Il waterpark Cavour riapre il 2 giugno con la nuova area Vip Cocobay

“Dopo un buon 2021 nonostante la pandemia, abbiamo ottime previsioni per la stagione in corso. Una convinzione supportata anche dal trend delle prenotazioni turistiche sul territorio, che si stanno confermando in forte crescita”. E’ ottimista Annapaola Ghirardelli sull’estate in arrivo per il waterpark Cavour. La struttura di Valeggio sul Mincio, a pochi minuti da Peschiera del Garda, riaprirà i propri battenti il prossimo 2 giugno.

“E per quest’anno abbiamo la novità Cocobay – aggiunge l’addetta alla comunicazione del parco -: una nuova area Vip attrezzata con comodi lettini a baldacchino, idromassaggio riscaldato privato, service drink & food dedicato, wifi e altri servizi esclusivi. Da questa stagione, in ottica di sostenibilità, abbiamo inoltre stretto una partnership con il gruppo San Pellegrino, che ci ha fornito un compattatore per la raccolta differenziata delle bottiglie in Pet”. Da sempre orientata verso una politica di sviluppo sostenibile, negli ultimi anni la struttura ha infatti adottato numerose soluzioni tecnologiche per ridurre l’impatto sull’ambiente: dal risparmio idrico all’installazione di pannelli solari, dall’utilizzo dell’ozono a un sistema di raccolta differenziata, che permette di riciclare il 90% dei rifiuti prodotti durante l’attività.

Il complesso ospita sia famiglie con bambini in cerca di divertimento, sia coppie e ragazzi che vogliono passare una giornata in un ambente esclusivo e rilassante. “Il nostro pubblico arriva da tutto il Nord Italia e dal lago di Garda – prosegue Annapaola Ghirardelli -. Molti gli ospiti stranieri, principalmente tedeschi, olandesi e austriaci“. Sul fronte b2b, il Cavour da quest’anno ha quindi lanciato una collaborazione con l’operatore Busforfun e le ferrovie Trenord, per portare da Milano e dalla Lombardia ospiti in gita giornaliera. Il collegamento ferroviario sarà completato da un servizio di pullman dalla stazione di Peschiera del Garda al parco e viceversa. “Stiamo inoltre implementando collaborazioni con operatori stranieri in Europa e Israele“, aggiunge sempre Annapaola Ghirardelli .

Incastonato in un territorio ricco di storia e natura, il Cavour offre ai visitatori numerose attrazioni e servizi: dalla nuova ed esclusiva spiaggia CocoBay a Paradise Island, una grande area con scivoli incagliati nelle rocce e percorsi avventurosi, fino alla fantastica Palm Beach, la spiaggia regina di Parco Cavour: una laguna di sabbia bianca finissima e palme tropicali, la cui recente realizzazione ha previsto tecniche di costruzione rigorosamente naturali che, in assoluta assenza di cemento, la rendono del tutto identica a un litoraneo esotico. Ogni weekend il parco presenta poi un ricco programma di spettacolari eventi, show e animazioni. Presenti pure diversi punti ristoro. Per la stagione 2022 e per festeggiare l’anniversario dei 45 anni d’apertura, il Cavour ha in serbo una serie di grandi eventi: su tutti, la festa del 26 giugno, con special guest, musica e animazione.