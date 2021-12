Nuova partnership tra brandsavetheworld e Marketing Digital Mind

E’ stato siglato ad Abu Dhabi, in occasione della edizione locale di Travel Hashtag, il nuovo accordo di partnership tra brandsavetheworld e Marketing Digital Mind. “Credo da sempre nelle sinergie e nelle partnership di valore, specialmente in un momento come questo che ci impone di guardare a domani con uno spirito di collaborazione autentico e in grado di farci andare oltre le vecchie logiche”, commenta Nicola Romanelli, fondatore di brandsavetheworld, strategy & communication hub, dal 2016 al servizio di marchi, aziende, startup e progetti in ambito travel e lifestyle.

I suoi futuri clienti potranno quindi contare sulla competenza del team Marketing Digital Mind per tutto quello che concerne l’attività di social media training; allo stesso tempo, la società bresciana, di recente sbarcata negli Emirati Arabi Uniti, potrà avvalersi della professionalità dei senior advisor di brandsavetheworld, per offrire al proprio portfolio di aziende servizi di consulenza che spaziano dalla strategia al temporary management, fino alla comunicazione.

“Con Romanelli condividiamo da tempo visioni e valori. Da quando ho stabilito la mia base operativa a Dubai, ho realizzato che c’è bisogno di lavorare in un’ottica sinergica al fine di completare la propria offerta di servizi con un approccio customer-oriented – aggiunge il ceo di Marketing Digital Mind, Andrea Bosetti -. Il mercato chiede affidabilità, flessibilità e idee out-of-the-box; grazie alla partnership con brandsavetheworld siamo pronti a fornire un’offerta consulenziale completa, qualificata e a tutto tondo”.