Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433107 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Travel Open Day oggi ha fatto tappa a Trieste. L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30. Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia. Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi. L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio. Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione. Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani. Gli espositori del TOD di Trieste: Galleria immagini: [gallery ids="433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135"] [post_title] => Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio [post_date] => 2022-10-27T15:16:00+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666883760000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan. “Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”. In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”. [post_title] => Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa [post_date] => 2022-10-27T13:01:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666875704000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ente nazionale per il turismo thailandese si è aggiudicato il QPrize2022 – Diversity and Inclusion Travel Awards, premio italiano promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) che viene attribuito da tre anni a questa parte alle realtà turistiche più attivamente impegnate nell’opera di promozione di un’ospitalità inclusiva nel turismo. “La Thailandia afferma con sempre maggiore forza la sua vocazione di destinazione aperta, in continua evoluzione, al passo con i tempi, apripista e esempio non solo nel campo sella sostenibilità ma anche della costruzione di un nuovo turismo in cui l’ospitalità inclusiva è uno dei nostri fiori all’occhiello - commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente in Italia -. Siamo orgogliosi e grati che il lavoro della Thailandia in questo segmento sia stato riconosciuto nel contesto di Iglta, vista la rilevanza internazionale della convention”. La consegna del Premio è avvenuta nel corso del pre-opening della convention Iglta, il più grande evento internazionale dedicato al turismo Lgbtq+ che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, a Milano, fino al prossimo 29 ottobre. [post_title] => L'Ente nazionale per il turismo thailandese conquista il QPrize2022 [post_date] => 2022-10-27T11:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666871636000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433082 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma. Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero. In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. "In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”. “Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”. [post_title] => Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri [post_date] => 2022-10-27T11:40:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666870826000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo giro del mondo a tappe: questa l'iniziativa lanciata dalla divisione tour operator di Link Tours, impresa di Ferrara che opera nel turismo da oltre 40 anni. In occasione dei 150 anni dalla pubblicazione de "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne, nasce un 'Grand Tour' che ripercorre le medesime tappe di quello originario, ma in modo contemporaneo. L'itinerario si snoderà per l'appunto nell'arco di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024: si potrà scegliere liberamente una o più tappe a cui partecipare, alternandosi in una staffetta di viaggiatori, chiamati “Foggies”, pronti a passarsi l'ideale testimone attraverso 36 Paesi. “L'obiettivo di fondo del progetto è quello di incontrare luoghi, persone e soprattutto se stessi per scoprire se, 150 anni dopo, viaggiare può ancora cambiarti la vita come ha fatto per Phileas Fogg” afferma Silvia Zannini di Link Tours. Il tour prenderà il via a Ferrara, in casa degli ideatori, per poi esplorare il Medio Oriente, con tappa in Israele, raggiungere i suggestivi deserti di Marocco e Tunisia, proseguendo in Europa attraverso Grecia, Portogallo, Francia, Inghilterra e nello specifico Londra, con sosta al Reformer Club. A seguire, tappe in Estremo Oriente fra Malesia, Thailandia, nord e sud America, fino ai Caraibi, per poi arrivare in Africa e di nuovo, per la conclusione, in Italia. Ciascuno dei 36 tour previsti è in realtà, un viaggio organizzato di 7, 10 o 12 giorni a seconda delle destinazioni. I viaggiatori saranno massimo 12 per ogni tappa per un totale di massimo 450, tutti uniti da un’unica passione, viaggiare, scoprire, conoscere e condividere. La community di viaggiatori avrà a disposizione blog e pagine social, create ad hoc dagli organizzatori del progetto, per condividere le esperienze e realizzare uno storytelling lungo un anno. [post_title] => Link Tours firma il nuovo "Giro del Mondo": 36 tappe dal 1° aprile 2023 [post_date] => 2022-10-27T11:21:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666869688000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433078 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre. Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza. Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli. [post_title] => Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale [post_date] => 2022-10-27T11:09:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666868957000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing ha nuovamente tagliato - per la seconda volta quest'anno - le consegne previste per i B737 Max. La casa costruttrice statunitense ha stimato di poter consegnare 375 aeromobili a corridoio singolo nel 2022. All'inizio dell'anno Boeing aveva previsto di consegnarne circa 500, prima di ridurre le previsioni a "circa 400" a luglio. Le consegne di 737 Max continueranno al ritmo di poco più di 30 al mese fino al 2023, ha dichiarato Brian West, direttore finanziario, mentre la società ha riportato una perdita netta di 3,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Boeing ha specificato di aver consegnato meno velivoli di quanto previsto a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno in parte rallentato la linea di produzione. "Prevediamo che (la catena di fornitura) continuerà a essere messa a dura prova nel corso del 2023", ha dichiarato David Calhoun, ceo della società. I risultati del terzo trimestre indicano ricavi per 16 miliardi di dollari, superiori di circa il 5% rispetto allo stesso periodo 2021, ma inferiori di 2 miliardi di dollari rispetto alle previsioni. [post_title] => Boeing: terzo trimestre in rosso e nuovo taglio alle consegne dei 737 Max [post_date] => 2022-10-27T10:55:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666868112000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433044 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Ludwig House ed è il nuovo progetto imprenditoriale di Eugenio Gallina, quarantenne imprenditore dell’ospitalità bresciano. Il brand nasce nel 2022 da un’idea che il suo ideatore coltiva da sempre: il desiderio di valorizzare il grande patrimonio e il potenziale inespresso delle ville italiane. Sono infatti oltre 8 mila nel nostro Paese le dimore storiche private aperte al pubblico, in media più di una per comune (fonte Adsi, Associazione dimore storiche italiane). Per Ludwig House Eugenio Gallina ha quindi scelto un approccio di rottura degli schemi: una visione in cui il lusso è ricerca dell’inatteso e che si svela come anima ribelle, capace di esprimersi in dettagli celati. “Il lusso è un’invenzione, nella radice latina del termine: trovare e imbattersi in modo casuale in qualcosa che riconosciamo e che, fino a quel momento, ignoravamo", spiega lo stesso Eugenio Gallina. Ludwig House è quindi un ambizioso progetto di sviluppo che prevede, nei prossimi anni, l’acquisizione di strutture storiche situate in contesti esclusivi e di richiamo internazionale. La prima gestione diretta della società è la Ludwig House nested in the hills of Valpolicella, operativa dalla primavera 2022. La proprietà fa capo alla società Hotel Cristallo srl, controllata di MaMi srl, holding di partecipazioni per investimenti nel settore turistico e dell’ospitalità, fondata nel 2017 con l’obiettivo di ricercare e sostenere investimenti con un orizzonte temporale di lungo periodo. Il nome Ludwig House rappresenta infine un duplice omaggio: sia al primo proprietario ad affidare la sua villa alla nuova formula, sia a Ludwig di Baviera e alla rivoluzione estetica della quale è simbolo il suo castello di Neuschwanstein che tanto ha ispirat Eugenio Gallina alla sua prima visita. Oggi sono peraltro in corso numerose negoziazioni in tutta Italia. Le aree di interesse del gruppo sono soprattutto la Toscana, la Franciacorta, il laghi del Nord Italia, Roma, la costiera Amalfitana e la val di Noto. [post_title] => Arriva Ludwig House, nuovo brand del lusso inatteso dedicato alle dimore storiche italiane [post_date] => 2022-10-27T10:29:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666866553000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento. “Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”. [post_title] => Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo [post_date] => 2022-10-27T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666865963000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "oggi trieste travel open day" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":63,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3897,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433107","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Travel Open Day oggi ha fatto tappa a Trieste. L'evento, che da anni ormai catalizza l'attenzione di operatori e agenzie di viaggi per le occasioni di business e di formazione offerte, si è svolto presso l'NH Hotel Trieste, dalle 9 alle 15.30.\r

