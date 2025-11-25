Ethiopian Airlines: leasing per due Atr 72 che entreranno nella flotta di Air Congo Ethiopian Airlines noleggia due nuovi Atr 72-600, che saranno operati da Air Congo, il vettore nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui Ethiopian detiene il 49%. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026. L’accordo segna una tappa significativa nell’espansione di Atr in Africa, poiché Ethiopian Airlines torna a operare gli Atr dopo una pausa di 30 anni. L’accordo di leasing è successivo alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui Atr ed Ethiopian Airlines hanno definito una collaborazione per sviluppare capacità di manutenzione Atrin Etiopia. Questa iniziativa renderà Ethiopian Airlines un hub regionale Mro per i velivoli Atr, al servizio degli operatori di tutto il continente. «Con l’arrivo dei nostri nuovi Atr e lo sviluppo delle nostre capacità Mro a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione Atr completa, facilitando l’accesso delle compagnie aeree africane a nuove opportunità per servire le rotte regionali del continente» ha affermato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines. Mesfin Biru Weldegeorgis, ceo di Air Congo, ha aggiunto: «Questi sono i primi aeromobili di questo tipo nel Paese e ci permetteranno di servire aeroporti remoti, migliorare la connettività nazionale, stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la coesione nazionale». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines noleggia due nuovi Atr 72-600, che saranno operati da Air Congo, il vettore nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui Ethiopian detiene il 49%. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026. L’accordo segna una tappa significativa nell’espansione di Atr in Africa, poiché Ethiopian Airlines torna a operare gli Atr dopo una pausa di 30 anni. L'accordo di leasing è successivo alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui Atr ed Ethiopian Airlines hanno definito una collaborazione per sviluppare capacità di manutenzione Atrin Etiopia. Questa iniziativa renderà Ethiopian Airlines un hub regionale Mro per i velivoli Atr, al servizio degli operatori di tutto il continente. «Con l’arrivo dei nostri nuovi Atr e lo sviluppo delle nostre capacità Mro a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione Atr completa, facilitando l’accesso delle compagnie aeree africane a nuove opportunità per servire le rotte regionali del continente» ha affermato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines. Mesfin Biru Weldegeorgis, ceo di Air Congo, ha aggiunto: «Questi sono i primi aeromobili di questo tipo nel Paese e ci permetteranno di servire aeroporti remoti, migliorare la connettività nazionale, stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la coesione nazionale». [post_title] => Ethiopian Airlines: leasing per due Atr 72 che entreranno nella flotta di Air Congo [post_date] => 2025-11-25T09:55:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764064558000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2026 di Lufthansa segna una tappa significativa nella storia della compagnia con l'anniversario dei 100 anni dalla fondazione della prima Lufthansa, nel 1926. Per celebrare questa occasione speciale, decollerà una “flotta anniversario” unica nel suo genere, che combina tradizione e innovazione in un design tutto nuovo. Le flotte secondarie più importanti di Lufthansa sfoggeranno la speciale livrea del centenario: la fusoliera blu sarà adornata da una gru bianca le cui ali si fondono con quelle dell'aereo. Oltre alla gru, sul lato sinistro della fusoliera è integrato un “100” e sul lato destro la scritta “1926 / 2026”. Un “100” sarà visibile anche sulla parte inferiore dell'aereo. La flotta dell'anniversario sarà guidata dal nuovo Boeing 787-9 “Berlin”, in arrivo a Francoforte il prossimo mese di dicembre. Verranno verniciati anche un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 e un Boeing 747-8. Gli aeromobili saranno gradualmente dotati del nuovo design: la flotta dell'anniversario dovrebbe essere completa nell'autunno del 2026. [post_title] => Lufthansa: ecco la livrea speciale che celebrerà i 100 anni dalla fondazione del vettore [post_date] => 2025-11-25T09:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764062751000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502243 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Persistono le problematiche legate ai motori Pratt&Whitney PW1000G e con esse le conseguenze