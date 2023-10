Mediterraneo To nuova integrazione per il gestionale Easy-Adv di Travel Software Nuova partnership per Travel Software, che vedrà le prenotazioni di Mediterraneo To caricate automaticamente sul proprio gestionale Easy-Adv. La funzionalità gratuita sarà presto estesa a tutti i clienti che già adottano il sistema della software house milanese. “L’ennesima integrazione – spiega il presidente della società It, Marco Gozzi – che, con quanto già disponibile, facilita sempre più il lavoro dell’agente di viaggi. E non è finita, perché altre integrazioni sono work in progress”. Entrambe le realtà parteciperanno alla fiera di Rimini, in programma dall’11 al 13 ottobre: “Ci presentiamo con i nuovi marchi e con un prodotto ancora più ricco di funzionalità sviluppate – prosegue Gozzi –. Abbiamo iniziato un’importante serie di eventi in collaborazione con i nostri partner, tra i quali Mediterraneo TO, nostro co-espositore, incontrando le agenzie di viaggi, spiegando loro dei significativi vantaggi di avere un prodotto sempre più integrato e la possibilità di avere un unico interlocutore per tutti i prodotti e servizi necessari all’adv”. In occasione dell’evento romagnolo, lo staff di Travel Software al completo sarà quindi a disposizione degli agenti di viaggi per mostrare la procedura di contabilità e per spiegare il servizio in outsourcing che include la consulenza fiscale. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453514" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption] È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. "L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti". Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. "E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza". La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita. [post_title] => Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico [post_date] => 2023-10-06T13:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696600736000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453509 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terza settimana consecutiva di fam trip alle Maldive per il tour operator Azemar, che dal 26 settembre al 3 ottobre ha accompagnato altri dieci agenti di viaggio alla scoperta dei propri resort Cocoon Collection nell'arcipelago: il Cocoon Maldives, lo You&Me Maldives e il Joy Island. Come nella seconda occasione, partner d'eccezione del viaggio, è stata la compagnia aerea Emirates. A guidare il gruppo, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nonché Massimo Ravaglia, area sales Triveneto. Gli agenti che hanno partecipato sono stati invece Paolo Civello della Altrameta Viaggi di Catania, Michela Amore della Viaggiare con Amore di Ostia, Anna Maria Dendena della Eurocontinental Viaggi di Zingonia-Verdellino, Marzia Farina della Viaggi Santerno di Imola, Stefania Fumagalli della Fermata 36 di Monza, Serena Dal Santo della Gateway Tours di Lugano, Matteo Gaspari della Vet di Forte dei Marmi, Julie Parisi della Par-Easy Travel di Lucca, Olga Nigro della M12 Travel Agency di Napoli e Fabiana Falavigna della Rosso Tropico Viaggi di Castel Goffredo. A tre mesi dalla chiusura d’esercizio, il to segna già una crescita di fatturato del 15% rispetto ai 12 mesi del 2019 e dell’80% rispetto al 2022. La stima di chiusura d’esercizio è quindi intorno ai 205 milioni, con un numero di passeggeri invariato rispetto a quattro anni fa. “Dal 2024 il nostro punto di riferimento sarà il 2023 e non più il 2019, che ci ricorda i due anni successivi di stop”, aggiunge Peci L’incremento è considerevole su tutti i brand e su quasi tutte le destinazioni proposte, con l'unica eccezione delle grandi assenti Russia e Cina. In testa alle mete più vendute si posizionano in particolare Stati Uniti, Nord Europa, Indocina, Indonesia, Egitto, Giordania e Messico. Tanti i fattori che hanno consentito a Quality Group di crescere sul mercato. “Il revenge tourism ha giocato sicuramente un ruolo importante