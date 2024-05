Mercato outdoor 2024, le previsioni sono da record: 56,5 milioni di presenze La stagione estiva 2024 del turismo all’aria aperta si prospetta da record, con una previsione di presenze di 56,5 milioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in leggero aumento rispetto al 2023 (56,3 milioni) e dell’1% rispetto al 2019 (55,9 milioni). Il mercato estero sarà sempre più determinante nella stagione in arrivo: si registrerà infatti la migliore performance dal 2017, con una stima di 30 milioni di presenze (53% del totale). Questo conferma la forte attrattività delle bellezze naturali, culturali e artistiche del Belpaese sui viaggiatori stranieri (soprattutto provenienti da mercati europei chiave per l’open air come l’area Dach e Benelux). Più specificatamente, gli operatori trade vedono la Germania come il Paese di provenienza maggiormente in crescita, seguito dall’Olanda e dalla Danimarca. Il mercato italiano, che costituirà il restante 47%, sarà pressoché allineato con gli anni passati, ma leggermente calante rispetto ai valori del 2021 e sotto i valori media pre-2020. A incidere su questo vi è sicuramente il ritorno dei viaggi long-haul e nei Paesi mediterranei, il calo del potere di spesa e la revisione del budget di vacanza, con una ricalibrazione delle destinazioni e una variazione del numero delle notti. Sono questi i principali dati che emergono dell’Osservatorio del turismo outdoor firmato da Human Company,in collaborazione con Thrends, società specializzata in analisi e strategie nel settore tourism & hospitality. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Speciale Cina! → Sfoglialo online! [post_title] => Speciale Cina!Sfoglialo online - clicca qui [post_date] => 2024-05-03T14:26:13+00:00 [category] => Array ( [0] => travel-comunica ) [category_name] => Array ( [0] => Travel Comunica ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714746373000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un proposta dedicata agli studenti ambiziosi e alle famiglie che credono in un investimento di qualità per il futuro dei loro figli. Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per un'esperienza internazionale nel Regno Unito riservata a un numero limitato di studenti italiani, con soggiorno in college prestigiosi, docenti iper-qualificati e diversi percorsi formativi tra cui scegliere. In questo modo, oltre a imparare l’inglese e avere l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale, per un’esperienza umana oltre che di studio arricchente, i ragazzi vedranno stimolata la loro creatività o le loro competenze scientifiche, a seconda dei corsi scelti, favorendo l’autostima, l’indipendenza e migliorando le proprie life skills. La Taunton School, il Bishop’s Stortford College e il Padworth College sono le strutture che ospitano i progetti Premium di Trinity ViaggiStudio. Cinema, scultura, pittura, fumetto, robotica, teatro e poi sport sono alcuni delle opportunità offerte per legare l’apprendimento della lingua a esperienze formative di alto profilo. I tre college accolgono studenti tra i 13 e i 17 anni all’interno di residenze inglesi, circondate dalla campagna, dove i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare diverse attività anche all’aperto. Il soggiorno di due settimane prevede viaggio di A/R, sistemazione in camere singole o multiple con servizi al piano, trattamento di pensione completa con servizio self-service, assicurazione viaggio e medica, programma didattico e diploma di fine corso, oltre a un calendario ricreativo con numerose attività sportive e ludiche in campus, a cui si aggiungono escursioni in varie località, di una giornata intera e di mezza giornata. [post_title] => Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per soggiorni in college britannici prestigiosi [post_date] => 2024-05-03T12:26:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714739200000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466667" align="alignleft" width="300"] L'Ocean Cay Msc Marine Reserve[/caption] Saranno quattro le navi Msc posizionate nei Caraibi per la prossima estate. L'offerta della compagnia di crociera in questa destinazione salirà poi a sei per l'inverno successivo. Nel dettaglio, per la stagione calda 2024 due unità offriranno crociere da PortMiami: la Magnifica con itinerari da tre a sette notti, incluse Key West (Florida), Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras), Belize City (Belize), Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas). Parallelamente, la Seascape proporrà viaggi di sette notti, facendo scalo in destinazioni come San Juan (Porto Rico), George Town (Isole Cayman), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), Cozumel (Messico) e Ocean Cay. La Meraviglia salperà invece da New York, con itinerari di sette notti che includeranno scali a Port Canaveral, Nassau e Ocean Cay. Infine, la Seashore offrirà crociere da tre a sette notti da Port Canaveral verso destinazioni come Nassau, Ocean Cay, Costa Maya e Cozumel. Per chi cerca il calore invernale, sei navi Msc offriranno itinerari da tre a dieci notti da Miami, New York, Orlando e Martinica. Tre unità