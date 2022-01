Primarete cambia immagine e contratto di affiliazione

Primarete vuole dare una nuova percezione al mercato ed essere più efficaci nelle agenzie, con la creazione della nuova immagine. Il network ha lavorato ad una nuova virata visto il grande cambiamento di mercato imposto dalla pandemia. Dall’inizio della nostra attività cioè da 30 anni Primarete è stata marketing oriented, la mission aziendale si è focalizzata sull’essere attenti e flessibili ai cambiamenti di mercato.

L’azienda è partita dal restyling del brand con una nuova immagine, ma è stata realizzata anche una nuova intranet più tecnologica. Il cambio di strategia mirerà ad essere più un gruppo d’acquisto e più social community. Da oggi cambierà anche il modo di affiliarsi; le agenzie new entry avranno un solo contratto di affiliazione denominato “conosciamoci” e non più 3 diversi come in precedenza.

«Le opportunità per il 2022 per le nuove affiliazioni saranno moltissime potranno anche usufruire di un prezzo speciale per le assicurazioni obbligatorie RC e fondo di garanzia. Sarà un anno chiave per lo sviluppo della rete agenziale, gli effetti si stanno già riscontrando con l’arrivo di diverse nuove agenzie che in un network cercano i servizi online, il rapporto con la sede, l’informazione e la formazione e soprattutto la credibilità di un’azienda che viene riconosciuta nel mercato da 30 anni. Tra le altre cose messe in campo c’è un team commerciale per avere maggiore presenza sul territorio» spiega Francesca Zilio, responsabile marketing. Non a caso la sfida più importante riguarda proprio il cambiamento in un momento così difficile; «Vogliamo riuscire ancora una volta a trasmettere il grande lavoro del team Primarete, nel comunicare questa nuova immagine».