Una mezza giornata di lavori durante la quale gli agenti di viaggio accorsi hanno potuto partecipare ad animati workshop e seguire la presentazione di MSC Crociere con la descrizione di tutte le novità di prodotto per l'inverno e per il 2023, oltre alle strategie di fidelizzazione nei confronti del canale agenziale messe in campo dalla compagnia.\r

\r

\r

\r

\r

Vincitrice del regalo messo in palio da Deutsche Hospitality è Elena Castellani di Filovia Viaggi.\r

\r

L'evento sarà seguito da un ulteriore imperdibile appuntamento pensato dal Gruppo Travel per le agenzie di viaggio.\r

\r

Fino al 29 ottobre, infatti, la Slovenia accoglie il Travel Vip Day, che permetterà agli agenti di viaggio italiani di incontrare e conoscere gli operatori sloveni sul loro territorio e confrontarsi sulle tante opportunità di turismo offerte dalla destinazione.\r

\r

Durante la tre giorni, sono previsti momenti di business, formazione e scoperta delle bellezze del territorio di Lipica, con visite alle scuderie e l'affascinante spettacolo dei cavalli Lipizzani.\r

\r

Gli espositori del TOD di Trieste:\r

\r

Galleria immagini:\r

\r

[gallery ids=\"433115,433116,433117,433118,433119,433120,433121,433122,433123,433124,433125,433126,433127,433128,433129,433130,433131,433132,433133,433134,433135\"]","post_title":"Il Travel Open Day a Trieste: le novità per le agenzie di viaggio","post_date":"2022-10-27T15:16:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666883760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan.\r

“Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”.\r

In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”.","post_title":"Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa","post_date":"2022-10-27T13:01:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666875704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale per il turismo thailandese si è aggiudicato il QPrize2022 – Diversity and Inclusion Travel Awards, premio italiano promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) che viene attribuito da tre anni a questa parte alle realtà turistiche più attivamente impegnate nell’opera di promozione di un’ospitalità inclusiva nel turismo.\r

\r

“La Thailandia afferma con sempre maggiore forza la sua vocazione di destinazione aperta, in continua evoluzione, al passo con i tempi, apripista e esempio non solo nel campo sella sostenibilità ma anche della costruzione di un nuovo turismo in cui l’ospitalità inclusiva è uno dei nostri fiori all’occhiello - commenta Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente in Italia -. Siamo orgogliosi e grati che il lavoro della Thailandia in questo segmento sia stato riconosciuto nel contesto di Iglta, vista la rilevanza internazionale della convention”.\r

\r

La consegna del Premio è avvenuta nel corso del pre-opening della convention Iglta, il più grande evento internazionale dedicato al turismo Lgbtq+ che si sta svolgendo per la prima volta in Italia, a Milano, fino al prossimo 29 ottobre.","post_title":"L'Ente nazionale per il turismo thailandese conquista il QPrize2022","post_date":"2022-10-27T11:53:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666871636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates celebra il prossimo 3 novembre i primi sette anni di attività a Bologna. In questo periodo la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e per il Marconi. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia. Un traguardo importante per la compagnia aerea, che rafforza nuovamente la sua partnership con l'Italia a pochi mesi dal 2 agosto, quando ha festeggiato i 30 anni di servizio a Roma.\r

Ancora oggi Emirates è l'unica compagnia che opera una rotta diretta da Bologna a Dubai ed è il naturale connettore di merci e persone dalla Via Emilia (da Piacenza a Rimini) verso l'estero.\r

In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. \r

\"In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città - ha affermato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia - per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.\r

“Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte - ha aggiunto Nazareno Ventola, ceo e md del Marconi - migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.","post_title":"Emirates celebra il connubio con Bologna: 7 anni di attività e oltre 804.000 passeggeri","post_date":"2022-10-27T11:40:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666870826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo giro del mondo a tappe: questa l'iniziativa lanciata dalla divisione tour operator di Link Tours, impresa di Ferrara che opera nel turismo da oltre 40 anni. In occasione dei 150 anni dalla pubblicazione de \"Il giro del mondo in 80 giorni\" di Jules Verne, nasce un 'Grand Tour' che ripercorre le medesime tappe di quello originario, ma in modo contemporaneo.\r