sull'operatività della flotta di numerose compagnie aeree, Ita Airways in primis. Purtroppo sembra spettare proprio al vettore italiano un nuovo record, questa volta però negativo: con 22 velivoli fermi a terra, pari al 28% della flotta dei voli nazionali e internazionali, Ita risulta la compagnia di medie e grandi dimensioni più colpita al mondo. Una vera e propria fase di stallo che, secondo quanto riferisce Il Corriere.it, induce il il vettore a stimare per i prossimi cinque anni danni per 150 milioni di euro, pari a 82 mila euro al giorno. Il percorso a ostacoli di Pratt&Whitney iniziato nel 2023 prevedeva inizialmente di ispezionare 600-700 motori «entro il 2026», numero poi salito a 3.000, montati sugli Airbus A220, A320neo/A321neo e sugli Embraer E2. Con «tempi di lavorazione lunghissimi - e quindi di fermo operativo - che oggi toccano i 300 giorni» spiega il quotidiano. Nel caso specifico di Ita Airways, nel 2026 il blocco degli aeromobili dovrebbe scendere a 20 e successivamente a una decina, con una media mensile di circa 15 a terra. [post_title] => Ita i problemi ai motori Pratt&Whitney fanno danni fino a 150 mln di euro [post_date] => 2025-11-24T09:55:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763978117000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502194 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Corsica Sardinia Ferries prosegue il suo percorso di investimento e crescita e aggiunge una nuova unità alla flotta. Stena Vision, acquistata dalla compagnia svedese Stena Line, sarà ribattezzata Mega Serena. La nuova unità Con una stazza lorda di circa 39.200 tonnellate e una capacità fino a 2000 passeggeri, dopo i lavori di adeguamento, e oltre 600 veicoli (oppure 2000 metri lineari per il carico rotabile) la nave è dotata delle più moderne tecnologie in termini di sicurezza, sostenibilità e prestazioni. La nave è già equipaggiata per il collegamento elettrico da terra durante le soste in porto. Questo sistema riduce emissioni inquinanti, rumori e vibrazioni, migliorando la qualità dell’aria e l’impatto acustico portuale, contribuendo alla decarbonizzazione del settore marittimo e alla transizione verso porti più "green". «L’ingresso della Mega Serena rappresenta un ulteriore e fondamentale passo per la nostra crescita e conferma il costante impegno per un servizio efficiente, sicuro e attento all’ambiente - dichiara Sébastien Romani amministratore delegato di Corsica Sardinia Ferries -. Questa nuova unità ci permetterà di migliorare l’offerta per i nostri clienti e di affrontare con ancora più forza le sfide del mercato». Anche su questa nave, caratterizzata da ampi e luminosi spazi interni e numerosi ponti esterni, i diversi locali, che si distingueranno per nome, arredi e tipologia di offerta, avranno una personalità ben definita e offriranno prodotti e servizi in linea con i più moderni concetti di ristorazione e accoglienza, nel pieno rispetto dello stile delle Navi Gialle. Mega Serena sarà impiegata sulle principali rotte mediterranee già servite dalla compagnia. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries potenzia la flotta con Mega Serena [post_date] => 2025-11-24T09:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763977069000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502221 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il debutto della rotta Milano Malpensa–Red Sea apre nuove prospettive commerciali per tour operator, agenzie e network italiani, in un segmento - il premium leisure - tra i più dinamici del turismo internazionale. Secondo i principali osservatori, i viaggiatori ad alta capacità di spesa cercano esperienze personalizzate, destinazioni emergenti e modelli sostenibili: fattori che caratterizzano le nuove proposte saudite e il posizionamento di beOnd. Elemento distintivo della compagnia è la cabina sviluppata in collaborazione con Optimares e Poltrona Frau, che hanno realizzato sedute full lie-flat sugli Airbus A320 e A321. L’esperienza a bordo include cucina firmata da chef, kit Avant e un servizio tailor-made orientato alla tranquillità e all’attenzione ai dettagli. Un piano di espansione accelerato La flotta attuale conta due aeromobili, ma il piano industriale è molto più ambizioso: 56 aerei entro il 2030, ampliamento del network europeo e mediorientale e ingresso negli Stati Uniti tramite il progetto beOnd America, in collaborazione con New Pacific Airways. Perché interessa al trade italiano La combinazione tra un nuovo accesso diretto da Malpensa, una crescente infrastruttura turistica nel Regno dell’Arabia Saudita e un prodotto premium distintivo offre agli operatori