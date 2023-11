Land of Fashion Villages celebra l’attesa del Natale fra eventi e iniziative dedicate Conto alla rovescia per il Natale nei Land of Fashion Villages dove quest’anno l’attesa viaggia nel segno di un leitmotiv preciso: ‘Winter Wonder in Land of Fashion Villages’. Ciascun villaggio sarà caratterizzato da uno stile firmato Land of Fashion Villages, ma ognuno avrà un’attrazione peculiare e di richiamo: Franciacorta Village ospiterà un mercatino di Natale che propone deliziose specialità e oggetti d’artigianato di qualità; Mantova Village si trasformerà in un lussuoso chalet animato da eventi esclusivi e degustazioni gourmet. L’attrazione di Valdichiana Village e Puglia Village sarà, invece, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio per far divertire adulti e bambini. Infine, Palmanova Village sarà esaltato da allestimenti suggestivi come installazioni d’arte contemporanea, luminarie e alberi natalizi che strizzano l’occhio alle realizzazioni artistiche contemporanee, composte da sfere colorate giganti e ghirlande color block ispirate allo stile di Geometric Bang, l’artista che in precedenza ha realizzato le facciate multicolor del Villaggio. Dall’11 novembre al 7 gennaio, i cinque villaggi si trasformeranno in veri e propri paesaggi natalizi, ospitando una serie di iniziative che impreziosiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori; tra negozi addobbati a festa, chalet per relax e degustazioni, spettacoli e intrattenimenti, eventi musicali diffusi, mercatini, prelibatezze culinarie e molto altro ancora. A Mantova Village si prevede un brindisi di inaugurazione offerto da una cantina di prestigio presso lo chalet, e per gli amici a quattro zampe una dog photographer realizzerà ritratti dedicati. Ma non solo. Musiche natalizie allieteranno la visita degli ospiti nei Villaggi di Mantova e Valdichiana grazie ad esibizioni di live band. Nella kids Lounge di Franciacorta Village, che ricrea un bosco fantasioso di abeti innevati, e in quella di Palmanova Village, caratterizzata da un allestimento coloratissimo in linea con il Villaggio, i più piccoli potranno partecipare a giochi e attività creative natalizie, laboratori e intrattenimenti, mentre i genitori potranno dedicarsi liberamente agli acquisti natalizi. Condividi

\r

Ciascun villaggio sarà caratterizzato da uno stile firmato Land of Fashion Villages, ma ognuno avrà un’attrazione peculiare e di richiamo: Franciacorta Village ospiterà un mercatino di Natale che propone deliziose specialità e oggetti d'artigianato di qualità; Mantova Village si trasformerà in un lussuoso chalet animato da eventi esclusivi e degustazioni gourmet. L’attrazione di Valdichiana Village e Puglia Village sarà, invece, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio per far divertire adulti e bambini.\r

\r

Infine, Palmanova Village sarà esaltato da allestimenti suggestivi come installazioni d'arte contemporanea, luminarie e alberi natalizi che strizzano l’occhio alle realizzazioni artistiche contemporanee, composte da sfere colorate giganti e ghirlande color block ispirate allo stile di Geometric Bang, l’artista che in precedenza ha realizzato le facciate multicolor del Villaggio.\r

\r

Dall’11 novembre al 7 gennaio, i cinque villaggi si trasformeranno in veri e propri paesaggi natalizi, ospitando una serie di iniziative che impreziosiranno ulteriormente l’esperienza dei visitatori; tra negozi addobbati a festa, chalet per relax e degustazioni, spettacoli e intrattenimenti, eventi musicali diffusi, mercatini, prelibatezze culinarie e molto altro ancora.\r

\r

A Mantova Village si prevede un brindisi di inaugurazione offerto da una cantina di prestigio presso lo chalet, e per gli amici a quattro zampe una dog photographer realizzerà ritratti dedicati.\r

