Mercato turistico: la stima prevede che arrivi a 16 trilioni di dollari entro il 2030 Secondo le stime di the brainy Insights il mercato del turismo di 11,1 trilioni di dollari nel 2022 raggiungerà i 16,9 trilioni di dollari entro il 2030. L’espansione del mercato è attribuibile all’espansione delle reti mondiali di trasporto aereo, all’aumento di spesa dei consumatori per i prezzi relativi ai viaggi. Nei paesi industrializzati, quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Spagna, si prevede che i viaggiatori spenderanno quasi il 74% in più per i viaggi nel 2022 rispetto ai cinque anni precedenti. La crescita economica dell’Asia e del pacifico nell’ambito turistico garantisce la fetta più grande delle quote di mercato. Non solo questo ha contribuito, anche l’aumento della concorrenza, l’allentamento delle restrizioni di viaggio e le tecniche di promozione aggressive utilizzate sul mercato con l’aiuto del governo regionale. Un nuovo modo di viaggiare La domanda di escursioni ecologiche è notevolmente aumentata negli ultimi anni. I viaggi più amati e richiesti dai turisti, secondo il Travel Trend Report 2019, sono i tour ecologici. I viaggiatori sono anche più desiderosi di sperimentare la cucina regionale e le usanze culturali. Rispetto a prima, sono alla ricerca di attività più avventurose, preferiscono le escursioni di più giorni ai tour di un giorno per le loro vacanze.

