Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia.

“Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro – afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”. Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico – aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436139 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivi chiari e ambiziosi per il nuovo corso InViaggi, il brand generalista acquisito da Fruit lo scorso agosto per differenziare la propria offerta: raggiungere un giro d'affari di 7 milioni di euro nel 2023, in quello cioè che sarà il primo vero anno di attività del marchio sotto la gestione dell'operatore di Aversa, per poi toccare i 20 milioni nel giro di tre anni. Tutto ciò in un contesto nel quale Fruit si appresta a chiudere il 2022 già a quota 20 milioni, per poi salire a 30-35 milioni nei prossimi 12 mesi solo per quanto riguarda il prodotto club. "La programmazione invernale di InViaggi è già partita e include il mar Rosso, con Sharm e Marsa Alam, a cui si aggiunge la Turchia con tour nelle città storiche e in Cappadocia, nonché le vacanze invernali in Italia e i soggiorni termali a Ischia", racconta il direttore prodotto e sviluppo aziendale di Fruit, Giuseppe Falco. Ma ovviamente il piatto forte è atteso per la prossima estate: "Proporremo tutta la Croazia forti di una quarantina di strutture tra appartamenti, villaggi e hotel - aggiunge Falco -. Ci sarà poi Creta, con un focus speciale sulla parte settentrionale dell'isola, Rodi, le Baleari (Minorca e Maiorca), nonché la Tunisia. Non mancherà naturalmente neppure il mar Rosso, con Hurghada e le crociere sul Nilo più combinati con Il Cairo o mare, che si aggiungeranno a Sharm e Marsa Alam. Nel prossimo futuro inseriremo pure Dubai e una destinazione in Africa Equatoriale, che stiamo selezionando proprio in queste settimane". L'investimento maggiore è lato voli, perché l'obiettivo è quello di creare una rete capillare di collegamenti da tutta Italia grazie anche alla novità Sicilia, da cui si potrà partire per alcune destinazioni selezionate. A livello commerciale l'operatore ha pensato quindi di snellire i processi, creando tra le altre cose una struttura commerciale comune ai brand InViaggi e Fruit basata su quattro macro-aree gestite da altrettanti area manager e da un ufficio preposto. Anche il contratto del brand generalista rimarrà, seppur separato, identico nei contenuti a quello tradizionale di Fruit, mentre le agenzie potranno accedere ai portali di entrambi i marchi con la medesima password. Resteranno invece separati i valori di fatturato accumulati dalle agenzie per il calcolo delle commissioni. [post_title] => Il nuovo corso di InViaggi targato Fruit: obiettivo 7 mln di fatturato nel 2023 [post_date] => 2022-12-16T13:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671196585000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436144 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436023" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic[/caption] Il gotha delle eccellenze italiane e degli esponenti associazioni internazionali, gli opinion leader della meeting industry si sono incontrati nella seconda edizione di Italian Knowledge Leaders al Politecnico di Milano per disegnare il mondo mice del futuro. Un progetto nato dalla collaborazione tra Enit e Convention Bureau Italia sotto il patrocinio del Ministero del Turismo. Un percorso avviato per mettere a sistema un supporto strutturato e collaudato a disposizione delle Istituzioni Italiane, delle destinazioni e delle aziende private operanti nella Meeting Industry a favore dei ‘knowledge leader’ italiani. Istituzioni, operatori, e oltre 40 personalità del mondo accademico italiani (medici, scienziati, ingegneri, architetti, ecc.), con importanti cariche all’interno di associazioni internazionali, si sono riuniti insieme per discutere della filiera della meeting Industry fondamentale e del rilancio dell’Italia turistica. Vari gli ospiti in programma che si sono alternati tra i vari panel per un incontro multidisciplinare che ha visto tra gli altri, il Prof. Walter Ricciardi, Past- President della World Federation of Public Health Associations e il Prof. Ferruccio Resta, presidente CRUI e membro del Board di Italian Knowledge Leaders. Se nel 2021 l’Italia si è posizionata al 5º posto per il numero di congressi ed eventi organizzati, la ricerca preliminare di quest’anno, discussa nel corso dell’evento ed effettuata da CBItalia ed Enit ha invece sancito l’Italia destinazione n° 1 in Europa per congressi associativi internazionali organizzati. «Il Mice sta vivendo una forte caratterizzazione, uscendo anche dall'ingessatura del settore e entrando con location