salperanno in particolare da PortMiami: la Divina proporrà itinerari da tre a quattro notti verso le Bahamas con visite a Nassau e Ocean Cay. Crociere più lunghe includeranno poi viaggi di dieci notti verso Aruba, Curaçao e Repubblica Dominicana. La Seascape offrirà crociere di sette notti verso i Caraibi orientali, inclusi la Repubblica Dominicana, Porto Rico e Ocean Cay, nonché verso i Caraibi occidentali, inclusi la Giamaica, le isole Cayman, il Messico e ancora Ocean Cay. Infine, la Seaside proporrà viaggi di sette notti, alternandosi tra i Caraibi orientali, inclusi Bahamas, Porto Rico e Repubblica Dominicana, e i Caraibi occidentali, inclusi Messico, Honduras o Belize e itinerari nelle Bahamas. La Meraviglia avrà invece come porto base la città di New York, con itinerari di sette notti che includono visite a Orlando, Nassau, alle Bahamas e a Ocean Cay. Offrirà anche viaggi da dieci a undici notti con visite a Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Maarten. Da Port Canaveral, la Seashore proporrà crociere da tre a sette notti con scali a Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay e Nassau. La Virtuosa infine salperà per itinerari di sette notti da Fort de France (Martinica), verso destinazioni come Philipsburg (Saint Maarten), St. John's (Antigua), Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Bridgetown (Barbados). Guardando al futuro, la World America, nuova ammiraglia statunitense della compagnia, entrerà in servizio nell'aprile 2025. Durante la sua stagione inaugurale in estate, salperà dal nuovo terminal di Msc Crociere a PortMiami, offrendo itinerari alternati di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con soste a Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel, Isla de Roatan e Ocean Cay. La World America è la seconda delle navi World Class ed è progettata specificamente per il Nord America, con uno stile che unisce il design europeo con il comfort americano. [post_title] => I Caraibi di Msc: quattro navi in estate, sei d'inverno. Aspettando la World America [post_date] => 2024-05-03T12:13:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714738402000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises. L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità. “Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè. [post_title] => Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma [post_date] => 2024-05-03T12:04:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714737852000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del marchio Movenpick in Italia. Dopo l'annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest'anno, arriva ora l'annuncio del rebranding dell'hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor. I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce. [post_title] => Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu [post_date] => 2024-05-03T11:53:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714737198000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione estiva 2024 del turismo all’aria aperta si prospetta da record, con una previsione di presenze di 56,5 milioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in leggero aumento rispetto al 2023 (56,3 milioni) e dell’1% rispetto al 2019 (55,9 milioni). Il mercato estero sarà sempre più determinante nella stagione in arrivo: si registrerà infatti la migliore performance dal 2017, con una stima di 30 milioni di presenze (53% del totale). Questo conferma la forte attrattività delle bellezze naturali, culturali e artistiche del Belpaese sui viaggiatori stranieri (soprattutto provenienti da mercati europei chiave per l’open air come l’area Dach e Benelux). Più specificatamente, gli operatori trade vedono la Germania come il Paese di provenienza maggiormente in crescita, seguito dall’Olanda e dalla Danimarca. Il mercato italiano, che costituirà il restante 47%, sarà pressoché allineato con gli anni passati, ma leggermente calante rispetto ai valori del 2021 e sotto i valori media pre-2020. A incidere su questo vi è sicuramente il ritorno dei viaggi long-haul e nei Paesi mediterranei, il calo del potere di spesa e la revisione del budget di vacanza, con una ricalibrazione delle destinazioni e una variazione del numero delle notti. Sono questi i principali dati che emergono dell’Osservatorio del turismo outdoor firmato da Human Company,in collaborazione con Thrends, società specializzata in analisi e strategie nel settore tourism & hospitality. [post_title] => Mercato outdoor 2024, le previsioni sono da record: 56,5 milioni di presenze [post_date] => 2024-05-03T10:57:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714733877000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nato dalla riqualificazione di un edificio storico nel centro cittadino apre in questi giorni a Noceto, in provincia di Parma, Palazzo Utini: una moderna locanda da 15 camere e suite e due ristoranti, che mira a celebrare con spirito contemporaneo la proverbiale ospitalità emiliana sia nell’offerta gastronomica, sia nell’accoglienza. La struttura nasce dal desiderio della famiglia Utini di riportare in vita un luogo storico del territorio, dal passato glorioso e da sempre votato alla cultura gastronomica