per il conseguimento di questo risultato, a cui ha peraltro naturalmente contribuito anche l’aumento medio dei prezzi”, prosegue il direttore commerciale. Forte della certezza che le agenzie di viaggio restano l’unica linea di revenue, negli ultimi anni Quality Group ha investito sempre più nella valorizzazione di questa collaborazione puntando sulla formazione del trade a tutti i livelli (Quality Academy, a Casa del Quality Group, master in digital tourism, roadshow, fam trip...). Importanti investimenti sono stati rivolti anche allo sviluppo tecnologico, al prodotto e alla squadra operativa, che è stata rinvigorita da giovani professionisti. “Questo risultato non fa cessare la corsa - promette Peci -. Continueremo a fare del nostro meglio per crescere nel mercato del turismo organizzato al fianco delle agenzie e dei nostri partner. Il nostro futuro non è però solamente legato ai numeri ma anche alla capacità di innovare. Perseguendo la strada che segna il nostro business fin dalle origini, la nostra partita si gioca da sempre sulla qualità del prodotto, sulla capacità di stare sul mercato con servizi che siano d’appeal per un consumatore sempre più evoluto ed esigente. Siamo certi che il continuo scambio di interazioni, idee ed esperienze tra i team di lavoro di tutti i nostri brand, gli agenti di viaggio e i nostri partner internazionali, ci consentirà di raggiungere e superare questi traguardi”. [post_title] => Fatturato record per Quality Group: superata quota 200 milioni [post_date] => 2023-10-06T12:22:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696594948000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova collaborazione per la Longoni Comunicazione che annuncia l'acquisizione della rappresentanza media di Sicani Villages: la rete dei Borghi Sicani è un giovane network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. L'operatore sarà presenta alla prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, presso il padiglione C7 - stand 421 - 520. Professionista molto nota nel settore, la fondatrice dell'agenzia, Mariolina Longoni, ha iniziato la propria carriera nel tour operating, assumendo poi l’incarico di responsabile della divisione eventi di Ttg Italia. Successivamente è stata a capo delle relazioni esterne e ufficio stampa di Valtur. Dal 2012 ha dedicato le sue competenze come consulente nella comunicazione, specializzandosi nelle relazioni esterne e nella gestione dell’ufficio stampa on&offline per grandi e medie aziende della travel industry italiana. [post_title] => Alla Longoni Comunicazione le relazioni media del network Sicani Villages [post_date] => 2023-10-06T11:52:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696593165000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453467" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption] Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia. Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa. “Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”. [post_title] => Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance [post_date] => 2023-10-06T10:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696588790000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo delle crociere sul Nilo abbinate ai voli Air Cairo su Luxor, il to di casa Th Group, Baobab, rilancia sull'Egitto costruendo una nuova programmazione abbinata ai voli Wizzair sul Cairo. “Si tratta di una novità importante – commenta Alessandro Gandola, direttore della business unit –, perché per la prima volta si propone un pacchetto crociera con conferma immediata su una piattaforma b2b abbinato a voli low cost. Questo consente un fortissimo vantaggio di prezzo con l’opportunità di rendere accessibile un prodotto apparentemente di nicchia a un pubblico decisamente più ampio, peraltro con un arricchimento dei contenuti e con partenze anche nel fine settimana”. Il nuovo programma prevede sette giorni pieni di viaggio, con la possibilità di beneficiare di una giornata intera in più al Cairo, con esperienze come la navigazione a vela in feluca