la possibilità di ampliare l’offerta catalogo nell’area Mena. Il posizionamento italiano come hub strategico nel traffico premium verso il Golfo e il mar Rosso conferma una tendenza chiara: viaggi sempre più orientati alla qualità, alla personalizzazione e all’esperienzialità di alta gamma. [post_title] => BeOnd punta sul mercato italiano: crescita della flotta, design e nuove opportunità per il trade [post_date] => 2025-11-24T09:35:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => beond [1] => saudi-arabia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => beOnd [1] => Saudi Arabia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763976937000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. Destinazione Egitto «Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977». Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale". [post_title] => Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso» [post_date] => 2025-11-21T14:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763733940000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair investe su Trieste basando, per la prima volta durante la stagione invernale, due aeromobili, che spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. L’operativo per la winter 2025 prevede quindi 16 rotte, inclusa la nuova per Lamezia; oltre 1 milione di passeggeri all’anno e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli-Venezia Giulia. "A seguito dell’impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per rimuovere l’addizionale municipale in Friuli Venezia Gilia lo scorso anno, Ryanair ha fatto investimenti significativi in tutta la regione - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -: ha aperto una nuova base nell’aprile 2024, ampliato la flotta a 2 aeromobili, lanciato 10 nuove rotte e aggiunto oltre 730.000 posti". "L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia continua a crescere in maniera sostenuta anche in questa stagione invernale - sottolinea Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. L’annuncio di oggi di Ryanair conferma un percorso di sviluppo che sta portando risultati concreti per tutto il territorio: più connettività, più opportunità per i nostri passeggeri e un impatto economico significativo per l’intera regione". [post_title] => Ryanair investe su Trieste: inverno con 2 aeromobili basati e 16 rotte [post_date] => 2025-11-21T13:29:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763731748000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026. “Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani. Intelligenza artificiale L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare. Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi. Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi. Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia. Conto alla rovescia per l'America's Cup Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania. In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento. Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte. Aree tematiche Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica. Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo. Premio Mediterraneo e la grande festa Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026 Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo. [post_title] => Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup [post_date] => 2025-11-21T13:09:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730567000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l'Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa. I treni - secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna - raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri. In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo. Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni. Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata. Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”. [post_title] => La corsa dell'Egitto sull'alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro [post_date] => 2025-11-21T13:03:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763730204000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ethiopian airlines leasing per due atr 72 che entreranno nella flotta di air congo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1641,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines noleggia due nuovi Atr 72-600, che saranno operati da Air Congo, il vettore nazionale della Repubblica Democratica del Congo, di cui Ethiopian detiene il 49%. L’entrata in servizio degli aeromobili è prevista per febbraio 2026.\r