\r

Ma non solo. Musiche natalizie allieteranno la visita degli ospiti nei Villaggi di Mantova e Valdichiana grazie ad esibizioni di live band. Nella kids Lounge di Franciacorta Village, che ricrea un bosco fantasioso di abeti innevati, e in quella di Palmanova Village, caratterizzata da un allestimento coloratissimo in linea con il Villaggio, i più piccoli potranno partecipare a giochi e attività creative natalizie, laboratori e intrattenimenti, mentre i genitori potranno dedicarsi liberamente agli acquisti natalizi.","post_title":"Land of Fashion Villages celebra l'attesa del Natale fra eventi e iniziative dedicate","post_date":"2023-11-09T11:40:29+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699530029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno ben sei le navi Royal Caribbean International impegnate in Europa nel 2025, con partenze da cinque porti del Vecchio continente: Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna, Civitavecchia e Southampton. Cresce inoltre la presenza italiana della compagnia. Saliranno infatti da tre a quattro le unità che salperanno dagli scali della Penisola. Il programma, le cui vendite sono già aperte, spazia tra le pittoresche coste e città del Mediterraneo, tra cui figurano Rodi, Santorini, Dubrovnik, Mykonos, Firenze (attracco a La Spezia) e Nizza (Villefranche), nonché i paesaggi di Madeira e dei fiordi norvegesi.\r

\r

Ecco allora i punti salienti per l’estate europea del 2025:\r

Allure of the Seas - Da Barcellona e da Civitavecchia. Per sette notti, gli ospiti potranno visitare destinazioni in Spagna, Francia e Italia, incluse Palma di Maiorca, Firenze (con attracco a La Spezia), Napoli e la Provenza (con attracco a Marsiglia). Oltre a quelle a bordo, numerose sono le attività a terra che attendono gli ospiti. Solo per fare qualche esempio, l'esplorazione di monumenti quali la Torre di Pisa, l’incontro con la cultura di Maiorca o la degustazione della famosa pizza di Napoli.\r

\r

• Odyssey of the Seas - Da Civitavecchia. Le crociere, che spaziano tra sette e 12 notti, permetteranno di visitare destinazioni come Napoli, Efeso (attracco a Kusadasi), Limassol, Creta, Mykonos, Rodi e Santorini. Non mancheranno panorami come gli edifici bianchi di Santorini e i siti Patrimonio dell'umanità Unesco quali Pompei. Odyssey offrirà anche un pernottamento a Istanbul, come parte di una vacanza di dieci notti.\r

\r

• Independence of the Seas - Da Southampton. Dopo sei anni, torna la vacanza Rcl nel Regno Unito, con una serie di opzioni che variano da due a 12 notti. Dalle brevi fughe verso una città con un ricco patrimonio culturale come Bruges (attracco a Zeebrugge) alle sette notti alla scoperta dei fiordi norvegesi, della Spagna, del Portogallo, della Francia e di molte altre località. Le destinazioni principali includono Copenaghen, le isole Canarie, Bilbao, Lisbona, l’arcipelago delle Azzorre, Parigi (con attracco a Le Havre), Oslo e Haugesund.\r

\r

• Voyager of the Seas - Da Atene (porto del Pireo), Barcellona, Ravenna e Civitavecchia. Nel corso di vacanze di sette notti attraverso il Mediterraneo orientale e occidentale, gli ospiti potranno visitare destinazioni come Corfù, la Provenza (attracco a Marsiglia), la Sicilia, la Sardegna e Valencia, nonché pernottare nelle vivaci località di Istanbul e Santorini.\r

\r

• Explorer of the Seas - Da Ravenna. I viaggiatori possono rivolgere lo sguardo verso l’Adriatico e l’Egeo scegliendo tra tre diverse vacanze di sette notti che propongono un mix di spiagge e montagne in destinazioni come Dubrovnik, Spalato, Atene (attracco al porto del Pireo) Argostoli e Kotor, in Montenegro.\r

\r

• Brilliance of the Seas - Da Atene (porto del Pireo). I viaggiatori possono scegliere tra una serie di itinerari di sette notti da vivere tra Cipro, la Grecia e la Turchia. Potranno esplorare tra le altre cose un castello del quindicesimo secolo a Bodrum, assaggiare le prelibatezze cipriote alla marina di Limassol, sorseggiare un cocktail con vista sulle cupole blu di Mykonos e molto altro ancora, avendo anche la possibilità di pernottare a Istanbul.\r

