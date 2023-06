Lab Travel – Euphemia: il 2023 un anno record. Molto meglio anche del 2019 Si prepara un 2023 record per il gruppo Lab Travel e i personal voyager di Euphemia. La prima parte dell’anno si chiude infatti con un fatturato in crescita del 52% sul 2022, grazie anche la processo di consolidamento della compagnia condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto tra l’altro nell’ingresso di 18 nuovi personal voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ma soprattutto sono salite le vendite di Euphemia a parità di perimetro con il 2019, cresciute di ben il 35%. “Non siamo certo gli unici a registrare incrementi a doppia cifra nel fatturato – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – ma le nostre performance dimostrano, oltre alle circostanze favorevoli del mercato, il successo del modello Euphemia, che offre agli agenti di viaggio una concreta opportunità di crescita, nel breve e nel lungo periodo”. Le destinazioni più vendute riflettono l’attuale scenario turistico post-pandemico. L’Italia si conferma tra le mete più richieste e apprezzate, beneficiando anche quest’anno dell’effetto riscoperta e dell’interesse per il turismo di prossimità. Molti personal voyager si sono specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo ricchi di attività originali in sinergia con le peculiarità del territorio, che stanno riscuotendo grande successo. Per quanto riguarda l’estero, l’Egitto si posiziona al primo posto, soprattutto per il segmento balneare con il mar Rosso, seguito da Stati Uniti, Maldive, Giappone e, con i mesi estivi, Grecia e Spagna. Da segnalare anche la crescita dell’incidenza dell’organizzazione diretta, supportata dal reparto programmazione interno, che rappresenta il 50% dell’organizzazione di viaggi di gruppo: tra i segmenti in forte ripresa, quello dei pellegrinaggi, trainato da personal voyager specializzati, che costruiscono itinerari dedicati a Medjugorje, Santiago de Compostela e combinazioni di viaggio in Israele e Giordania a sfondo religioso. “La libertà operativa è il tratto distintivo di Euphemia più apprezzato dai nostri agenti – aggiunge Michele Zucchi, a.d. Euphemia – e si traduce in un numero estremamente elevato di fornitori, in controtendenza rispetto ai principali network a cui siamo erroneamente assimilati. Collaboriamo, per esempio, con oltre 60 tour operator e più di 100 vettori. In Euphemia ogni personal voyager può avere accesso a tutti i fornitori che ritiene più opportuni per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, senza dover scendere a compromessi con accordi commerciali o strategie di gruppo”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ‘Happy Boat in Toscana - Ricette per naviganti a vela e a motore’ è una guida pratica alla cucina tipica della costa, corredata da ricette interpretate dagli chef del territorio, rivolta a chi decide di visitare la Toscana scegliendo come mezzo di trasporto una barca. «Con questa guida – ha detto l’assessore al TurismoLeonardo Marras – abbiamo voluto offrire un piccolo strumento in più per godere della Toscana a chi sceglierà di visitarla in barca, proprio come abbiamo fatto con la guida Happy Camper, presentata qualche mese fa. È anche un modo per valorizzare la rete di prodotti, produttori e chef che fanno parte di Vetrina Toscana - prosegue - e, al contempo, affrontare temi rilevanti legati, in questo caso, al mare come la sostenibilità, la stagionalità del pescato e la salvaguardia dell'ecosistema». Il volume è stato presentato a Genova ad inizio giugno nell’ambito di Slow Fish. Al suo interno non ci sono soltanto ricette, ma anche suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile. Ed anche consigli da adottare per la riuscita di un buon piatto e per la salvaguardia del mare: dall'utilizzo di prodotti locali, all'attenzione alla stagionalità anche per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione. Un viaggio lungo la costa e le isole, con il mare protagonista indiscusso, esplorando territori, tradizioni e storie legate alla cucina. Un viaggio affascinante e tutto da gustare lungo circa 600 chilometri di costa, oltre 17 mila ormeggi e una rete diffusa di porti e approdi turistici, reso possibile grazie a Vetrina Toscana, progetto ideato da Regione e Unioncamere per valorizzare e promuovere ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio. [post_title] => Happy Boat in Toscana, consigli e ricette per chi viaggia in barca [post_date] => 2023-06-20T12:03:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687262632000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448043" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption] Si prepara un 2023 record per il gruppo Lab Travel e i personal voyager di Euphemia. La prima parte dell'anno si chiude infatti con un fatturato in crescita del 52% sul 2022, grazie anche la processo di consolidamento della compagnia condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto tra l'altro nell'ingresso di 18 nuovi personal voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ma soprattutto sono salite le vendite di Euphemia a parità di perimetro con il 2019, cresciute di ben il 35%. “Non siamo certo gli unici