\r

L’accordo segna una tappa significativa nell’espansione di Atr in Africa, poiché Ethiopian Airlines torna a operare gli Atr dopo una pausa di 30 anni. L'accordo di leasing è successivo alla partnership strategica precedentemente annunciata al Farnborough International Airshow nel luglio 2024, in cui Atr ed Ethiopian Airlines hanno definito una collaborazione per sviluppare capacità di manutenzione Atrin Etiopia. Questa iniziativa renderà Ethiopian Airlines un hub regionale Mro per i velivoli Atr, al servizio degli operatori di tutto il continente.\r

\r

«Con l’arrivo dei nostri nuovi Atr e lo sviluppo delle nostre capacità Mro a supporto, Ethiopian Airlines è pronta a offrire una soluzione Atr completa, facilitando l’accesso delle compagnie aeree africane a nuove opportunità per servire le rotte regionali del continente» ha affermato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines. \r

\r

Mesfin Biru Weldegeorgis, ceo di Air Congo, ha aggiunto: «Questi sono i primi aeromobili di questo tipo nel Paese e ci permetteranno di servire aeroporti remoti, migliorare la connettività nazionale, stimolare lo sviluppo economico e rafforzare la coesione nazionale».\r

\r

","post_title":"Ethiopian Airlines: leasing per due Atr 72 che entreranno nella flotta di Air Congo","post_date":"2025-11-25T09:55:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764064558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2026 di Lufthansa segna una tappa significativa nella storia della compagnia con l'anniversario dei 100 anni dalla fondazione della prima Lufthansa, nel 1926. Per celebrare questa occasione speciale, decollerà una “flotta anniversario” unica nel suo genere, che combina tradizione e innovazione in un design tutto nuovo.\r

\r

Le flotte secondarie più importanti di Lufthansa sfoggeranno la speciale livrea del centenario: la fusoliera blu sarà adornata da una gru bianca le cui ali si fondono con quelle dell'aereo. Oltre alla gru, sul lato sinistro della fusoliera è integrato un “100” e sul lato destro la scritta “1926 / 2026”. Un “100” sarà visibile anche sulla parte inferiore dell'aereo.\r

\r

La flotta dell'anniversario sarà guidata dal nuovo Boeing 787-9 “Berlin”, in arrivo a Francoforte il prossimo mese di dicembre. Verranno verniciati anche un Airbus A380, un Airbus A350-1000, un Airbus A350-900, un Airbus A320 e un Boeing 747-8.\r

\r

Gli aeromobili saranno gradualmente dotati del nuovo design: la flotta dell'anniversario dovrebbe essere completa nell'autunno del 2026.\r

\r

","post_title":"Lufthansa: ecco la livrea speciale che celebrerà i 100 anni dalla fondazione del vettore","post_date":"2025-11-25T09:25:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764062751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Persistono le problematiche legate ai motori Pratt&Whitney PW1000G e con esse le conseguenze sull'operatività della flotta di numerose compagnie aeree, Ita Airways in primis. Purtroppo sembra spettare proprio al vettore italiano un nuovo record, questa volta però negativo: con 22 velivoli fermi a terra, pari al 28% della flotta dei voli nazionali e internazionali, Ita risulta la compagnia di medie e grandi dimensioni più colpita al mondo.\r

\r

Una vera e propria fase di stallo che, secondo quanto riferisce Il Corriere.it, induce il il vettore a stimare per i prossimi cinque anni danni per 150 milioni di euro, pari a 82 mila euro al giorno.\r

\r

Il percorso a ostacoli di Pratt&Whitney iniziato nel 2023 prevedeva inizialmente di ispezionare 600-700 motori «entro il 2026», numero poi salito a 3.000, montati sugli Airbus A220, A320neo/A321neo e sugli Embraer E2. Con «tempi di lavorazione lunghissimi - e quindi di fermo operativo - che oggi toccano i 300 giorni» spiega il quotidiano. \r

\r

Nel caso specifico di Ita Airways, nel 2026 il blocco degli aeromobili dovrebbe scendere a 20 e successivamente a una decina, con una media mensile di circa 15 a terra. \r

\r

","post_title":"Ita i problemi ai motori Pratt&Whitney fanno danni fino a 150 mln di euro","post_date":"2025-11-24T09:55:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763978117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502194","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries prosegue il suo percorso di investimento e crescita e aggiunge una nuova unità alla flotta. Stena Vision, acquistata dalla compagnia svedese Stena Line, sarà ribattezzata Mega Serena.\r

\r

La nuova unità\r

Con una stazza lorda di circa 39.200 tonnellate e una capacità fino a 2000 passeggeri, dopo i lavori di adeguamento, e oltre 600 veicoli (oppure 2000 metri lineari per il carico rotabile) la nave è dotata delle più moderne tecnologie in termini di sicurezza, sostenibilità e prestazioni. La nave è già equipaggiata per il collegamento elettrico da terra durante le soste in porto. Questo sistema riduce emissioni inquinanti, rumori e vibrazioni, migliorando la qualità dell’aria e l’impatto acustico portuale, contribuendo alla decarbonizzazione del settore marittimo e alla transizione verso porti più \"green\".\r