di eccellenza. A questo progetto collabora anche Enrico Bartolini, cuoco da tredici stelle Michelin, che con questa insegna arriva al numero tondo di dieci ristoranti in Italia. “L’idea di aprire Palazzo Utini nasce una decina di anni fa quando con la mia famiglia abbiamo deciso di ristrutturare l’edificio che un tempo ospitava l’Aquila Romana – racconta Alessandro Utini –: un ristorante molto famoso di Noceto che ha fatto la storia della cucina italiana negli anni Settanta e Ottanta, frequentato non solo dai buongustai della zona, ma anche da diversi personaggi famosi, come Mina". L’interior designer Stefano Guidotti e il suo studio si sono inoltre occupati dell’intero progetto di ristrutturazione con l’idea di preservare il legame con il territorio, ma anche di creare uno spazio elegante e contemporaneo. Per la cucina Bartolini si è quindi affidato a Roberto Monopoli, classe 1984, pugliese di Bari, che dopo diverse esperienze accanto a importanti chef (da Valeria Piccini a Claudio Sadler, da Fabio Barbaglini ad Alain Ducasse e Christophe Martin) e una breve parentesi a Montecarlo, è stato sous chef di Giuseppe Mancino al Piccolo Principe di Viareggio, per poi assumere la guida del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi premiato per due anni con la stella Michelin. La direzione del ristorante è affidata invece ad Alessandra Veronesi, che ha prestato servizio in altri locali del gruppo Bartolini, tra cui il tristellato Mudec di Milano. A dirigere l'hotel è infine Mattia Leoncini, in qualità di general manager. “Vorremmo creare a Noceto un’oasi di gusto e ospitalità di eccellenza a 5 stelle - conclude Utini -. La mia famiglia e io siamo molto felici di poter annunciare l’avvio del nostro ambizioso progetto, che si arricchirà nei prossimi mesi di altri spazi e servizi”. [post_title] => Nel territorio parmense nasce Palazzo Utini: locanda da 15 camere a vocazione gourmet [post_date] => 2024-05-03T10:53:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714733622000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Commissione europea ha inviato ieri lettere a venti compagnie aeree europee, tra cui Air France, la sua divisione olandese KLM e Brussels Airlines, controllata da Lufthansa, avvertendole di smettere di ingannare il pubblico con le loro dichiarazioni di sostenibilità non dimostrabili. La Commissione elenca nella sua lettera gli inganni a cui le compagnie aeree sottopongono i consumatori e li avverte che devono smettere di farlo. Ad esempio, usano il termine “Sustainable Aviation Fuel” (SAF), senza spiegare l’impatto che ha; o termini come "verde", "sostenibile" o "responsabile", che implicano implicitamente che la propria attività non inquina. Sostenibilità senza prove La Commissione afferma che queste pratiche sono fuorvianti e menziona gli articoli attraverso i quali potrebbe sanzionare le compagnie aeree, ma le avverte solo che devono porre fine a queste pratiche. La lettera spiega che la trasparenza deve prevalere nei rapporti con i consumatori e che per fare ciò i risultati ambientali devono smettere di essere attribuiti. Bruxelles denuncia la pratica di presentare ai consumatori una "calcolatrice" per quantificare le emissioni di CO2 di un volo specifico, senza fornire sufficienti prove scientifiche dell'affidabilità del calcolo e senza informazioni sugli elementi utilizzati per il calcolo stesso. Possibili sanzioni La Commissione europea e le autorità della rete CPC hanno invitato le compagnie aeree a inviare, entro 30 giorni, una risposta che illustri le misure proposte per dissipare le preoccupazioni derivanti dalle loro asserzioni di marketing ambientale ai sensi del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori. Dopo aver ricevuto le risposte, la Commissione europea organizzerà riunioni con la rete CPC e le compagnie aeree per discutere le soluzioni proposte dalle compagnie stesse e monitorerà l'attuazione delle modifiche concordate. Se le compagnie aeree interessate non adottano le misure necessarie per fugare le preoccupazioni sollevate nella lettera, le autorità della rete CPC possono decidere di adottare ulteriori misure di esecuzione, anche di tipo sanzionatorio. Per chi non lo sapesse CPC è una rete di autorità responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori. [post_title] => L'Europa scrive a 20 compagnie aeree per sospetto greenwashing [post_date] => 2024-05-03T10:38:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714732711000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466649 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumenta dal 2,5% al 20% la formula cashback del rinnovato programma fedeltà myGnv della compagnia di traghetti di casa Msc. A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni . Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio. [post_title] => Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater [post_date] => 2024-05-03T10:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714732433000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mercato outdoor 2024 le previsioni sono da record 565 milioni di presenze" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3924,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Speciale Cina!\r

