Il roadshow lA Gente dei Viaggi rivela dati in crescita per le adv Welcome Travel Group Due mesi di appuntamenti lungo tutto lo stivale, isole comprese, suddivisi in 17 tappe e 33 sessioni di lavoro che hanno visto la partecipazione di ben 1.290 agenzie della rete alla presenza dell’amministratore delegato Adriano Apicella, della direzione del network e dei network manager, nonché dei rappresentanti degli azionisti Alpitour World e Costa Crociere sui diversi territori. Si sono conclusi con successo i roadshow Welcome Days – lA Gente dei Viaggi – Net@Work, dedicato alle agenzie Welcome Travel, e Geo Days – lA Gente dei Viaggi – Net@Work, per il brand Geo Travel Network, In occasione dei vari appuntamenti sono state quindi trattate tematiche commerciali in ambito leisure e vettori, di marketing e servizi alla rete, oltre a un approfondimento sulle nuove funzionalità dei portali We Hub e Geo Space a disposizione delle agenzie, su cui sono concentrati gli investimenti del network. Sono stati anche presentati gli andamenti vendite dell’anno in corso relativi ai territori di riferimento e a livello nazionale. Il trend della rete in ambito leisure registra, in particolare, un andamento progressivo di oltre il 20 punti percentuali superiore rispetto all’andamento del 2019 e vede più che raddoppiare i volumi prodotti nel 2022 a parità di numerica di agenzie affiliate. Ma il dato più rilevante è senz’altro quello dell’accelerazione delle ultime settimane, che vede un trend delle vendite leisure di oltre 50 punti percentuali superiore allo stesso periodo del 2019. Anche in ambito vettori il dato, seppur ancora di qualche punto negativo rispetto al progressivo 2019, registra comunque un trend superiore alla previsione di budget con una significativa accelerazione negli ultimi tre mesi. “Incontrarsi è stato importante – commenta lo stesso Apicella – ma lo è stato ancora di più guardarsi negli occhi. Abbiamo condiviso tra colleghi, network e agenti, la nostra vision e mission, delineando il lavoro che dovremo fare insieme per continuare a innovare e ad aumentare le nostre quote di mercato. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, soprattutto la tecnologia. Ora è arrivato il momento di massimizzare gli sforzi messi in campo negli anni di pandemia e coglierne i frutti. Gli andamenti delle vendite lo stanno dimostrando. Valorizzando quello che abbiamo fatto potremo affermare con forza un modello omnichannel che in logica phygital integrerà sempre più l’offline con l’online, mantenendo il ruolo unico e centrale dell’agente di viaggio”.

Si sono conclusi con successo i roadshow Welcome Days – lA Gente dei Viaggi - Net@Work, dedicato alle agenzie Welcome Travel, e Geo Days – lA Gente dei Viaggi - Net@Work, per il brand Geo Travel Network,\r

\r

In occasione dei vari appuntamenti sono state quindi trattate tematiche commerciali in ambito leisure e vettori, di marketing e servizi alla rete, oltre a un approfondimento sulle nuove funzionalità dei portali We Hub e Geo Space a disposizione delle agenzie, su cui sono concentrati gli investimenti del network. Sono stati anche presentati gli andamenti vendite dell'anno in corso relativi ai territori di riferimento e a livello nazionale.\r

\r

Il trend della rete in ambito leisure registra, in particolare, un andamento progressivo di oltre il 20 punti percentuali superiore rispetto all'andamento del 2019 e vede più che raddoppiare i volumi prodotti nel 2022 a parità di numerica di agenzie affiliate. Ma il dato più rilevante è senz'altro quello dell'accelerazione delle ultime settimane, che vede un trend delle vendite leisure di oltre 50 punti percentuali superiore allo stesso periodo del 2019. Anche in ambito vettori il dato, seppur ancora di qualche punto negativo rispetto al progressivo 2019, registra comunque un trend superiore alla previsione di budget con una significativa accelerazione negli ultimi tre mesi.\r