«L’ingresso della Mega Serena rappresenta un ulteriore e fondamentale passo per la nostra crescita e conferma il costante impegno per un servizio efficiente, sicuro e attento all’ambiente - dichiara Sébastien Romani amministratore delegato di Corsica Sardinia Ferries -. Questa nuova unità ci permetterà di migliorare l’offerta per i nostri clienti e di affrontare con ancora più forza le sfide del mercato».\r

Anche su questa nave, caratterizzata da ampi e luminosi spazi interni e numerosi ponti esterni, i diversi locali, che si distingueranno per nome, arredi e tipologia di offerta, avranno una personalità ben definita e offriranno prodotti e servizi in linea con i più moderni concetti di ristorazione e accoglienza, nel pieno rispetto dello stile delle Navi Gialle. Mega Serena sarà impiegata sulle principali rotte mediterranee già servite dalla compagnia.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries potenzia la flotta con Mega Serena","post_date":"2025-11-24T09:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763977069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502221","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il debutto della rotta Milano Malpensa–Red Sea apre nuove prospettive commerciali per tour operator, agenzie e network italiani, in un segmento - il premium leisure - tra i più dinamici del turismo internazionale. Secondo i principali osservatori, i viaggiatori ad alta capacità di spesa cercano esperienze personalizzate, destinazioni emergenti e modelli sostenibili: fattori che caratterizzano le nuove proposte saudite e il posizionamento di beOnd.\r

\r

Elemento distintivo della compagnia è la cabina sviluppata in collaborazione con Optimares e Poltrona Frau, che hanno realizzato sedute full lie-flat sugli Airbus A320 e A321. L’esperienza a bordo include cucina firmata da chef, kit Avant e un servizio tailor-made orientato alla tranquillità e all’attenzione ai dettagli.\r

Un piano di espansione accelerato\r

La flotta attuale conta due aeromobili, ma il piano industriale è molto più ambizioso: 56 aerei entro il 2030, ampliamento del network europeo e mediorientale e ingresso negli Stati Uniti tramite il progetto beOnd America, in collaborazione con New Pacific Airways.\r

\r

Perché interessa al trade italiano\r

La combinazione tra un nuovo accesso diretto da Malpensa, una crescente infrastruttura turistica nel Regno dell’Arabia Saudita e un prodotto premium distintivo offre agli operatori la possibilità di ampliare l’offerta catalogo nell’area Mena. Il posizionamento italiano come hub strategico nel traffico premium verso il Golfo e il mar Rosso conferma una tendenza chiara: viaggi sempre più orientati alla qualità, alla personalizzazione e all’esperienzialità di alta gamma.","post_title":"BeOnd punta sul mercato italiano: crescita della flotta, design e nuove opportunità per il trade","post_date":"2025-11-24T09:35:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["beond","saudi-arabia"],"post_tag_name":["beOnd","Saudi Arabia"]},"sort":[1763976937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2028, Abercrombie & Kent aggiungerà una nave gemella alla Nile Seray, che debutterà sul fiume Nilo alla fine del 2026. Il nome della nave sarà rivelato nei prossimi mesi. Come la Seray, la nave gemella potrà ospitare 64 passeggeri in 32 suite con finestre a tutta altezza. Due suite avranno balconi privati ​​con piscine termali all'aperto. \r

La nave, come riporta Travel Weekly, avrà due ristoranti, una spa con due sale trattamenti, una palestra, una piscina sul ponte superiore e un bar all'aperto. Egittologi accompagneranno ogni escursione. \r

Destinazione Egitto\r

«Questa seconda nave rappresenta la nostra assoluta fiducia nel fascino duraturo dell'Egitto e il nostro impegno a stabilire nuovi standard nelle crociere sul Nilo - ha dichiarato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Avere due navi gemelle di questo calibro ci consente di offrire a un numero ancora maggiore di viaggiatori le esperienze eccezionali che caratterizzano la presenza di A&K in Egitto dal 1977».\r