\r

\r

→ Sfoglialo online!","post_title":"Speciale Cina!Sfoglialo online - clicca qui","post_date":"2024-05-03T14:26:13+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1714746373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un proposta dedicata agli studenti ambiziosi e alle famiglie che credono in un investimento di qualità per il futuro dei loro figli. Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per un'esperienza internazionale nel Regno Unito riservata a un numero limitato di studenti italiani, con soggiorno in college prestigiosi, docenti iper-qualificati e diversi percorsi formativi tra cui scegliere. In questo modo, oltre a imparare l’inglese e avere l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale, per un’esperienza umana oltre che di studio arricchente, i ragazzi vedranno stimolata la loro creatività o le loro competenze scientifiche, a seconda dei corsi scelti, favorendo l’autostima, l’indipendenza e migliorando le proprie life skills.\r

\r

La Taunton School, il Bishop’s Stortford College e il Padworth College sono le strutture che ospitano i progetti Premium di Trinity ViaggiStudio. Cinema, scultura, pittura, fumetto, robotica, teatro e poi sport sono alcuni delle opportunità offerte per legare l’apprendimento della lingua a esperienze formative di alto profilo. I tre college accolgono studenti tra i 13 e i 17 anni all’interno di residenze inglesi, circondate dalla campagna, dove i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare diverse attività anche all’aperto. Il soggiorno di due settimane prevede viaggio di A/R, sistemazione in camere singole o multiple con servizi al piano, trattamento di pensione completa con servizio self-service, assicurazione viaggio e medica, programma didattico e diploma di fine corso, oltre a un calendario ricreativo con numerose attività sportive e ludiche in campus, a cui si aggiungono escursioni in varie località, di una giornata intera e di mezza giornata.","post_title":"Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per soggiorni in college britannici prestigiosi","post_date":"2024-05-03T12:26:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714739200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466667\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Ocean Cay Msc Marine Reserve[/caption]\r

