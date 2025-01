Quattro nuovi spot per Gattinoni: protagonista un atleta di parkour per un target giovane Quattro nuovi spot per la campagna di comunicazione del gruppo Gattinoni lanciata lo scorso autunno con il pay off “C’è un moNdo per vivere un’esperienza. Vivila!”. I video sono stati creati ciascuno in doppia versione, della durata di 60 e 30 secondi. Protagonista è Davide Garzetti, atleta professionista di parkour e influencer, scelto per incarnare il concetto di dinamicità e rappresentare il viaggio attraverso diversi percorsi in soggettiva, con l’obiettivo di andare a colpire un target di viaggiatori più giovani. Lo spot Travel è stato in particolare girato in Sicilia: un viaggio immersivo nel parco di Fiumara d’Arte. Lo spettatore non coglierà un luogo definito, percepirà nuovi orizzonti, tra cielo, montagne e mare. Le evoluzioni acrobatiche oltrepassano i limiti, spingendosi oltre. Lo spot Business Travel è stato invece ambientato a Milano, luogo deputato al business. Attraverso grattacieli e strutture in acciaio e i richiami a Gae Aulenti, le acrobazie del protagonista sottolineano la velocità, la flessibilità, la connessione con il territorio. Anche per lo spot Events è stata scelta l’anima industrial di Milano, precisamente il grande spazio polifunzionale di JoyHub, continuamente trasformato in base a idee, tendenze, arte, moda e creatività che lo animano, in un’atmosfera stile Manhattan, con vicoli che fondono mattoni e ferro. Il soggetto è un’esperienza adrenalinica, fra interni ed esterni, in cui Garzetti esprime la determinazione a superare qualsiasi tipo di ostacolo. Nello spot istituzionale infine convergono immagini dei tre video declinati per le singole business unit del gruppo. “Realizzare il nuovo spot è stato un viaggio straordinario, capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno contribuito a renderlo realtà – spiega il direttore creativo del gruppo Gattinoni, Samuele Rasola -. In linea con il lancio del nostro rebranding, l’obiettivo era raccontare le tre anime di Gattinoni con uno stile innovativo, fresco e dinamico. Davide Garzetti, atleta professionista di parkour, è stato scelto come il volto ideale per interpretare il nostro claim di campagna ‘Tre mondi per vivere un’esperienza’. Con la sua disciplina e le sue spettacolari evoluzioni, Davide ha saputo dare vita a un viaggio emozionante e su misura attraverso le nostre tre divisioni. Con lui come testimonial, abbiamo voluto raccontare l’essenza del gruppo: tre mondi unici che si intrecciano per creare un’esperienza indimenticabile. Un sentito ringraziamento va a lui, al nostro team marketing per aver creduto nel progetto e ai partner V01 Events Communication ed Heads Collective per aver trasformato questa visione in realtà”. Condividi