\r

Amr Badr, vicepresidente senior di A&K per l'Egitto e il Medio Oriente, ha aggiunto che l'Egitto sta vivendo una rinascita del turismo di lusso. «Queste nuove navi non rappresentano solo un ampliamento della nostra flotta, ma anche un rafforzamento del nostro impegno nei confronti dell'Egitto e del suo popolo - ha affermato Badr -. Collaborare con il cantiere navale The Arab Contractors e con il ministero del turismo dimostra la nostra fiducia nell'artigianato egiziano e il nostro impegno nel sostenere l'economia locale\".","post_title":"Abercrombie & Kent: «In Egitto la rinascita del turismo di lusso»","post_date":"2025-11-21T14:05:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763733940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair investe su Trieste basando, per la prima volta durante la stagione invernale, due aeromobili, che spingono la crescita del traffico del 50% fino a superare 1 milione di passeggeri annui. \r

\r

L’operativo per la winter 2025 prevede quindi 16 rotte, inclusa la nuova per Lamezia; oltre 1 milione di passeggeri all’anno e oltre 800 posti di lavoro supportati nella regione Friuli-Venezia Giulia.\r

\r

\"A seguito dell’impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per rimuovere l’addizionale municipale in Friuli Venezia Gilia lo scorso anno, Ryanair ha fatto investimenti significativi in tutta la regione - afferma Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair -: ha aperto una nuova base nell’aprile 2024, ampliato la flotta a 2 aeromobili, lanciato 10 nuove rotte e aggiunto oltre 730.000 posti\".\r

\r

\"L'aeroporto del Friuli Venezia Giulia continua a crescere in maniera sostenuta anche in questa stagione invernale - sottolinea Marco Consalvo, ceo di Trieste Airport -. L’annuncio di oggi di Ryanair conferma un percorso di sviluppo che sta portando risultati concreti per tutto il territorio: più connettività, più opportunità per i nostri passeggeri e un impatto economico significativo per l’intera regione\".","post_title":"Ryanair investe su Trieste: inverno con 2 aeromobili basati e 16 rotte","post_date":"2025-11-21T13:29:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763731748000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bmt Innovation. E’ questo il claim della 29esima edizione della Borsa mediterranea del turismo in programma a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, dal 12 al 14 marzo 2026.\r

\r

“Innovation” sarà un tema guida per guardare al futuro, ma con un occhio al passato della borsa che quasi trenta anni fa per prima ha dato il via alla felice stagione delle fiere targate Progecta, l’azienda amministrata da Angioletto de Negri che ha fatto di Napoli e della storica sede della Mostra d’Oltremare uno dei principali poli fieristici italiani.\r

Intelligenza artificiale\r

L’Intelligenza artificiale non è più ormai soltanto un tema di discussione e confronto ma la realtà con cui il anche mondo del turismo sta cominciando a dialogare.\r

\r

Per fare il punto sullo stato dell’arte, Bmt 2026 ospiterà la sezione “Bmt Innovation” con la presenza delle aziende che si occupano dello sviluppo tecnologico di sistemi di programmazione, acquisti e valutazione di prodotto e servizi.\r

\r

Con loro e grazie alla presenza di alcuni dei principali opinion leaders del sistema, si svilupperà il dibattito per comprendere le nuove rotte del turismo o, meglio, dei turismi.\r

\r

Quello dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione delle imprese è un tema particolarmente sensibile per le imprese campane che, secondo i dati 2024 dell’osservatorio Mecspe, utilizzano già l’AI nei propri processi produttivi in misura di 1 imprenditore su 4 mentre più di 6 imprenditori su 10 cercano di comprendere come implementare questa nuova tecnologia. Si tratta di dati considerevolmente più alti di quelli nazionali che confermano la spiccata volontà di innovazione presente in Campania e nel sud Italia, lo stesso territorio che, per definizione del Governo, traina lo sviluppo del Paese Italia.\r

Conto alla rovescia per l'America's Cup\r

Altro tema dominante dell’appuntamento di primavera con i protagonisti italiani e internazionali del turismo sarà l’America’s Cup, l’appuntamento sportivo più atteso a Napoli nei prossimi anni e anche quello a cui sarà legato l’ulteriore atteso balzo dei numeri del turismo in Campania.\r

In programma workshop dedicati e momenti di confronto con istituzioni, circoli nautici e organizzazione dell’evento.\r

