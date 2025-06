Riapre Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World Ha riaperto Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World di oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza tra divertimento e relax senza allontanarsi da Roma. Tra le attrazioni più amate del parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia e dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1.700 mq con un maxi schermo incastonato nell’acqua dove assistere a show e grandi eventi restando a mollo. Per chi ama l’adrenalina, la sfida arriva dagli scivoli Vortex e Boomerang: si parte da una torre alta 12 metri per lanciarsi tra curve mozzafiato e discese vertiginose, rigorosamente su gommoni biposto. Per trovare relax e comfort c’è l’Area Vip Paradiso con ombrelloni e lettini riservati, oppure optare per le zone attrezzate con ombrelloni e sdraio e accessibili tramite ticket. L’area dove sorge la spiaggia libera è accessibile gratuitamente a tutti per godersi il sole in libertà. Completano l’esperienza Ristobar, shop, servizi accompagnati da intrattenimento musicale, animazione e schiuma party nel weekend per un’estate all’insegna dell’allegria. Alla sua seconda stagione come parco acquatico indipendente, Aqua World continua a far parte del biglietto combinato 3 Parchi che include Cinecittà World e Roma World, ma è accessibile anche con un ticket dedicato fino alla chiusura della stagione, il 14 settembre. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World di oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza tra divertimento e relax senza allontanarsi da Roma. Tra le attrazioni più amate del parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia e dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1.700 mq con un maxi schermo incastonato nell’acqua dove assistere a show e grandi eventi restando a mollo. Per chi ama l’adrenalina, la sfida arriva dagli scivoli Vortex e Boomerang: si parte da una torre alta 12 metri per lanciarsi tra curve mozzafiato e discese vertiginose, rigorosamente su gommoni biposto. Per trovare relax e comfort c'è l'Area Vip Paradiso con ombrelloni e lettini riservati, oppure optare per le zone attrezzate con ombrelloni e sdraio e accessibili tramite ticket. L’area dove sorge la spiaggia libera è accessibile gratuitamente a tutti per godersi il sole in libertà. Completano l’esperienza Ristobar, shop, servizi accompagnati da intrattenimento musicale, animazione e schiuma party nel weekend per un’estate all’insegna dell’allegria. Alla sua seconda stagione come parco acquatico indipendente, Aqua World continua a far parte del biglietto combinato 3 Parchi che include Cinecittà World e Roma World, ma è accessibile anche con un ticket dedicato fino alla chiusura della stagione, il 14 settembre. [post_title] => Riapre Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World [post_date] => 2025-06-05T14:51:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749135098000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour World ha realizzato una partnership con Saily, l’app di eSim per viaggiatori sviluppata dal team di NordVpn, che semplifica l’accesso alla connettività internazionale, grazie ad una soluzione digitale avanzata alle esigenze di viaggiatori e agenzie di viaggio. Restare connessi all’estero significa spesso districarsi tra complicati piani di roaming, soluzioni poco pratiche e costi elevati per l’uso dei dati fuori dal proprio Paese. Una problematica che non riguarda solo i viaggiatori, ma anche le Agenzie di Viaggio, sempre più attente a garantire ai propri clienti un’esperienza completa e una connettività senza interruzioni. Ora invece, chi prenota una vacanza con uno dei brand di viaggio di Alpitour World potrà accedere ad offerte esclusive sui piani dati eSimdi Saily: i viaggiatori potranno restare connessi fin dalla partenza, usufruendo al contempo delle avanzate funzionalità di sicurezza offerte da Saily e nel caso effettuino più viaggi potranno sempre utilizzare e ricaricare la propria eSim. Inoltre, le agenzie di viaggio potranno proporre questo innovativo servizio ai propri clienti, beneficiando di una commissione, e, allo stesso tempo, offrendo un valore aggiunto ai viaggiatori. Per facilitare l’accesso, sarà possibile accedere a Saily direttamente dalla piattaforma di prenotazione Easybook, attraverso un apposito link, rendendo il processo ancora più semplice e immediato. «Questa collaborazione con Saily rafforza i servizi offerti ai nostri clienti, arricchendo la loro esperienza di viaggio. Siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata, poiché i nostri viaggiatori richiedono sempre più soluzioni in grado di rendere i loro viaggi più semplici e connessi» ha commentato Giulia Dionisio, head of digital & direct sales Alpitour World. [post_title] => Alpitour World: connessione più semplice dall'estero grazie alla collaborazione con Saily [post_date] => 2025-06-05T12:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749125326000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha stipulato una partnership con l'European Professional Club Rugby (Epcr), diventando Premium Partner e Official Airline Partner della Investec Champions Cup e della Epcr Challenge Cup. L’ingresso di tornei quali la Investec Champions Cup e la Epcr Challenge Cup nel portfolio rugbistico di Emirates contribuirà strategicamente ad ampliare la visibilità del brand nelle due principali competizioni che vedono protagonisti club d’élite europei e sudafricani, coinvolgendo oltre 70 milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo. A conferma e dell’impegno congiunto per la crescita globale del rugby e il coinvolgimento dei tifosi, la partnership tra Emirates ed Epcr punta a valorizzare ulteriormente l’appeal di entrambi i tornei a livello internazionale, sostenendo al contempo iniziative locali dedicate allo sviluppo delle comunità e alla formazione dei talenti del futuro. Questa sponsorizzazione della compagnia aerea – l’ultima in ordine cronologico - testimonia il suo impegno unico alla crescita e allo sviluppo del rugby a tutti i livelli, grazie a investimenti continui che spaziano dalle iniziative giovanili negli Emirati Arabi Uniti fino alle competizioni di élite targate World Rugby, inclusi sei tornei consecutivi della Coppa del Mondo di Rugby. I tornei Investec Champions Cup e Epcr Challenge Cup vedono la partecipazione di 42 club provenienti da Italia, Inghilterra, Francia, Georgia, Irlanda, Scozia, Sudafrica e Galles, che si sfidano ogni