a registrare incrementi a doppia cifra nel fatturato – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – ma le nostre performance dimostrano, oltre alle circostanze favorevoli del mercato, il successo del modello Euphemia, che offre agli agenti di viaggio una concreta opportunità di crescita, nel breve e nel lungo periodo”. Le destinazioni più vendute riflettono l’attuale scenario turistico post-pandemico. L’Italia si conferma tra le mete più richieste e apprezzate, beneficiando anche quest’anno dell’effetto riscoperta e dell’interesse per il turismo di prossimità. Molti personal voyager si sono specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo ricchi di attività originali in sinergia con le peculiarità del territorio, che stanno riscuotendo grande successo. Per quanto riguarda l’estero, l'Egitto si posiziona al primo posto, soprattutto per il segmento balneare con il mar Rosso, seguito da Stati Uniti, Maldive, Giappone e, con i mesi estivi, Grecia e Spagna. Da segnalare anche la crescita dell’incidenza dell’organizzazione diretta, supportata dal reparto programmazione interno, che rappresenta il 50% dell'organizzazione di viaggi di gruppo: tra i segmenti in forte ripresa, quello dei pellegrinaggi, trainato da personal voyager specializzati, che costruiscono itinerari dedicati a Medjugorje, Santiago de Compostela e combinazioni di viaggio in Israele e Giordania a sfondo religioso. “La libertà operativa è il tratto distintivo di Euphemia più apprezzato dai nostri agenti – aggiunge Michele Zucchi, a.d. Euphemia – e si traduce in un numero estremamente elevato di fornitori, in controtendenza rispetto ai principali network a cui siamo erroneamente assimilati. Collaboriamo, per esempio, con oltre 60 tour operator e più di 100 vettori. In Euphemia ogni personal voyager può avere accesso a tutti i fornitori che ritiene più opportuni per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, senza dover scendere a compromessi con accordi commerciali o strategie di gruppo”. [post_title] => Lab Travel - Euphemia: il 2023 un anno record. Molto meglio anche del 2019 [post_date] => 2023-06-20T11:53:16+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687261996000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultima in ordine di tempo è la proposta dall’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, ora al vaglio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti: quella di intitolare l'aeroporto di Milano Linate a Silvio Berlusconi. Il ministro del turismo Santanché si dice d'accordo. Prima c'era stata un'altra proposta, quella di intitolare lo stadio di Milano, a Silvio Berlusconi, e poi a seguire altre: vie, viali alberati, parchi, piazze, slarghi, grattacieli, tratti di tangenziali, autostrade, grandi magazzini. Tutti intitolati all'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Ora per fare una sintesi, proprio perché le proposte sono effettivamente molte e uno potrebbe anche non raccapezzarcisi, e non solo gli osservatori ma anche i consiglieri, i dirigenti che poi devono praticamente compiere i passi formali, facciamo un'altra proposta. Cambiamo il nome a Milano e chiamiamola Berlusconia. Così ingloba tutto e la cosa diventa più semplice. [post_title] => Intitolare Linate a Berlusconi? Cambiamo nome di Milano, è più semplice [post_date] => 2023-06-20T11:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687260657000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno 23 le crociere di durata compresa tra i due e i cinque giorni che la Costa Serena effettuerà in India tra il prossimo novembre e gennaio 2024. L'annuncio è stato dato a Mumbai, alla presenza di Sarbananda Sonowal, ministro dei Porti e della navigazione, di Roberto Alberti e di Francesco Raffa, rispettivamente senior vice president e chief commercial officer, nonché director Asia Region & growth markets della compagnia italiana. Presente pure Alessandro De Masi, console generale d’Italia a Mumbai. La Serena dunque, dopo gli itinerari in Thailandia, Sud Corea e Taiwan, estenderà ulteriormente il suo posizionamento in Asia. Le nuove crociere sono state realizzate in collaborazione con il general sales agent di Costa in India, Lotus Aero Enterprises. Visiteranno esclusivamente destinazioni nel Paese, offrendo così la possibilità agli ospiti locali di scoprire alcune delle più belle località della loro destinazione da un punto di vista unico. Gli itinerari faranno scalo a Mumbai, Cochin, Goa e, per la prima volta in assoluto, all'arcipelago tropicale delle Laccadive. “Abbiamo un legame forte e duraturo con questo stupendo Paese, dove abbiamo già navigato in passato con le nostre navi e da dove provengono molti nostri colleghi di bordo, che selezioniamo attraverso scuole di formazione dedicate basate proprio in India - spiega Alberti -. Non vediamo l’ora di iniziare le nostre operazioni a novembre. Costa Serena sarà la più grande nave da crociera a effettuare itinerari nazionali in India”. [post_title] => Costa vola in India: in inverno la Serena navigherà tra Mumbai, Cochin, Goa e le Laccadive [post_date] => 2023-06-20T11:29:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687260570000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania ha abolito il QR code necessario ai visitatori per entrare