sul Nilo e tanto altro. La proposta si articola su cinque programmi in partenza da Milano e Roma più giorni a settimana. Altra importante new entry in casa Baobab è Hurghada, una delle principali destinazioni turistiche dell’Egitto, che ha registrato un aumento del 500% del flusso turistico nel primo semestre del 2023. La città va a consolidare l’offerta già molto ricca dell’operatore sul mar Rosso. “Conosciuta e amata già da tantissimi anni – continua Gandola - Hurghada ha vissuto un periodo di poca richiesta e ora la vogliamo rilanciare in modo importante, inizialmente con tre proposte, una 4 e due 5 stelle, sul tratto di spiaggia più suggestivo di tutta l’area e il più esteso di tutto il mar Rosso, quello di Sahl Hasheesh”. I collegamenti sono garantiti da Air Cairo, Wizzair e easyJet da Milano, Roma e Napoli. Tutto già disponibile con conferma immediata sulla piattaforma per le adv dell’operatore. Ultimissima novità sono i pacchetti appena lanciati per i ponti e le festività dell’Immacolata, di Capodanno e dell’Epifania a Istanbul, nonché i circuiti classici in Turchia per le stesse date e per alcune altre invernali. Nel primo caso si tratta di pacchetti semplici, con volo, trasferimenti e hotel da 3 a 5 stelle in varie aree della città. Pacchetti di quattro o cinque notti con prezzi finiti e voli charter in partenza da Bergamo, Bologna, Roma e Bari. I circuiti toccano invece le principali attrazioni del paese e quindi, oltre a Istanbul, anche Ankara, la Cappadocia, Pammukkale e tanto altro. “Baobab continua ad ampliare i propri orizzonti – conclude Gandola –. Dopo un 2023 finora straordinario, vogliamo continuare a proporre sempre nuove opportunità alle migliaia di agenzie che da subito ci hanno dato fiducia. Istanbul e i circuiti in Turchia sono solo il primo passo di un progetto molto più ampio sulla Turchia, a cui faranno seguito a brevissimo altre importanti novità”. [post_title] => Baobab rilancia su Egitto e Turchia. Tra le novità crociere sul Nilo abbinate a voli low cost [post_date] => 2023-10-06T10:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696586402000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il primo viaggio della settimana tra il 13 e il 20 settembre, Azemar ha replicato alle Maldive con altri undici agenti ospiti del fam trip alle scoperta dei tre resort Cocoon Collection presenti nell'arcipelago. Importante il partner di questa seconda esperienza, la compagnia aerea Emirates. Accompagnati come sempre dal key account del to, Loris Giusti, gli adv coinvolti sono stati Marco Marchetti della Esquire Viaggi di Milano, Pino Colicchio della Television Travel di Senago, Simonetta Paganini della Veronelli Viaggi di Legnano, Marica Modugno della Benetti Viaggi di Como, Eleonora Gavioli della Dreamsteam di Carpi, Ivan Singia della Rondò Viaggi di Sesto San Giovanni, Claudio Sartori della Number Nine Travel di Verona, Elisabetta Schiavo della Acitour di Modena, Elena Iannantuoni della Bigtours di Bologna, Paola Marson della Aci Blueteam di Treviso e Serena Grassi della Viaggi Manuzzi di Cesena. [post_title] => Maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 di Azemar [post_date] => 2023-10-05T15:13:41+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696518821000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453407 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free. Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”. A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”. Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar. [post_title] => African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto [post_date] => 2023-10-05T12:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696508645000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "mediterraneo to nuova integrazione per il gestionale easy adv di travel software" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2397,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453514\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Gabriele Querelante e Domenico Pellegrino[/caption]\r

