioni guidate sono consigliate per comprendere meglio la flora e la fauna locali e per vivere un’esperienza più sicura e completa.\r

\r

La ferrovia della morte: un viaggio nella storia\r

Un altro luogo che racchiude il tragico passato della regione è la ferrovia della morte, costruita per collegare Thailandia e Birmania durante il conflitto mondiale. Il nome stesso evoca le terribili condizioni di lavoro a cui furono sottoposti migliaia di prigionieri e lavoratori locali. Oggi, una parte della ferrovia è ancora funzionante e offre ai visitatori l’opportunità di percorrere uno dei tratti più suggestivi, noto come il \"Passo dell’Inferno\". Questo viaggio in treno è un’esperienza intensa, che combina paesaggi mozzafiato con un forte significato storico.\r

\r

A fianco della ferrovia si trova il Hellfire Pass Memorial Museum, un sito curato che documenta le condizioni di lavoro e le difficoltà vissute durante la costruzione. Le esposizioni sono interattive e ben organizzate, rendendo la visita interessante e toccante anche per chi non ha familiarità con la storia della guerra.\r

\r

Esplorazioni nella giungla e avventure sostenibili\r

Kanchanaburi non è solo storia, ma anche un luogo ideale per chi cerca avventure all'aria aperta. Escursioni nella giungla, gite in kayak lungo i fiumi e tour in bicicletta attraverso villaggi rurali offrono modi entusiasmanti per scoprire il lato naturale della provincia. Molte agenzie locali organizzano tour sostenibili che permettono di esplorare le comunità locali rispettando l'ambiente. Questo approccio consente ai viaggiatori di vivere esperienze autentiche, come visitare piantagioni di riso o imparare tecniche di artigianato tradizionale.\r

\r

Per chi desidera un’esperienza unica, il soggiorno in una casa galleggiante sul fiume Kwai è una scelta affascinante. Questi alloggi eco-friendly offrono una connessione diretta con la natura, pur garantendo comfort moderni. Molte strutture offrono anche attività come yoga e meditazione, ideali per chi cerca una pausa rigenerante.\r

\r

I viaggi organizzati: la soluzione ideale per scoprire Kanchanaburi\r

Organizzare un viaggio a Kanchanaburi può sembrare impegnativo, ma i tour organizzati in Thailandia rappresentano una soluzione pratica per esplorare la regione senza preoccuparsi della logistica. Molti pacchetti includono trasporto, alloggio e guide esperte che aiutano i visitatori a scoprire i luoghi più importanti e a comprendere il contesto culturale e storico. Questi itinerari ben pianificati offrono una panoramica completa delle attrazioni principali, come il ponte sul fiume Kwai e il parco nazionale di Erawan, ma spesso includono anche esperienze meno conosciute, come la visita a templi nascosti o mercati locali.\r

\r

Scegliere un viaggio organizzato permette di ottimizzare il tempo a disposizione, garantendo un'esperienza ricca e ben bilanciata. Per chi viaggia con la famiglia o in gruppo, questa opzione è particolarmente vantaggiosa, poiché elimina le complessità legate alla pianificazione e offre una maggiore sicurezza durante l’esplorazione.\r

\r

La provincia di Kanchanaburi, con il suo mix di natura e storia, è una destinazione che sa emozionare e ispirare. Attraverso visite ai suoi luoghi iconici e l'esplorazione dei suoi paesaggi incontaminati, ogni viaggiatore potrà portare a casa ricordi indelebili di un angolo unico della Thailandia.\r

\r

\r

\r

i.pr.","post_title":"Alla scoperta di Kanchanaburi: storia e natura nel cuore della Thailandia","post_date":"2024-11-26T11:29:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732620587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership per Sekurest: la piattaforma dedicata ai servizi finanziari per la travel industry ha infatti dato il via a una collaborazione con TpPay, istituto di moneta elettronica autorizzata da Banca d'Italia. L'obiettivo è garantire sicurezza finanziaria e flessibilità di pagamento per tutte le aziende che operano nel settore turistico.\r

\r

\"Con TpPay abbiamo trovato un partner tecnologico affidabile, capace di supportare pienamente la nostra mission: creare un ecosistema finanziario virtuoso e sicuro per l’intera filiera del turismo ̶̶ sottolinea Carlo Schiavon, ceo & co-founder di Sekurest ̶ . Questa collaborazione rappresenta un passo strategico per garantire protezione, efficienza e flessibilità nelle transazioni, offrendo ai nostri clienti un’esperienza finanziaria sicura e flessibile, sempre in linea con le loro mutevoli esigenze”.\r

\r

","post_title":"Sekurest: partnership con TpPay per la sicurezza nei pagamenti nel settore turismo","post_date":"2024-11-26T10:24:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732616680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways alza il sipario sulla nuova poltrona di prima classe, il cui debutto - che rientra nel progetto di rinnovo degli interni dell'A380 - è programmato per la metà del 2026.\r

\r

\"Una combinazione di design elegante con l'esperta artigianalità britannica\" evidenzia una nota del vettore britannico sottolineando come la nuova First sia stata accuratamente progettata per offrire la sensazione di un \"moderno hotel di lusso, insieme ai comfort di casa. I sedili sono stati curati da designer esperti e produttori di fama mondiale provenienti da ogni angolo della Gran Bretagna e dell'Irlanda, tra cui Londra, Glasgow, West Yorkshire, Kilkeel e Dublino\".\r

\r

British Airways è l'unico vettore europeo a offrire la possibilità di volare in prima classe sulle rotte transatlantiche: i passeggeri che viaggiano in First possono sperimentare il modo più lussuoso di viaggiare della compagnia aerea, con un sedile elegante, accesso esclusivo alle lounge, sicurezza accelerata, uso della First Wing a Heathrow e un eccellente servizio a bordo.\r