stagione per conquistare il trofeo del rugby professionistico più ambito. [post_title] => Emirates fa coppia con l'European Professional Club Rugby [post_date] => 2025-06-05T10:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749118513000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491904" align="alignleft" width="300"] Uno scatto storico del Club Med Cefalù, il resort più longevo: inaugurato nel 1957, oggi fa parte della gamma Club Med Exclusive Collection[/caption] Giugno 2025 segna l'avvio delle celebrazioni per il 75º anniversario di Club Med: fondato nel 1950 dall’imprenditore Gérard Blitz, e successivamente affiancato da Gilbert Trigano, Club Med ha rivoluzionato il concetto di vacanza inventando il modello allinclusive, un’idea pionieristica e rivoluzionaria per il turismo dell'epoca, che ha trasformato il modo di viaggiare in tutto il mondo. A 75 anni dalla sua nascita - il primo villaggio aprì i battenti sull'isola di Maiorca - Club Med oggi conta in portfolio 68 Resort Premium e della gamma Exclusive Collection L’esperienza di vacanza all inclusive e cashless dell'operatore è iniziata con l’utilizzo di collane di perline come mezzo di scambio per beni e servizi. Ispirate alle ghirlande di fiori polinesiane, le perline colorate hanno eliminato la necessità di altri metodi di pagamento. Oggi, quelle collane si sono evolute in braccialetti digitali, che consentono pagamenti senza contanti e garantiscono l’accesso alle camere e agli armadietti per lo sci senza dover portare chiavi o carte aggiuntive. «Il nostro 75º anniversario è una celebrazione dello spirito pionieristico e la resilienza di Club Med nel corso degli anni - commenta Anne Browaeys, ceo di Club Med Emea e Nord America -. Dall’invenzione della vacanza all inclusive nel 1950, ci siamo continuamente reinventati per continuare a offrire un’esperienza di eccellenza ai nostri clienti. Abbiamo recentemente completato una trasformazione verso l’alto di gamma e stiamo costantemente implementando nuove innovazioni digitali e sostenibili. Ringraziamo i nostri clienti fedeli, passati e presenti, così come i nostri preziosi partner commerciali, per il loro supporto in questi 75 anni. Qualunque sarà il futuro di Club Med come brand, continueremo a onorare il nostro scopo originario di felicità e lo spirito di libertà». Dopo le semplici capanne sulla spiaggia di Maiorca, nel 1956 Club Med inaugurò il suo primo Resort sci: Club Med Leysin, nelle Alpi svizzere. Oggi il brand vanta 23 Resort sulla neve in tutto il mondo, distribuiti tra Europa, Nord America e Asia. La clientela italiana dei Resort in montagna è composta soprattutto da famiglie, con una percentuale del 68%. I festeggiamenti includono il lancio di una campagna globale dal titolo “75 Anni di L’Esprit Libre”. Una creatività che rende omaggio alla mentalità pionieristica che ha forgiato l’identità del brand sin dal 1950 e che celebra l’essenza della libertà e dell’espressione di sé. Al centro della campagna, un film emozionale fonde insieme immagini d’archivio inedite e visual contemporanei, sfumando i confini tra passato, presente e futuro. La narrazione rende omaggio alla storia di Club Med e al suo spirito senza tempo di libertà e continua reinvenzione. Nel 2026 il debutto in Sudafrica In prospettiva, il 2026 segnerà un nuovo traguardo il to, con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, il primo resort del brand in Sudafrica. La struttura offrirà un’esperienza unica che unisce mare e safari, e sorgerà lungo la North Coast del Paese, chiamata “Dolphin Coast”. Qui gli ospiti potranno godere di panorami unici su spiagge incontaminate e numerose attività acquatiche. Durante il soggiorno, sarà possibile partire per un autentico safari alla scoperta della fauna locale in una riserva dei Big Five, raggiungibile con un breve volo o tragitto via terra dall’area costiera. [post_title] => Club Med festeggia i suoi primi 75 anni: dai primi villaggi al posizionamento up-level [post_date] => 2025-06-04T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749030165000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C’è un mondo tutto da vivere attorno al famoso viadotto della Ferrovia retica. Attorno alla linea ferroviaria, nota per i suoi treni panoramici come il Bernina Express e le opere d’ingegneria d’alta quota, dal 14 giugno aprirà il parco tematico del Landwasser, un’area realizzata su cinque zone tematiche all’aperto nella valle del fiume Landwasser. Il progetto, in collaborazione tra la Ferrovia retica, il Parc Ela e i Comuni della Regione, è volto a valorizzare il paesaggio, l’agricoltura, la foresta, l’acqua, la cultura e la straordinaria infrastruttura della linea ferroviaria dell’Albula patrimonio Unesco, nel cuore dei Grigioni. Incoraggiare un turismo rispettoso della natura e capace di generare valore per le comunità locali. I visitatori potranno esplorare l’ambiente alpino liberamente in un percorso circolare con installazioni interattive, punti panoramici, aree gioco per i bimbi e informazioni storiche e naturalistiche in un paesaggio autentico e curato. Il Landwasserwelt sorge lungo la linea ferroviaria dell’Albula, una linea spettacolare tra Filisur e Tiefencastel, una delle tratte più straordinarie d’Europa. Per le sue arditezze di progettazione e costruzione, è stata inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco, principale arteria di collegamento tra Coira, la capitale del Canton Grigioni, e St. Moritz che si unisce all’altrettanto celebre linea del Bernina, anch’essa patrimonio Unesco. È percorsa oltre che dai normali treni regionali, anche dal Glacier Express con le sue carrozze panoramiche che attraversano le Alpi da est a ovest, da St. Moritz a Zermatt nel Canton Vallese. Nel 2008 le linee del Bernina, da Tirano a St. Moritz, e dell’Albula da St. Moritz a Thusis sono entrate nel patrimonio Unesco insieme ai paesaggi che le circondano. Il viadotto del Landwasser, uno dei simboli della Ferrovia Retica, fa parte del paesaggio dell’Albula. Simbolo dell’area è il viadotto Landwasser, il ponte semicircolare in pietra più famoso e fotografato della rete della Ferrovia Retica. Con i suoi archi slanciati e i 65 metri d’altezza, spunta improvviso alla fine di un tunnel venendo da St. Moritz. Un capolavoro unico dell’ingegneria ferroviaria alpina. «Con il Landwasserwelt vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce natura, cultura e mobilità sostenibile – afferma Renato Fasciati, direttore della Ferrovia retica -. Questo luogo racconta il legame profondo tra il paesaggio alpino e l’ingegneria ferroviaria». Il parco è un invito a