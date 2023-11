Noleggiare al Wtm: «Segnali molto positivi anche da questa fiera» Incontriamo Mauro Arquati che rappresenta la società di noleggio a breve e medio termine Noleggiare. Quali sono le aspettative del Wtm? «Le aspettative sono molto alte. Il 2023 è stata un’ottima annata e quindi stiamo costruendo insieme agli operatori la stagione 2024, affinchè possa superare i numeri di quella precedente. Naturalemnte i segnali sono molto positivi nonostante tutto. Per cui puntiamo a fare un World Travel Market molto positivo, pieno di incontri e di lavoro» Quali sono i mercati più importanti per Noleggiare. «Be’ noi lavoriamo con tutto il mondo. Diciamo che quest’anno in modo particolare gli americani e i canadesi sono stati molto importanti per noi. Ma lavoriamo anche tanto in incoming con tour operator italiani, e quini con clienti provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo» Condividi

\r

Giornata di inaugurazione al World Travel Market, anche nel padiglione Italia. Naturalmente ad aprire le danze il ministro del turismo Daniela Santanchè, che dopo aver tagliato il nastro ha fatto la sua conferenza stampa.\r

\r

«Stiamo attuando la politica di destagionalizzazione e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo far capire al mondo che l’Italia non è solo il Paese delle settimane bianche o dei mesi di luglio e di agosto, ma anche un luogo da vivere tutto l’anno grazie ai territori e alle loro ricchezze culturali, storiche, paesaggistiche. La grande sfida quindi è anche quella di far conoscere i 5700 borghi nei quali si produce la maggior parte della ricchezza enogastronomica.\r

\r

\r

Made in Italy\r

«Dobbiamo andare avanti in questa direzione. Stiamo lavorando anche a livello governativo inserendo nella Legge di bilancio la Tax Free Shopping. Sempre a livello politico abbiamo fatto la decontribuzione su tutti i lavoratori del turismo per i festivi e i notturni. Perché chi lavora il sabato, la domenica e la notte, deve avere un salario maggiore. Insomma se vogliamo attirare i giovani dobbiamo avere dei salari più alti.\r

\r

«Un’altra cosa. Ad oggi non abbiamo una classificazione delle aziende che lavorano nel turismo. Ecco anche su questo punto stiamo lavorando per dare una definizione al settore. Infine voglio fare un appello alle regioni. È naturale che ogni regione debba lavorare per la propria affermazione, ma il vero punto è che bisogna portare all’estero l’idea di Italia, il made in Italy, affinché si possano attrarre sempre più turisti. Perché l’asiatico, il giapponese, l’americano conosce l’Italia e non la singola regione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Santanchè al Wtm: «Destagionalizzare e portare nel mondo l'idea di Italia»","post_date":"2023-11-06T13:19:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699276759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incontriamo Mauro Arquati che rappresenta la società di noleggio a breve e medio termine Noleggiare. Quali sono le aspettative del Wtm?\r

\r

«Le aspettative sono molto alte. Il 2023 è stata un’ottima annata e quindi stiamo costruendo insieme agli operatori la stagione 2024, affinchè possa superare i numeri di quella precedente. Naturalemnte i segnali sono molto positivi nonostante tutto. Per cui puntiamo a fare un World Travel Market molto positivo, pieno di incontri e di lavoro»\r

\r

Quali sono i mercati più importanti per Noleggiare.\r

\r

«Be’ noi lavoriamo con tutto il mondo. Diciamo che quest’anno in modo particolare gli americani e i canadesi sono stati molto importanti per noi. Ma lavoriamo anche tanto in incoming con tour operator italiani, e quini con clienti provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo»","post_title":"Noleggiare al Wtm: «Segnali molto positivi anche da questa fiera»","post_date":"2023-11-06T12:21:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699273296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Abbiamo incontrato Ivana Jelinic, ceo di Enit al Wtm alla quale abbiamo chiesto la sensazione sulla fiera di grande Londra ma anche un’idea prospettica sul turismo italiano.\r

\r

«Siamo molto contenti. Abbiamo lo stand più grande della fiera londinese. Presentiamo un numero enorme di espositori italiani. C’è grande voglia di Italia e il clima, almeno da queste primo impatto, mi sembra molto vivace. Insomma registriamo molta richiesta e siamo molto soddisfatti. Con il ministro Santanchè faremo naturalmente il punto della situazione. Infatti questa di Londra è anche l’occasione per fare il bilancio di come stiamo andando».\r