\r

Saranno quattro le navi Msc posizionate nei Caraibi per la prossima estate. L'offerta della compagnia di crociera in questa destinazione salirà poi a sei per l'inverno successivo. Nel dettaglio, per la stagione calda 2024 due unità offriranno crociere da PortMiami: la Magnifica con itinerari da tre a sette notti, incluse Key West (Florida), Costa Maya e Cozumel (Messico), Isla de Roatan (Honduras), Belize City (Belize), Nassau e Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas). Parallelamente, la Seascape proporrà viaggi di sette notti, facendo scalo in destinazioni come San Juan (Porto Rico), George Town (Isole Cayman), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), Cozumel (Messico) e Ocean Cay. La Meraviglia salperà invece da New York, con itinerari di sette notti che includeranno scali a Port Canaveral, Nassau e Ocean Cay. Infine, la Seashore offrirà crociere da tre a sette notti da Port Canaveral verso destinazioni come Nassau, Ocean Cay, Costa Maya e Cozumel.\r

\r

Per chi cerca il calore invernale, sei navi Msc offriranno itinerari da tre a dieci notti da Miami, New York, Orlando e Martinica. Tre unità salperanno in particolare da PortMiami: la Divina proporrà itinerari da tre a quattro notti verso le Bahamas con visite a Nassau e Ocean Cay. Crociere più lunghe includeranno poi viaggi di dieci notti verso Aruba, Curaçao e Repubblica Dominicana. La Seascape offrirà crociere di sette notti verso i Caraibi orientali, inclusi la Repubblica Dominicana, Porto Rico e Ocean Cay, nonché verso i Caraibi occidentali, inclusi la Giamaica, le isole Cayman, il Messico e ancora Ocean Cay. Infine, la Seaside proporrà viaggi di sette notti, alternandosi tra i Caraibi orientali, inclusi Bahamas, Porto Rico e Repubblica Dominicana, e i Caraibi occidentali, inclusi Messico, Honduras o Belize e itinerari nelle Bahamas. La Meraviglia avrà invece come porto base la città di New York, con itinerari di sette notti che includono visite a Orlando, Nassau, alle Bahamas e a Ocean Cay. Offrirà anche viaggi da dieci a undici notti con visite a Porto Rico, Repubblica Dominicana e Saint Maarten. Da Port Canaveral, la Seashore proporrà crociere da tre a sette notti con scali a Costa Maya, Cozumel, Ocean Cay e Nassau. La Virtuosa infine salperà per itinerari di sette notti da Fort de France (Martinica), verso destinazioni come Philipsburg (Saint Maarten), St. John's (Antigua), Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Bridgetown (Barbados).\r

\r

Guardando al futuro, la World America, nuova ammiraglia statunitense della compagnia, entrerà in servizio nell'aprile 2025. Durante la sua stagione inaugurale in estate, salperà dal nuovo terminal di Msc Crociere a PortMiami, offrendo itinerari alternati di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con soste a Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel, Isla de Roatan e Ocean Cay. La World America è la seconda delle navi World Class ed è progettata specificamente per il Nord America, con uno stile che unisce il design europeo con il comfort americano.","post_title":"I Caraibi di Msc: quattro navi in estate, sei d'inverno. Aspettando la World America","post_date":"2024-05-03T12:13:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714738402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises.\r

\r

L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità.\r

\r

“Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè.","post_title":"Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma","post_date":"2024-05-03T12:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714737852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del marchio Movenpick in Italia. Dopo l'annuncio del Mondello Palace Hotel a Palermo, che dovrebbe debuttare con le nuove insegne nel terzo trimestre di quest'anno, arriva ora l'annuncio del rebranding dell'hotel Palace di Bari. La struttura è chiusa da gennaio 2022 ma un paio di mesi fa il gruppo Greenblu ha stretto un accordo di locazione di durata ventennale con la proprietà: la società Saiga della famiglia Di Cagno Abbrescia. Il canone, rivela La Repubblica, si aggirerebbe sul milione e mezzo di euro all'anno. Greenblu si è però impegnata anche a riqualificare l'edificio, per un investimento complessivo di circa 7 milioni, a scalare sull'importo dell'affitto. La stessa Greenblu ha poi stretto un contratto di franchising con il brand del gruppo Accor.\r