\r

","post_title":"Rcl apre le vendite per le crociere del 2025 in Europa. Si rafforza la presenza in Italia","post_date":"2023-11-09T11:04:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699527872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455685\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Angelo Ghigliano, vp ad Sixt Italia (responsabilità settori Operations, Fleet, Performance&Skills, Sales&Marketing)[/caption]\r

\r

Sixt guarda al futuro partendo dalle abitudini degli italiani e puntando ai servizi premium che contraddistinguono da sempre il brand. L’azienda ha presentato in questi giorni i risultati di una ricerca condotta in collaborazione con un pool di specialisti in scienze politiche e sociali dell'Università di Pavia, che traccia un quadro dei comportamenti di mobilità attuali e futuri degli italiani. \r

\r

Cinque le sezioni del questionario, con l’obiettivo di indagare temi specifici, come le abitudini e la conoscenza generale su argomenti legati alla mobilità (politiche, costi, ecc.), nonché un'esplorazione approfondita delle alternative alla proprietà del veicolo, come il noleggio e lo sharing.\r

\r

«Con questa indagine Sixt ha voluto scattare una fotografia di come si muovono gli italiani per creare una panoramica di quello che potrebbe essere lo scenario futuro legato all'utilizzo dell'auto, anche in modalità alternative alla proprietà. Un punto di riferimento rispetto allo scenario del mercato italiano, per accompagnare l'utente verso nuove opportunità di utilizzo di mezzi di mobilità sempre più personalizzati e sostenibili - afferma Angelo Ghigliano, vicepresidente e ad della società - In questo scenario offriamo numerose proposte di mobilità in grado di cogliere le diverse esigenze con flotte di marchi premium per il tempo libero e per il business. Con 23 aeroporti, e 3 nuovi nel 2024 (Pescara, Trieste e Trapani), il 100% di copertura delle stazioni alta velocità, 10 downtown attuali e 13 nuove aperture previste nel 2024».\r

\r

Dall’indagine è emerso che gli italiani usano l'auto sia per gli spostamenti quotidiani che per i fine settimana e le vacanze. Il 56,6% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare l'auto per gli spostamenti quotidiani e il 35,5% quando non usa l’auto si sposta a piedi. Il 97% degli italiani che usano l'auto quotidianamente dichiarano inoltre di avere un auto di proprietà. E questo rappresenta un potenziale ambito su cui occorre operare, perché il 59% del campione intervistato si ritiene attento ai cambiamenti normativi e consapevole dell'incertezza generale che circonda la mobilità privata. \r

\r

[caption id=\"attachment_455683\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sixt Perugia[/caption]\r

\r

«Sicuramente il cambiamento è in atto e c'è spazio quindi per una riflessione su soluzioni alternative alla proprietà che attenuino le incertezze sul futuro della mobilità privata - dichiara Stefania Palumbo, marketing manager Sixt Italia -. A lungo termine quindi vediamo due alternative \"climate-friendly\" per la mobilità futura: il trasporto pubblico e quello condiviso. E sono soprattutto le generazioni più giovani quelle più propense all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e condivisi, anche se ad oggi rappresentano ancora una minoranza (1,8%). Soprattutto questo target quindi potrebbe rappresentare un bacino potenziale di utenti disposti a prendere in considerazione forme di mobilità alternative, strettamente legate a soluzioni temporanee ed efficienti dal punto di vista ambientale».\r

\r

Con 7 milioni di prenotazioni in un anno e 19.000 prenotazioni al giorno, la proposta Sixt comprende il noleggio auto, il car sharing, la condivisione di auto come il ride hailing, sixt ride noleggio con conducente, e altro ancora. Un forte orientamento al cliente, con un vero e proprio servizio on demand gestibile direttamente tramite app. E con una flotta di vetture che partono dal segmento C a salire verso modelli più esclusivi. Oltre a una disponibilità di furgoni, pulmini e minivan. \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_455684\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Massimiliano Maini, vp e ad Sixt Italia (responsabilità settori Finance, Legal & HR)[/caption]\r