nel paese, che quindi non dovranno più registrarsi con i propri dati sul sito governativo prima della partenza né mostrare il QR code al momento del check-in in aeroporto. La novità è già in vigore e i requisiti di ingresso aggiornati sono pubblicati sul sito della Farnesina viaggiaresicuri.it. Per viaggiare nel Regno Hashemita sono sufficienti il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e il visto turistico, che si può ottenere online, attraverso il sito ufficiale o tramite l'applicazione Moi del Ministero dell'Interno giordano. Si paga online l'importo dovuto e si ottiene conferma dell'emissione del visto, da stampare e portare con sé. Sono esenti dal pagamento del costo del visto i titolari del “Jordan Pass”, che include l’accesso gratuito a oltre 40 siti turistici e i visitatori che entrano in Giordania da Aqaba, con soggiorno minimo di tre notti in Giordania. Una semplificazione che riguarda anche i numerosi turistici italiani, ben 12.057 durante lo scorso maggio, per un totale di 67.958 arrivi nei primi cinque mesi del 2023. L’Italia è dal 2022 il primo mercato in Europa per gli arrivi in Giordania, grazie all’offerta diversificata della destinazione, che offre molteplici proposte di turismo culturale, religioso, attivo e benessere. Cinque gli aeroporti italiani (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Venezia Marco Polo e Venezia Treviso) che offrono collegamenti diretti, anche low cost. Numerose, infine, le attività di marketing e comunicazione del Jordan Tourism Board in Italia, sia rivolte al pubblico sia in collaborazione con importanti tour operator italiani. [post_title] => Giordania, niente più QR code per l'ingresso dei turisti: bastano passaporto e visto online [post_date] => 2023-06-20T11:23:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687260233000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448022 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'era anche Atelier Vacanze tra i partecipanti all'incontro con il ministro del Turismo e dell'archeologia egiziano, Ahmed Issa, alla presenza dell'ambasciatore del Paese nordafricano in Italia, Bassam Redi, presso la sua sede di Roma. "Per noi di Atelier Vacanze presenziare a questo prestigioso appuntamento è stato motivo di grande orgoglio – spiega il responsabile prodotto Egitto e mar Rosso, Alfredo D’Errico -. Il lavoro e i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni sono stati eccellenti e hanno permesso che si instaurasse un rapporto diretto con il governo egiziano. La destinazione è tornata finalmente a essere la principale concorrente delle spiagge italiane e mediterranee". Nel corso dell'evento capitolino, il ministro ha quindi proposto una serie di iniziative. al fine di incrementare i volumi provenienti dal mercato italiano. Grazie al supporto dell’aviazione egiziana, si lavorerà tra l'altro per aumentare il numero di voli in arrivo dalla nostra Penisola, garantendo a partner come Atelier Vacanze di poter effettuare ulteriori investimenti per la destinazione. "Sforzi necessari nei prossimi mesi - conclude d’Errico -, soprattutto per rispondere all’elevata richiesta proveniente da tutta Italia. Verranno presentati inoltre dei vari programmi di partnership e co-marketing con il ministero egiziano al fine di aumentare i volumi, garantendo sempre un’eccellente qualità dei servizi proposti". [post_title] => Atelier Vacanze, focus sull'Egitto. Il to tra i partecipanti all'incontro di Roma con le autorità del Paese [post_date] => 2023-06-20T11:12:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687259576000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SalamAir ha siglato una lettera di intenti con Avolon per il leasing tre Airbus A330neo, in occasione del Paris Air Show attualmente in corso a Le Bourget. La prima consegna è prevista per ottobre 2023. L'introduzione dei nuovi aeromobili wide-body porterà vantaggi significativi a SalamAir a supporto dei piani di espansione della flotta e del network, che potrebbe quindi ampliarsi verso nuove destinazioni in Asia e in Europa. I velivoli saranno configurati con una doppia classe da 365 posti in economy e 12 posti premium. «La decisione di introdurre l'Airbus A330neo completa la flotta esistente di aeromobili Airbus, che include l'A320neo, l'A321neo e un A321 cargo - ha spiegato Mohamed Ahmed, ceo del vettore omanita -. Con l'arrivo di questi nuovi velivoli SalamAir mira a potenziare la propria capacità, a soddisfare le crescenti richieste del mercato e ad attrarre un maggior numero di turisti in entrata, allineandosi agli obiettivi della Vision 2040 dell'Oman». Il ceo ha inoltre sottolineato come «L'estensione del raggio d'azione dell'A330neo consentirà a SalamAir di servire in modo efficiente le destinazioni a medio raggio, in particolare in Estremo Oriente e in Europa. Questo ampliamento del raggio d'azione non solo migliora la comodità dei passeggeri, ma accresce anche la competitività della compagnia aerea sul mercato. Consente a SalamAir di rafforzare la propria rete e di cogliere le opportunità di ulteriore crescita ed espansione». [post_title] => SalamAir guarda al lungo raggio: in arrivo tre Airbus A330neo, a cominciare da ottobre [post_date] => 2023-06-20T11:10:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687259400000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo l'incendio della vecchia sede dello scorso 2 giugno, a quasi tre settimane dall'inizio di un periodo complicato, durante il quale il to non ha però mai smesso di operare, Ota Viaggi trova finalmente una nuova casa. La compagnia capitolina si sposta infatti in via di Grotta Perfetta 643. Nel quartier generale dell'Annunziatella è già entrata una parte cospicua del team, composta da circa 35 persone. Nel breve periodo il to pensa di riportare tutte le attività a pieno regime. "Desideriamo esprimere sincera gratitudine alle persone e alle realtà che hanno dimostrato un infinito sostegno durante questa fase di emergenza - si legge in una nota -. Il supporto ricevuto è stato fondamentale per superare le difficoltà e garantire un rapido ritorno alla normalità. In particolare, desideriamo ringraziare le aziende che ci hanno offerto il loro aiuto nel fornire soluzioni tempestive ed efficaci per le nostre sedi. Grazie alla loro professionalità non abbiamo mai sospeso la nostra operatività avendo aperto due sedi provvisorie già da lunedì 5 giugno. Questo ci ha permesso di operare in continuità, anche se a ranghi ridotti e di supportare le agenzie e tutti i nostri passeggeri". "In questo periodo particolare - continua il documento - sono state tantissime le realtà che ci hanno offerto il loro sostegno ma tra tutte, un grazie particolare va a Travel Technologies per il supporto fornito in merito all’infrastruttura informatica e di rete, Sca Impianti, per la parte elettrica e telefonica, Opentur, per il ripristino del gestionale e di tutti i relativi dati, lo studio associato Piciucchi, per aver ospitato l’amministrazione e l’ufficio documenti, il canale senior account di Tim Enterprise e l’assistenza aziende di Tim, per aver progettato e realizzato il ripristino in brevissimo tempo con nuove linee telefoniche e dati, Service 2000, per l’assistenza fornita nella gestione delle stampe e nella fornitura di stampanti di rete, e AvCommunication, per aver gestito la delicata comunicazione al pubblico nel periodo di emergenza. Una menzione speciale, inoltre, va alla società Sky Network, che già dalla sera del 2 giugno si è attivata nel metterci a disposizione un'area interna, presso i loro uffici di oltre 700 metri quadrati proprio di via di Grotta Perfetta, ossia in quelli che oggi sono la nostra nuova sede operativa". Per garantire una maggiore operatività dei reparti, dalla data odierna e per questo periodo di emergenza che vede coinvolto il to, fino a nuova comunicazione, il centralino è stato ampliato con un nuovo numero 06 43 36 09 08. [gallery ids="448015,448018,448019"] [post_title] => Ota Viaggi entra nei nuovi uffici capitolini dell'Annunziatella [post_date] => 2023-06-20T10:58:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687258707000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448013 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa propone ai suoi passeggeri di economy la possibilità di volare in classe business, semplicemente partecipando ad un'asta online per ottenere l'upgrade. Il vettore del gruppo Iag è la prima compagnia aerea spagnola ad aver attivato la piattaforma Plusgrade che, integrata nel sistema di gestione delle prenotazioni di Amadeus, rappresenta un nuovo passo in avanti, voluto da Air Europa per consentire ai passeggeri di configurare e personalizzare al meglio la propria esperienza di volo. Plusgrade è già disponibile per i clienti di classe Economy su tutti i voli Air Europa dotati di classe business. Il sistema consente agli utenti di fare un'offerta per un upgrade rispondendo a un invito che sarà inviato sette giorni prima del volo via e-mail o tramite il sito web della compagnia aerea. Per fare un’offerta si potrà partire da importo inferiore o superiore rispetto a quello di riferimento della piattaforma. Qualche ora prima del volo e in base alla disponibilità, Air Europa trasmetterà al cliente le migliori offerte registrate. Solo dopo che la compagnia avrà comunicato la vincita dell’asta e previa accettazione da parte del cliente, si darà seguito al pagamento. Plusgrade sarà disponibile dal momento della prenotazione e per tutti i passeggeri di quel volo. Se si desidera fare un'offerta per una sola o più persone, sarà possibile personalizzare le impostazioni direttamente con il Servizio Clienti. Inoltre, se si tratta di un volo con coincidenza, sarà necessario indicare la tratta per la quale si intende fare l’offerta di upgrade. Attualmente il sistema è attivo su una dozzina di rotte spagnole, europee e transoceaniche. [post_title] => Air Europa propone l'upgrade in business class attraverso un'asta online [post_date] => 2023-06-20T10:56:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687258615000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lab travel euphemia il 2023 un anno record molto meglio anche del 2019" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5353,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"‘Happy Boat in Toscana - Ricette per naviganti a vela e a motore’ è una guida pratica alla cucina tipica della costa, corredata da ricette interpretate dagli chef del territorio, rivolta a chi decide di visitare la Toscana scegliendo come mezzo di trasporto una barca.\r

