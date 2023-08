L’estate di Leolandia fa perno sulle attrazioni acquatiche: ecco le novità Un mese di agosto nel segno delle attrazioni acquatiche per Leolandia: un’opportunità in più per rinfrescarsi tra spruzzi, piscine e cascate nelle giornate più calde dell’anno e un tris di novità per i fan di cartoni animati, fumetti e videogame. Si comincia con Snoopy: tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto grandi e piccoli potranno conoscerlo dal vivo alla Fontana d’Ingresso e scattare una foto ricordo. In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario, che sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. Per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show: un’occasione da non perdere per cantare e giocare a Keepy Uppy. In questo periodo ha decisamente raccolto grandi favori da parte dei visitatori il Golfo del Drago Marino, la nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua, dove i piccoli possono divertirsi al cospetto di un grande drago avvolto da nuvole di vapore. Chi sceglie i pacchetti parco + hotel disponibili su leolandia.it e raggiunge Milano o Bergamo in aereo, da quest’anno può aggiungere 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo; chi invece abita in Lombardia può approfittare dei pacchetti a data fissa di BusForFun, che comprendono il viaggio in treno in collaborazione con Trenord da tutte le stazioni a Treviglio, il bus navetta per il parco e l’ingresso a Leolandia. Previste, infine, partenze speciali in bus da Genova e Busalla, organizzate da Gerent Travel. Condividi