vivere un turismo lento, spiega Christof Steiner, direttore del Parc Ela: «Siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per i camminatori, le famiglie e i viaggiatori slow, che qui possono vivere un territorio autentico, ricco di biodiversità e storia. Landwasserwelt è un invito a rallentare, a osservare, a respirare davvero le Alpi». Viaggiare senza fretta, privilegiando i treni regionali, le camminate nella natura su sentieri tematici, iniziative culturali e prodotti a “metro 0” nelle fattorie locali. I visitatori possono arrivare in treno, percorrere a piedi o in bici i sentieri segnalati e godere dei paesaggi nel cuore del Parc Ela. [gallery ids="491823,491824,491826,491828,491829,491831"] [post_title] => Landwasserwelt, il parco a tema nella Svizzera del Canton Grigioni [post_date] => 2025-06-03T11:19:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => landwasserwelt [1] => svizzera [2] => treni-panoramici ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Landwasserwelt [1] => Svizzera [2] => treni panoramici ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748949564000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos alza ulteriormente l'asticella e traguarda il raggiungimento di 1 miliardo di euro di fatturato entro i prossimi due anni. Lo spiega in un'intervista a Il Sole 24 Ore Carlo Stradiotti, amministratore delegato della compagnia aerea del gruppo Alpitour, a ridosso dell'inaugurazione della nuova rotta Bari-New York (domani, 4 giugno, ndr). «Oggi siamo più grandi della ex seconda compagnia italiana, con una crescita attesa di poco superiore al 9% dopo un 2024 chiuso con 777 milioni di ricavi e un utile netto di 40 milioni» spiega l'ad. Sempre nel 2024 Neos ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri e operato voli verso 183 aeroporti in 62 Paesi: l'obiettivo 2025 è quello di raggiugnere quota 850 milioni di fatturato e oltrepassare i 2,5 milioni di passeggeri. Stradiotti sottolinea la valenza del traffico leisure sul lungo raggio: ««Il long-haul sta diventando sempre più parte del core business della compagnia e la conferma indirettamente arriva dal Bari-New York, primo collegamento che unisce le due metropoli, e il volo diretto Palermo-New York che riprenderà il prossimo 6 giugno (...) L’attenzione per queste rotte e la vendita dei biglietti è superiore alle aspettative - anche dall'altra parte dell'Atlantico - con tassi di riempimento davvero interessanti e non è stato necessario ricorrere a promozioni». La stagione invernale 2025 vedrà poi la ripresa degli ormai tradizionali collegamenti verso Colombia, Repubblica Domenicana, Thailandia, Madagascar e Zanzibar: «Neos resta un vettore a servizio di Alpitour World con una integrazione unica, ma anche con altri soggetti dell’industria turistica. Attualmente fra traffico turistico e di linea siamo ad un rapporto 70%-30%». [post_title] => Neos punta al miliardo di euro di fatturato nell'arco di due anni [post_date] => 2025-06-03T11:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748949345000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => World Explorer spinge sul Sud-est asiatico con l'ingresso in squadra di Andrea Mapelli, esperto di Laos, Cambogia e Vietnam con 25 anni di attività nel settore. «Siamo convinti che il Sud-est asiatico rappresenti oggi una delle destinazioni più stimolanti per chi ama viaggiare in modo autentico e consapevole – dichiara Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore – la nostra filosofia #explorer ci guida anche in questa nuova avventura: vogliamo offrire itinerari che permettano di scoprire la vera anima di questi Paesi, tra tradizioni antiche, paesaggi difficili da raccontare a parole e un’accoglienza senza pari». Grande attenzione viene riservata alle esperienze di turismo responsabile: soggiorni presso eco-lodge, attività con le comunità locali, degustazioni di cucina tipica e workshop artigianali, per un viaggio che lascia il segno e contribuisce allo sviluppo sostenibile delle destinazioni visitate. Mapelli ha maturato la sua competenza collaborando con alcuni dei più importanti tour operator italiani, tra cui Lombard Gate, Kel12 ed Earth Viaggi. «Sono cresciuto in realtà storiche e strutturate dove ho imparato a costruire viaggi su misura e a interpretare i desideri dei viaggiatori più esigenti – commenta Mapelli – sono entusiasta di portare la mia esperienza in World Explorer, contribuendo allo sviluppo di nuovi itinerari su base individuale e, nel prossimo futuro, alla realizzazione di tour anche per piccoli gruppi esclusivi World Explorer in questa regione che amo profondamente». Tra le proposte di punta dell'operatore, il tour Vietnam Experience, un viaggio di 15 giorni/13 notti, denso di esperienze autentiche come lo spettacolo acrobatico all'Opera di Saigon (À Ố Show), lezione di cucina e coltivazione del riso in campagna, lo spettacolo di marionette sull’acqua a Yen Duc e tanto, tanto altro. [post_title] => World Explorer investe sul Sud-est asiatico con l'ingresso in squadra di Andrea Mapelli [post_date] => 2025-06-03T10:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748947684000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Repubblica Dominicana è un territorio ricco di proposte per il viaggiatore: nei luoghi da scoprire, storici e culturali, nell’offerta gastronomica e anche nella proposta alberghiera. Punta Cana, all’estremità orientale dell’isola di Hispañola, offre tanto: ristoranti di cucina locale e internazionale, parchi tematici per i bambini, locali notturni e centri per lo shopping con brand internazionali. Raggiungendo la costa si trovano lunghe spiagge di sabbia dorata che digradano nell’acqua trasparente proprio dove l’oceano Atlantico incontra il mare Caraibico e rappresentano la bellezza più nota della destinazione. Ma l’ospite di questa terra può trovare molto di più. Nel territorio di Punta Cana lo Scape Park è la meta dove trascorrere una giornata vivendo avventure mozzafiato. Dalle numerose zip-line al percorso di scoperta della storia della civiltà Taino, ai tuffi nelle acque del Blue Hole, un cenote nascosto nella natura rigogliosa, una piscina naturale di acque color smeraldo. Al costo di 130 dollari quotidiani si possono sperimentare tutte le proposte offerte in piena sicurezza. Un’altra esperienza molto interessante per conoscere più a fondo la Repubblica Dominicana è la visita alla sede della Fundación Grupo Puntacana. Un ente no-profit nato nel 1994 con l'importante obiettivo - conferitole dal Ministero dell'Ambiente - di preservare le specie faunistiche locali e di occuparsi della conservazione