flessibili, fuori dalle mete tradizionali e con incursioni nella cultura dei luoghi. La meeting industry sta ripartendo dopo l'onda d'urto degli ultimi anni che però ha regalato paradossalmente un baldo in avanti sul futuro, una visione, una prospettiva comune e il desiderio di star saldi e uniti per far squadra. Il comparto ha manifestato fiducia e capacità di riadattarsi ai nuovi scenari, così che l'Italia è pronta a riposizionarsi con creatività e protagonismo. La collaborazione stretta tra professionisti e mondo accademico con un progetto pensato per capitalizzare l’eccellenza accademica italiana contribuisce ad accelerare ii processi di crescita dell'offerta turistica italiana a beneficio di tutto l’indotto» sostiene il ceo Enit Ivana Jelinic Un numero importante per una Mice Industry (acronimo che sta per Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) che potrebbe variare entro la fine dell’anno, ma che evidenzia un trend positivo del nostro paese e che fonda la sua azione su valori quali la collaborazione e la diffusione della conoscenza, finalizzati a creare una connessione virtuosa tra il progresso scientifico e le ricadute economiche e sociali che i convegni associativi sono in grado di generare ai fini di favorire una società basata sulla conoscenza. «Il successo di questa seconda edizione - commenta Carlotta Ferrari, Presidente CB Italia – riempie di soddisfazione soprattutto per l’impegno dei nostri Ambasciatori del capitale intellettuale. Con Italian knowledge leaders ci apprestiamo a sancire quel collegamento inedito e sinergico del mondo associativo con la meeting Industry e le istituzioni italiane, il perno di una collaborazione tanta agognata nel corso degli ultimi anni e che finalmente sta diventando realtà» conclude Carlotta Ferrari. «La filiera della meeting industry è centrale per Enit nel rilancio dell’Italia turistica. Attraverso questa iniziativa puntiamo soprattutto sul segmento associativo, che rappresenta una quota percentuale sostanziale del comparto, ed è fonte di crescita economica e sociale ma anche un’opportunità di accrescimento culturale» dichiara il consigliere Enit Sandro Pappalardo. «La crescita a valore del turismo passa anche attraverso la capacità di attrarre conoscenze e competenze e di valorizzare le eccellenze italiane nell’ambito del sapere e della scienza a livello internazionale» commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit. [post_title] => Enit-Mice: Italia al primo posto per i congressi associativi internazionali organizzati [post_date] => 2022-12-16T13:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671195644000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways inaugura domani la nuova rotta da Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con l’Airbus A350. La tratta sarà servita da due frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all'8 gennaio). Il volo sarà quindi operato fino al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive anche per le vacanze di Pasqua. “Il collegamento Roma-Malè - dichiara Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo Volare - sviluppa ulteriormente il nostro network individuando le destinazioni con maggior potenzialità e di maggior interesse non solo per il cliente finale ma anche per i partner commerciali, tour operator e agenzie di viaggio specializzate sulla destinazione. I passeggeri Ita Airways potranno raggiungere le Maldive anche con comode connessioni non solo dall’Italia ma da tutta Europa.” "Non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto alle Maldive a Ita Airways e siamo certi che l'aumento della connettività diretta aumenterà gli arrivi durante le festività natalizie e l’inverno - ha affermato Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives -. L'Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, storicamente importante per l'industria del turismo maldiviano. I turisti italiani sono stati infatti i primi a visitare le Maldive quando abbiamo avviato lo sviluppo turistico esattamente 50 anni fa e, oggi, siamo davvero entusiasti di questa nuova connessione diretta tra i due Paesi". [post_title] => Ita Airways: decolla domani il volo da Roma Fiumicino alle Maldive [post_date] => 2022-12-16T12:50:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671195034000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402307" align="alignleft" width="274"] Corrado Lupo[/caption] Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia. “Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro - afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”. Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico - aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”. [post_title] => Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze [post_date] => 2022-12-16T12:44:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671194649000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania si appresta a chiudere il 2022 con una performance positiva dei flussi turistici internazionali. Secondo quando reso noto dall'Ente Nazionale Germanico per il Turismo nel terzo trimestre il volume dei pernottamenti degli ospiti stranieri ha raggiunto circa l'85% del livello pre-crisi. Secondo l'Ufficio federale di statistica, tra gennaio e settembre 2022 i pernottamenti dei visitatori internazionali sono saliti a 50,6 milioni, il 72% rispetto allo stesso periodo del 2019. A luglio hanno raggiunto l'84%, ad agosto l'83% e a settembre l'87%. I mercati principali di provenienza sono stati i Paesi Bassi, seguiti da Svizzera, Stati Uniti, Austria e Polonia. “Le intenzioni di viaggio rimangono elevate. Lo conferma l'ultimo studio "Monitoring Sentiment in Intra European Travel" condotto dalla European Travel Commission nell'ottobre 2022 - sottolinea Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo dell'Ente Germanico -. Il 70% dei viaggiatori provenienti dall'Europa, il mercato più importante per la Germania, che copre l’80% della domanda, sta pianificando di viaggiare nei prossimi sei mesi: un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Le destinazioni estere all'interno dell'Europa sono preferite dal 62% degli europei, con un aumento del 7% rispetto al 2021. Allo stesso tempo, la percentuale di coloro che desiderano fare una vacanza nel proprio Paese o un viaggio a lungo raggio è in calo del 3%”. Sulla base dei dati attuali, l'istituto di ricerche di mercato Tourism Economics prevede per la Germania un volume di circa 60 milioni di pernottamenti da parte di stranieri nel 2022: circa due terzi del precedente anno record del 2019. Un ulteriore aumento del turismo in entrata da 60 a 67 milioni di pernottamenti internazionali è previsto in Germania nel 2023. Nel sondaggio autunnale dell'Etc, la Germania sale dal sesto al quarto posto dopo Francia, Spagna e Italia nella classifica delle destinazioni di viaggio più richieste per i prossimi sei mesi. [post_title] => Germania: i pernottamenti dei turisti stranieri raggiungono i due terzi dei livelli 2019 [post_date] => 2022-12-16T12:10:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671192617000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sulla buona strada per centrare il target di 1,6 milioni fissato dal governo per il 2022 entro la fine di dicembre" le Maldive alzano l'asticella in vista delle sfide del prossimo anno, puntando "a raggiungere un numero ancora maggiore di visitatori, magari 2 milioni". Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives, definisce trend e futuri step dell'ente. Nuovi prodotti ed esperienze caratterizzeranno il nuovo anno, "con l'apertura di nuove strutture che si rivolgeranno a diversi tipi di turisti, tra cui quelli che cercano fughe romantiche, avventura, turismo culturale, esperienze gastronomiche e altro ancora. Anche i servizi b+leisure saranno ampliati. Saremo sempre più focalizzati sul turismo sostenibile, che è una tendenza emergente e molto richiesta". In fieri, campagne marketing in tutti i principali mercati europei, "tra cui Regno Unito, paesi di lingua tedesca, Francia, Spagna e Italia". Il nostro paese, in particolare, si conferma "il quinto mercato di provenienza in termini di arrivi, con oltre 80.000 visitatori (5,4% della quota di mercato totale)". Un posizionamento che si auspica migliorerà anche grazie al ritorno del volo diretto da Roma a Malè, operato da Ita Airways: "Non vediamo l'ora di accogliere la compagnia italiana dopo una così lunga pausa e siamo certi che l'aumento dei collegamenti diretti farà crescere gli arrivi durante la stagione delle vacanze. L'Italia è uno dei nostri mercati chiave tradizionali; i viaggiatori italiani sono stati tra i primi gruppi di turisti arrivati alle Maldive 50 anni fa". Numerose le attività specificamente previste per il mercato Italia: "Per il primo trimestre, abbiamo organizzato fam trip che offrono ai professionisti del settore turistico l'opportunità di visitare l'arcipelago, sperimentare la nostra ospitalità e condividerla con il loro pubblico attraverso post sui social media, articoli e simili. I fam trip ci aiutano a presentare i prodotti e a dare visibilità ai nostri partner. Nel corso dell'anno intendiamo inoltre mantenere la nostra presenza in Italia attraverso altre iniziative di marketing congiunto con il settore turistico e campagne di marketing. Uno degli sforzi più importanti sarà quello di garantire la partecipazione a fiere e mostre in loco in