\r

Massimiliano Maini, ad, executive manager hr & head of people management Italy - Sixt University ha dichiarato che «il mercato americano e il mercato europeo sono i maggiori mercati in cui opera Sixt e l’obiettivo per il 2024 è continuare l’espansione sul mercato americano arrivando a equiparare i risultati tra i due mercati. Ma anche la formazione e il reclutamento del personale sono gli elementi su cui punta la società, arrivata ormai alla 5 edizione di SixtUniversity. Un progetto innovativo, unico in Europa, creato con l’obiettivo di trovare personale che voglia lavorare nel settore dell’autonoleggio. Si tratta di una serie di corsi di formazione, totalmente gratuiti, utili per crescere e lavorare non solo in Sixt ma ovunque ci siano relazioni commerciali e con clienti. Tutti i percorsi, rivolti a persone nel target 18/65 anni, comprendono un corso di inglese lavorativo e di una seconda lingua a tua scelta. Il mese di formazione è gratuito e lo stage retribuito ha concrete possibilità di evolvere in contratti di lavoro stabili. Il 75% delle persone che frequentano il corso chiedono infatti di rimanere ed essere assunti in Sixt. Il mondo del car rental professionale è una possibilità di lavoro preziosa che oggi purtroppo è ancora nascosta alla maggioranza delle persone. Ma grazie a Sixt University continuiamo fiduciosi a guardare al futuro».","post_title":"Una ricerca di Sixt e dell’Università di Pavia fotografa le scelte degli italiani in tema di mobilità","post_date":"2023-11-09T09:00:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["noleggio-a-lungo-termine","noleggio-auto"],"post_tag_name":["noleggio a lungo termine","Noleggio auto"]},"sort":[1699520419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia il network da Palermo nell'anno che celebra il decimo anniversario di attività della base siciliana: dal prossimo 19 aprile prenderà il via il nuovo volo per Brest, città della Francia nord occidentale e da oggi ufficialmente nuova base operativa del vettore (la nona in Francia e la 20esima a livello europeo) con due frequenze a settimana (ogni lunedì e venerdì) e un’offerta complessiva di 21.000 posti in vendita. \r

Nel 2024 il vettore offrirà quindi un totale di 19 rotte da Palermo, di cui 7 domestiche (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 internazionali, 9 in Francia (Brest - Novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa) e 3 in Grecia (Atene, Santorini e Zante).\r

Su Palermo - da dove verranno annunciate altre novità nelle prossime settimane - Volotea ha trasportato ad oggi 4.7 milioni di passeggeri e ha operato oltre 41.400 voli. A 10 anni dall’inaugurazione della base e con l’annuncio della nuova rotta per la città bretone, salgono così a 19 - 7 domestici e 12 all’estero - i collegamenti targati Volotea in partenza dal Falcone Borsellino.\r

«Con il nuovo volo per Brest, il nostro bouquet di destinazioni verso la Francia si arricchisce di una nuova meta, la Bretagna. Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Palermo potranno organizzare una vacanza alla scoperta di una terra protesa verso l’Oceano Atlantico, con tante anime diverse: dalla natura selvaggia, ai siti preistorici, passando per le bellissime cittadine medievali - ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Poi, non vanno dimenticati i nostri 3 collegamenti per la Grecia - dalla capitale Atene a due destinazioni turistiche rinomate, come Santorini e Zante -, oltre alle rotte domestiche verso 7 importanti città della nostra Penisola».\r

Per il 2024, la compagnia prevede una crescita in termini di capacità del +15% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di circa 548.000 posti in vendita e conferma anche per il prossimo anno i 38 posti di lavoro generati presso la base di Palermo.","post_title":"Volotea amplia il network dalla base di Palermo: rotta su Brest, dal prossimo 19 aprile","post_date":"2023-11-08T13:47:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699451261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455686","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono quattro le rotte operate da Ryanair nell'inverno 2023-24 dall'aeroporto di Perugia: la novità è Cagliari che, come già anticipato, diventa un volo annuale andandosi ad affiancare a Catania, Palermo e Londra. La low cost irlandese stima di trasportare oltre 430.000 passeggeri nell'anno fiscale in corso, il 44% in più rispetto all'esercizio precedente.\r