\r

«Con questa guida – ha detto l’assessore al TurismoLeonardo Marras – abbiamo voluto offrire un piccolo strumento in più per godere della Toscana a chi sceglierà di visitarla in barca, proprio come abbiamo fatto con la guida Happy Camper, presentata qualche mese fa. È anche un modo per valorizzare la rete di prodotti, produttori e chef che fanno parte di Vetrina Toscana - prosegue - e, al contempo, affrontare temi rilevanti legati, in questo caso, al mare come la sostenibilità, la stagionalità del pescato e la salvaguardia dell'ecosistema».\r

\r

Il volume è stato presentato a Genova ad inizio giugno nell’ambito di Slow Fish. Al suo interno non ci sono soltanto ricette, ma anche suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile. Ed anche consigli da adottare per la riuscita di un buon piatto e per la salvaguardia del mare: dall'utilizzo di prodotti locali, all'attenzione alla stagionalità anche per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione. Un viaggio lungo la costa e le isole, con il mare protagonista indiscusso, esplorando territori, tradizioni e storie legate alla cucina. Un viaggio affascinante e tutto da gustare lungo circa 600 chilometri di costa, oltre 17 mila ormeggi e una rete diffusa di porti e approdi turistici, reso possibile grazie a Vetrina Toscana, progetto ideato da Regione e Unioncamere per valorizzare e promuovere ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Happy Boat in Toscana, consigli e ricette per chi viaggia in barca","post_date":"2023-06-20T12:03:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687262632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Ezio Barroero e Michele Zucchi[/caption]\r

\r

Si prepara un 2023 record per il gruppo Lab Travel e i personal voyager di Euphemia. La prima parte dell'anno si chiude infatti con un fatturato in crescita del 52% sul 2022, grazie anche la processo di consolidamento della compagnia condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto tra l'altro nell'ingresso di 18 nuovi personal voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta. Ma soprattutto sono salite le vendite di Euphemia a parità di perimetro con il 2019, cresciute di ben il 35%. \r

\r

“Non siamo certo gli unici a registrare incrementi a doppia cifra nel fatturato – dichiara Ezio Barroero, presidente Lab Travel – ma le nostre performance dimostrano, oltre alle circostanze favorevoli del mercato, il successo del modello Euphemia, che offre agli agenti di viaggio una concreta opportunità di crescita, nel breve e nel lungo periodo”. Le destinazioni più vendute riflettono l’attuale scenario turistico post-pandemico. L’Italia si conferma tra le mete più richieste e apprezzate, beneficiando anche quest’anno dell’effetto riscoperta e dell’interesse per il turismo di prossimità. Molti personal voyager si sono specializzati nell’organizzazione di viaggi di gruppo ricchi di attività originali in sinergia con le peculiarità del territorio, che stanno riscuotendo grande successo. Per quanto riguarda l’estero, l'Egitto si posiziona al primo posto, soprattutto per il segmento balneare con il mar Rosso, seguito da Stati Uniti, Maldive, Giappone e, con i mesi estivi, Grecia e Spagna.\r