\r

È Napoli l’avamposto strategico del gruppo Bluvacanze per sviluppare al Sud tutte le proprie attività travel: il tour operating con Going, il retail del turismo con le agenzie di viaggi Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e il polo di affiliazione Blunet, nonché, il business travel con Cisalpina Tours. \"L’azienda è proiettata verso un orizzonte di crescita lungo tre direttrici: internazionalizzazione, digitalizzazione e sostenibilità – spiega l'a.d., Domenico Pellegrino -: stiamo aprendo uffici in dieci mercati esteri per acquisire nuovi clienti nel business travel e nell’incoming turistico di alto profilo; abbiamo lanciato la prima applicazione digitale, che mira a cambiare radicalmente la relazione tra viaggiatori e adv e progettiamo un futuro di carbon neutrality che richiederà tempo, ma già ci riempie di fiducia per un domani migliore per noi tutti\".\r

\r

Parte integrante della costellazione di aziende di viaggi del gruppo Msc, che vede a Napoli la propria compagnia di crociere, Bluvacanze concentra quindi oggi in via Agostino Depretis 40 uno staff operativo di oltre 30 dipendenti, che si prevede a breve supereranno le 50 unità. \"E’ il momento del ritorno della valorizzazione e della personalizzazione del servizio come elemento di valutazione della qualità del nostro lavoro – osserva il direttore hr, Gabriele Querelante -. Il contatto digitale è certamente apprezzato, ma solo se dietro c'è una persona fisica o un’azienda conosciuta e di fiducia. Questa è la sfida per chi lavora nel travel oggi, sia leisure sia business travel, e su questo campo Cisalpina Tours e Bluvacanze possono contare su collaboratori professionali e preparati in grado di vincere questa sfida. La scommessa sulla sede di Napoli è già vinta in partenza\".\r

\r

La sede partenopea di Bluvacanze diventa perciò un hub, dove si concentrano le attività di organizzazione di viaggi di vacanza con Going (outgoing), per la specializzazione verso gli Stati Uniti e il lungo raggio in genere; incoming sulla Campania attraverso Going2Italy dai mercati Usa, Brasile, Turchia e Regno Unito; ma anche per il business travel, con il nucleo campano di Cisalpina Tours che si occupa principalmente dei viaggi d’affari delle aziende del Sud Italia, ma non solo; per quanto riguarda infine la rete agenziale, il programma di affiliazione Blunet vede una significativa presenza in Campania, cui si aggiunge la partecipazione al network Via Con Noi (110 adv, con headquarter a Napoli). L'obiettivo è ora conquistare nuovi punti vendita.","post_title":"Bluvacanze punta su Napoli: la sede partenopea diventa hub strategico","post_date":"2023-10-06T13:58:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696600736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453509","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza settimana consecutiva di fam trip alle Maldive per il tour operator Azemar, che dal 26 settembre al 3 ottobre ha accompagnato altri dieci agenti di viaggio alla scoperta dei propri resort Cocoon Collection nell'arcipelago: il Cocoon Maldives, lo You&Me Maldives e il Joy Island. Come nella seconda occasione, partner d'eccezione del viaggio, è stata la compagnia aerea Emirates.\r

\r

A guidare il gruppo, Federico Calò, area sales Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, nonché Massimo Ravaglia, area sales Triveneto. Gli agenti che hanno partecipato sono stati invece Paolo Civello della Altrameta Viaggi di Catania, Michela Amore della Viaggiare con Amore di Ostia, Anna Maria Dendena della Eurocontinental Viaggi di Zingonia-Verdellino, Marzia Farina della Viaggi Santerno di Imola, Stefania Fumagalli della Fermata 36 di Monza, Serena Dal Santo della Gateway Tours di Lugano, Matteo Gaspari della Vet di Forte dei Marmi, Julie Parisi della Par-Easy Travel di Lucca, Olga Nigro della M12 Travel Agency di Napoli e Fabiana Falavigna della Rosso Tropico Viaggi di Castel Goffredo.","post_title":"Si conclude il triplete maldiviano di Azemar con i fam trip dedicati ai resort Cocoon Collection","post_date":"2023-10-06T13:18:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696598291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership per Travel Software, che vedrà le prenotazioni di Mediterraneo To caricate automaticamente sul proprio gestionale Easy-Adv. La funzionalità gratuita sarà presto estesa a tutti i clienti che già adottano il sistema della software house milanese. “L’ennesima integrazione – spiega il presidente della società It, Marco Gozzi - che, con quanto già disponibile, facilita sempre più il lavoro dell’agente di viaggi. E non è finita, perché altre integrazioni sono work in progress”.\r