Italia, insieme ai partner del settore, per creare una rete di contatti e commercializzare ulteriormente le Maldive in Italia. [post_title] => Visit Maldives, Mohamed: "Obiettivo 2 milioni di visitatori nel 2023. Campagne sui principali mercati europei" [post_date] => 2022-12-16T11:46:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671191215000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore torna a concentrarsi sulla sostenibilità con il lancio della Mice Sustainability Roadmap, un'iniziativa – parte della strategia generale di Singapore Tourism Board – per definire obiettivi e strategie in grado di aumentare gli standard di sostenibilità nell'industria Mice nei prossimi anni. Guidato dal Singapore Green Plan 2030 e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il progetto fa perno su tre obiettivi specifici per posizionare Singapore come una delle destinazioni Mice più sostenibili dell'Asia Pacifico: sviluppare entro il 2023 una serie di standard di sostenibilità che il settore possa applicare facilmente e puntare a un riconoscimento internazionale entro il 2024; l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale o nazionale - o entrambe - entro il 2025 per tutte le sei sedi Mice appositamente costruite e l'80% dei membri di Saceos (Singapore Association of Convention & Exhibition Organisers & Suppliers); il monitoraggio della riduzione di rifiuti e di emissioni di carbonio entro il 2023, in linea con il Singapore Green Plan entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, Stb e Saceos hanno istituito il MICE Sustainability Committee nell'agosto del 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sforzi di sostenibilità e sulle migliori pratiche, incoraggiare il settore ad adottare pratiche sostenibili e approfondire le competenze in materia di sostenibilità. [post_title] => Singapore: la sostenibilità diventa chiave di volta per lo sviluppo del segmento Mice [post_date] => 2022-12-16T10:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671186319000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair aprirà due nuove rotte dall'Italia verso Cork per l'estate 2023: i voli da Roma e Treviso decolleranno dal prossimo aprile, con due frequenze settimanali su ciascuna tratta. “Con l'avvicinarsi della Pasqua e dell'estate '23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Cork - afferma il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - offrendo ai passeggeri di Roma e Treviso ancora più scelta durante la pianificazione delle vacanze estive. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe a partire da 29,99 euro". [post_title] => Ryanair collegherà Cork con Roma e Treviso per l'estate 2023 [post_date] => 2022-12-16T10:02:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671184945000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti: è questa l’ultima esperienza di Gardaland, Jumanji - The Labyrinth. Ufficialmente presentata ieri, la nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del parco. Offrirà agli avventurieri di tutte le età un'altra esperienza per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment. "Il più importante parco a tema in Italia è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures Entertainment. Siamo lieti di annunciare Jumanji - The Labyrinth a Gardaland - sottolinea il ceo di Merlin Entertainments, Scott O'Neil -. Continuare a dare vita a questo mondo è uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi. Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico, portando in vita i loro film o i loro personaggi, e noi di Merlin Entertainments abbiamo la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo". [post_title] => Presentata ufficialmente la novità Gardaland del 2023: Jumanji - The Labyrinth [post_date] => 2022-12-16T09:51:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671184280000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sara a disneyland paris la convention 2023 di nuovevacanze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1415,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436139","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivi chiari e ambiziosi per il nuovo corso InViaggi, il brand generalista acquisito da Fruit lo scorso agosto per differenziare la propria offerta: raggiungere un giro d'affari di 7 milioni di euro nel 2023, in quello cioè che sarà il primo vero anno di attività del marchio sotto la gestione dell'operatore di Aversa, per poi toccare i 20 milioni nel giro di tre anni. Tutto ciò in un contesto nel quale Fruit si appresta a chiudere il 2022 già a quota 20 milioni, per poi salire a 30-35 milioni nei prossimi 12 mesi solo per quanto riguarda il prodotto club.\r

