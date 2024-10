ParkingMyCar allarga il network e arriva a Monfalcone ParkingMyCar approda ora anche a Monfalcone, portando la comodità e l’innovazione del pagamento dei parcheggi striscia blu tramite la sua app. La startup umbra continua così la sua espansione in Italia, offrendo un servizio digitale utile sia per i cittadini sia per i visitatori del comune in provincia di Gorizia. Il funzionamento rimane semplice e immediato: tramite l’App ParkingMyCar, gli automobilisti possono prenotare e pagare il parcheggio direttamente dal proprio smartphone. Il sistema permette di regolare la sosta in base alle proprie esigenze, con la possibilità di prolungarla o interromperla in ogni momento, pagando soltanto per il tempo effettivamente utilizzato. ParkingMyCar amplia l’offerta dei partner digitali attivi nei comuni italiani per il pagamento della sosta, e la sua presenza sarà visibile, oltre che sulla piattaforma, anche grazie agli adesivi apposti sui parcometri cittadini. «Siamo entusiasti di estendere i nostri servizi in tante nuove città italiane”, fa sapere l’azienda. “La nostra missione è semplificare la vita di tutti coloro che si trovano a dover parcheggiare, risolvendo uno dei problemi più comuni e stressanti. Dopo aver ottenuto riscontri positivi in altre località italiane, siamo certi che anche qui il nostro servizio sarà accolto con entusiasmo dagli automobilisti. ParkingMyCar continua così a costruire una rete sempre più ampia di parcheggi digitali, che consente agli utenti di viaggiare in modo sostenibile e conveniente, integrando il parcheggio come parte essenziale della loro mobilità quotidiana”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475662" align="alignleft" width="300"] The Residence Douz[/caption] Ci sarà anche Tourism Connection, insieme a Caterina Ravizza Communication Consulting, alla prossima fiera di Rimini. Presso il pad C2, stand 105, verranno presentate tutte le ultime novità per il mercato italiano delle due società di rappresentanza, consulenza e comunicazione. A partire dal The Residence Douz, nuova proprietà Cenizaro Hotels & Resorts inaugurata a ottobre 2023 nel deserto del Sahara tunisino. Circondata da 14 ettari di dune dorate, la struttura dispone di 50 ville, due ristoranti e una Spa by Clarins. Il tutto immerso in un’oasi di palme. Il resort combina opere di artisti tunisini emergenti con una forte attenzione al design e alle tradizioni locali. Tra le attività proposte, gli ospiti possono esplorare il deserto in jeep, cammello o quad, visitare i villaggi trogloditi di Matmata e vivere esperienze di glamping a Tembaine. Ma alla fiera di Rimini, Tourism Connection presenterà anche le altre novità del momento, tra cui il restyling del sito aziendale e inedite collaborazioni con partner internazionali. Tra questi spiccano Magic Travels, presente per raccontare il nuovo rebranding e le novità di prodotto Gaia Dahabiya ed Eco Chic Magic Camps negli Emirati Arabi, MacSun Travel, dmc specializzata nei Balcani con un forte focus sulle esperienze personalizzate, Travel & Taste, che offre esperienze di viaggio uniche in Australia, Nuova Zelanda e altre mete asiatiche, nonché ParkingMyCar, una startup innovativa nel settore della gestione dei parcheggi e delle aree sosta per camper. “Siamo entusiasti di presentare le nostre nuove collaborazioni e di condividere il bilancio positivo della stagione estiva, con destinazioni come Emirati Arabi, Tunisia e Uzbekistan che hanno registrato ottimi risultati", commenta il founder e managing director di Tourism Connection, Alessandro Furlotti. [post_title] => Tourism Connection alla fiera di Rimini con tutte ultime novità [post_date] => 2024-09-30T13:43:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727703826000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata varata ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess, la seconda a lng (gas naturale liquefatto) che Fincantieri sta costruendo per Princess Cruises. Madrine del varo Chiara del Vecchio, terzo ufficiale di macchina a bordo della Sun Princess e Francesca Maraventano, assistente di direzione del cantiere di Monfalcone. Con circa 178 mila tonnellate di stazza lorda la Star Princess, gemella della Sun, costruita anch’essa a Monfalcone e consegnata quest’anno, è la