\r

Entrambe le realtà parteciperanno alla fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre: “Ci presentiamo con i nuovi marchi e con un prodotto ancora più ricco di funzionalità sviluppate – prosegue Gozzi –. Abbiamo iniziato un'importante serie di eventi in collaborazione con i nostri partner, tra i quali Mediterraneo TO, nostro co-espositore, incontrando le agenzie di viaggi, spiegando loro dei significativi vantaggi di avere un prodotto sempre più integrato e la possibilità di avere un unico interlocutore per tutti i prodotti e servizi necessari all’adv\". In occasione dell'evento romagnolo, lo staff di Travel Software al completo sarà quindi a disposizione degli agenti di viaggi per mostrare la procedura di contabilità e per spiegare il servizio in outsourcing che include la consulenza fiscale.","post_title":"Mediterraneo To nuova integrazione per il gestionale Easy-Adv di Travel Software","post_date":"2023-10-06T12:59:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696597163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il miglior risultato di sempre\". Bastano queste poche parole a commentare il 2023 di Quality Group, che per la prima volta nella sua storia a fine esercizio supererà la soglia dei 200 milioni di euro di fatturato. \"Si tratta sicuramente di una crescita importante per le agenzie che ci supportano proponendo i nostri prodotti. A loro va il nostro più grande ringraziamento”, sottolinea il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci.\r

\r

A tre mesi dalla chiusura d’esercizio, il to segna già una crescita di fatturato del 15% rispetto ai 12 mesi del 2019 e dell’80% rispetto al 2022. La stima di chiusura d’esercizio è quindi intorno ai 205 milioni, con un numero di passeggeri invariato rispetto a quattro anni fa. “Dal 2024 il nostro punto di riferimento sarà il 2023 e non più il 2019, che ci ricorda i due anni successivi di stop”, aggiunge Peci\r

\r

L’incremento è considerevole su tutti i brand e su quasi tutte le destinazioni proposte, con l'unica eccezione delle grandi assenti Russia e Cina. In testa alle mete più vendute si posizionano in particolare Stati Uniti, Nord Europa, Indocina, Indonesia, Egitto, Giordania e Messico. Tanti i fattori che hanno consentito a Quality Group di crescere sul mercato. “Il revenge tourism ha giocato sicuramente un ruolo importante per il conseguimento di questo risultato, a cui ha peraltro naturalmente contribuito anche l’aumento medio dei prezzi”, prosegue il direttore commerciale.\r

\r

Forte della certezza che le agenzie di viaggio restano l’unica linea di revenue, negli ultimi anni Quality Group ha investito sempre più nella valorizzazione di questa collaborazione puntando sulla formazione del trade a tutti i livelli (Quality Academy, a Casa del Quality Group, master in digital tourism, roadshow, fam trip...). Importanti investimenti sono stati rivolti anche allo sviluppo tecnologico, al prodotto e alla squadra operativa, che è stata rinvigorita da giovani professionisti.\r

\r

“Questo risultato non fa cessare la corsa - promette Peci -. Continueremo a fare del nostro meglio per crescere nel mercato del turismo organizzato al fianco delle agenzie e dei nostri partner. Il nostro futuro non è però solamente legato ai numeri ma anche alla capacità di innovare. Perseguendo la strada che segna il nostro business fin dalle origini, la nostra partita si gioca da sempre sulla qualità del prodotto, sulla capacità di stare sul mercato con servizi che siano d’appeal per un consumatore sempre più evoluto ed esigente. Siamo certi che il continuo scambio di interazioni, idee ed esperienze tra i team di lavoro di tutti i nostri brand, gli agenti di viaggio e i nostri partner internazionali, ci consentirà di raggiungere e superare questi traguardi”.","post_title":"Fatturato record per Quality Group: superata quota 200 milioni","post_date":"2023-10-06T12:22:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1696594948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione per la Longoni Comunicazione che annuncia l'acquisizione della rappresentanza media di Sicani Villages: la rete dei Borghi Sicani è un giovane network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. L'operatore sarà presenta alla prossima fiera di Rimini, in programma dall'11 al 13 ottobre, presso il padiglione C7 - stand 421 - 520.\r