marina. Si raggiunge la riserva naturale con una navetta e l'ingresso costa circa 100dollari. Accompagnati da una guida si ammirano diversi esemplari animali. L'altero Gavilán de Española è un rapace simile al falco; gli esemplari malati vengono curati all’interno della Fondazione e poi reintrodotti nell'ambiente, evitando i traffici illegali. I piccoli delle grandi iguane endemiche di Santo Domingo nascono qui e crescono protetti, mentre i genitori vengono liberati nella foresta. Non mancano le importanti api e poi specie come le tartarughe, che nuotano in un incantevole sistema di cenote della Ojos Indigenas Ecological Reserve: 12 laghetti connessi da sentieri, in 4 dei quali è possibile nuotare, vivendo un'esperienza unica. Da 30 anni la Fondazione si occupa poi della protezione e conservazione della barriera corallina del Samar, il santuario marino del sud-est, collaborando anche con le comunità locali per eliminare lo sfruttamento eccessivo della pesca nella regione. L’accoglienza alberghiera a Punta Cana è ben rappresentata da strutture all-inclusive, che garantiscono una vacanza completa e curata ai propri ospiti. Quest'anno il Bahia Principe di Punta Cana ha festeggiato i suoi 30 anni di attività, che corrispondono anche ai 50 anni dalla nascita del Grupo alberghiero Piñero - originario di Palma di Maiorca, opera in diversi settori del turismo e gestisce 27 resort: nella Repubblica Dominicana e anche in Messico, Giamaica, Spagna, Canarie e Baleari. I tre hotel 5* e gli appartamenti di Punta Cana possono ospitare fino a 3500 persone. La struttura è molto ampia e il servizio puntuale è garantito dal personale sempre cordiale e attento. I viali immersi nella vegetazione che attraversano la proprietà collegano l'ingresso alla bella spiaggia e sono percorsi da pulmini elettrici in servizio continuo per il trasporto degli ospiti. Diversificata anche l’esperienza gastronomica, con ristoranti a buffet e à la carte. Si possono praticare gli sport acquatici, il tennis e il pick-a-ball - una disciplina simile al padel e tanto amata dal pubblico - e anche organizzare escursioni a cavallo o con il quad. In località Punta Cana si trova anche l'hotel Impressive. Vivace e molto vicino all’animata realtà locale - si può uscire a piedi dall’albergo per scoprire i locali dell’area - offre 5 ristoranti à la carte e, con le sue mille camere, dispone di 2500 letti. Il costo è di 70dollari al giorno a persona per un servizio all-inclusive. All’Impressive non c’è l’aria condizionata, ma solo ventilatori a pale e l’ospite può seguire corsi di merengue e bachata, ma anche di pittura e ceramica. La struttura è molto amata dal pubblico e ha il 97% di occupazione da ottobre a marzo e il 90% nella bassa stagione, da maggio a ottobre. Interessante la possibilità di fare un virtual tour all’interno dell’hotel digitando impressivepuntacana su social. Anche la catena Impressive, con questo hotel e altri 3 in Spagna, è proprietà di una famiglia di Palma di Maiorca. Infine lo sguardo al futuro: tra circa un anno a Punta Cana aprirà il Moon Palace, un albergo extra-lusso sul mare alto 20 piani. Chiara Ambrosioni [gallery ids="491502,491501,491504"] [post_title] => Caraibi formato Punta Cana: la scoperta del territorio e l’accoglienza alberghiera [post_date] => 2025-05-30T12:32:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748608353000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'esperienza che trasforma il classico concetto di team building e di incentive in un viaggio esclusivo in spider attraverso paesaggi mozzafiato e splendidi borghi, combinando il fascino vintage con attività innovative pensate per il mondo aziendale. Nel dinamico panorama degli eventi corporate, emerge un'opportunità unica che sta catturando l'attenzione di aziende prestigiose: i tour in auto d'epoca firmati Slow Drive. Attiva in tutta Italia, Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di vetture vintage senza conducente, con un prestigioso e ricco parco macchine diventa il partner completo per eventi aziendali cuciti su misura. Tour di mezza giornata o di un giorno per motivare e gratificare i migliori venditori, i clienti o i dipendenti più meritevoli, ma anche manifestazioni di due o più giorni che alternano sessioni di lavoro in sala meeting ad attività ludiche coinvolgenti, la formula è personalizzabile per ogni esigenza, anche per creare occasioni speciali per il management e il board aziendale. Slow Drive pensa a tutto: dalla selezione di itinerari personalizzati tra le meraviglie del lago di Garda o i paesaggi della Toscana, e di tante altre località, fino al trasporto delle auto d'epoca - tutte cabriolet - direttamente nella location prescelta, in qualsiasi parte d'Italia. Nessun aspetto logistico viene trascurato, come l’assistenza meccanica professionale, la possibilità di avere auto di backup, la disponibilità di uno staff proporzionato al numero dei veicoli coinvolti nell’evento, che possono arrivare fino a 60 auto per 130 partecipanti, e poi gadget d’epoca personalizzabili (come guantini in pelle da perfetto slow driver, occhiali da sole anni ’60 per la navigatrice e mappe con i più bei tour consigliati), branding delle vetture con loghi aziendali, l’assistenza per l'occupazione del suolo pubblico nei punti di sosta più scenografici o in centri storici e piazze di borghi e città, ma anche il supporto per predisporre degustazioni, coffee break e la gestione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. «È come organizzare una piccola mille miglia dedicata esclusivamente alla vostra azienda – spiega Federico Randazzo, fondatore di Slow Drive -. Attraversare il territorio con un'auto d'epoca cabriolet ti inserisce all'interno del paesaggio, permettendoti di viaggiare lentamente e assaporare tutti gli aspetti dell'esperienza. Il viaggio stesso diventa parte integrante dell'evento». Una filosofia che offre alle aziende un modo originale e particolare per esplorare il territorio italiano, trasformando lo spostamento in un'attività immersiva che rafforza i legami tra i partecipanti. [post_title] => Slow Drive, esperienze esclusive in spider per incentive ed eventi cuciti su misura [post_date] => 2025-05-30T12:06:32+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748606792000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "riapre aqua world parco acquatico cinecitta world" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1227,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World di oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza tra divertimento e relax senza allontanarsi da Roma.\r