\r

“Incontrarsi è stato importante – commenta lo stesso Apicella – ma lo è stato ancora di più guardarsi negli occhi. Abbiamo condiviso tra colleghi, network e agenti, la nostra vision e mission, delineando il lavoro che dovremo fare insieme per continuare a innovare e ad aumentare le nostre quote di mercato. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, soprattutto la tecnologia. Ora è arrivato il momento di massimizzare gli sforzi messi in campo negli anni di pandemia e coglierne i frutti. Gli andamenti delle vendite lo stanno dimostrando. Valorizzando quello che abbiamo fatto potremo affermare con forza un modello omnichannel che in logica phygital integrerà sempre più l'offline con l'online, mantenendo il ruolo unico e centrale dell'agente di viaggio”.","post_title":"Il roadshow lA Gente dei Viaggi rivela dati in crescita per le adv Welcome Travel Group","post_date":"2023-05-05T13:40:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683294028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché, al prossimo Meet Forum di Stresa: l'evento organizzato da Destination Italia in collaborazione con Portale Sardegna e Intesa Sanpaolo, e dedicato al turismo sostenibile, che si terrà i prossimi 9 e 10 maggio presso il palazzo dei Congressi della destinazione sul lago Maggiore.\r

\r

La senatrice parteciperà in particolare alla conferenza finale dell'ultimo giorno di convegno, con inizio alle 16.30. Tra gli altri interventi, si segnalano quello di Adriano Apicella, vice presidente Fto e amministratore delegato Welcome Travel Group, di Stefano Barrese, responsabile Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, di Vitaliano Borromeo, presidente Sag - Terre Borromeo, di Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotel Group Italia, di Renato Loiero, consigliere economico della presidenza del Consiglio, di Franco Gattinoni, presidente Fto e Gattinoni Group, nonché dell’economista Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) e di Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia Group.\r

\r

La final conference vedrà anche la presentazione della Carta dei principi del turismo sostenibile, frutto dei tavoli di lavoro degli esperti del 9 maggio. La sessione sarà avviata da Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto.","post_title":"Ci sarà anche il ministro Santanchè al prossimo Meet Forum di Stresa","post_date":"2023-05-05T12:29:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683289773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Madonna di Campiglio[/caption]\r

\r

Debutto italiano per il brand alberghiero Casa Cook. Lanciato da Thomas Cook nel 2016, poco prima del collasso del to inglese di tre anni dopo, il marchio è quindi confluito nel gruppo Fosun insieme allo stesso brand dell'operatore britannico. La novità riguarda ora l'ex hotel Milano di Madonna di Campiglio, acquisito da Jp Hospitality nel 2022.\r

\r

Realizzata negli anni '60, la struttura da 44 camere totali per una superficie lorda di 2.900 metri quadrati sarà gestita dalla white label company austriaca Treasurests Hospitality Group, che con Casa Cook ha siglato un contratto di franchsining. Pkf Hospitality Group ha supportato Jp Hospitality nel ruolo di consulente commerciale. I piani della proprietà sono adesso quelli di espandere l'offerta dell'albergo, portando il numero delle camere a quota 55. Casa Cook al momento vanta un portfolio di cinque strutture in Grecia ed Egitto","post_title":"Il brand Casa Cook (già del gruppo Thomas Cook) debutta in Italia a Madonna di Campiglio","post_date":"2023-05-05T11:08:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683284916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_269063\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luis Gallego[/caption]\r

\r

Il gruppo Iag ha rivisto al rialzo le stime di utile per l'intero anno grazie alla forte domanda di traffico leisure e punta a trasportare quasi lo stesso numero di passeggeri pre-pandemia.\r

\r

A chiusura del primo trimestre dell'anno il gruppo ha registrato un utile operativo di 9 milioni di euro, primo risultato positivo nei tre mesi di apertura dell'esercizio dal 2019. Un traguardo raggiunto grazie alle buone performance di tutti i vettori del gruppo oltre che al contributo di prezzi del carburante più bassi.\r

Il gruppo segnala come il focus resti sulla capacità nei mercati principali dell'America Latina e del Nord Atlantico, che ora sono tornati ai livelli di capacità pre-pandemici oltre che sulla crescita del network leisure di Vueling lungo tutto l'arco dell'anno.\r

\r

Le prospettive per l'estate vengono definite \"incoraggianti\" con le prenotazioni che già coprono l'80% dei ricavi preventivati. Il tutto consente al gruppo di stimare un utile operativo prima delle voci eccezionali per l'intero esercizio 2023 superiore alla fascia alta della precedente previsione di 1,8-2,3 miliardi di euro.\r

\r

\"Iag ha conseguito un'ottima performance finanziaria nel primo trimestre, grazie al recupero di capacità da parte delle compagnie aeree del gruppo, che si è avvicinata ai livelli pre-pandemia - ha commentato il ceo, Luis Gallego -. Iberia ha registrato un utile record nel primo trimestre e tutte le nostre compagnie aeree hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative, beneficiando di una domanda robusta e di un prezzo del carburante più basso. Stiamo assistendo a un buon livello di prenotazioni, con una domanda particolarmente forte per il tempo libero, mentre i viaggi d'affari continuano a riprendersi più lentamente.\r