\r

Da segnalare anche la crescita dell’incidenza dell’organizzazione diretta, supportata dal reparto programmazione interno, che rappresenta il 50% dell'organizzazione di viaggi di gruppo: tra i segmenti in forte ripresa, quello dei pellegrinaggi, trainato da personal voyager specializzati, che costruiscono itinerari dedicati a Medjugorje, Santiago de Compostela e combinazioni di viaggio in Israele e Giordania a sfondo religioso. “La libertà operativa è il tratto distintivo di Euphemia più apprezzato dai nostri agenti – aggiunge Michele Zucchi, a.d. Euphemia – e si traduce in un numero estremamente elevato di fornitori, in controtendenza rispetto ai principali network a cui siamo erroneamente assimilati. Collaboriamo, per esempio, con oltre 60 tour operator e più di 100 vettori. In Euphemia ogni personal voyager può avere accesso a tutti i fornitori che ritiene più opportuni per soddisfare le aspettative dei suoi clienti, senza dover scendere a compromessi con accordi commerciali o strategie di gruppo”.","post_title":"Lab Travel - Euphemia: il 2023 un anno record. Molto meglio anche del 2019","post_date":"2023-06-20T11:53:16+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687261996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultima in ordine di tempo è la proposta dall’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, ora al vaglio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti: quella di intitolare l'aeroporto di Milano Linate a Silvio Berlusconi. Il ministro del turismo Santanché si dice d'accordo.\r

\r

Prima c'era stata un'altra proposta, quella di intitolare lo stadio di Milano, a Silvio Berlusconi, e poi a seguire altre: vie, viali alberati, parchi, piazze, slarghi, grattacieli, tratti di tangenziali, autostrade, grandi magazzini. Tutti intitolati all'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi.\r

\r

Ora per fare una sintesi, proprio perché le proposte sono effettivamente molte e uno potrebbe anche non raccapezzarcisi, e non solo gli osservatori ma anche i consiglieri, i dirigenti che poi devono praticamente compiere i passi formali, facciamo un'altra proposta. Cambiamo il nome a Milano e chiamiamola Berlusconia. Così ingloba tutto e la cosa diventa più semplice.","post_title":"Intitolare Linate a Berlusconi? Cambiamo nome di Milano, è più semplice","post_date":"2023-06-20T11:30:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1687260657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno 23 le crociere di durata compresa tra i due e i cinque giorni che la Costa Serena effettuerà in India tra il prossimo novembre e gennaio 2024. L'annuncio è stato dato a Mumbai, alla presenza di Sarbananda Sonowal, ministro dei Porti e della navigazione, di Roberto Alberti e di Francesco Raffa, rispettivamente senior vice president e chief commercial officer, nonché director Asia Region & growth markets della compagnia italiana. Presente pure Alessandro De Masi, console generale d’Italia a Mumbai.\r

\r

La Serena dunque, dopo gli itinerari in Thailandia, Sud Corea e Taiwan, estenderà ulteriormente il suo posizionamento in Asia. Le nuove crociere sono state realizzate in collaborazione con il general sales agent di Costa in India, Lotus Aero Enterprises. Visiteranno esclusivamente destinazioni nel Paese, offrendo così la possibilità agli ospiti locali di scoprire alcune delle più belle località della loro destinazione da un punto di vista unico. Gli itinerari faranno scalo a Mumbai, Cochin, Goa e, per la prima volta in assoluto, all'arcipelago tropicale delle Laccadive.\r

\r

“Abbiamo un legame forte e duraturo con questo stupendo Paese, dove abbiamo già navigato in passato con le nostre navi e da dove provengono molti nostri colleghi di bordo, che selezioniamo attraverso scuole di formazione dedicate basate proprio in India - spiega Alberti -. Non vediamo l’ora di iniziare le nostre operazioni a novembre. Costa Serena sarà la più grande nave da crociera a effettuare itinerari nazionali in India”.","post_title":"Costa vola in India: in inverno la Serena navigherà tra Mumbai, Cochin, Goa e le Laccadive","post_date":"2023-06-20T11:29:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687260570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

La Giordania ha abolito il QR code necessario ai visitatori per entrare nel paese, che quindi non dovranno più registrarsi con i propri dati sul sito governativo prima della partenza né mostrare il QR code al momento del check-in in aeroporto.\r

\r

La novità è già in vigore e i requisiti di ingresso aggiornati sono pubblicati sul sito della Farnesina viaggiaresicuri.it. Per viaggiare nel Regno Hashemita sono sufficienti il passaporto con validità residua di almeno sei mesi e il visto turistico, che si può ottenere online, attraverso il sito ufficiale o tramite l'applicazione Moi del Ministero dell'Interno giordano. Si paga online l'importo dovuto e si ottiene conferma dell'emissione del visto, da stampare e portare con sé. Sono esenti dal pagamento del costo del visto i titolari del “Jordan Pass”, che include l’accesso gratuito a oltre 40 siti turistici e i visitatori che entrano in Giordania da Aqaba, con soggiorno minimo di tre notti in Giordania. \r