\r

Tra le attrazioni più amate del parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia e dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1.700 mq con un maxi schermo incastonato nell’acqua dove assistere a show e grandi eventi restando a mollo. Per chi ama l’adrenalina, la sfida arriva dagli scivoli Vortex e Boomerang: si parte da una torre alta 12 metri per lanciarsi tra curve mozzafiato e discese vertiginose, rigorosamente su gommoni biposto.\r

\r

Per trovare relax e comfort c'è l'Area Vip Paradiso con ombrelloni e lettini riservati, oppure optare per le zone attrezzate con ombrelloni e sdraio e accessibili tramite ticket. L’area dove sorge la spiaggia libera è accessibile gratuitamente a tutti per godersi il sole in libertà. Completano l’esperienza Ristobar, shop, servizi accompagnati da intrattenimento musicale, animazione e schiuma party nel weekend per un’estate all’insegna dell’allegria.\r

\r

Alla sua seconda stagione come parco acquatico indipendente, Aqua World continua a far parte del biglietto combinato 3 Parchi che include Cinecittà World e Roma World, ma è accessibile anche con un ticket dedicato fino alla chiusura della stagione, il 14 settembre.","post_title":"Riapre Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World","post_date":"2025-06-05T14:51:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1749135098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Alpitour World ha realizzato una partnership con Saily, l’app di eSim per viaggiatori sviluppata dal team di NordVpn, che semplifica l’accesso alla connettività internazionale, grazie ad una soluzione digitale avanzata alle esigenze di viaggiatori e agenzie di viaggio.\r

Restare connessi all’estero significa spesso districarsi tra complicati piani di roaming, soluzioni poco pratiche e costi elevati per l’uso dei dati fuori dal proprio Paese. Una problematica che non riguarda solo i viaggiatori, ma anche le Agenzie di Viaggio, sempre più attente a garantire ai propri clienti un’esperienza completa e una connettività senza interruzioni. \r

Ora invece, chi prenota una vacanza con uno dei brand di viaggio di Alpitour World potrà accedere ad offerte esclusive sui piani dati eSimdi Saily: i viaggiatori potranno restare connessi fin dalla partenza, usufruendo al contempo delle avanzate funzionalità di sicurezza offerte da Saily e nel caso effettuino più viaggi potranno sempre utilizzare e ricaricare la propria eSim.\r

Inoltre, le agenzie di viaggio potranno proporre questo innovativo servizio ai propri clienti, beneficiando di una commissione, e, allo stesso tempo, offrendo un valore aggiunto ai viaggiatori. Per facilitare l’accesso, sarà possibile accedere a Saily direttamente dalla piattaforma di prenotazione Easybook, attraverso un apposito link, rendendo il processo ancora più semplice e immediato.\r

«Questa collaborazione con Saily rafforza i servizi offerti ai nostri clienti, arricchendo la loro esperienza di viaggio. Siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata, poiché i nostri viaggiatori richiedono sempre più soluzioni in grado di rendere i loro viaggi più semplici e connessi» ha commentato Giulia Dionisio, head of digital & direct sales Alpitour World.\r

","post_title":"Alpitour World: connessione più semplice dall'estero grazie alla collaborazione con Saily","post_date":"2025-06-05T12:08:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749125326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha stipulato una partnership con l'European Professional Club Rugby (Epcr), diventando Premium Partner e Official Airline Partner della Investec Champions Cup e della Epcr Challenge Cup. \r

L’ingresso di tornei quali la Investec Champions Cup e la Epcr Challenge Cup nel portfolio rugbistico di Emirates contribuirà strategicamente ad ampliare la visibilità del brand nelle due principali competizioni che vedono protagonisti club d’élite europei e sudafricani, coinvolgendo oltre 70 milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo.\r

A conferma e dell’impegno congiunto per la crescita globale del rugby e il coinvolgimento dei tifosi, la partnership tra Emirates ed Epcr punta a valorizzare ulteriormente l’appeal di entrambi i tornei a livello internazionale, sostenendo al contempo iniziative locali dedicate allo sviluppo delle comunità e alla formazione dei talenti del futuro.\r

Questa sponsorizzazione della compagnia aerea – l’ultima in ordine cronologico - testimonia il suo impegno unico alla crescita e allo sviluppo del rugby a tutti i livelli, grazie a investimenti continui che spaziano dalle iniziative giovanili negli Emirati Arabi Uniti fino alle competizioni di élite targate World Rugby, inclusi sei tornei consecutivi della Coppa del Mondo di Rugby.\r

I tornei Investec Champions Cup e Epcr Challenge Cup vedono la partecipazione di 42 club provenienti da Italia, Inghilterra, Francia, Georgia, Irlanda, Scozia, Sudafrica e Galles, che si sfidano ogni stagione per conquistare il trofeo del rugby professionistico più ambito.","post_title":"Emirates fa coppia con l'European Professional Club Rugby","post_date":"2025-06-05T10:15:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749118513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491904\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scatto storico del Club Med Cefalù, il resort più longevo: inaugurato nel 1957, oggi fa parte della gamma Club Med Exclusive Collection[/caption]\r

\r

Giugno 2025 segna l'avvio delle celebrazioni per il 75º anniversario di Club Med: fondato nel 1950 dall’imprenditore Gérard Blitz, e successivamente affiancato da Gilbert Trigano, Club Med ha rivoluzionato il concetto di vacanza inventando il modello allinclusive, un’idea pionieristica e rivoluzionaria per il turismo dell'epoca, che ha trasformato il modo di viaggiare in tutto il mondo. \r

\r

A 75 anni dalla sua nascita - il primo villaggio aprì i battenti sull'isola di Maiorca - Club Med oggi conta in portfolio 68 Resort Premium e della gamma Exclusive Collection \r

