Le agenzie tradizionali tengono testa (e molto bene) alle ota

Le agenzie di viaggio tradizionali rimangono forti contro l’aumento delle vendite online. Secondo l’ultimo Braintrust Barometer, i primi rappresentano il 67,9% delle prenotazioni tra i viaggiatori di età superiore ai 45 anni, rappresentando una spesa fino al 71,2% da parte di questo segmento di popolazione.

Dominano anche la vendita di viaggi internazionali. Il 65,7% di questi viene acquistato tramite un’agenzia fisica, rispetto al 49,8% dei cittadini. Ciò evidenzia l’importanza dei professionisti quando si tratta di consigliare al cliente di uscire dai nostri confini e garantire che qualsiasi evento imprevisto durante la propria vacanza sia completamente coperto.

Al contrario, l’agenzia online accoglie i viaggiatori spagnoli di età inferiore ai 45 anni grazie al suo migliore rapporto con la tecnologia e il mondo digitale. I giovani li usano nel 60% dei viaggi, lasciando il 40% al faccia a faccia. In questo caso, in termini di spesa, gli anziani incidono per il 28,8% contro il 46,2% della generazione millennial e Z.