\r

\"La programmazione invernale di InViaggi è già partita e include il mar Rosso, con Sharm e Marsa Alam, a cui si aggiunge la Turchia con tour nelle città storiche e in Cappadocia, nonché le vacanze invernali in Italia e i soggiorni termali a Ischia\", racconta il direttore prodotto e sviluppo aziendale di Fruit, Giuseppe Falco. Ma ovviamente il piatto forte è atteso per la prossima estate: \"Proporremo tutta la Croazia forti di una quarantina di strutture tra appartamenti, villaggi e hotel - aggiunge Falco -. Ci sarà poi Creta, con un focus speciale sulla parte settentrionale dell'isola, Rodi, le Baleari (Minorca e Maiorca), nonché la Tunisia. Non mancherà naturalmente neppure il mar Rosso, con Hurghada e le crociere sul Nilo più combinati con Il Cairo o mare, che si aggiungeranno a Sharm e Marsa Alam. Nel prossimo futuro inseriremo pure Dubai e una destinazione in Africa Equatoriale, che stiamo selezionando proprio in queste settimane\".\r

\r

L'investimento maggiore è lato voli, perché l'obiettivo è quello di creare una rete capillare di collegamenti da tutta Italia grazie anche alla novità Sicilia, da cui si potrà partire per alcune destinazioni selezionate. A livello commerciale l'operatore ha pensato quindi di snellire i processi, creando tra le altre cose una struttura commerciale comune ai brand InViaggi e Fruit basata su quattro macro-aree gestite da altrettanti area manager e da un ufficio preposto. Anche il contratto del brand generalista rimarrà, seppur separato, identico nei contenuti a quello tradizionale di Fruit, mentre le agenzie potranno accedere ai portali di entrambi i marchi con la medesima password. Resteranno invece separati i valori di fatturato accumulati dalle agenzie per il calcolo delle commissioni.","post_title":"Il nuovo corso di InViaggi targato Fruit: obiettivo 7 mln di fatturato nel 2023","post_date":"2022-12-16T13:16:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1671196585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436023\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

Il gotha delle eccellenze italiane e degli esponenti associazioni internazionali, gli opinion leader della meeting industry si sono incontrati nella seconda edizione di Italian Knowledge Leaders al Politecnico di Milano per disegnare il mondo mice del futuro. Un progetto nato dalla collaborazione tra Enit e Convention Bureau Italia sotto il patrocinio del Ministero del Turismo. \r

\r

Un percorso avviato per mettere a sistema un supporto strutturato e collaudato a disposizione delle Istituzioni Italiane, delle destinazioni e delle aziende private operanti nella Meeting Industry a favore dei ‘knowledge leader’ italiani. \r

\r

Istituzioni, operatori, e oltre 40 personalità del mondo accademico italiani (medici, scienziati, ingegneri, architetti, ecc.), con importanti cariche all’interno di associazioni internazionali, si sono riuniti insieme per discutere della filiera della meeting Industry fondamentale e del rilancio dell’Italia turistica. \r

\r

Vari gli ospiti in programma che si sono alternati tra i vari panel per un incontro multidisciplinare che ha visto tra gli altri, il Prof. Walter Ricciardi, Past- President della World Federation of Public Health Associations e il Prof. Ferruccio Resta, presidente CRUI e membro del Board di Italian Knowledge Leaders. \r

\r

Se nel 2021 l’Italia si è posizionata al 5º posto per il numero di congressi ed eventi organizzati, la ricerca preliminare di quest’anno, discussa nel corso dell’evento ed effettuata da CBItalia ed Enit ha invece sancito l’Italia destinazione n° 1 in Europa per congressi associativi internazionali organizzati.\r