\r

Una semplificazione che riguarda anche i numerosi turistici italiani, ben 12.057 durante lo scorso maggio, per un totale di 67.958 arrivi nei primi cinque mesi del 2023. L’Italia è dal 2022 il primo mercato in Europa per gli arrivi in Giordania, grazie all’offerta diversificata della destinazione, che offre molteplici proposte di turismo culturale, religioso, attivo e benessere. Cinque gli aeroporti italiani (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Venezia Marco Polo e Venezia Treviso) che offrono collegamenti diretti, anche low cost. Numerose, infine, le attività di marketing e comunicazione del Jordan Tourism Board in Italia, sia rivolte al pubblico sia in collaborazione con importanti tour operator italiani.","post_title":"Giordania, niente più QR code per l'ingresso dei turisti: bastano passaporto e visto online","post_date":"2023-06-20T11:23:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687260233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448022","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'era anche Atelier Vacanze tra i partecipanti all'incontro con il ministro del Turismo e dell'archeologia egiziano, Ahmed Issa, alla presenza dell'ambasciatore del Paese nordafricano in Italia, Bassam Redi, presso la sua sede di Roma. \"Per noi di Atelier Vacanze presenziare a questo prestigioso appuntamento è stato motivo di grande orgoglio – spiega il responsabile prodotto Egitto e mar Rosso, Alfredo D’Errico -. Il lavoro e i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni sono stati eccellenti e hanno permesso che si instaurasse un rapporto diretto con il governo egiziano. La destinazione è tornata finalmente a essere la principale concorrente delle spiagge italiane e mediterranee\".\r

\r

Nel corso dell'evento capitolino, il ministro ha quindi proposto una serie di iniziative. al fine di incrementare i volumi provenienti dal mercato italiano. Grazie al supporto dell’aviazione egiziana, si lavorerà tra l'altro per aumentare il numero di voli in arrivo dalla nostra Penisola, garantendo a partner come Atelier Vacanze di poter effettuare ulteriori investimenti per la destinazione. \"Sforzi necessari nei prossimi mesi - conclude d’Errico -, soprattutto per rispondere all’elevata richiesta proveniente da tutta Italia. Verranno presentati inoltre dei vari programmi di partnership e co-marketing con il ministero egiziano al fine di aumentare i volumi, garantendo sempre un’eccellente qualità dei servizi proposti\".","post_title":"Atelier Vacanze, focus sull'Egitto. Il to tra i partecipanti all'incontro di Roma con le autorità del Paese","post_date":"2023-06-20T11:12:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687259576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SalamAir ha siglato una lettera di intenti con Avolon per il leasing tre Airbus A330neo, in occasione del Paris Air Show attualmente in corso a Le Bourget. La prima consegna è prevista per ottobre 2023.\r

\r

L'introduzione dei nuovi aeromobili wide-body porterà vantaggi significativi a SalamAir a supporto dei piani di espansione della flotta e del network, che potrebbe quindi ampliarsi verso nuove destinazioni in Asia e in Europa. I velivoli saranno configurati con una doppia classe da 365 posti in economy e 12 posti premium.\r

\r

«La decisione di introdurre l'Airbus A330neo completa la flotta esistente di aeromobili Airbus, che include l'A320neo, l'A321neo e un A321 cargo - ha spiegato Mohamed Ahmed, ceo del vettore omanita -. Con l'arrivo di questi nuovi velivoli SalamAir mira a potenziare la propria capacità, a soddisfare le crescenti richieste del mercato e ad attrarre un maggior numero di turisti in entrata, allineandosi agli obiettivi della Vision 2040 dell'Oman».\r

\r

Il ceo ha inoltre sottolineato come «L'estensione del raggio d'azione dell'A330neo consentirà a SalamAir di servire in modo efficiente le destinazioni a medio raggio, in particolare in Estremo Oriente e in Europa. Questo ampliamento del raggio d'azione non solo migliora la comodità dei passeggeri, ma accresce anche la competitività della compagnia aerea sul mercato. Consente a SalamAir di rafforzare la propria rete e di cogliere le opportunità di ulteriore crescita ed espansione».","post_title":"SalamAir guarda al lungo raggio: in arrivo tre Airbus A330neo, a cominciare da ottobre","post_date":"2023-06-20T11:10:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687259400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo l'incendio della vecchia sede dello scorso 2 giugno, a quasi tre settimane dall'inizio di un periodo complicato, durante il quale il to non ha però mai smesso di operare, Ota Viaggi trova finalmente una nuova casa. La compagnia capitolina si sposta infatti in via di Grotta Perfetta 643. Nel quartier generale dell'Annunziatella è già entrata una parte cospicua del team, composta da circa 35 persone. Nel breve periodo il to pensa di riportare tutte le attività a pieno regime.\r

