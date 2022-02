Scalapay e la case-history Dlt Viaggi: clienti a +24%

Un aumento nel numero dei clienti pari al 24,33%, con un corrispondente incremento del ricavo medio per transazione del 10,82%. Non solo: in alta stagione il 24% degli ordini è stato effettuato tramite i servizi Scalapay, mentre la conversione è aumentata del 41,26%. Infine in appena sei mesi, il 3,1% degli utenti che si sono serviti dei sistemi di pagamento dilazionato si è deciso per un secondo acquisto.

Sono i numeri significativi della case-history di successo tra Scalapay e la Ota Dlt Viaggi, dopo solo poco più di un semestre di partnership. “Scalapay ci ha consentito di superare un grande limite: permettere ai clienti di saldare la vacanza anche dopo la data di partenza – spiega il responsabile marketing Dlt Viaggi, Alfredo Miraglia – Questa opportunità è stata di cruciale importanza soprattutto a seguito del cambio delle abitudini causato dal Covid, che ha comportato la tendenza a prenotare sotto data. I consumatori hanno approfittato di agevolazioni finanziarie senza dover esibire documenti personali; noi come azienda abbiamo beneficiato della visibilità che un brand come Scalapay genera”.

“La pandemia ha trasformato i consumatori italiani facendogli fare un balzo di almeno 20 anni verso il digitale – aggiunge il partneships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. In questo contesto di continua mutazione, è fondamentale agire come Dlt Viaggi, velocemente e ascoltando il mercato, per cavalcare il cambiamento. In questo scenario, noi offriamo un sistema di marketing a performance senza costi fissi che permette di essere flessibili, veloci e senza rischi”.