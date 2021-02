Il network Agenzia per Amica lancia il fondo “Never Alone”

Le difficoltà legate alla pandemia, il settore travel in ginocchio, l’impossibilità di programmare i prossimi mesi: le agenzie di viaggio vivono un momento di profonda crisi. Per soccorrerle Agenzia per Amica, il più esteso network di agenzie di viaggio del Sud Italia (ne raggruppa quasi 200), ha pensato – insieme ai tour operator partner – a “Never Alone”,un percorso per sostenere le piccole e micro realtà del turismo, composto dalle agenzie di viaggio, che sono tra le imprese più fragili e a maggiore rischio di crisi.

Sarà così istituito il fondo “Agenzia per Amica Never Alone”, sostenuto con una parte delle quote di adesione delle agenzie partner e con una percentuale dei fatturati attivi dei tour operator partner: a regolarne il funzionamento sarà un comitato etico di sorveglianza (inizialmente coordinato da Lorenzo Iacovone dell’agenzia “Albatros” di Matera e composto dalle stesse agenzie), anche attraverso un accurato regolamento di gestione del fondo.

Una sorta di “ciambella di salvataggio” che potrà essere utilizzata dalle circa 300 agenzie di viaggio dei network Agenzia per Amica e VeryNet. (i due network hanno recentemente siglato una solida partnership).

«Siamo al lavoro dal primo lockdown – spiega Achille Lauro, general manager di Agenzia per Amica – consapevoli che quello delle agenzie di viaggio, motore trainante dell’economia del turismo, sia un segmento fragile, in evidente difficoltà, e che poco efficace è stato sin qui il sostegno del governo, incapace di interventi strutturali per il rilancio del settore e di un reale ascolto delle esigenze. Andrebbero immaginati interventi come l’Iva al 7% o un cashback dedicato al turismo. Ma nel frattempo è solo attraverso una rete sinergica virtuosa che possiamo evitare il de profundis: senza adeguati interventi, che auspichiamo ci siano con il Recovery Plan, le agenzie di viaggio rischiano e rischieranno il fallimento».

Tra gli operatori che hanno aderito a “Never Alone” Grimaldi Lines, Ota Viaggi, Kappa Viaggi, Msc, Tour 2000.

«E’ oramai evidente che non è più possibile farsi cogliere impreparati al verificarsi di crisi di tali dimensioni. Siamo coscienti come, ancora oggi, non vi siano certezze né sulla rapida risoluzione degli effetti della pandemia e né sul rispetto degli impegni presi dalle Istituzioni per avviare un processo strutturale di sostegno al Turismo – prosegue Lauro – ed è per questo che, con gli operatori partner, abbiamo deciso di agire subito per non farci cogliere impreparati in futuro. Le agenzie di viaggio sono un’immensa ricchezza produttiva per il turismo e, noi di Agenzia per Amica, riteniamo che sia nostro dovere contribuire e proporre iniziative a tutela della loro stessa esistenza”.

Intanto Agenzia per Amica porta avanti una serie di interlocuzioni con le istituzioni, regionali e nazionali, per rappresentare proposte e criticità, auspicando per il prossimo futuro interventi mirati a sostegno del turismo italiano».