\r

\"Desideriamo esprimere sincera gratitudine alle persone e alle realtà che hanno dimostrato un infinito sostegno durante questa fase di emergenza - si legge in una nota -. Il supporto ricevuto è stato fondamentale per superare le difficoltà e garantire un rapido ritorno alla normalità. In particolare, desideriamo ringraziare le aziende che ci hanno offerto il loro aiuto nel fornire soluzioni tempestive ed efficaci per le nostre sedi. Grazie alla loro professionalità non abbiamo mai sospeso la nostra operatività avendo aperto due sedi provvisorie già da lunedì 5 giugno. Questo ci ha permesso di operare in continuità, anche se a ranghi ridotti e di supportare le agenzie e tutti i nostri passeggeri\".\r

\r

\"In questo periodo particolare - continua il documento - sono state tantissime le realtà che ci hanno offerto il loro sostegno ma tra tutte, un grazie particolare va a Travel Technologies per il supporto fornito in merito all’infrastruttura informatica e di rete, Sca Impianti, per la parte elettrica e telefonica, Opentur, per il ripristino del gestionale e di tutti i relativi dati, lo studio associato Piciucchi, per aver ospitato l’amministrazione e l’ufficio documenti, il canale senior account di Tim Enterprise e l’assistenza aziende di Tim, per aver progettato e realizzato il ripristino in brevissimo tempo con nuove linee telefoniche e dati, Service 2000, per l’assistenza fornita nella gestione delle stampe e nella fornitura di stampanti di rete, e AvCommunication, per aver gestito la delicata comunicazione al pubblico nel periodo di emergenza. Una menzione speciale, inoltre, va alla società Sky Network, che già dalla sera del 2 giugno si è attivata nel metterci a disposizione un'area interna, presso i loro uffici di oltre 700 metri quadrati proprio di via di Grotta Perfetta, ossia in quelli che oggi sono la nostra nuova sede operativa\".\r

\r

Per garantire una maggiore operatività dei reparti, dalla data odierna e per questo periodo di emergenza che vede coinvolto il to, fino a nuova comunicazione, il centralino è stato ampliato con un nuovo numero 06 43 36 09 08.\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"448015,448018,448019\"]","post_title":"Ota Viaggi entra nei nuovi uffici capitolini dell'Annunziatella","post_date":"2023-06-20T10:58:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687258707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448013","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa propone ai suoi passeggeri di economy la possibilità di volare in classe business, semplicemente partecipando ad un'asta online per ottenere l'upgrade. Il vettore del gruppo Iag è la prima compagnia aerea spagnola ad aver attivato la piattaforma Plusgrade che, integrata nel sistema di gestione delle prenotazioni di Amadeus, rappresenta un nuovo passo in avanti, voluto da Air Europa per consentire ai passeggeri di configurare e personalizzare al meglio la propria esperienza di volo.\r

\r

Plusgrade è già disponibile per i clienti di classe Economy su tutti i voli Air Europa dotati di classe business. Il sistema consente agli utenti di fare un'offerta per un upgrade rispondendo a un invito che sarà inviato sette giorni prima del volo via e-mail o tramite il sito web della compagnia aerea. Per fare un’offerta si potrà partire da importo inferiore o superiore rispetto a quello di riferimento della piattaforma. Qualche ora prima del volo e in base alla disponibilità, Air Europa trasmetterà al cliente le migliori offerte registrate. Solo dopo che la compagnia avrà comunicato la vincita dell’asta e previa accettazione da parte del cliente, si darà seguito al pagamento.\r

\r

Plusgrade sarà disponibile dal momento della prenotazione e per tutti i passeggeri di quel volo. Se si desidera fare un'offerta per una sola o più persone, sarà possibile personalizzare le impostazioni direttamente con il Servizio Clienti. Inoltre, se si tratta di un volo con coincidenza, sarà necessario indicare la tratta per la quale si intende fare l’offerta di upgrade. Attualmente il sistema è attivo su una dozzina di rotte spagnole, europee e transoceaniche.","post_title":"Air Europa propone l'upgrade in business class attraverso un'asta online","post_date":"2023-06-20T10:56:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687258615000]}]}}