\r

«Il Mice sta vivendo una forte caratterizzazione, uscendo anche dall'ingessatura del settore e entrando con location flessibili, fuori dalle mete tradizionali e con incursioni nella cultura dei luoghi. La meeting industry sta ripartendo dopo l'onda d'urto degli ultimi anni che però ha regalato paradossalmente un baldo in avanti sul futuro, una visione, una prospettiva comune e il desiderio di star saldi e uniti per far squadra. Il comparto ha manifestato fiducia e capacità di riadattarsi ai nuovi scenari, così che l'Italia è pronta a riposizionarsi con creatività e protagonismo. La collaborazione stretta tra professionisti e mondo accademico con un progetto pensato per capitalizzare l’eccellenza accademica italiana contribuisce ad accelerare ii processi di crescita dell'offerta turistica italiana a beneficio di tutto l’indotto» sostiene il ceo Enit Ivana Jelinic\r

\r

Un numero importante per una Mice Industry (acronimo che sta per Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) che potrebbe variare entro la fine dell’anno, ma che evidenzia un trend positivo del nostro paese e che fonda la sua azione su valori quali la collaborazione e la diffusione della conoscenza, finalizzati a creare una connessione virtuosa tra il progresso scientifico e le ricadute economiche e sociali che i convegni associativi sono in grado di generare ai fini di favorire una società basata sulla conoscenza. \r

\r

«Il successo di questa seconda edizione - commenta Carlotta Ferrari, Presidente CB Italia – riempie di soddisfazione soprattutto per l’impegno dei nostri Ambasciatori del capitale intellettuale. Con Italian knowledge leaders ci apprestiamo a sancire quel collegamento inedito e sinergico del mondo associativo con la meeting Industry e le istituzioni italiane, il perno di una collaborazione tanta agognata nel corso degli ultimi anni e che finalmente sta diventando realtà» conclude Carlotta Ferrari. \r

\r

«La filiera della meeting industry è centrale per Enit nel rilancio dell’Italia turistica. Attraverso questa iniziativa puntiamo soprattutto sul segmento associativo, che rappresenta una quota percentuale sostanziale del comparto, ed è fonte di crescita economica e sociale ma anche un’opportunità di accrescimento culturale» dichiara il consigliere Enit Sandro Pappalardo. \r

\r

«La crescita a valore del turismo passa anche attraverso la capacità di attrarre conoscenze e competenze e di valorizzare le eccellenze italiane nell’ambito del sapere e della scienza a livello internazionale» commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit. ","post_title":"Enit-Mice: Italia al primo posto per i congressi associativi internazionali organizzati","post_date":"2022-12-16T13:00:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671195644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways inaugura domani la nuova rotta da Roma Fiumicino a Malè (Maldive), con l’Airbus A350. La tratta sarà servita da due frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all'8 gennaio).\r

Il volo sarà quindi operato fino al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive anche per le vacanze di Pasqua.\r

“Il collegamento Roma-Malè - dichiara Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ceo Volare - sviluppa ulteriormente il nostro network individuando le destinazioni con maggior potenzialità e di maggior interesse non solo per il cliente finale ma anche per i partner commerciali, tour operator e agenzie di viaggio specializzate sulla destinazione. I passeggeri Ita Airways potranno raggiungere le Maldive anche con comode connessioni non solo dall’Italia ma da tutta Europa.”\r

\"Non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto alle Maldive a Ita Airways e siamo certi che l'aumento della connettività diretta aumenterà gli arrivi durante le festività natalizie e l’inverno - ha affermato Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives -. L'Italia è da sempre uno dei nostri mercati chiave, storicamente importante per l'industria del turismo maldiviano. I turisti italiani sono stati infatti i primi a visitare le Maldive quando abbiamo avviato lo sviluppo turistico esattamente 50 anni fa e, oggi, siamo davvero entusiasti di questa nuova connessione diretta tra i due Paesi\".","post_title":"Ita Airways: decolla domani il volo da Roma Fiumicino alle Maldive","post_date":"2022-12-16T12:50:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671195034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402307\" align=\"alignleft\" width=\"274\"] Corrado Lupo[/caption]\r

\r

Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia.\r

“Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro - afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”.\r

\r

Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico - aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”.","post_title":"Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze","post_date":"2022-12-16T12:44:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671194649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Germania si appresta a chiudere il 2022 con una performance positiva dei flussi turistici internazionali. Secondo quando reso noto dall'Ente Nazionale Germanico per il Turismo nel terzo trimestre il volume dei pernottamenti degli ospiti stranieri ha raggiunto circa l'85% del livello pre-crisi.\r