\r

L’esperienza di vacanza all inclusive e cashless dell'operatore è iniziata con l’utilizzo di collane di perline come mezzo di scambio per beni e servizi. Ispirate alle ghirlande di fiori polinesiane, le perline colorate hanno eliminato la necessità di altri metodi di pagamento. Oggi, quelle collane si sono evolute in braccialetti digitali, che consentono pagamenti senza contanti e garantiscono l’accesso alle camere e agli armadietti per lo sci senza dover portare chiavi o carte aggiuntive.\r

\r

«Il nostro 75º anniversario è una celebrazione dello spirito pionieristico e la resilienza di Club Med nel corso degli anni - commenta Anne Browaeys, ceo di Club Med Emea e Nord America -. Dall’invenzione della vacanza all inclusive nel 1950, ci siamo continuamente reinventati per continuare a offrire un’esperienza di eccellenza ai nostri clienti. Abbiamo recentemente completato una trasformazione verso l’alto di gamma e stiamo costantemente implementando nuove innovazioni digitali e sostenibili. Ringraziamo i nostri clienti fedeli, passati e presenti, così come i nostri preziosi partner commerciali, per il loro supporto in questi 75 anni. Qualunque sarà il futuro di Club Med come brand, continueremo a onorare il nostro scopo originario di felicità e lo spirito di libertà».\r

\r

Dopo le semplici capanne sulla spiaggia di Maiorca, nel 1956 Club Med inaugurò il suo primo Resort sci: Club Med Leysin, nelle Alpi svizzere. Oggi il brand vanta 23 Resort sulla neve in tutto il mondo, distribuiti tra Europa, Nord America e Asia. La clientela italiana dei Resort in montagna è composta soprattutto da famiglie, con una percentuale del 68%. \r

\r

I festeggiamenti includono il lancio di una campagna globale dal titolo “75 Anni di L’Esprit Libre”. Una creatività che rende omaggio alla mentalità pionieristica che ha forgiato l’identità del brand sin dal 1950 e che celebra l’essenza della libertà e dell’espressione di sé. Al centro della campagna, un film emozionale fonde insieme immagini d’archivio inedite e visual contemporanei, sfumando i confini tra passato, presente e futuro. La narrazione rende omaggio alla storia di Club Med e al suo spirito senza tempo di libertà e continua reinvenzione. \r

Nel 2026 il debutto in Sudafrica\r

In prospettiva, il 2026 segnerà un nuovo traguardo il to, con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, il primo resort del brand in Sudafrica. La struttura offrirà un’esperienza unica che unisce mare e safari, e sorgerà lungo la North Coast del Paese, chiamata “Dolphin Coast”. Qui gli ospiti potranno godere di panorami unici su spiagge incontaminate e numerose attività acquatiche. Durante il soggiorno, sarà possibile partire per un autentico safari alla scoperta della fauna locale in una riserva dei Big Five, raggiungibile con un breve volo o tragitto via terra dall’area costiera.\r

\r

","post_title":"Club Med festeggia i suoi primi 75 anni: dai primi villaggi al posizionamento up-level","post_date":"2025-06-04T09:42:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749030165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

C’è un mondo tutto da vivere attorno al famoso viadotto della Ferrovia retica. Attorno alla linea ferroviaria, nota per i suoi treni panoramici come il Bernina Express e le opere d’ingegneria d’alta quota, dal 14 giugno aprirà il parco tematico del Landwasser, un’area realizzata su cinque zone tematiche all’aperto nella valle del fiume Landwasser. Il progetto, in collaborazione tra la Ferrovia retica, il Parc Ela e i Comuni della Regione, è volto a valorizzare il paesaggio, l’agricoltura, la foresta, l’acqua, la cultura e la straordinaria infrastruttura della linea ferroviaria dell’Albula patrimonio Unesco, nel cuore dei Grigioni.\r

\r

Incoraggiare un turismo rispettoso della natura e capace di generare valore per le comunità locali. I visitatori potranno esplorare l’ambiente alpino liberamente in un percorso circolare con installazioni interattive, punti panoramici, aree gioco per i bimbi e informazioni storiche e naturalistiche in un paesaggio autentico e curato.\r

\r

Il Landwasserwelt sorge lungo la linea ferroviaria dell’Albula, una linea spettacolare tra Filisur e Tiefencastel, una delle tratte più straordinarie d’Europa. Per le sue arditezze di progettazione e costruzione, è stata inserita nel patrimonio dell’umanità Unesco, principale arteria di collegamento tra Coira, la capitale del Canton Grigioni, e St. Moritz che si unisce all’altrettanto celebre linea del Bernina, anch’essa patrimonio Unesco. È percorsa oltre che dai normali treni regionali, anche dal Glacier Express con le sue carrozze panoramiche che attraversano le Alpi da est a ovest, da St. Moritz a Zermatt nel Canton Vallese. Nel 2008 le linee del Bernina, da Tirano a St. Moritz, e dell’Albula da St. Moritz a Thusis sono entrate nel patrimonio Unesco insieme ai paesaggi che le circondano. Il viadotto del Landwasser, uno dei simboli della Ferrovia Retica, fa parte del paesaggio dell’Albula.\r

\r

Simbolo dell’area è il viadotto Landwasser, il ponte semicircolare in pietra più famoso e fotografato della rete della Ferrovia Retica. Con i suoi archi slanciati e i 65 metri d’altezza, spunta improvviso alla fine di un tunnel venendo da St. Moritz. Un capolavoro unico dell’ingegneria ferroviaria alpina.\r

\r

«Con il Landwasserwelt vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce natura, cultura e mobilità sostenibile – afferma Renato Fasciati, direttore della Ferrovia retica -. Questo luogo racconta il legame profondo tra il paesaggio alpino e l’ingegneria ferroviaria».\r

\r

Il parco è un invito a vivere un turismo lento, spiega Christof Steiner, direttore del Parc Ela: «Siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per i camminatori, le famiglie e i viaggiatori slow, che qui possono vivere un territorio autentico, ricco di biodiversità e storia. Landwasserwelt è un invito a rallentare, a osservare, a respirare davvero le Alpi».\r