\r

Anche in ottica America’s Cup, dopo il battesimo nell’edizione 2025, nella prossima edizione di BMT tornerà l’area Napoli Luxury Destination, realizzata con la collaborazione di Napoli Convention Bureau per mettere in vetrina la rinnovata offerta “up level” del territorio che nei prossimi mesi sarà ampliata da nuovi hotel del segmento lusso che saranno inaugurati in edifici storici e di prestigio sotto le insegne di Marriott W, Radisson e Rocco Forte.\r

Aree tematiche\r

Riaffermando l’intenzione di essere una borsa per definizione e per saldare ulteriormente il rapporto con tour operator e distribuzione turistica, Bmt sarà un contenitore rinnovato nella sua proposta, attenta alle evoluzioni del mercato. Ecco, quindi, a marzo 2026 le aree tematiche dedicate alle Terme, al Turismo di prossimità, alle attività immobiliari legate al turismo, alla crocieristica.\r

Come accade da quasi trenta anni alla Mostra d’Oltremare, nel programma Bmt sono confermati i classici workshop di prodotto riservati all’incontro fra l’offerta italiana e la domanda internazionale rappresentata da buyers provenienti da tutto il mondo.\r

Premio Mediterraneo e la grande festa\r

Innovation, quindi, sarà ili tema caratterizzante di Bmt 2026 senza dimenticare però quanto si è già fatto e raccolto nel corso di circa trent'anni di manifestazione. Torna uno dei momenti che in passato erano stati particolarmente apprezzati da visitatori ed ospiti: la grande festa Bmt, prevista per la serata di venerdì 13 marzo 2026\r

\r

Torna anche il Premio Mediterraneo, storico riconoscimento della Bmt, che quest’anno sarà assegnato alle aziende che nel passaggio da un secolo all’altro hanno voluto far parte della storia della Borsa mediterranea del turismo.","post_title":"Bmt va verso l'innovazione dall'Intelligenza artificiale all'America'sCup","post_date":"2025-11-21T13:09:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763730567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porta il nome di Velaro il nuovo treno ad alta velocità realizzato da colosso tecnologico tedesco Siemens per l'Egitto: il convoglio, appositamente adattato per resistere alle difficili condizioni climatiche del paese, è stato presentato in occasione del TransMea 2025, la principale fiera della regione dedicata ai trasporti e alla logistica in Medio Oriente e Africa.\r

\r

I treni - secondo quanto riferisce TravelMole, sono 41 quelli in consegna - raggiungeranno una velocità massima di 250 km/h e potranno ospitare fino a 489 passeggeri.\r

\r

In parallelo, nei giorni scorsi, il treno regionale Desiro HC ha completato la sua prima corsa sui binari di nuova costruzione a ovest del Cairo.\r

\r

Il progetto ferroviario ad alta velocità egiziano, con le sue tre linee, si estenderà per oltre 2.000 chilometri: una volta ultimato collegherà tutte le principali città e raggiungerà quasi il 90% della popolazione e sarà la sesta rete ad alta velocità più grande al mondo. \r

\r

Attualmente completata per oltre il 65%, la prima fase della linea ferroviaria ad alta velocità da Ain Sokhna a Marsa Matrouh dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e includerà 21 stazioni.\r

\r

Il treno regionale Desiro High-Capacity è un elemento chiave della nuova rete ferroviaria ad alta velocità egiziana, con 94 treni destinati a fornire un trasporto regionale efficiente e confortevole. Appositamente adattato al clima egiziano, ogni treno offre fino a 849 posti passeggeri ed è dotato di aria condizionata.\r

\r

Con una velocità massima di 160 km/h, la flotta Desiro HC svolgerà un ruolo fondamentale nel collegare le città lungo la Green Line che attraverso 660 km unisce Il Cairo ad Ain Sokhna, Alessandria e Marsa Matrouh ed è già stata definita come il “Canale di Suez su rotaia”.","post_title":"La corsa dell'Egitto sull'alta velocità: ecco i nuovi treni Velaro","post_date":"2025-11-21T13:03:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1763730204000]}]}}