\r

«Quest'inverno operiamo con 18 voli settimanali da Perugia verso quattro destinazioni - sottolinea Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania -: Catania, Palermo, Londra e Cagliari, che sarà attiva per la prima volta in assoluto nella stagione invernale, offrendo ai perugini e a tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze invernali. Con oltre 2,6 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, questo operativo invernale evidenzia il ruolo vitale di Ryanair nel connettere le persone e nel contribuire alla crescita e alla connettività dell'Aeroporto di Perugia».\r

\r

«Gli accordi pluriennali ed il programma di sviluppo intrapreso con la compagnia aerea ci hanno permesso di raggiungere risultati impensabili e non immaginabili - aggiunge Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. L’estensione della rotta da/per Cagliari, ora disponibile tutto l'anno, è una notizia straordinaria che arricchisce ulteriormente l'offerta di viaggi per i nostri passeggeri. L'aumento costante di traffico è una testimonianza del contributo significativo di Ryanair all'economia locale e al settore turistico. Il nostro impegno è continuare a fornire servizi di alta qualità ai vettori che operano presso il nostro scalo, contribuendo a una crescita sostenibile e assicurando al contempo un'esperienza di viaggio sempre più piacevole ai passeggeri che scelgono l'aeroporto internazionale dell'Umbria come loro punto di partenza o arrivo».","post_title":"Ryanair da Perugia con quattro rotte per l'inverno. Nel mirino 430.000 passeggeri","post_date":"2023-11-08T13:12:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699449138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455608","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno, con i suoi oltre 700 anni di storia (nel 1270 sorse la prima locanda) è un’armoniosa sintesi tra albergo, maso e residenza signorile, con camere e suite di charme, fra tradizione, design e comfort, cucina pluristellata e wellness per emozioni uniche.\r

\r

A pochi chilometri Vipiteno, uno dei borghi più belli d’Italia, con la luminosità e la bellezza caratteristica delle città di tirolesi, e la sua iconica Torre delle Dodici. Circondato da oltre 50 km di piste da sci, è un paradiso per lo sport, cultura e benessere. Vipiteno invita ai mercatini di Natale, a pattinare sul ghiaccio, a provare la pista di slittino più lunga d’Italia, ma anche a camminate nei suoi dintorni, con o senza neve, a ciaspolate.\r

\r

Nella sua storia secolare il Romantik Hotel Stafler come stazione di posta ha ospitato i viaggiatori (tra cui anche lo scrittore Goethe) che, percorrendo la strada del valico del Brennero, attraversavano le Alpi diretti a nord o a sud. Ieri come oggi non ha mai smesso di coccolare i suoi ospiti: ambienti accoglienti dove passato e presente si incontrano, si vivono esperienze gourmet con la cucina pluristellata dello chef Peter Girtler 2 stelle Michelin e 4 Cappelli Gault Millau e le materie prime a km zero dal podere di famiglia diventano deliziosi piatti da gustare ai tavoli della stube secolare. È un’oasi di relax il centro benessere Romantica, con piscina coperta, saune e palestra, bagno di vapore alle erbe aromatiche e ai Sali, cabina a infrarossi e trattamenti beauty per ritrovare lo gioia dello spirito e del corpo. \r

\r

“Vivi un Natale Magico”: Dal 20 al 27 dicembre 2023 un Natale indimenticabile: camere e suite di charme, relax al centro benessere “Romantica” con piscina coperta, sauna finlandese, bagno di vapore ai sali marini, cabina a raggi infrarossi, programma di benessere con meditazione con le campane tibetane; colazione e break pomeridiano con specialità di tè e caffè, speciale menu di 6 portate con le creazioni della cucina altoatesina e mediterranea, una magica festa e brunch di Natale, serate speciali a tema. E poi visite al mercatino di Natale a Vipiteno, escursioni e suggestive fiaccolate. Offerta 3 notti a partire da 558 euro a persona\r