\r

I piani sono quelli di ridurre il numero delle camere dalle originali 198 a 180 per ampliarne la metratura, con il fine sia di migliorare la qualità degli spazi sia di approcciare il target famiglie, oltre alla congressistica e al turismo internazionale. L'ottavo piano dell'edificio sarà riservato alle suite e alla spa, mentre a pianterreno sarà realizzato un bistrot di cucina locale e internazionale. I lavori dovrebbero partire entro la fine di questo mese, con la riapertura dell'hotel prevista nel 2025 come struttura a 4 stelle. Greenblu agisce da white label company di un marchio Accor anche per il Mercure President di Lecce.","post_title":"Dopo la Sicilia, il brand Movenpick di casa Accor sbarca a Bari. Accordo di franchising con Greenblu","post_date":"2024-05-03T11:53:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714737198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva 2024 del turismo all’aria aperta si prospetta da record, con una previsione di presenze di 56,5 milioni per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, in leggero aumento rispetto al 2023 (56,3 milioni) e dell’1% rispetto al 2019 (55,9 milioni).\r

\r

Il mercato estero sarà sempre più determinante nella stagione in arrivo: si registrerà infatti la migliore performance dal 2017, con una stima di 30 milioni di presenze (53% del totale). Questo conferma la forte attrattività delle bellezze naturali, culturali e artistiche del Belpaese sui viaggiatori stranieri (soprattutto provenienti da mercati europei chiave per l’open air come l’area Dach e Benelux). Più specificatamente, gli operatori trade vedono la Germania come il Paese di provenienza maggiormente in crescita, seguito dall’Olanda e dalla Danimarca.\r

\r

Il mercato italiano, che costituirà il restante 47%, sarà pressoché allineato con gli anni passati, ma leggermente calante rispetto ai valori del 2021 e sotto i valori media pre-2020. A incidere su questo vi è sicuramente il ritorno dei viaggi long-haul e nei Paesi mediterranei, il calo del potere di spesa e la revisione del budget di vacanza, con una ricalibrazione delle destinazioni e una variazione del numero delle notti. Sono questi i principali dati che emergono dell’Osservatorio del turismo outdoor firmato da Human Company,in collaborazione con Thrends, società specializzata in analisi e strategie nel settore tourism & hospitality.","post_title":"Mercato outdoor 2024, le previsioni sono da record: 56,5 milioni di presenze","post_date":"2024-05-03T10:57:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1714733877000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nato dalla riqualificazione di un edificio storico nel centro cittadino apre in questi giorni a Noceto, in provincia di Parma, Palazzo Utini: una moderna locanda da 15 camere e suite e due ristoranti, che mira a celebrare con spirito contemporaneo la proverbiale ospitalità emiliana sia nell’offerta gastronomica, sia nell’accoglienza. La struttura nasce dal desiderio della famiglia Utini di riportare in vita un luogo storico del territorio, dal passato glorioso e da sempre votato alla cultura gastronomica di eccellenza.\r

\r

A questo progetto collabora anche Enrico Bartolini, cuoco da tredici stelle Michelin, che con questa insegna arriva al numero tondo di dieci ristoranti in Italia. “L’idea di aprire Palazzo Utini nasce una decina di anni fa quando con la mia famiglia abbiamo deciso di ristrutturare l’edificio che un tempo ospitava l’Aquila Romana – racconta Alessandro Utini –: un ristorante molto famoso di Noceto che ha fatto la storia della cucina italiana negli anni Settanta e Ottanta, frequentato non solo dai buongustai della zona, ma anche da diversi personaggi famosi, come Mina\". L’interior designer Stefano Guidotti e il suo studio si sono inoltre occupati dell’intero progetto di ristrutturazione con l’idea di preservare il legame con il territorio, ma anche di creare uno spazio elegante e contemporaneo.\r

