Islanda: ecco il nuovo Reportage firmato Iceland Travel E’ online il nuovo Reportage di Travel Quotidiano di Iceland Travel dedicato alle esperienze invernali in Islanda. Esploriamo le incredibili opportunità che Iceland Travel offre ai viaggiatori durante la stagione invernale, tra escursioni sul ghiacciaio Sólheimajökull e tour indimenticabili in alcune delle zone più suggestive dell’isola. Il tour sul ghiacciaio Sólheimajökull è una delle esperienze più affascinanti proposte, ideale per chi vuole scoprire l’Islanda in modo avventuroso ma senza difficoltà. Grazie a una guida esperta e a un’escursione facile ma coinvolgente, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il ghiacciaio e le sue meraviglie naturali. Il Sólheimajökull, situato lungo la costa meridionale, è un ramo del massiccio Mýrdalsjökull, circondato da alcuni dei vulcani più imponenti dell’Islanda. Durante l’estate, si forma una laguna glaciale che rende il paesaggio ancora più affascinante. Ogni partecipante riceverà l’attrezzatura necessaria per l’escursione e potrà godere di una breve passeggiata tra le sabbie nere e le ceneri vulcaniche che separano il ghiacciaio dal parcheggio.

Oltre all'avventura sul ghiacciaio, Iceland Travel offre una serie di tour invernali che permettono di scoprire le meraviglie naturali e culturali dell'Islanda, dai geyser alle cascate, dalle spiagge di sabbia nera alle tradizioni natalizie locali. Tour come "Hidden Powers & Northern Lights" permettono di vivere la magia dell'inverno islandese tra luci del nord, cucina tradizionale e luoghi straordinari, come la Laguna dei Ghiacciai e la Blue Lagoon. Con quasi 100 anni di esperienza, Iceland Travel si distingue per la sua attenzione alla personalizzazione dei viaggi, offrendo anche opzioni di alloggi boutique, esperienze uniche e un impegno verso il turismo responsabile. Scopri di più nel nostro reportage e lasciati ispirare dalle esperienze indimenticabili che ti aspettano in Islanda.