L'itinerario si snoderà per l'appunto nell'arco di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024: si potrà scegliere liberamente una o più tappe a cui partecipare, alternandosi in una staffetta di viaggiatori, chiamati “Foggies”, pronti a passarsi l'ideale testimone attraverso 36 Paesi.\r

\r

“L'obiettivo di fondo del progetto è quello di incontrare luoghi, persone e soprattutto se stessi per scoprire se, 150 anni dopo, viaggiare può ancora cambiarti la vita come ha fatto per Phileas Fogg” afferma Silvia Zannini di Link Tours.\r

\r

Il tour prenderà il via a Ferrara, in casa degli ideatori, per poi esplorare il Medio Oriente, con tappa in Israele, raggiungere i suggestivi deserti di Marocco e Tunisia, proseguendo in Europa attraverso Grecia, Portogallo, Francia, Inghilterra e nello specifico Londra, con sosta al Reformer Club. A seguire, tappe in Estremo Oriente fra Malesia, Thailandia, nord e sud America, fino ai Caraibi, per poi arrivare in Africa e di nuovo, per la conclusione, in Italia.\r

\r

Ciascuno dei 36 tour previsti è in realtà, un viaggio organizzato di 7, 10 o 12 giorni a seconda delle destinazioni. I viaggiatori saranno massimo 12 per ogni tappa per un totale di massimo 450, tutti uniti da un’unica passione, viaggiare, scoprire, conoscere e condividere. La community di viaggiatori avrà a disposizione blog e pagine social, create ad hoc dagli organizzatori del progetto, per condividere le esperienze e realizzare uno storytelling lungo un anno.\r

\r

","post_title":"Link Tours firma il nuovo \"Giro del Mondo\": 36 tappe dal 1° aprile 2023","post_date":"2022-10-27T11:21:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666869688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus e Iveco Bus lanciano un nuovo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modello Iveco a ridotto impatto ambientale, sulla linea di FlixBus fra Lecce e Napoli a partire da ottobre.\r

\r

Ciò consentirà, secondo le stime, di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato da FlixBus in ambito di sostenibilità nel nostro Paese, le due aziende intendono contribuire allo sviluppo di forme di mobilità sempre più ecocompatibili anche sul mercato nazionale della lunga percorrenza.\r

\r

Evadys collegherà la Puglia alla Campania 5 giorni su 7, effettuando fermate a Lecce, Brindisi, Bari, Andria e Napoli.","post_title":"Flixbus fa coppia con Iveco Bus per viaggi a ridotto impatto ambientale","post_date":"2022-10-27T11:09:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nuovamente tagliato - per la seconda volta quest'anno - le consegne previste per i B737 Max. La casa costruttrice statunitense ha stimato di poter consegnare 375 aeromobili a corridoio singolo nel 2022. All'inizio dell'anno Boeing aveva previsto di consegnarne circa 500, prima di ridurre le previsioni a \"circa 400\" a luglio. Le consegne di 737 Max continueranno al ritmo di poco più di 30 al mese fino al 2023, ha dichiarato Brian West, direttore finanziario, mentre la società ha riportato una perdita netta di 3,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre.\r

\r

Boeing ha specificato di aver consegnato meno velivoli di quanto previsto a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno in parte rallentato la linea di produzione. \"Prevediamo che (la catena di fornitura) continuerà a essere messa a dura prova nel corso del 2023\", ha dichiarato David Calhoun, ceo della società. \r

