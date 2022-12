PlickUp è il nuovo servizio di pagamenti digitali del gruppo Bluvacanze Gestire in maniera più semplice pagamenti e incassi b2c e b2b, massivi e ricorrenti. Il gruppo Bluvacanze ha attivato PlickUp, nuovo servizio della fintech italiana PayDo. La soluzione permetterà agli uffici centrali della compagnia di inviare e incassare digitalmente pagamenti provenienti dalle proprie agenzie presenti sul territorio per gli acquisti di biglietteria, e, con la medesima modalità, anche dagli utenti finali per gli acquisti di pacchetti di viaggio. La richiesta di pagamento viene inviata tramite una notifica WhatsApp, sms o e-mail, da cui il destinatario accede alla piattaforma PlickUp e procede con il pagamento attraverso metodi alternativi (carta, bonifico irrevocabile, contanti). Il tutto senza scaricare applicazioni digitali o effettuare registrazioni a nuovi servizi. Oltre a personalizzare la user experience in termini di grafica e di strumenti di pagamento presenti a sistema, PlickUp permette di allegare eventuali documenti o comunicazioni formali, rendendo le operazioni di incasso digitali più semplici. «Per noi è un traguardo importante poter fornire al gruppo Bluvacanze una soluzione di pagamento digitale che crea valore per tutte le parti coinvolte – afferma Donato Vadruccio, amministratore delegato di PayDo –. Con questa soluzione garantiamo un processo di riscossione snello, veloce, e con la sicurezza dell’esito real time. Queste caratteristiche ci permettono anche di ottimizzare tutti i processi correlati, come per esempio quello di riconciliazione contabile». «Il processo di costante innovazione caratterizza le business unit del nostro gruppo e si sviluppa su tutti i processi operativi. La collaborazione con PlickUp – aggiunge Domenico Pellegrino, ceo Bluvacanze – si inserisce certamente in questa linea, offrendo semplicità, efficienza e sicurezza nei sistemi di pagamento offerti dal nostro modello di distribuzione turistica organizzata».