\r

La compagnia aerea continua a investire nell'esperienza complessiva del passeggero e ha già lanciato oltre 120 iniziative nell'ambito del suo programma di trasformazione da 7 miliardi di sterline, dai nuovissimi posti a sedere a corto raggio, alla messaggistica wi-fi gratuita a bordo, fino al rinnovamento delle lounge in tutto il network.\r

\r

\"La nuova First si spinge oltre i confini del comfort, del lusso e della modernità, tenendo conto delle preferenze e delle aspettative dei clienti nei minimi dettagli - ha dichiarato Calum Laming, chief customer officer della compagnia britannica -. Questo, insieme ai nostri colleghi che offrono un servizio di livello mondiale, in seguito al lancio del nostro programma First Service Specialists, e ai numerosi vantaggi di volare in First, come l'ingresso in First Wing, l'accesso alle pluripremiate lounge, tra cui la Concorde Room, e l'imbarco prioritario, significa che possiamo davvero offrire ai nostri passeggeri una combinazione vincente per un'esperienza straordinaria”.\r

\r

[gallery ids=\"479750,479751,479754\"]","post_title":"British Airways svela la nuova, lussuosa cabina di prima classe","post_date":"2024-11-26T10:21:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732616483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le vendite per i 12 resort Bluserena in in Sardegna, Puglia, Calabria, Sicilia e Abruzzo, in vista delle vacanze 2025. E fino al 5 dicembre è possibile approfittare della promozione Black Friday, con sconti fino al 20% su tutte le prenotazioni per l’estate, con in più la possibilità di cancellare sino a 30 giorni prima della partenza.\r

\r

La nuova stagione promette anche di essere ricca di novità. A partire dal restyling di alcune strutture: al sardo Calaserena Resort sono in arrivo otto nuove suite oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della sua spiaggia e del bar. Il Granserena Hotel, posizionato direttamente sul mare in Puglia, vedrà il completamento del restyling delle camere. Pure il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo sarà protagonista di importanti lavori di ammodernamento che riguarderanno tra gli altri l’anfiteatro, alcuni spazi mice e la terrazza esterna del ristorante al primo piano.\r

\r

Ma le novità non finiscono qui: nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli: il Serenino Club (tre-cinque anni) introduce il Discovery Picnic, un’avventura nella natura con picnic all’aperto e laboratori green. I piccoli artisti si divertiranno con il Serenella Clay Art, creando capolavori in argilla, e con il laboratorio Serenella Cupcake, dove indosseranno grembiuli e cappelli da chef per preparare dei cupcake. I servizi del Serenino saranno disponibili pure all'Alborèa Ecolodge Resort, il 5 stelle di Bluserena all'Ethra Reserve in Puglia.\r

\r

Anche i bambini più grandi del Serenino Più (sei-nove anni) potranno divertirsi al Discovery Picnic, così come creando slime appiccicosi nel laboratorio Serenella Slime o esplorando il mondo delle bolle di sapone al Serenella Bubble. Non mancheranno inoltre le attività sportive. Un'ulteriore novità speciale 2025 è Una notte da pirati, durante la quale ragazzi e ragazze (10-13 anni) vivranno un’avventura sotto le stelle, trasformandosi in pirati e passando la notte in tenda. Inoltre, al Serenè Resort e al Torreserena Resort potranno cimentarsi nel parco avventura, affrontando percorsi sospesi tra gli alberi in massima sicurezza. Per i teenager, infine, il SerenHappy (14-17 anni) porta una novità unica: l’Explorer lunch, un picnic all’aperto dove socializzare, divertirsi e scoprire la natura, trasformando il pranzo in un momento speciale di condivisione.","post_title":"Bluserena apre le vendite 2025: Black Friday sino al dicembre","post_date":"2024-11-26T10:01:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732615289000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova livrea dell'Airbus A380 di Emirates celebra i 125 anni dell'Ac Milan, di cui il vettore di Dubai è official airline partner e principal partner.\r

\r

Entrambi i lati della fusoliera dell’A380 sono stati decorati con vivaci strisce rosse e nere, ispirate al logo del Milan, caratterizzato dalla bandiera del club, l’acronimo Acm e l’anno di fondazione, posizionato accanto alla scritta ‘Milan 125’. Ad accompagnare il design, la sagoma di un giocatore della squadra con la maglia Emirates ‘Fly Better’, mentre calcia un pallone in aria, simboleggiando lo spirito di ambizione e innovazione della partnership tra la squadra e la compagnia aerea. \r

\r

Da oggi, 26 novembre, i tifosi del Milan di tutto il mondo avranno l'opportunità di vedere la livrea speciale con il loro club preferito in tutta la rete Emirates. La livrea speciale è stata completamente progettata, prodotta e installata internamente dai team dell’Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre.\r

\r

Emirates ha firmato il primo accordo di sponsorizzazione con l'Ac Milan nel settembre 2007. L'anno successivo, la collaborazione è stata elevata a Top Institutional Sponsor. Il prestigioso accordo di sponsorizzazione sulla maglia è stato visibile per la prima volta durante la stagione 2010/2011, collegando Emirates ad oltre 500 milioni di tifosi Rossoneri in tutto il mondo. Da allora, Emirates è stata visibile sulle maglie del Milan durante le partite ufficiali e le competizioni, con quasi 1000 gol segnati dai giocatori che indossano la maglia con il logo della compagnia aerea","post_title":"Emirates celebra i 125 anni del Milan con una livrea dedicata sull'A380","post_date":"2024-11-26T09:14:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732612465000]}]}}