\r

Viaggiare senza fretta, privilegiando i treni regionali, le camminate nella natura su sentieri tematici, iniziative culturali e prodotti a “metro 0” nelle fattorie locali. I visitatori possono arrivare in treno, percorrere a piedi o in bici i sentieri segnalati e godere dei paesaggi nel cuore del Parc Ela.\r

\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"491823,491824,491826,491828,491829,491831\"]\r

\r

\r

","post_title":"Landwasserwelt, il parco a tema nella Svizzera del Canton Grigioni","post_date":"2025-06-03T11:19:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["landwasserwelt","svizzera","treni-panoramici"],"post_tag_name":["Landwasserwelt","Svizzera","treni panoramici"]},"sort":[1748949564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos alza ulteriormente l'asticella e traguarda il raggiungimento di 1 miliardo di euro di fatturato entro i prossimi due anni. Lo spiega in un'intervista a Il Sole 24 Ore Carlo Stradiotti, amministratore delegato della compagnia aerea del gruppo Alpitour, a ridosso dell'inaugurazione della nuova rotta Bari-New York (domani, 4 giugno, ndr).\r

«Oggi siamo più grandi della ex seconda compagnia italiana, con una crescita attesa di poco superiore al 9% dopo un 2024 chiuso con 777 milioni di ricavi e un utile netto di 40 milioni» spiega l'ad. Sempre nel 2024 Neos ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri e operato voli verso 183 aeroporti in 62 Paesi: l'obiettivo 2025 è quello di raggiugnere quota 850 milioni di fatturato e oltrepassare i 2,5 milioni di passeggeri.\r

\r

Stradiotti sottolinea la valenza del traffico leisure sul lungo raggio: ««Il long-haul sta diventando sempre più parte del core business della compagnia e la conferma indirettamente arriva dal Bari-New York, primo collegamento che unisce le due metropoli, e il volo diretto Palermo-New York che riprenderà il prossimo 6 giugno (...) L’attenzione per queste rotte e la vendita dei biglietti è superiore alle aspettative - anche dall'altra parte dell'Atlantico - con tassi di riempimento davvero interessanti e non è stato necessario ricorrere a promozioni».\r

\r

La stagione invernale 2025 vedrà poi la ripresa degli ormai tradizionali collegamenti verso Colombia, Repubblica Domenicana, Thailandia, Madagascar e Zanzibar: «Neos resta un vettore a servizio di Alpitour World con una integrazione unica, ma anche con altri soggetti dell’industria turistica. Attualmente fra traffico turistico e di linea siamo ad un rapporto 70%-30%».","post_title":"Neos punta al miliardo di euro di fatturato nell'arco di due anni","post_date":"2025-06-03T11:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748949345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"World Explorer spinge sul Sud-est asiatico con l'ingresso in squadra di Andrea Mapelli, esperto di Laos, Cambogia e Vietnam con 25 anni di attività nel settore.\r

\r

«Siamo convinti che il Sud-est asiatico rappresenti oggi una delle destinazioni più stimolanti per chi ama viaggiare in modo autentico e consapevole – dichiara Alessandro Simonetti, titolare dell'operatore – la nostra filosofia #explorer ci guida anche in questa nuova avventura: vogliamo offrire itinerari che permettano di scoprire la vera anima di questi Paesi, tra tradizioni antiche, paesaggi difficili da raccontare a parole e un’accoglienza senza pari».\r

\r

Grande attenzione viene riservata alle esperienze di turismo responsabile: soggiorni presso eco-lodge, attività con le comunità locali, degustazioni di cucina tipica e workshop artigianali, per un viaggio che lascia il segno e contribuisce allo sviluppo sostenibile delle destinazioni visitate.\r

\r

Mapelli ha maturato la sua competenza collaborando con alcuni dei più importanti tour operator italiani, tra cui Lombard Gate, Kel12 ed Earth Viaggi. «Sono cresciuto in realtà storiche e strutturate dove ho imparato a costruire viaggi su misura e a interpretare i desideri dei viaggiatori più esigenti – commenta Mapelli – sono entusiasta di portare la mia esperienza in World Explorer, contribuendo allo sviluppo di nuovi itinerari su base individuale e, nel prossimo futuro, alla realizzazione di tour anche per piccoli gruppi esclusivi World Explorer in questa regione che amo profondamente».\r

\r

Tra le proposte di punta dell'operatore, il tour Vietnam Experience, un viaggio di 15 giorni/13 notti, denso di esperienze autentiche come lo spettacolo acrobatico all'Opera di Saigon (À Ố Show), lezione di cucina e coltivazione del riso in campagna, lo spettacolo di marionette sull’acqua a Yen Duc e tanto, tanto altro.","post_title":"World Explorer investe sul Sud-est asiatico con l'ingresso in squadra di Andrea Mapelli","post_date":"2025-06-03T10:48:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748947684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Repubblica Dominicana è un territorio ricco di proposte per il viaggiatore: nei luoghi da scoprire, storici e culturali, nell’offerta gastronomica e anche nella proposta alberghiera.\r

\r

Punta Cana, all’estremità orientale dell’isola di Hispañola, offre tanto: ristoranti di cucina locale e internazionale, parchi tematici per i bambini, locali notturni e centri per lo shopping con brand internazionali. Raggiungendo la costa si trovano lunghe spiagge di sabbia dorata che digradano nell’acqua trasparente proprio dove l’oceano Atlantico incontra il mare Caraibico e rappresentano la bellezza più nota della destinazione. Ma l’ospite di questa terra può trovare molto di più. Nel territorio di Punta Cana lo Scape Park è la meta dove trascorrere una giornata vivendo avventure mozzafiato. Dalle numerose zip-line al percorso di scoperta della storia della civiltà Taino, ai tuffi nelle acque del Blue Hole, un cenote nascosto nella natura rigogliosa, una piscina naturale di acque color smeraldo. Al costo di 130 dollari quotidiani si possono sperimentare tutte le proposte offerte in piena sicurezza.\r