\r

\r

\r

I risultati del terzo trimestre indicano ricavi per 16 miliardi di dollari, superiori di circa il 5% rispetto allo stesso periodo 2021, ma inferiori di 2 miliardi di dollari rispetto alle previsioni.","post_title":"Boeing: terzo trimestre in rosso e nuovo taglio alle consegne dei 737 Max","post_date":"2022-10-27T10:55:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666868112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433044","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Ludwig House ed è il nuovo progetto imprenditoriale di Eugenio Gallina, quarantenne imprenditore dell’ospitalità bresciano. Il brand nasce nel 2022 da un’idea che il suo ideatore coltiva da sempre: il desiderio di valorizzare il grande patrimonio e il potenziale inespresso delle ville italiane. Sono infatti oltre 8 mila nel nostro Paese le dimore storiche private aperte al pubblico, in media più di una per comune (fonte Adsi, Associazione dimore storiche italiane). Per Ludwig House Eugenio Gallina ha quindi scelto un approccio di rottura degli schemi: una visione in cui il lusso è ricerca dell’inatteso e che si svela come anima ribelle, capace di esprimersi in dettagli\r

celati.\r

\r

“Il lusso è un’invenzione, nella radice latina del termine: trovare e imbattersi in modo casuale in qualcosa che riconosciamo e che, fino a quel momento, ignoravamo\", spiega lo stesso Eugenio Gallina. Ludwig House è quindi un ambizioso progetto di sviluppo che prevede, nei prossimi anni, l’acquisizione di strutture storiche situate in contesti esclusivi e di richiamo internazionale. La prima gestione diretta della società è la Ludwig House nested in the hills of Valpolicella, operativa dalla primavera 2022. La proprietà fa capo alla società Hotel Cristallo srl, controllata di MaMi srl, holding di partecipazioni per investimenti nel settore turistico e dell’ospitalità, fondata nel 2017 con l’obiettivo di ricercare e sostenere investimenti con un orizzonte temporale di lungo periodo.\r

\r

Il nome Ludwig House rappresenta infine un duplice omaggio: sia al primo proprietario ad affidare la sua villa alla nuova formula, sia a Ludwig di Baviera e alla rivoluzione estetica della quale è simbolo il suo castello di Neuschwanstein che tanto ha ispirat Eugenio Gallina alla sua prima visita. Oggi sono peraltro in corso numerose negoziazioni in tutta Italia. Le aree di interesse del gruppo sono soprattutto la Toscana, la Franciacorta, il laghi del Nord Italia, Roma, la costiera Amalfitana e la val di Noto.","post_title":"Arriva Ludwig House, nuovo brand del lusso inatteso dedicato alle dimore storiche italiane","post_date":"2022-10-27T10:29:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666866553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Nasciamo dall’esigenza di agire in concreto nei confronti delle tematiche ambientali e sociali, per un futuro che conduca a una economia globale anche nel turismo, lavorando affinché il business turistico diventi uno strumento positivo per costruire una società e un’economia più inclusiva”. Si presenta così il tour operator veneziano Travel World Escape, che ha deciso di iniziare un percorso ambassador di educazione e formazione con consulenti e agenti sull’intero territorio nazionale, proponendo un modo nuovo di viaggiare, più consapevole. Il to mette a disposizione le competenze nell’organizzazione di viaggi rigenerativi, la costante ricerca di progetti di sostenibilità attiva, l’impegno con l’Organizzazione mondiale del turismo, con Travelife per il percorso di certificazione di sostenibilità e con altre organizzazioni a livello mondiale per intraprendere insieme la strada verso un concreto cambiamento.\r

\r

“Vogliamo avvicinare e sensibilizzare, i colleghi e tutti gli attori del turismo, raccontando loro un altro modo di viaggiare, che pensi al futuro - spiega la fondatrice di Travel World Escape, Cristina Laganà -. Abbiamo dato una risposta alla domanda c’è un altro modo? Grazie ad anni di studi (accelerati ancora di più durante la pandemia), abbiamo compreso che per poter cambiare un modello ormai ancorato al passato e non più sostenibile è necessario oggi più che mai un cambiamento radicale nel nostro settore. Vogliamo raccontare quello che per noi ha come vision il futuro dei viaggi: il turismo rigenerativo”.","post_title":"Travel World Escape lancia un percorso di formazione per adv sul turismo rigenerativo","post_date":"2022-10-27T10:19:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666865963000]}]}}