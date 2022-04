L’8 maggio torna Travel Hashtag. L’appuntamento questa volta è a Dubai

Nuova edizione per Travel Hasgtag, la sesta, e nuova tappa internazionale per l’evento itinerante ideato da Nicola Romanelli. Dopo gli appuntamenti di Abu Dhabi e quello di appena di due mesi fa a Londra, sarà infatti Dubai a ospitare questa volta l’iniziativa, in programma il prossimo 8 maggio, la sera prima della giornata inaugurale dell’Arabian Travel Market. Per l’occasione Travel Hashtag sperimenterà un format mai adottato in precedenza e suddiviso in due momenti distinti.

Una panel discussion dedicata all’impatto di Expo 2020 Dubai sulla ripresa del turismo globale e animata da Antonella Cataldi (Etihad Airways), Flavio Ghiringhelli (Emirates), Giorgio Palmucci (Enit), Paolo Glisenti (Padiglione Italia Expo 2020 Dubai), Fabrizio Puglisi (Tourmeon), Davide Camaiora (Vivaticket), Enrico Gallorini (Grs), Andrea Mereghetti (Dreamsteam), Aurelio Giraudo (Accor), Andrea Bosetti (Marketing Digital Mind). A seguire, poi, un aperitivo di networking che vedrà la partecipazione anche di rappresentanti di diversi brand dell’hospitality tra cui The First Collection, Wyndham Dubai Marina, Tryp by Wyndham e altri.

Originale, oltre il format per la prima volta in notturna, anche la location, che accoglierà gli ospiti presso il rooftop degli uffici del tour operator Tourmeon sulla Sheikh Zayed Road. “Sarà un’edizione ancora una volta differente dalla precedente – dichiara Romanelli –. Inizieremo con una tavola rotonda che accoglierà i contributi in presenza di speaker d’eccezione, per poi provare a ricreare l’atmosfera tipica di una terrazza italiana, con l’obiettivo di favorire un momento di networking pre-fiera tanto rilassato quanto efficace, vista la qualità e varietà degli ospiti attesi dall’Italia e dal Golfo”.