\r

Dal 27 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 “Festeggia il capodanno all'insegna del romanticismo”: comfort e tradizione, relax nel centro benessere “Romantica”; per la sera di Capodanno cena speciale, musica dal vivo e alle 2 di notte zuppa di gulasch, ostriche, lenticchie e zampone portafortuna. Per un Capodanno sulle piste, navetta ski gratuita dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e al Ratschings, noleggio gratuito degli slittini, 10 % sconto sul noleggio dell'attrezzatura da sci al Rosskopf. E poi l’emozione di romantiche fiaccolate, escursioni nei boschi e i mercatini di Natale a Vipiteno. 6 notti a partire a 1.326 a persona.\r

\r

Speciale settimana bianca 4=3, una notte in regalo, dal 3 al 7 gennaio 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, merenda e mezza pensione con menu di 6 portate servito nella Gasthofstube, tutto il relax nell’oasi di benessere Romantica; la navetta gratuita 2 volte al giorno per le zone sciistiche a valle di Rosskopf e Ratschings, il noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. 4 notti a partire da 652 a persona.\r

\r

Offerta speciale di inizio stagione 4=3 & 7=6 con una notte in regalo per una meravigliosa vacanza invernale in Alto Adige dall’8 febbraio all’8 marzo 2024. L’offerta comprende il pernottamento con colazione, deliziosa merenda e mezza pensione con menu di 6 portate, oltre all’accesso al centro benessere con 25 euro di buono per un trattamento extra; navetta gratuita direttamente dall'hotel alle zone sciistiche di Rosskopf e Ratschings, sconto del 10% sul noleggio dell'attrezzatura da sci e noleggio gratuito di slittini al Rosskopf. La formula 4=3 4 notti a partire da 553 euro a persona in mezza pensione mentre 7=6 7 notti a partire da 1.048 euro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Romantik Hotel Stafler, a Vipiteno tra atmosfere di charme, relax e cucina stellata","post_date":"2023-11-08T10:51:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699440714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441878\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Per Grimaldi Lines, forte di una stagione appena chiusa in positivo, è tempo di affilare le armi per quanto concerne le proposte sul Capodanno e gli eventi a tema.\r

\r

Per tutte le destinazioni affacciate sul Mar Mediterraneo, Grimaldi Lines Tour Operator offre proposte turistiche complete di traversata via mare e soggiorno in hotel, villaggi e residence, nonché viaggi tematici pensati per persone accomunate dagli stessi interessi: eventi dedicati al fitness o al ballo, giochi didattici per studenti e convention aziendali sono solo alcuni esempi del ricco calendario.\r

\r

Da segnalare in modo particolare è l’evento di Capodanno, organizzato dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024, in collaborazione con Samarcanda Animazione. In occasione del veglione di San Silvestro, centinaia di persone soggiornano a bordo della nave in sosta lunga nel porto di Barcellona per scoprire una città che svela la sua magia e la sua allegria in ogni stagione e per godere di tutti i servizi offerti dalle ammiraglie Grimaldi Lines e dell’intrattenimento pensato e realizzato per tutte le età. Per quanto riguarda il rapporto con il mondo dell’intermediazione, non mancano accordi ad hoc con i principali tour operator e le più importanti agenzie di viaggio italiane ed estere.\r

\r

A queste realtà Grimaldi Lines riserva forza commerciale dedicata, canali di accesso preferenziali alle informazioni e condizioni economiche che possono diventare davvero molto vantaggiose, nel caso in cui la relazione si concretizzi in un numero rilevante di passeggeri. In particolare, per la gestione dei gruppi, che siano studenti in viaggio di istruzione, o religiosi in pellegrinaggio, o squadre sportive, o semplicemente adulti in vacanza, esiste un ufficio di risorse esperte, che possono trovare soluzioni ad hoc per ogni esigenza, in maniera tempestiva e competente.\r