Eventi\r

Un anno di lavoro intensissimo. Qual è l’iniziativa che ha soddisfatto maggiormente il ceo di Enit?\r

\r

«Iniziative ce ne sono state tante. Ma naturalmente vedere un numero così nutrito di operatori è una grande soddisfazione. E questi sono operatori che si dimostrano sempre così attivi partecipando ai nostri workshop e ai nostri eventi in giro per il mondo. Tutto questo ci fa veramente ben sperare»","post_title":"Ivana Jelinic: «Ci aspettiamo molto da questo WTM»","post_date":"2023-11-06T12:19:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699273161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha oggi finalizzato l’acquisizione del 93,86% della compagnia regional Air Connect. In una nota della compagnia aerea italia il presidente, Marc Bourgade, afferma: “L’acquisizione finalizzata oggi permetterà ad Aeroitalia di rinforzare la propria presenza nel\r

mercato regional italiano e rafforzerà la nostra capacità di feederaggio verso il nostro hub di Roma Fiumicino”.\r

\r

Al momento non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione, ma la relazione fra i due vettori non è una novità visto che Aeroitalia ha noleggiato in wet lease gli aeromobili - si tratta di due Atr42-600 - di Air Connect, sin dal 2022.\r

\r

","post_title":"Aeroitalia ha acquisito la compagnia rumena Air Connect","post_date":"2023-11-06T08:40:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699260030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noleggiare guarda alle potenzialità dei mercati internazionali e si prepara a sbarcare al prossimo World Travel Market di Londra, in calendario dal 6 all’8 novembre.\r

\r

Durante la kermesse londinese (Hall N2 – stand 210) l'azienda a capitale 100% italiano specializzata nel noleggio a breve, medio e lungo termine, presenterà le numerose novità che si aggiungo a plus quali il pacchetto Noleggiare Premium, un all inclusive particolarmente apprezzato dalla clientela che desidera servizi inclusi come copertura assicurativa, canale di prenotazione esclusivo e dedicato, priorità al desk di noleggio e possibilità di conducente aggiuntivo gratuito e la green mobility, di cui Noleggiare ha fatto un proprio indiscusso punto di forza grazie ai numerosi veicoli ibridi (il 50% dei veicoli a disposizione) e full electric (15% del totale) presenti nel portfolio aziendale.\r

\r

Per il prossimo anno, Noleggiare aumenterà ulteriormente i veicoli della propria flotta che, dagli attuali 10.000, saranno incrementati del 25%. Aumenteranno anche le filiali presso le quali poter ritirare la propria vettura a noleggio: le attuali 50 location saranno ampliate di altri 10 hub, posizionati nel nord-est e nel centro Italia.\r

\r

La presenza di Noleggiare è garantita in tutti i maggiori aeroporti italiani e, nel corso del 2023, l’azienda ha ulteriormente potenziato i desk di ritiro auto all’interno di scali strategici quali Venezia, Bologna, Verona e Bari, realtà che inizialmente erano servite all’esterno. Nel 2024, infine, la società arriverà a presidiare anche gli aeroporti di Treviso e Reggio Calabria","post_title":"Noleggiare: tutte le novità in vetrina al World Travel Market di Londra","post_date":"2023-11-02T12:24:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698927849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'industria turistica, presente e futura, sotto la lente di ingrandimento: è quel che promette di svelare l’esclusivo Wtm Global Travel Report che il prossimo 6 novembre sarà presentato in occasione dell'apertura del World Travel Market di Londra.\r

\r

L'indagine, realizzata in collaborazione con i ricercatori di Tourism Economics - società di Oxford Economics - metterà in luce le ultime tendenze del mondo dei viaggi, evidenziando come stanno cambiando esigenze e desideri dei viaggiatori e le destinazioni emergenti e in crescita per il 2024 e oltre.\r

\r

L'appuntamento è dunque per lunedì 6 novembre con il \"Wtm Presents...A Global Travel Report\" che rivelerà il rapporto completo in dettaglio, che sarà seguito da una tavola rotonda: 'The Industry Impact in associazione con Oxford Economics' che si svolgerà dalle 14:15 alle 15:30 all'Elevate Stage.\r