\r

Per la cucina Bartolini si è quindi affidato a Roberto Monopoli, classe 1984, pugliese di Bari, che dopo diverse esperienze accanto a importanti chef (da Valeria Piccini a Claudio Sadler, da Fabio Barbaglini ad Alain Ducasse e Christophe Martin) e una breve parentesi a Montecarlo, è stato sous chef di Giuseppe Mancino al Piccolo Principe di Viareggio, per poi assumere la guida del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi premiato per due anni con la stella Michelin. La direzione del ristorante è affidata invece ad Alessandra Veronesi, che ha prestato servizio in altri locali del gruppo Bartolini, tra cui il tristellato Mudec di Milano. A dirigere l'hotel è infine Mattia Leoncini, in qualità di general manager.\r

\r

“Vorremmo creare a Noceto un’oasi di gusto e ospitalità di eccellenza a 5 stelle - conclude Utini -. La mia famiglia e io siamo molto felici di poter annunciare l’avvio del nostro ambizioso progetto, che si arricchirà nei prossimi mesi di altri spazi e servizi”.","post_title":"Nel territorio parmense nasce Palazzo Utini: locanda da 15 camere a vocazione gourmet","post_date":"2024-05-03T10:53:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714733622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Commissione europea ha inviato ieri lettere a venti compagnie aeree europee, tra cui Air France, la sua divisione olandese KLM e Brussels Airlines, controllata da Lufthansa, avvertendole di smettere di ingannare il pubblico con le loro dichiarazioni di sostenibilità non dimostrabili.\r

\r

La Commissione elenca nella sua lettera gli inganni a cui le compagnie aeree sottopongono i consumatori e li avverte che devono smettere di farlo.\r

\r

Ad esempio, usano il termine “Sustainable Aviation Fuel” (SAF), senza spiegare l’impatto che ha; o termini come \"verde\", \"sostenibile\" o \"responsabile\", che implicano implicitamente che la propria attività non inquina.\r

Sostenibilità senza prove\r

La Commissione afferma che queste pratiche sono fuorvianti e menziona gli articoli attraverso i quali potrebbe sanzionare le compagnie aeree, ma le avverte solo che devono porre fine a queste pratiche. La lettera spiega che la trasparenza deve prevalere nei rapporti con i consumatori e che per fare ciò i risultati ambientali devono smettere di essere attribuiti.\r

\r

Bruxelles denuncia la pratica di presentare ai consumatori una \"calcolatrice\" per quantificare le emissioni di CO2 di un volo specifico, senza fornire sufficienti prove scientifiche dell'affidabilità del calcolo e senza informazioni sugli elementi utilizzati per il calcolo stesso.\r

Possibili sanzioni\r

La Commissione europea e le autorità della rete CPC hanno invitato le compagnie aeree a inviare, entro 30 giorni, una risposta che illustri le misure proposte per dissipare le preoccupazioni derivanti dalle loro asserzioni di marketing ambientale ai sensi del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori.\r

\r

Dopo aver ricevuto le risposte, la Commissione europea organizzerà riunioni con la rete CPC e le compagnie aeree per discutere le soluzioni proposte dalle compagnie stesse e monitorerà l'attuazione delle modifiche concordate. Se le compagnie aeree interessate non adottano le misure necessarie per fugare le preoccupazioni sollevate nella lettera, le autorità della rete CPC possono decidere di adottare ulteriori misure di esecuzione, anche di tipo sanzionatorio.\r

\r

Per chi non lo sapesse CPC è una rete di autorità responsabili dell'applicazione della legislazione dell'UE in materia di tutela dei consumatori.\r

\r

","post_title":"L'Europa scrive a 20 compagnie aeree per sospetto greenwashing","post_date":"2024-05-03T10:38:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714732711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466649","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumenta dal 2,5% al 20% la formula cashback del rinnovato programma fedeltà myGnv della compagnia di traghetti di casa Msc. A fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno quindi 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni .\r

\r

Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei cosiddetti viaggiatori repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, infatti, questi rappresentano un’importante fetta della clientela Gnv (in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia), dall’altro sono notoriamente i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende. Grazie a myGnv, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo, come per esempio sconti (dal 5% al 20%) da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, la compagnia punta inoltre a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio.","post_title":"Gnv rinnova il programma fedeltà: più vantaggi per i clienti repeater","post_date":"2024-05-03T10:33:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714732433000]}]}}