\r

Professionista molto nota nel settore, la fondatrice dell'agenzia, Mariolina Longoni, ha iniziato la propria carriera nel tour operating, assumendo poi l’incarico di responsabile della divisione eventi di Ttg Italia. Successivamente è stata a capo delle relazioni esterne e ufficio stampa di Valtur. Dal 2012 ha dedicato le sue competenze come consulente nella comunicazione, specializzandosi nelle relazioni esterne e nella gestione dell’ufficio stampa on&offline per grandi e medie aziende della travel industry italiana.","post_title":"Alla Longoni Comunicazione le relazioni media del network Sicani Villages","post_date":"2023-10-06T11:52:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696593165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption]\r

\r

Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia.\r

\r

Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa.\r

\r

“Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”.\r

\r

","post_title":"Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance","post_date":"2023-10-06T10:39:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696588790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo delle crociere sul Nilo abbinate ai voli Air Cairo su Luxor, il to di casa Th Group, Baobab, rilancia sull'Egitto costruendo una nuova programmazione abbinata ai voli Wizzair sul Cairo. “Si tratta di una novità importante – commenta Alessandro Gandola, direttore della business unit –, perché per la prima volta si propone un pacchetto crociera con conferma immediata su una piattaforma b2b abbinato a voli low cost. Questo consente un fortissimo vantaggio di prezzo con l’opportunità di rendere accessibile un prodotto apparentemente di nicchia a un pubblico decisamente più ampio, peraltro con un arricchimento dei contenuti e con partenze anche nel fine settimana”. Il nuovo programma prevede sette giorni pieni di viaggio, con la possibilità di beneficiare di una giornata intera in più al Cairo, con esperienze come la navigazione a vela in feluca sul Nilo e tanto altro. La proposta si articola su cinque programmi in partenza da Milano e Roma più giorni a settimana.\r

\r

Altra importante new entry in casa Baobab è Hurghada, una delle principali destinazioni turistiche dell’Egitto, che ha registrato un aumento del 500% del flusso turistico nel primo semestre del 2023. La città va a consolidare l’offerta già molto ricca dell’operatore sul mar Rosso. “Conosciuta e amata già da tantissimi anni – continua Gandola - Hurghada ha vissuto un periodo di poca richiesta e ora la vogliamo rilanciare in modo importante, inizialmente con tre proposte, una 4 e due 5 stelle, sul tratto di spiaggia più suggestivo di tutta l’area e il più esteso di tutto il mar Rosso, quello di Sahl Hasheesh”. I collegamenti sono garantiti da Air Cairo, Wizzair e easyJet da Milano, Roma e Napoli. Tutto già disponibile con conferma immediata sulla piattaforma per le adv dell’operatore.\r

\r

Ultimissima novità sono i pacchetti appena lanciati per i ponti e le festività dell’Immacolata, di Capodanno e dell’Epifania a Istanbul, nonché i circuiti classici in Turchia per le stesse date e per alcune altre invernali. Nel primo caso si tratta di pacchetti semplici, con volo, trasferimenti e hotel da 3 a 5 stelle in varie aree della città. Pacchetti di quattro o cinque notti con prezzi finiti e voli charter in partenza da Bergamo, Bologna, Roma e Bari. I circuiti toccano invece le principali attrazioni del paese e quindi, oltre a Istanbul, anche Ankara, la Cappadocia, Pammukkale e tanto altro. “Baobab continua ad ampliare i propri orizzonti – conclude Gandola –. Dopo un 2023 finora straordinario, vogliamo continuare a proporre sempre nuove opportunità alle migliaia di agenzie che da subito ci hanno dato fiducia. Istanbul e i circuiti in Turchia sono solo il primo passo di un progetto molto più ampio sulla Turchia, a cui faranno seguito a brevissimo altre importanti novità”.","post_title":"Baobab rilancia su Egitto e Turchia. Tra le novità crociere sul Nilo abbinate a voli low cost","post_date":"2023-10-06T10:00:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696586402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il primo viaggio della settimana tra il 13 e il 20 settembre, Azemar ha replicato alle Maldive con altri undici agenti ospiti del fam trip alle scoperta dei tre resort Cocoon Collection presenti nell'arcipelago. Importante il partner di questa seconda esperienza, la compagnia aerea Emirates.\r