\r

«Curiamo molto le proposte del nostro tour operator – commenta Francesca Marino passenger department manager di Grimaldi Group – Nel 2024 ci saranno maggiori investimenti e novità sulla programmazione ed organizzazione delle attività. L’obiettivo è quello di costruire un offerta sempre più tagliata in base alle esigenze del pubblico che ci sceglie per i servizi ed i plus».\r

\r

Sono confermati per la prossima stagione tutti i collegamenti marittimi che uniscono i principali porti del Nord e del Sud Italia alle isole maggiori. La Sardegna è ancora la destinazione di punta, sulla quale Grimaldi Lines opera con l’alta frequenza della linea Livorno-Olbia (e viceversa), con la storica tratta Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), con la stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa) e con i collegamenti in continuità territoriale da Civitavecchia per Arbatax e Cagliari e da Napoli e Palermo per Cagliari. La Sicilia non è da meno: le navi Grimaldi Lines raggiungono infatti regolarmente il porto di Palermo, partendo da Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari.\r

\r

La politica tariffaria di Grimaldi Lines resta flessibile e targettizzata, per andare incontro alle diverse esigenze di chi viaggia. All’ormai storica offerta di Advanced Booking, che premia le prenotazioni anticipate, si affiancano infatti tutto l’anno promozioni speciali a tempo, come quella che è valida il giorno 17 di ogni mese.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, dal Capodanno agli eventi a tema tutte le proposte turistiche del t.o.","post_date":"2023-11-08T10:51:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699440684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Condè Nast Readers' Choice Awards, arrivati alla 36° edizione, sono i premi più importanti dell'industria dei viaggi, e celebrano i luoghi, gli hotel e le esperienze di viaggio che i lettori della celebre rivista Conde Nast Traveler amano di più e ispirano i viaggiatori di oggi.\r

\r

Tra i vincitori dei prestigiosi premi figurano Il Falconiere Relais & Spa, nella campagna toscana, e Palazzo Ripetta, nella capitale romana: 2 hotel appartenenti al brand Autentico Hotels che raggruppa strutture di lusso e dimore di pregio integrate nel territorio italiano e situate in contesti naturali, storici e artistici che si distinguono per i servizi e la massima cura ed attenzione al cliente.\r

\r

Per Autentico Hotels i due riconoscimenti rappresentano un'importante pietra miliare nella continua ricerca dell'eccellenza nel mondo dell'ospitalità, con la seguente classifica: il Falconiere Relais & Spa 7° posto categoria Hotel & Resorts Italia punteggio 95.12; Palazzo Ripetta 8° posto categoria Hotel & Resorts Roma punteggio 91.45.\r

\r

«Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento - spiega Silvia Baracchi, chef patron de Il Falconiere Relais & Spa a Cortona - ancor più perchè viene dai nostri fantastici Ospiti. Un percorso intenso, voluto, di crescita, di impegno costante e di sguardo proiettato al futuro. Un traguardo raggiunto, un riconoscimento che premia tutto il meraviglioso team de Il Falconiere” che si impegna incessantemente per superare le aspettative di chi ci sceglie. Questo premio ci motiva a perseguire la perfezione e a continuare ad offrire un servizio impeccabile, un ambiente accogliente e un'esperienza indimenticabile all'insegna dell'italianità».\r

\r

«Siamo emozionati ed onorati - commenta Giacomo Crisci, CEO di Palazzo Ripetta a Roma - di essere l’ottavo miglior hotel di Roma per i lettori di Conde Nast Traveler. Essendo iniziata appena quest’anno la nostra avventura, questo riconoscimento è un solido punto di partenza che mette in risalto la passione e la dedizione con la quale abbiamo immaginato e plasmato Palazzo Ripetta. Siamo molto fieri di essere un albergo indipendente e riteniamo che questa impostazione ci permetta di creare un’esperienza di soggiorno realmente unica e personalizzata per ogni ospite. Ed è proprio ai nostri ospiti che va il più sentito ringraziamento perché, con il loro feedback e supporto, hanno giocato un ruolo fondamentale nell’ottenere questo incredibile riconoscimento».\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, il Falconiere e Palazzo Ripetta premiati con i Condè Nast Readers' Choice Awards","post_date":"2023-11-08T10:49:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699440591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvia alla conclusione l’edizione 2023 del Premio Chatwin - camminando per il mondo, dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin e rivolto ai viaggiatori e agli appassionati di letteratura di viaggio. Venerdì 17 novembre e sabato 18 novembre alla Spezia, città in cui è nato nel 2001, si svolgeranno le iniziative culturali finali della manifestazione inaugurata la scorsa estate con il lancio del concorso internazionale di narrativa e fotografia.\r