seconda unità più grande finora costruita in Italia. Ma è anche la seconda della classe Sphere, con consegna prevista nell’autunno del 2025. La nuova unità ospiterà circa 4.300 persone e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione. [post_title] => Varata negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess [post_date] => 2024-09-27T10:18:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727432297000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475186" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption] Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura". C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. "Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made". Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. "Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”. Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”. Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”. [post_title] => Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo [post_date] => 2024-09-24T11:30:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727177443000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 468840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà convertito in un ostello di nuova generazione con oltre 200 posti letto l'ex hotel Corso di Padova. La struttura è stata recentemente acquisita da Urban Homy, società triestina specializzata nel ricettivo, con proprietà di tipo tradizionale, hotel a 4 stelle, nonché formule innovative mid e long term quali ostelli ibridi e serviced apartments, localizzati nella stessa Trieste, oltre che a Udine, Monfalcone e Gorizia. L'ex albergo padovano è un edificio in stile liberty di circa 3 mila metri quadrati complessivi. A partire da settembre sarà interessato da lavori di ristrutturazione che si prevede possano terminare per l’estate 2025 quando verrà inaugurato l'Hotello Padova. “Grazie all’esperienza maturata a Trieste con l’apertura di Hotello nel 2021, l’ostello più grande del Friuli Venezia Giulia, ora siamo pronti a sviluppare un piano di espansione che guarda verso nuovi territori come Padova - spiega il presidente di Urban Homy, Massimo Antoci -. La città per noi è strategicamente interessante per intercettare target di turisti che potranno ben apprezzare l’offerta di un ostello in pieno centro”. Gabetti Agency, con la sede territoriale di Padova, è stata advisor per la vendita dell’immobile che, in centro città, era sede appunto dell’hotel Corso, nonché di alcuni esercizi commerciali. La città veneta sta vivendo un momento di eccezionale rivitalizzazione del patrimonio immobiliare, con importanti riflessi sul segmento living-ricettivo-residenziale. L’attrattività dal punto di vista turistico è certamente spinta anche alla recente seconda certificazione Unesco Padova Urbs Picta, che ha aumentato il grado di notorietà della città e ha portato nuovi flussi turistici relativi a mercati leisure e legati al turismo d'arte, mentre nell'ambito della ricettività in senso ampio continua il trend di crescita della domanda di posti letto per gli studenti. "L'acquisizione dell'ex hotel Corso rappresenta non solo un investimento immobiliare, ma anche un voto di fiducia nel potenziale di crescita e sviluppo della zona stazione di Padova", conferma il relationship manager di Gabetti nel Veneto, Alessandro Zanetti. [post_title] => Urban Homy acquisisce l'ex hotel Corso di Padova. Diventerà un ostello di nuova generazione [post_date] => 2024-06-05T10:53:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1717584780000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono il Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, le Mimose nelle Marche e l'Adriatico in Emilia-Romagna, le tre novità del 2024 di Club del Sole. Immediatamente dopo la notizia del prossimo aumento di capitale, il gruppo open-air forlivese annuncia una serie di new entry, parte di una politica di sviluppo ambiziosa che mira a raddoppiare i ricavi consolidati in quattro anni. “Siamo fiduciosi sulla strategia di crescita che abbiamo pianificato e che ci auguriamo ci permetterà di raggiungere importanti obiettivi nel prossimo quadriennio – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Il 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 100 milioni di euro, mentre la nostra stima per il 2024 parla di una crescita attesa superiore al 10%. Numeri che vanno di pari passo con un significativo aumento di presenze. Vogliamo contribuire a corroborare il tessuto economico del Paese anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2028 puntiamo infatti ad avere in organico 2 mila risorse (1.300 nel 2023). Il nostro piano di sviluppo vedrà nei prossimi mesi ulteriori traguardi: l’acquisizione di nuove strutture in Trentino Alto-Adige ci consentirà di presidiare un territorio inedito per noi, rendendo, nel contempo, la nostra offerta valida per tutto l’anno. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo”. In Friuli-Venezia Giulia, per quest'anno si aggiunge quindi al già noto Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia) il Tenuta Primero Resort incastonato nella laguna di Grado, con le sue opzioni di alloggio che spaziano dai bungalow fino ad arrivare ai lodge di design recentemente installati, distribuiti su una superficie di ben 120 ettari. Oltre a uno yatch club, il villaggio vanta anche un golf club con percorso a 18 buche. Nelle Marche, precisamente a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo è già presente con la Risacca Family Camping Village, è stato poi acquisito il villaggio le Mimose. Affacciato direttamente sul mare, la struttura dispone di diverse amenities: oltre a vantare una piscina semi-olimpionica e una vasca dedicata ai piccoli ospiti, ci sono ben 140 lodge, di cui dieci recentemente rinnovati, e una sala convegni. La proprietà dà il benvenuto anche agli amici a quattro zampe, con servizi e attività dedicate. I nuovi ingressi non potevano non includere l’Emilia-Romagna, regione in cui il gruppo conta già ben 12 proprietà. Qui, a pochi passi dal centro e dalle saline di Cervia, si aggiunge al portfolio l’Adriatico, che propone un’offerta dedicata soprattutto alle famiglie. Una piscina semi-olimpionica e una con scivoli sono gli elementi che connotano la proprietà, sviluppata su un’area di 35 mila mq e dotata di 40 alloggi e 250 piazzole. Grazie a queste acquisizioni, il portfolio di Club del Sole raggiunge una maggior eterogeneità a livello di prodotto e tocca quota 23 strutture per un totale di più di 9 mila soluzioni abitative. Ma le novità 2024 non si fermano qua e comprendono anche un ampio progetto di rinnovamento: fra gli interventi in corso si annoverano infatti il completo restyling del Pineta Beach Village a Milano Marittima, nonché l’installazione di nuovi lodge di design e parchi gioco in varie strutture del gruppo. Novità in termini di spazi gastronomici interesseranno inoltre il Rimini Family Village, il cui stabilimento balneare farà da cornice all’inaugurazione di un nuovo ristorante, e l’Orbetello Family Camping Village, che vedrà un nuovo spazio ristorativo nell’area a bordo piscina. [post_title] => Club del Sole: tre nuovi villaggi per il 2024. Obiettivo raddoppiare i ricavi in quattro anni [post_date] => 2024-04-04T10:06:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712225176000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla fine, dopo un rinvio che ne ha ritardato il debutto di quasi un mese trattenendo la nave più a lungo del previsto negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, la Sun Princess salperà per la sua crociera inaugurale il prossimo 28 febbraio da Civitavecchia. La conferma arriva da Gioco Viaggi, agente per l’Italia delle Love Boat Princess Cruises. Con 175.500 tonnellate di stazza lorda e 4.300 ospiti è la più grande nave da crociera mai costruita, con un'offerta inedita di ristorazione, intrattenimento e attività, oltre a cabine e suite in un’ampia varietà di categorie. Dopo il debutto del 28 febbraio, la Sun Princess continuerà la stagione nel Mediterraneo effettuando diversi itinerari: crociere di sette notti da Barcellona a Civitavecchia, da Civitavecchia ad Atene e da Atene a Barcellona, anche combinabili tra loro per comporre il proprio itinerario di 14 o 21 notti senza mai toccare gli stessi porti di scalo. Partenze previste da marzo a settembre 2024 con quote in super offerta Love Boat Sail da 999 euro a persona. [post_title] => Sun Princess: confermato il debutto del 28 febbraio da Civitavecchia [post_date] => 2024-02-21T14:36:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708526181000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_382236" align="alignleft" width="300"] Un villaggio Club del