\r

Accompagnati come sempre dal key account del to, Loris Giusti, gli adv coinvolti sono stati Marco Marchetti della Esquire Viaggi di Milano, Pino Colicchio della Television Travel di Senago, Simonetta Paganini della Veronelli Viaggi di Legnano, Marica Modugno della Benetti Viaggi di Como, Eleonora Gavioli della Dreamsteam di Carpi, Ivan Singia della Rondò Viaggi di Sesto San Giovanni, Claudio Sartori della Number Nine Travel di Verona, Elisabetta Schiavo della Acitour di Modena, Elena Iannantuoni della Bigtours di Bologna, Paola Marson della Aci Blueteam di Treviso e Serena Grassi della Viaggi Manuzzi di Cesena.","post_title":"Maldive protagoniste anche del secondo fam trip 2023 di Azemar","post_date":"2023-10-05T15:13:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696518821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453407","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le partenze speciali per Natale e Capodanno, alcune delle quali specificatamente dedicate alle famiglie. Sarà questo il focus della presenza di African Explorer alla prossima fiera di Rimini in programma dall'11 al 13 ottobre. Un'articolata rassegna di proposte su Kenya, Namibia, Sudafrica e Tanzania pensate in un’ottica più Smart, quindi più economica ed easy, e in una versione Explorer, per quanti cercano servizi più ricercati e piccoli gruppi. Ma anche, appunto, in una versione Family, con itinerari e strutture adatti per grandi e piccini in aree malaria free.\r

\r

Una serie di proposte che sottolinea lo spirito che accompagna da sempre la programmazione dell’operatore, sintetizzata dal titolare Alessandro Simonetti alla vigilia dell'appuntamento riminese: “Abbiamo un'idea per ogni modo di viaggiare e intendiamo aiutare i nostri partner commerciali a creare l’esperienza più adatta ai propri clienti. La costruiamo insieme per farla vivere al 100% secondo le esigenze e i tempi propri di ognuno. Ed è questo nostro modo di agire che ha fatto, nel tempo”.\r

\r

A Rimini, African Explorer scavalca idealmente l’Africa sub-sahariana, portando una programmazione nuova dedicata a Marocco ed Egitto, mete a cui l’operatore ha deciso di dedicare maggiore attenzione in particolar modo per la stagione invernale, perché favorite dal clima mite e dalla vicinanza ai nostri aeroporti. Le Città Imperiali e Marrakech e il deserto sono le partenze speciali di Capodanno in Marocco, dedicate a piccoli gruppi, che l’operatore presenterà, tra le altre, al proprio pubblico. “Siamo consci che ci affacciamo su queste destinazioni da neofiti, al cospetto di colleghi qui attivi da decenni, per cui non intendiamo inventarci qualcosa di particolare in termini di programmazione - aggiunge Simonetti -. La differenza la fa la nostra esperienza sull’Africa, la nostra struttura, i rapporti consolidati con i nostri fornitori, la nostra filosofia che qui, come ovunque nel continente, ci differenzia per cura, attenzione, rispetto sia di chi parte che di accoglie”.\r

\r

Infine, saranno presto disponibili sul catalogo di African Explorer anche le novità di Zambia, ideale per safari nella savana, e dell’isola equatoriale di Sao Tomé, nel golfo di Guinea. Attualmente l’operatore mette a disposizione della clientela partenze garantite per Sudafrica, Namibia, Tanzania e Kenya, a cui si aggiungeranno anche ulteriori proposte verso il Marocco e il Madagascar.","post_title":"African Explorer oltre il Sahara: in arrivo le novità Marocco ed Egitto","post_date":"2023-10-05T12:24:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696508645000]}]}}