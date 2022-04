MagicLand: Pasqua all’insegna del divertimento

Sabato 16 Aprile MagicLand inaugura Wild Rodeo, una nuova attesissima giostra, unica in Italia, ad alto tasso di adrenalina, che lascia senza fiato anche i più coraggiosi, garantendo un divertimento “selvaggio” in pieno stile Far West.

Si tratta di un Giant Frisbee, un gigantesco pendolo del peso di 60 tonnellate sorretto da quattro colonne alte 20 metri che, oltre a ruotare su sé stesso, esegue un giro completo a 360°. Brividi ed emozioni sono assicurati da un volo a testa in giù a quasi 40 metri di altezza ed un’accelerazione di 75 km/h. Un’attrazione dedicata ai più temerari che, per ogni giro della durata di 3 minuti circa, vivono un round di pura adrenalina, come nei più selvaggi rodei del vecchio West.

A far da cornice a Wild Rodeo troviamo Old West – una nuova area di oltre 5.000 mq a tema Far West – che trasporta gli ospiti del Parco nell’ambiente tipico dei villaggi del mitico West.

I più piccoli vi trovano Baby Ranch, un nuovo playground di oltre 500 mq. Ad attenderli una distesa sconfinata di sabbia, un imperdibile carro western da veri pionieri, l’immancabile torre a scivoli ma anche un trenino in legno ed i sempre amati cavalli a dondolo. La nuova area ospita anche grandi spettacoli nel nuovo Music Hall, un teatro in puro stile Far West dove i talenti più estrosi, indossando i tipici costumi, si esibiscono in Wild West’s Got Talent. Tutti gli spettatori saranno coinvolti e si divertiranno in uno show mai visto prima.

Alla Gold Mine gli apprendisti cercatori d’oro del Klondike hanno a disposizione tutti gli strumenti per setacciare le acque del fiume e trovare preziose pepite. I temerari cowboy possono anche allenare la propria mira in una Shooting Gallery, una galleria di sparo, come ai tempi del Far West e dei suoi saloon. Nell’area troviamo anche Crazy Bull, dove ci si può cimentare in un vero rodeo di tori scatenati.

Nell’area West non poteva mancare anche una nuova offerta di ristorazione: a Rodeo Cafè i palati più golosi continueranno l’avventura seduti tra botti di legno e gustando Gringo, il panino più ghiotto del West!

Da non perdere inoltre, Emporium, il nuovo punto vendita di merchandising, per acquistare souvenir da veri cowboy.

Al Gran Teatro, inoltre, va in scena Wonder, il circo delle meraviglie, lo show che fa vivere la magia più sensazionale del circo. Uno spettacolo con acrobati, ballerini ed artisti che offre anche sensazionali effetti scenici ed un’ambientazione travolgente.

Tornano le proiezioni ad altissima risoluzione in 4k a Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa, dove si proiettano: Lune Bizzarre, un sorprendente tour di esplorazione del Sistema Solare, C’era una volta il Big Bang, l’affascinante nascita dell’Universo e Astralis, uno spettacolare viaggio tra le stelle.