Sole[/caption] Nuove figure per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green, per un totale di 700 posizioni aperte. E' partita la campagna di selezione per la stagione 2024 di Club del Sole. La ricerca è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche ai profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; la compagnia si propone, infatti, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia. Il gruppo offre da tre a sette mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione. Primo importante appuntamento da segnare in agenda, il recruiting day di martedì 12 marzo 2024, organizzato da Club del Sole in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà in uno dei villaggi del gruppo, il Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone. Nello specifico, nelle strutture del gruppo ubicate sul territorio della regione sono 80 le posizioni aperte. Per iscriversi occorre effettuare la registrazione e caricare il proprio curriculum entro domenica 3 marzo, collegandosi al sito della regione Friuli-Venezia Giulia, sezione Giovani Fvg. Qualche giorno prima, il 29 febbraio 2024, Club del Sole sarà anche a Napoli in occasione della job fair Tfp Summit, che si terrà presso l’hotel Ramada. Anche in questo caso l’iscrizione verrà effettuata esclusivamente online. Grande attenzione è destinata pure alla formazione del personale. Una volontà che si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna. Nel 2023, il gruppo ha erogato oltre 8 mila ore di formazione attraverso lo stesso ente formativo interno, assunto più di 1.200 persone e firmato 172 contratti a tempo indeterminato. [post_title] => Al via la campagna di recruiting Club del Sole: 700 le posizioni aperte [post_date] => 2024-02-21T11:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1708514974000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora problemi per la Sun Princess: la prima unità della classe Sphere, e la più grande nave da crociera mai costruita in Italia, è stata infatti consegnata a Princess Cruises, ma rimarrà ancora qualche giorno negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone per una serie di ulteriori lavori tecnici. Stando a quanto riporta la redazione friulana di Rainews, tra i disguidi che costringono la nave in cantiere ci sarebbe stato il ritrovamento di tracce di gasolio all'interno di una delle casse di acqua potabile. Problema tuttavia già risolto, secondo quanto dichiarato dalla stessa Fincantieri. In ogni caso l'inconveniente ha posticipato ulteriormente la data di debutto della Sun Princess. Originariamente previsto per l'8 febbraio da Barcellona, e già rimandato al 18 da Civitavecchia, la crociera inaugurale è stata infatti ora fissata al 28 sempre dal porto laziale, rivela il Piccolo. Ai passeggeri a cui è stato cancellato il viaggio, Princess Cruises ha già annunciato che rifonderà il prezzo della crociera, offrendo uno sconto del 50% su una partenza successiva. [post_title] => Ancora problemi per la Sun Princess: crociera inaugurale rinviata a fine mese [post_date] => 2024-02-15T09:59:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707991155000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. - prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. L'operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l'agraria e un acquedotto. Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: - sottolinea Matteo Martizuzzi - la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell'epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell'IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l'industria nazionale costituendo Italcantieri, - aggiunge infatti Martinuzzi - che è l'agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l'ennesima crisi dell'industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l'asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini». [gallery ids="458579,458578,458575"] [post_title] => Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale [post_date] => 2023-12-22T10:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703241647000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parkingmycar monfalcone" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":29,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475662\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] The Residence Douz[/caption]\r