\r

“Il Wtm Global Travel Report dimostra il nostro impegno nel garantire alla comunità dei viaggiatori la visione più aggiornata delle tendenze che modellano il settore e supporterà le discussioni, gli incontri e la pianificazione che si svolgeranno durante i tre giorni al Wtm - ha spiegato Juliette Losardo, direttrice del Wtm -. Abbiamo collaborato con Oxford Economics, leader nei dati e nell’economia del turismo e il rapporto presenta i risultati della ricerca internazionale, utilizzando un’ampia banca dati che copre quasi 185 paesi in tutto il mondo come destinazioni e come mercati di origine e tutti i principali flussi turistici bilaterali in termini di visite, pernottamenti e sulla spesa, oltre a approfondimenti unici sul settore, il rapporto offre una prospettiva completa sul turismo”.\r

\r

Il rapporto descrive nel dettaglio l’andamento del mercato nel 2023 e prevede lo sviluppo dei viaggi leisure domestici e internazionali nel 2024. Considera l’impatto di sfide come l’inflazione e la compressione del costo della vita – e confronta le diverse fortune di diverse regioni e mercati. Il Wtm Global Travel Report approfondirà i fattori trainanti della domanda in quest’era post-pandemia, esaminando come e perché i viaggiatori danno priorità alle loro vacanze rispetto ad altri tipi di spesa e considerando le prospettive per i diversi dati demografici.\r

\r

Gli autori hanno anche studiato le questioni che riguardano il settore dei viaggi, che ha dovuto affrontare crisi come incendi, scioperi e carenza di personale mentre il settore si riprendeva. “Guardando al 2024, questo rapporto è lì per aiutare i delegati a costruire le loro strategie per l’anno a venire e oltre, armati di una comprensione più profonda delle forze che plasmano il futuro del nostro settore”.","post_title":"'Wtm Global Travel Report': ecco le sfide e i trend dell'industria turistica mondiale","post_date":"2023-10-26T10:00:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698314450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noleggiare traguarda gli obiettivi 2024, sulla scia di un 2023 che ha portato con sè «una crescita del 30% in termini di volumi e prenotazioni rispetto allo scorso anno - afferma l'amministratore delegato Franco Tomasi (nella foto) -: un aumento che avevamo preventivato e per il quale ci siamo preparati con una flotta adeguata, che ha raggiunto le 10.000 vetture».\r

\r

In questo modo la società è stata in grado «di rispondere appieno all’incremento dei flussi turistici riscontrati principalmente nell’area fra Campania, Sicilia e Puglia» con performance particolarmente positive a livello di crescita «da parte dei turisti stranieri rispetto agli italiani».\r

\r

Per il 2024 è già prevista «l'apertura di una decina di nuove location, passeremo quindi da 50 a 60 mentre la flotta salirà a circa 11.500 vetture». Andrà a completarsi ulteriormente il puzzle delle località spiccatamente «votate alla clientela turistica, parliamo quindi di Centro Italia, Reggio Calabria, probabilmente anche Trapani. Senza trascurare le mete business, ad esempio nel Nord-est e a Treviso aeroporto, quest'ultima già da novembre».\r

\r

Un investimento «importante» quello sul segmento bt per Noleggiare, che inizialmente si è concentrata «sull'intercettare il traffico leisure. Pian piano amplieremo la nostra attività su questo fronte, l'obiettivo è quello di allocare il 45% della flotta alla clientela bt e corporate». Una mossa che comporta la disponibilità di una flotta «dalle caratteristiche diverse, di segmento più alto con un'attenzione crescente alla sostenibilità, elemento che assume un'importanza sempre maggiore».\r

\r

Rapporto consolidato con il trade: «Il volume d'affari attraverso questo canale è aumentato dell'80% e prevediamo un'ulteriore crescita per l'anno prossimo, legato all'incremento dei flussi provenienti dai mercati americano e cinese».\r