Secondo l'Ufficio federale di statistica, tra gennaio e settembre 2022 i pernottamenti dei visitatori internazionali sono saliti a 50,6 milioni, il 72% rispetto allo stesso periodo del 2019. A luglio hanno raggiunto l'84%, ad agosto l'83% e a settembre l'87%. I mercati principali di provenienza sono stati i Paesi Bassi, seguiti da Svizzera, Stati Uniti, Austria e Polonia.\r

“Le intenzioni di viaggio rimangono elevate. Lo conferma l'ultimo studio \"Monitoring Sentiment in Intra European Travel\" condotto dalla European Travel Commission nell'ottobre 2022 - sottolinea Petra Hedorfer, presidente del Consiglio direttivo dell'Ente Germanico -. Il 70% dei viaggiatori provenienti dall'Europa, il mercato più importante per la Germania, che copre l’80% della domanda, sta pianificando di viaggiare nei prossimi sei mesi: un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Le destinazioni estere all'interno dell'Europa sono preferite dal 62% degli europei, con un aumento del 7% rispetto al 2021. Allo stesso tempo, la percentuale di coloro che desiderano fare una vacanza nel proprio Paese o un viaggio a lungo raggio è in calo del 3%”.\r

Sulla base dei dati attuali, l'istituto di ricerche di mercato Tourism Economics prevede per la Germania un volume di circa 60 milioni di pernottamenti da parte di stranieri nel 2022: circa due terzi del precedente anno record del 2019. Un ulteriore aumento del turismo in entrata da 60 a 67 milioni di pernottamenti internazionali è previsto in Germania nel 2023.\r

\r

Nel sondaggio autunnale dell'Etc, la Germania sale dal sesto al quarto posto dopo Francia, Spagna e Italia nella classifica delle destinazioni di viaggio più richieste per i prossimi sei mesi.","post_title":"Germania: i pernottamenti dei turisti stranieri raggiungono i due terzi dei livelli 2019","post_date":"2022-12-16T12:10:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671192617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sulla buona strada per centrare il target di 1,6 milioni fissato dal governo per il 2022 entro la fine di dicembre\" le Maldive alzano l'asticella in vista delle sfide del prossimo anno, puntando \"a raggiungere un numero ancora maggiore di visitatori, magari 2 milioni\". Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives, definisce trend e futuri step dell'ente.\r

\r

Nuovi prodotti ed esperienze caratterizzeranno il nuovo anno, \"con l'apertura di nuove strutture che si rivolgeranno a diversi tipi di turisti, tra cui quelli che cercano fughe romantiche, avventura, turismo culturale, esperienze gastronomiche e altro ancora. Anche i servizi b+leisure saranno ampliati. Saremo sempre più focalizzati sul turismo sostenibile, che è una tendenza emergente e molto richiesta\".\r

\r

In fieri, campagne marketing in tutti i principali mercati europei, \"tra cui Regno Unito, paesi di lingua tedesca, Francia, Spagna e Italia\". Il nostro paese, in particolare, si conferma \"il quinto mercato di provenienza in termini di arrivi, con oltre 80.000 visitatori (5,4% della quota di mercato totale)\". Un posizionamento che si auspica migliorerà anche grazie al ritorno del volo diretto da Roma a Malè, operato da Ita Airways: \"Non vediamo l'ora di accogliere la compagnia italiana dopo una così lunga pausa e siamo certi che l'aumento dei collegamenti diretti farà crescere gli arrivi durante la stagione delle vacanze. L'Italia è uno dei nostri mercati chiave tradizionali; i viaggiatori italiani sono stati tra i primi gruppi di turisti arrivati alle Maldive 50 anni fa\".\r