\r

Ci sarà anche Tourism Connection, insieme a Caterina Ravizza Communication Consulting, alla prossima fiera di Rimini. Presso il pad C2, stand 105, verranno presentate tutte le ultime novità per il mercato italiano delle due società di rappresentanza, consulenza e comunicazione.\r

\r

A partire dal The Residence Douz, nuova proprietà Cenizaro Hotels & Resorts inaugurata a ottobre 2023 nel deserto del Sahara tunisino. Circondata da 14 ettari di dune dorate, la struttura dispone di 50 ville, due ristoranti e una Spa by Clarins. Il tutto immerso in un’oasi di palme. Il resort combina opere di artisti tunisini emergenti con una forte attenzione al design e alle tradizioni locali. Tra le attività proposte, gli ospiti possono esplorare il deserto in jeep, cammello o quad, visitare i villaggi trogloditi di Matmata e vivere esperienze di glamping a Tembaine.\r

\r

Ma alla fiera di Rimini, Tourism Connection presenterà anche le altre novità del momento, tra cui il restyling del sito aziendale e inedite collaborazioni con partner internazionali. Tra questi spiccano Magic Travels, presente per raccontare il nuovo rebranding e le novità di prodotto Gaia Dahabiya ed Eco Chic Magic Camps negli Emirati Arabi, MacSun Travel, dmc specializzata nei Balcani con un forte focus sulle esperienze personalizzate, Travel & Taste, che offre esperienze di viaggio uniche in Australia, Nuova Zelanda e altre mete asiatiche, nonché ParkingMyCar, una startup innovativa nel settore della gestione dei parcheggi e delle aree sosta per camper. “Siamo entusiasti di presentare le nostre nuove collaborazioni e di condividere il bilancio positivo della stagione estiva, con destinazioni come Emirati Arabi, Tunisia e Uzbekistan che hanno registrato ottimi risultati\", commenta il founder e managing director di Tourism Connection, Alessandro Furlotti.","post_title":"Tourism Connection alla fiera di Rimini con tutte ultime novità","post_date":"2024-09-30T13:43:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727703826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata varata ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess, la seconda a lng (gas naturale liquefatto) che Fincantieri sta costruendo per Princess Cruises. Madrine del varo Chiara del Vecchio, terzo ufficiale di macchina a bordo della Sun Princess e Francesca Maraventano, assistente di direzione del cantiere di Monfalcone.\r

\r

Con circa 178 mila tonnellate di stazza lorda la Star Princess, gemella della Sun, costruita anch’essa a Monfalcone e consegnata quest’anno, è la seconda unità più grande finora costruita in Italia. Ma è anche la seconda della classe Sphere, con consegna prevista nell’autunno del 2025. La nuova unità ospiterà circa 4.300 persone e si basa su un design di piattaforma di nuova generazione.","post_title":"Varata negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la Star Princess","post_date":"2024-09-27T10:18:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727432297000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475186\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption]\r

\r

Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura\".\r

\r

C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. \"Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made\".\r

\r

Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. \"Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”.\r

\r

Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”.\r

\r

Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”.","post_title":"Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo","post_date":"2024-09-24T11:30:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727177443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"468840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà convertito in un ostello di nuova generazione con oltre 200 posti letto l'ex hotel Corso di Padova. La struttura è stata recentemente acquisita da Urban Homy, società triestina specializzata nel ricettivo, con proprietà di tipo tradizionale, hotel a 4 stelle, nonché formule innovative mid e long term quali ostelli ibridi e serviced apartments, localizzati nella stessa Trieste, oltre che a Udine, Monfalcone e Gorizia. L'ex albergo padovano è un edificio in stile liberty di circa 3 mila metri quadrati complessivi. A partire da settembre sarà interessato da lavori di ristrutturazione che si prevede possano terminare per l’estate 2025 quando verrà inaugurato l'Hotello Padova.\r

\r

“Grazie all’esperienza maturata a Trieste con l’apertura di Hotello nel 2021, l’ostello più grande del Friuli Venezia Giulia, ora siamo pronti a sviluppare un piano di espansione che guarda verso nuovi territori come Padova - spiega il presidente di Urban Homy, Massimo Antoci -. La città per noi è strategicamente interessante per intercettare target di turisti che potranno ben apprezzare l’offerta di un ostello in pieno centro”.\r

\r

Gabetti Agency, con la sede territoriale di Padova, è stata advisor per la vendita dell’immobile che, in centro città, era sede appunto dell’hotel Corso, nonché di alcuni esercizi commerciali. La città veneta sta vivendo un momento di eccezionale rivitalizzazione del patrimonio immobiliare, con importanti riflessi sul segmento living-ricettivo-residenziale. L’attrattività dal punto di vista turistico è certamente spinta anche alla recente seconda certificazione Unesco Padova Urbs Picta, che ha aumentato il grado di notorietà della città e ha portato nuovi flussi turistici relativi a mercati leisure e legati al turismo d'arte, mentre nell'ambito della ricettività in senso ampio continua il trend di crescita della domanda di posti letto per gli studenti. \"L'acquisizione dell'ex hotel Corso rappresenta non solo un investimento immobiliare, ma anche un voto di fiducia nel potenziale di crescita e sviluppo della zona stazione di Padova\", conferma il relationship manager di Gabetti nel Veneto, Alessandro Zanetti.","post_title":"Urban Homy acquisisce l'ex hotel Corso di Padova. Diventerà un ostello di nuova generazione","post_date":"2024-06-05T10:53:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1717584780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, le Mimose nelle Marche e l'Adriatico in Emilia-Romagna, le tre novità del 2024 di Club del Sole. Immediatamente dopo la notizia del prossimo aumento di capitale, il gruppo open-air forlivese annuncia una serie di new entry, parte di una politica di sviluppo ambiziosa che mira a raddoppiare i ricavi consolidati in quattro anni.\r