\r

Infine, parole chiave dello sviluppo si confermano quelle legate alla qualità e al miglioramento del servizio offerto al cliente «che resta un driver fondamentale nel processo di scelta del cliente. Quindi investiamo in customer service e personale di elevato livello professionale nelle nostre location».","post_title":"Noleggiare, Tomasi: «Dieci nuove location e 11.500 vetture in flotta». Cresce anche il segmento bt","post_date":"2023-10-19T10:00:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697709602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre nuove aree espositive debutteranno quest'anno al World Travel Market di Londra: le zone - Accommodation & Wholesalers, Experiences e Transportation - sostituiranno l'International Hub e presenteranno prevalentemente espositori del settore privato e non di destinazione.\r

\r

La novità è successiva alla ricerca condotta all'inizio di quest'anno dallo stesso Wtm, che ha identificato una tendenza a prendere decisioni di acquisto di viaggi basate sulle esperienze, piuttosto che sulla pura destinazione, in particolare tra le giovani generazioni.\r

\r

La ricerca ha evidenziato il cambiamento delle abitudini dei viaggiatori, con i Millennials e la Gen Z che sempre più spesso scelgono di viaggiare in base alle esperienze o alle liste di desideri, piuttosto che alla città, al Paese o alla regione che vogliono visitare.\r

\r

«Mentre la generazione X potrebbe andare in Spagna, a New York o a Parigi, le nuove generazioni vogliono visitare un centro benessere, fare rafting o imparare a cucinare in una comunità locale - spiega Juliette Losardo, exhibition director del World Travel Market -. Quest'anno abbiamo assistito a un aumento del numero di espositori non di destinazione che si sono iscritti al Wtm, in risposta al cambiamento delle esigenze dei viaggiatori più giovani, che fanno scelte di viaggio basate su ciò che vogliono fare e sperimentare. Ecco allora che le aree Accommodation & Wholesalers, Transportation & Experience si inseriscono in questo cambiamento culturale, offrendo un luogo in cui gli acquirenti possono venire a vedere le novità e le esperienze più recenti».\r

\r

Il tema dei viaggi esperienziali verrà ampiamente trattato nel programma delle conferenze: in calendario una sessione del vicepresidente di Lonely Planet Tom Hall, intitolata 'Captivating Experience-Seekers: Adopting the Next Generation Mindset', sul palco Innovate martedì 7 novembre, dalle 10.30 alle 11.10. Mercoledì 8 novembre, dalle 10:30 alle 11:10, sarà invece la volta della tavola rotonda 'Curating Unique Customer Experiences Anywhere and Everywhere', cui parteciperanno Vaishali Patel, fondatrice e direttrice, Vaishali Ltd; Jo Fennell, responsabile delle vendite per il Nord Europa, GetYourGuide, e Nishank Gopalkrishnan, chief business officer, Tui Musement.","post_title":"Wtm 2023, tre nuove aree espositive: protagoniste le esperienze di viaggio","post_date":"2023-10-17T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697543859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si trova nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt l'hotel Cervino, che ha ufficializzato in questi giorni la sua entrata nel brand VRetreats. La struttura è parte del pokerissimo di new entry annunciato dal marchio alberghiero di lusso di casa Alpitour lo scorso giugno. Dopo una profonda e recente ristrutturazione terminata nell’autunno del 2021, la proprietà si presenta oggi come un rifugio dal design in armonia con il panorama e il territorio delle Alpi Valdostane. In linea con quella che è la filosofia VRetreats, l’hotel è connesso all’ambiente da ampie vetrate e terrazze che creano una continuità con l’esterno, dove si trovano boschi di larici, un campo da golf e la maestosa cresta del Cervino.\r

\r

La struttura vanta 66 camere divise in superior e deluxe e dieci suite, tra le quali quattro suite Spa. All’offerta si aggiunge poi il Santus Lounge Bar, cocktail bar con vista sul Cervino, la Buvette alla Buca 9, punto di ritrovo per gli amanti del golf che vogliano bere un drink prima della partita e, soprattutto, il ristorante Le Saveur, che propone una cucina tradizionale tipica Valdostana in chiave innovativa. L’hotel dispone poi di una zona benessere di 615 metri quadrati, la Adara Spa, perfetta per rilassarsi dopo una giornata passata a sciare o tra escursioni naturalistiche, due piscine, una palestra, una sala polivalente con le Alpi Valdostane a far da sfondo e un negozio in cui poter noleggiare l’attrezzatura sportiva.","post_title":"VRetreats ufficializza anche la new entry hotel Cervino","post_date":"2023-10-03T10:37:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696329459000]}]}}