\r

Numerose le attività specificamente previste per il mercato Italia: \"Per il primo trimestre, abbiamo organizzato fam trip che offrono ai professionisti del settore turistico l'opportunità di visitare l'arcipelago, sperimentare la nostra ospitalità e condividerla con il loro pubblico attraverso post sui social media, articoli e simili. I fam trip ci aiutano a presentare i prodotti e a dare visibilità ai nostri partner. Nel corso dell'anno intendiamo inoltre mantenere la nostra presenza in Italia attraverso altre iniziative di marketing congiunto con il settore turistico e campagne di marketing. Uno degli sforzi più importanti sarà quello di garantire la partecipazione a fiere e mostre in loco in Italia, insieme ai partner del settore, per creare una rete di contatti e commercializzare ulteriormente le Maldive in Italia. \r

\r

","post_title":"Visit Maldives, Mohamed: \"Obiettivo 2 milioni di visitatori nel 2023. Campagne sui principali mercati europei\"","post_date":"2022-12-16T11:46:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671191215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore torna a concentrarsi sulla sostenibilità con il lancio della Mice Sustainability Roadmap, un'iniziativa – parte della strategia generale di Singapore Tourism Board – per definire obiettivi e strategie in grado di aumentare gli standard di sostenibilità nell'industria Mice nei prossimi anni.\r

Guidato dal Singapore Green Plan 2030 e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il progetto fa perno su tre obiettivi specifici per posizionare Singapore come una delle destinazioni Mice più sostenibili dell'Asia Pacifico: sviluppare entro il 2023 una serie di standard di sostenibilità che il settore possa applicare facilmente e puntare a un riconoscimento internazionale entro il 2024; l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale o nazionale - o entrambe - entro il 2025 per tutte le sei sedi Mice appositamente costruite e l'80% dei membri di Saceos (Singapore Association of Convention & Exhibition Organisers & Suppliers); il monitoraggio della riduzione di rifiuti e di emissioni di carbonio entro il 2023, in linea con il Singapore Green Plan entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.\r

Per raggiungere questi obiettivi, Stb e Saceos hanno istituito il MICE Sustainability Committee nell'agosto del 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sforzi di sostenibilità e sulle migliori pratiche, incoraggiare il settore ad adottare pratiche sostenibili e approfondire le competenze in materia di sostenibilità.","post_title":"Singapore: la sostenibilità diventa chiave di volta per lo sviluppo del segmento Mice","post_date":"2022-12-16T10:25:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671186319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aprirà due nuove rotte dall'Italia verso Cork per l'estate 2023: i voli da Roma e Treviso decolleranno dal prossimo aprile, con due frequenze settimanali su ciascuna tratta. \r

\r

“Con l'avvicinarsi della Pasqua e dell'estate '23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Cork - afferma il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - offrendo ai passeggeri di Roma e Treviso ancora più scelta durante la pianificazione delle vacanze estive. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe a partire da 29,99 euro\".","post_title":"Ryanair collegherà Cork con Roma e Treviso per l'estate 2023","post_date":"2022-12-16T10:02:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671184945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un labirinto nella giungla selvaggia, un gioco di specchi e un tunnel infestato da serpenti: è questa l’ultima esperienza di Gardaland, Jumanji - The Labyrinth. Ufficialmente presentata ieri, la nuovissima attrazione aprirà nel 2023 e sarà svelata la prossima primavera in occasione della riapertura del parco. Offrirà agli avventurieri di tutte le età un'altra esperienza per immergersi nel fantastico mondo selvaggio di Jumanji, basato sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment.\r

\r

\"Il più importante parco a tema in Italia è diventato ancora più attraente grazie ai nostri partner di lunga data, Sony Pictures Entertainment. Siamo lieti di annunciare Jumanji - The Labyrinth a Gardaland - sottolinea il ceo di Merlin Entertainments, Scott O'Neil -. Continuare a dare vita a questo mondo è uno stimolo divertente per i nostri premiati team creativi. Sempre più spesso i brand sono alla ricerca di modalità per entrare in contatto con il pubblico, portando in vita i loro film o i loro personaggi, e noi di Merlin Entertainments abbiamo la capacità necessaria di entrare in contatto con i fan di tutto il mondo\".","post_title":"Presentata ufficialmente la novità Gardaland del 2023: Jumanji - The Labyrinth","post_date":"2022-12-16T09:51:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671184280000]}]}}