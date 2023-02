Olga Raineri nuova business development & global account manager di Aci blueteam Olga Raineri nella squadra commerciale guidata da Paolo Bertola con il ruolo business development & global account manager di Aci blueteam, a supporto della nuova strategia di crescita dell’azienda e del business globale, con particolare focus sugli Stati Uniti. Professionista di affermata esperienza nella travel industry e nella distribuzione gds, Olga Raineri approda negli anni Novanta in Sabre, dedicandovi la propria carriera e ricoprendo una molteplicità di ruoli in ambito business expansion e strategic account management. Rientrata in Italia nel 2000, assume quindi posizioni di business e account development in ambito internazionale. “Mi sento felice e privilegiata di essere entrata a far parte della squadra commerciale e di service delivery guidata da Paolo Bertola – afferma Olga Raineri –. Il team di cui faccio parte è coeso, customer Centric e, supportato da tecnologia, dati ed empatia, in un momento storico che richiede innovazione e cambiamento nel business travel, oggi guarda al futuro con ambiziosi obiettivi di consolidamento e crescita”.