\r

Per quest'anno il gruppo stima che la capacità sarà pari a circa il 97% dei livelli del 2019. Ciò significa che l'utile operativo per l'intero anno sarà probabilmente superiore ai 2,3 miliardi di euro previsti in precedenza.","post_title":"Il Gruppo Iag rivede al rialzo le stime di utile per l'intero anno","post_date":"2023-05-05T10:32:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683282733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Rosatelli[/caption]\r

\r

Sono i siciliani Settemari Club Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice e Settemari Balance Club Mursia Resort & Spa di Pantelleria le due strutture italiane dell'estate del to di casa Uvet. I due club si uniscono ai Settemari Style in Grecia, Turchia, Egitto, Cipro e Maldive: indirizzi selezionati che si sono distinti per la qualità dei servizi, la posizione e l’attenzione al cliente. Il Baia dei Mulini è in particolare una struttura a vocazione famiglie, grazie all'animazione italiana e al programma del mini club Pirati. Il Mursia è invece pensato anche per chi vuole ricaricare le energie e ritrovare l’equilibrio, grazie alle attività soft fitness e alla guida del maestro del benessere.\r

\r

Ai resort in catalogo si aggiungono inoltre ulteriori proposte ad hoc, come gli itinerari in caicco e i tour della Turchia (minimo due persone, con guida parlante italiano garantita), nonché un’ampia scelta di voli low cost e voli di linea charterizzati. “L’estate di Settemari punta a mantenere il prodotto classico per i clienti affezionati e al tempo stesso a diversificare l’offerta, con i Settemari Style e i tour, per raggiungere un target di consumatori che oltre ai club, chiede con crescente interesse maggiore flessibilità e una più ampia varietà di proposte per la sua vacanza”, spiega il direttore commerciale, Leonardo Rosatelli. Nel mese di maggio previsti roadshow nel Nord Italia per incontrare le agenzie, raccontare le novità di prodotto e presentare il nuovo general manager di Amo il Mondo, Luigi Giussani.","post_title":"Settemari: per l'estate due club in Italia e poi Grecia, Turchia, Egitto, Cipro e Maldive","post_date":"2023-05-05T10:32:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683282732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolto presso gli stabilimenti Fincantieri di Marghera il float out della Queen Anne, prossimo arrivo della flotta Cunard. La cerimonia segna la conclusione della prima fase di costruzione dell'unità, che ora passa all’allestimento degli interni. Bagnata da una bottiglia di Prosecco italiano, simbolicamente lanciata dalla madrina Roberta Mundula, la duecentoquarantanovesima nave battente bandiera Cunard ha toccato ufficialmente l'acqua per la prima volta esattamente 365 giorni prima di salpare per il suo viaggio inaugurale a Lisbona il 3 maggio 2024. La cerimonia di float out segue la posa della chiglia avvenuta a settembre, quando una moneta beneaugurante è stata incorporata nella chiglia dalla capitana Inger Thorhauge, insieme a una moneta originale del Regno Unito.\r

\r

\"Entrando in servizio nel maggio 2024, la Queen Anne, al fianco delle Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth, costituirà un magnifico quartetto - sottolinea il presidente di Carnival Uk, Sture Myrmell -. Ma soprattutto sarà la prima volta dal 1999 che Cunard avrà quattro navi in servizio simultaneamente\". “Per più di 180 anni, questa compagnia ha costantemente perfezionato l'esperienza di crociera fino a farla diventare un viaggio senza tempo - aggiunge in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Cunard per l’Italia -. Siamo sicuri che la Queen Anne raggiungerà un nuovo apice”.","post_title":"Float out negli stabilimenti Fincantieri di Marghera per la Queen Anne di casa Cunard","post_date":"2023-05-05T10:21:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683282061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Miles & More Mastercard Gold sbarca in Italia, consentendo agli iscritti del programma di fedeltà di accumulare miglia premio non solo volando con le linee aeree partner tra cui Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines. I titolari della carta possono spendere miglia per prenotare biglietti, ricevere upgrade per i voli e godere di numerosi privilegi offerti da oltre 200 partner in tutto il mondo.\r