\r

“Siamo fiduciosi sulla strategia di crescita che abbiamo pianificato e che ci auguriamo ci permetterà di raggiungere importanti obiettivi nel prossimo quadriennio – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Il 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 100 milioni di euro, mentre la nostra stima per il 2024 parla di una crescita attesa superiore al 10%. Numeri che vanno di pari passo con un significativo aumento di presenze. Vogliamo contribuire a corroborare il tessuto economico del Paese anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2028 puntiamo infatti ad avere in organico 2 mila risorse (1.300 nel 2023). Il nostro piano di sviluppo vedrà nei prossimi mesi ulteriori traguardi: l’acquisizione di nuove strutture in Trentino Alto-Adige ci consentirà di presidiare un territorio inedito per noi, rendendo, nel contempo, la nostra offerta valida per tutto l’anno. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo”.\r

\r

In Friuli-Venezia Giulia, per quest'anno si aggiunge quindi al già noto Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia) il Tenuta Primero Resort incastonato nella laguna di Grado, con le sue opzioni di alloggio che spaziano dai bungalow fino ad arrivare ai lodge di design recentemente installati, distribuiti su una superficie di ben 120 ettari. Oltre a uno yatch club, il villaggio vanta anche un golf club con percorso a 18 buche.\r

\r

Nelle Marche, precisamente a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo è già presente con la Risacca Family Camping Village, è stato poi acquisito il villaggio le Mimose. Affacciato direttamente sul mare, la struttura dispone di diverse amenities: oltre a vantare una piscina semi-olimpionica e una vasca dedicata ai piccoli ospiti, ci sono ben 140 lodge, di cui dieci recentemente rinnovati, e una sala convegni. La proprietà dà il benvenuto anche agli amici a quattro zampe, con servizi e attività dedicate.\r

\r

I nuovi ingressi non potevano non includere l’Emilia-Romagna, regione in cui il gruppo conta già ben 12 proprietà. Qui, a pochi passi dal centro e dalle saline di Cervia, si aggiunge al portfolio l’Adriatico, che propone un’offerta dedicata soprattutto alle famiglie. Una piscina semi-olimpionica e una con scivoli sono gli elementi che connotano la proprietà, sviluppata su un’area di 35 mila mq e dotata di 40 alloggi e 250 piazzole.\r

\r

Grazie a queste acquisizioni, il portfolio di Club del Sole raggiunge una maggior eterogeneità a livello di prodotto e tocca quota 23 strutture per un totale di più di 9 mila soluzioni abitative. Ma le novità 2024 non si fermano qua e comprendono anche un ampio progetto di rinnovamento: fra gli interventi in corso si annoverano infatti il completo restyling del Pineta Beach Village a Milano Marittima, nonché l’installazione di nuovi lodge di design e parchi gioco in varie strutture del gruppo. Novità in termini di spazi gastronomici interesseranno inoltre il Rimini Family Village, il cui stabilimento balneare farà da cornice all’inaugurazione di un nuovo ristorante, e l’Orbetello Family Camping Village, che vedrà un nuovo spazio ristorativo nell’area a bordo piscina.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole: tre nuovi villaggi per il 2024. Obiettivo raddoppiare i ricavi in quattro anni","post_date":"2024-04-04T10:06:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712225176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla fine, dopo un rinvio che ne ha ritardato il debutto di quasi un mese trattenendo la nave più a lungo del previsto negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone, la Sun Princess salperà per la sua crociera inaugurale il prossimo 28 febbraio da Civitavecchia. La conferma arriva da Gioco Viaggi, agente per l’Italia delle Love Boat Princess Cruises.\r