\r

Un’altra esperienza molto interessante per conoscere più a fondo la Repubblica Dominicana è la visita alla sede della Fundación Grupo Puntacana. Un ente no-profit nato nel 1994 con l'importante obiettivo - conferitole dal Ministero dell'Ambiente - di preservare le specie faunistiche locali e di occuparsi della conservazione marina. Si raggiunge la riserva naturale con una navetta e l'ingresso costa circa 100dollari. Accompagnati da una guida si ammirano diversi esemplari animali. L'altero Gavilán de Española è un rapace simile al falco; gli esemplari malati vengono curati all’interno della Fondazione e poi reintrodotti nell'ambiente, evitando i traffici illegali. I piccoli delle grandi iguane endemiche di Santo Domingo nascono qui e crescono protetti, mentre i genitori vengono liberati nella foresta. Non mancano le importanti api e poi specie come le tartarughe, che nuotano in un incantevole sistema di cenote della Ojos Indigenas Ecological Reserve: 12 laghetti connessi da sentieri, in 4 dei quali è possibile nuotare, vivendo un'esperienza unica. Da 30 anni la Fondazione si occupa poi della protezione e conservazione della barriera corallina del Samar, il santuario marino del sud-est, collaborando anche con le comunità locali per eliminare lo sfruttamento eccessivo della pesca nella regione.\r

\r

L’accoglienza alberghiera a Punta Cana è ben rappresentata da strutture all-inclusive, che garantiscono una vacanza completa e curata ai propri ospiti. Quest'anno il Bahia Principe di Punta Cana ha festeggiato i suoi 30 anni di attività, che corrispondono anche ai 50 anni dalla nascita del Grupo alberghiero Piñero - originario di Palma di Maiorca, opera in diversi settori del turismo e gestisce 27 resort: nella Repubblica Dominicana e anche in Messico, Giamaica, Spagna, Canarie e Baleari. I tre hotel 5* e gli appartamenti di Punta Cana possono ospitare fino a 3500 persone. La struttura è molto ampia e il servizio puntuale è garantito dal personale sempre cordiale e attento. I viali immersi nella vegetazione che attraversano la proprietà collegano l'ingresso alla bella spiaggia e sono percorsi da pulmini elettrici in servizio continuo per il trasporto degli ospiti. Diversificata anche l’esperienza gastronomica, con ristoranti a buffet e à la carte. Si possono praticare gli sport acquatici, il tennis e il pick-a-ball - una disciplina simile al padel e tanto amata dal pubblico - e anche organizzare escursioni a cavallo o con il quad.\r

\r

In località Punta Cana si trova anche l'hotel Impressive. Vivace e molto vicino all’animata realtà locale - si può uscire a piedi dall’albergo per scoprire i locali dell’area - offre 5 ristoranti à la carte e, con le sue mille camere, dispone di 2500 letti. Il costo è di 70dollari al giorno a persona per un servizio all-inclusive. All’Impressive non c’è l’aria condizionata, ma solo ventilatori a pale e l’ospite può seguire corsi di merengue e bachata, ma anche di pittura e ceramica. La struttura è molto amata dal pubblico e ha il 97% di occupazione da ottobre a marzo e il 90% nella bassa stagione, da maggio a ottobre. Interessante la possibilità di fare un virtual tour all’interno dell’hotel digitando impressivepuntacana su social. Anche la catena Impressive, con questo hotel e altri 3 in Spagna, è proprietà di una famiglia di Palma di Maiorca. Infine lo sguardo al futuro: tra circa un anno a Punta Cana aprirà il Moon Palace, un albergo extra-lusso sul mare alto 20 piani.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"491502,491501,491504\"]","post_title":"Caraibi formato Punta Cana: la scoperta del territorio e l’accoglienza alberghiera","post_date":"2025-05-30T12:32:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748608353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'esperienza che trasforma il classico concetto di team building e di incentive in un viaggio esclusivo in spider attraverso paesaggi mozzafiato e splendidi borghi, combinando il fascino vintage con attività innovative pensate per il mondo aziendale. Nel dinamico panorama degli eventi corporate, emerge un'opportunità unica che sta catturando l'attenzione di aziende prestigiose: i tour in auto d'epoca firmati Slow Drive. \r

\r

Attiva in tutta Italia, Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di vetture vintage senza conducente, con un prestigioso e ricco parco macchine diventa il partner completo per eventi aziendali cuciti su misura. \r

\r

Tour di mezza giornata o di un giorno per motivare e gratificare i migliori venditori, i clienti o i dipendenti più meritevoli, ma anche manifestazioni di due o più giorni che alternano sessioni di lavoro in sala meeting ad attività ludiche coinvolgenti, la formula è personalizzabile per ogni esigenza, anche per creare occasioni speciali per il management e il board aziendale. \r

\r

Slow Drive pensa a tutto: dalla selezione di itinerari personalizzati tra le meraviglie del lago di Garda o i paesaggi della Toscana, e di tante altre località, fino al trasporto delle auto d'epoca - tutte cabriolet - direttamente nella location prescelta, in qualsiasi parte d'Italia. Nessun aspetto logistico viene trascurato, come l’assistenza meccanica professionale, la possibilità di avere auto di backup, la disponibilità di uno staff proporzionato al numero dei veicoli coinvolti nell’evento, che possono arrivare fino a 60 auto per 130 partecipanti, e poi gadget d’epoca personalizzabili (come guantini in pelle da perfetto slow driver, occhiali da sole anni ’60 per la navigatrice e mappe con i più bei tour consigliati), branding delle vetture con loghi aziendali, l’assistenza per l'occupazione del suolo pubblico nei punti di sosta più scenografici o in centri storici e piazze di borghi e città, ma anche il supporto per predisporre degustazioni, coffee break e la gestione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. \r

\r

«È come organizzare una piccola mille miglia dedicata esclusivamente alla vostra azienda – spiega Federico Randazzo, fondatore di Slow Drive -. Attraversare il territorio con un'auto d'epoca cabriolet ti inserisce all'interno del paesaggio, permettendoti di viaggiare lentamente e assaporare tutti gli aspetti dell'esperienza. Il viaggio stesso diventa parte integrante dell'evento». Una filosofia che offre alle aziende un modo originale e particolare per esplorare il territorio italiano, trasformando lo spostamento in un'attività immersiva che rafforza i legami tra i partecipanti. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Slow Drive, esperienze esclusive in spider per incentive ed eventi cuciti su misura","post_date":"2025-05-30T12:06:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1748606792000]}]}}