\r

La Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, dove fino al 19 novembre è in corso la mostra CAMMINANDO PER IL MONDO. In viaggio con i vincitori del Premio Chatwin, a cura di Maurizio Garofalo - che propone i reportage dei primi classificati delle precedenti edizioni del Premio Chatwin - sarà anche la cornice di tre interessanti iniziative:\r

\r

- il laboratorio di scrittura VIAGGI A KM0 alla scoperta del territorio, a cura di Andrea Bocconi, scrittore e titolare del laboratorio di scrittura della Scuola del Viaggio, riservato agli studenti del Liceo Classico \"L. Costa” e del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla letteratura e al viaggio, in programma il 17 novembre dalle ore 9:00 alle 15:00;\r

\r

- l’incontro PATAGONIA, IL GRANDE SOGNO con Maurizio Furgada, scrittore e autore del libro Patagonia sulle tracce di Chatwin, e Luigi Marfé, docente di Letteratura di viaggio dell’Università di Padova, che si terrà alle ore 18:00 dello stesso giorno, moderato dal giornalista Stefano Brambilla e dalla direttrice artistica del Premio Chatwin Luciana Damiano;\r

\r

- il dibattito, alle ore 10:30 del 18 novembre, dal titolo Viaggiare, ieri, oggi e domani, in compagnia di Colin Thubron, Luigi Marfé, il blogger Claudio Pelizzeni e Stefano Brambilla, che rifletterà su come sono cambiati il modo di viaggiare e la scrittura di viaggio in funzione delle nuove tecnologie, ipotizzando la figura dell’esploratore del futuro.\r

\r

Il gran finale della manifestazione avrà invece luogo sabato 18 novembre al Teatro Civico a partire dalle ore 16:30. In tale occasione saranno decretati i vincitori delle sezioni “narrativa” e “fotografia” del concorso 2023.\r

\r

La manifestazione sarà accompagnata dalle musiche di Massimo Azzarini e dalle letture dell'attrice Elena Mele, della Compagnia degli Evasi. Ad arricchire la scenografia del palcoscenico del Teatro sarà un’installazione di Claudio Papola. Sarà presente alla serata per i Saluti Istituzionali il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. \r

\r

Completa il programma \"In viaggio con Chatwin\", un’iniziativa legata alla mobilità sostenibile che, dal 12 al 18 novembre, permetterà ai viaggiatori dei treni regionali con destinazione La Spezia di usufruire di uno sconto ai musei civici della città. Ideata dal Premio Chatwin, promossa da Trenitalia e realizzata grazie al sostegno del Comune della Spezia, la promozione consente di accedere con una riduzione del 25% sul biglietto intero di ingresso ai sei musei civici della città: Museo Civico Amedeo Lia, CAMeC - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, Museo Etnografico Giovanni Podenzana, Museo Archeologico del Castello San Giorgio, Museo del Sigillo e Palazzina delle Arti. Per ottenere lo sconto basterà presentare all’ingresso un biglietto o un abbonamento regionale che portino la data del periodo 12-18 novembre.\r

\r

Il Premio Chatwin – camminando per il mondo è un’iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Chatwin, con il contributo di Regione Liguria e Comune della Spezia, il sostegno di Fondazione Carispezia e il patrocinio del Ministero della Cultura. Partner è Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS; Media Partner il Touring Club Italiano; sponsor l’azienda Lunae.","post_title":"La Spezia, Premio Chatwin – Camminando per il mondo, quando il viaggio è protagonista","post_date":"2023-11-08T10:49:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699440555000]}]}}