\r

Con 175.500 tonnellate di stazza lorda e 4.300 ospiti è la più grande nave da crociera mai costruita, con un'offerta inedita di ristorazione, intrattenimento e attività, oltre a cabine e suite in un’ampia varietà di categorie. Dopo il debutto del 28 febbraio, la Sun Princess continuerà la stagione nel Mediterraneo effettuando diversi itinerari: crociere di sette notti da Barcellona a Civitavecchia, da Civitavecchia ad Atene e da Atene a Barcellona, anche combinabili tra loro per comporre il proprio itinerario di 14 o 21 notti senza mai toccare gli stessi porti di scalo. Partenze previste da marzo a settembre 2024 con quote in super offerta Love Boat Sail da 999 euro a persona.\r

\r

","post_title":"Sun Princess: confermato il debutto del 28 febbraio da Civitavecchia","post_date":"2024-02-21T14:36:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1708526181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

\r

Nuove figure per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green, per un totale di 700 posizioni aperte. E' partita la campagna di selezione per la stagione 2024 di Club del Sole. La ricerca è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero, ma anche ai profili giovani che si stanno approcciando al mondo del lavoro; la compagnia si propone, infatti, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia. Il gruppo offre da tre a sette mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni, con opportunità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione.\r

Primo importante appuntamento da segnare in agenda, il recruiting day di martedì 12 marzo 2024, organizzato da Club del Sole in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà in uno dei villaggi del gruppo, il Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone. Nello specifico, nelle strutture del gruppo ubicate sul territorio della regione sono 80 le posizioni aperte. Per iscriversi occorre effettuare la registrazione e caricare il proprio curriculum entro domenica 3 marzo, collegandosi al sito della regione Friuli-Venezia Giulia, sezione Giovani Fvg. Qualche giorno prima, il 29 febbraio 2024, Club del Sole sarà anche a Napoli in occasione della job fair Tfp Summit, che si terrà presso l’hotel Ramada. Anche in questo caso l’iscrizione verrà effettuata esclusivamente online.\r

\r

Grande attenzione è destinata pure alla formazione del personale. Una volontà che si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna. Nel 2023, il gruppo ha erogato oltre 8 mila ore di formazione attraverso lo stesso ente formativo interno, assunto più di 1.200 persone e firmato 172 contratti a tempo indeterminato.","post_title":"Al via la campagna di recruiting Club del Sole: 700 le posizioni aperte","post_date":"2024-02-21T11:29:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1708514974000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora problemi per la Sun Princess: la prima unità della classe Sphere, e la più grande nave da crociera mai costruita in Italia, è stata infatti consegnata a Princess Cruises, ma rimarrà ancora qualche giorno negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone per una serie di ulteriori lavori tecnici. Stando a quanto riporta la redazione friulana di Rainews, tra i disguidi che costringono la nave in cantiere ci sarebbe stato il ritrovamento di tracce di gasolio all'interno di una delle casse di acqua potabile. Problema tuttavia già risolto, secondo quanto dichiarato dalla stessa Fincantieri.\r

\r

In ogni caso l'inconveniente ha posticipato ulteriormente la data di debutto della Sun Princess. Originariamente previsto per l'8 febbraio da Barcellona, e già rimandato al 18 da Civitavecchia, la crociera inaugurale è stata infatti ora fissata al 28 sempre dal porto laziale, rivela il Piccolo. Ai passeggeri a cui è stato cancellato il viaggio, Princess Cruises ha già annunciato che rifonderà il prezzo della crociera, offrendo uno sconto del 50% su una partenza successiva.","post_title":"Ancora problemi per la Sun Princess: crociera inaugurale rinviata a fine mese","post_date":"2024-02-15T09:59:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707991155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. \r

La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. \r

È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. - prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. \r

L'operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l'agraria e un acquedotto. \r

Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: - sottolinea Matteo Martizuzzi - la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell'epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. \r

Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell'IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». \r

A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l'industria nazionale costituendo Italcantieri, - aggiunge infatti Martinuzzi - che è l'agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l'ennesima crisi dell'industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». \r

E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l'asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini».\r

[gallery ids=\"458579,458578,458575\"]","post_title":"Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale","post_date":"2023-12-22T10:40:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1703241647000]}]}}