\r

“La Miles & More Mastercard Gold emessa da Advanzia Bank non è una semplice carta di credito, ma incrementa il valore aggiunto del nostro programma fedeltà con Miles & More e Lufthansa in Italia, uno dei nostri mercati più importanti - ha spiegato Armin Czapla, senior director partner sales & ambient di Miles & More GmbH -. La carta consente ai clienti di apprezzare ulteriormente il marchio grazie a moltissimi privilegi, come il bonus di benvenuto, un’assicurazione di viaggio e la possibilità di accumulare miglia premio. Inoltre, i titolari della nostra carta in Italia godono di ulteriori privilegi esclusivi come l’assenza di commissioni per prelievi Atm e cambi di valuta estera.”\r

\r

Ora i soci Miles & More possono godere di privilegi quando viaggiano, volano ed effettuano pagamenti: i titolari della carta accumuleranno un miglio premio ogni due euro spesi con la carta.\r

\r

“L’Italia è un mercato strategico per il Lufthansa Group: voliamo da e per l’Italia da oltre 65 anni, favorendo così gli scambi sia a livello commerciale che turistico. La nuova carta di credito Miles & More ci consente di offrire ai nostri clienti più fedeli un ulteriore interessante privilegio per accumulare miglia con ogni acquisto,” ha sottolineato Gabriella Galantis, Senior Director Sales Southern Europe del Lufthansa Group.\r

\r

Grazie a questa collaborazione, Advanzia Bank continua ad ampliare la sua presenza pan-europea come miglior fornitore di card-as-a-service in tutta Europa. Tilman Söffker, head of sales for Business Partners di Advanzia Bank, ha dichiarato: \"Questa carta co-branded di Advanzia Bank accresce il profilo del programma Miles & More ed è un'ottima soluzione per i pagamenti fisici e digitali. Offre ai titolari pagamenti mobili, un'app per cellulari e dispositivi, transazioni sicure e opzioni di finanziamento flessibili, oltre a una serie di vantaggi per i clienti fedeli.”\r

\r

","post_title":"Lufthansa: la carta di credito Miles & More debutta in Italia","post_date":"2023-05-05T09:57:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683280631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 2 mila posti sulle destinazioni chiave della programmazione: Giordania, Malta, Marocco, Portogallo e Turchia. Si snodano da agosto a tutto il mese di ottobre le nuove partenze garantite presentate in questi giorni da King Holidays. \"Un approccio che si sta confermando un fattore trainante sulla stagione estiva - spiega il direttore commerciale del to, Roberto Minardi -. Avendo acquistato con un anno di anticipo i servizi, riusciamo a proporre prezzi molto competitivi, in linea se non inferiori rispetto allo scorso anno. Questa strategia ci ha permesso di fronteggiare gli aumenti generalizzati che stanno colpendo il settore del turismo organizzato, senza scendere a compromessi con la qualità del prodotto e del servizio.\r

\r

Le partenze garantite sull’estate sono ripartite tra gli aeroporti di Milano e Roma, a cui si aggiunge Napoli nel caso di Malta. Le quote si posizionano su un budget che spazia dai mille ai 1.500 euro a persona per i tour guidati sul medio raggio, mentre nel caso dei soggiorni balneari nelle località più economiche si arriva anche a 500 o 600 euro a persona per pacchetti comprensivi di volo, settimana in hotel 3 stelle, trasferimenti e assicurazione.\r

\r

Dopo essere state veicolate in anteprima alle agenzie partner King Royal Club, che al momento rappresentano il 50% della crescita di fatturato del tour operator, le quote sono ufficialmente disponibili sulla piattaforma di prenotazione trade Piter, accessibile dal sito, oltre a essere pubblicate nei cataloghi in corso di distribuzione, per un totale di sei titoli: Giordania, Malta e Turchia già online, a cui si affiancheranno nel corso della prossima settimana Cipro, Marocco e la raccolta dedicata a Spagna, Portogallo e Azzorre.\r

\r

“Rispetto al passato – prosegue Minardi – la domanda sull’estate risulta meno concentrata su agosto: notiamo molte prenotazioni anche nei periodi di spalla, come luglio, settembre e addirittura ottobre, con un advance booking quindi di oltre sei mesi. Si tratta di una tendenza in atto già dalla primavera e ci auguriamo possa proseguire anche nei prossimi mesi”.","post_title":"Minardi, King Holidays: il prodotto partenze garantite ci consente di calmierare i prezzi","post_date":"2023-05-05T09:50:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683280224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia.\r

\r

“We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere.\r

\r

Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area.\r

\r

Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024.\r

\r

Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. \r

\r

Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. ","post_title":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna","post_date":"2023-05-04T12:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683204968000]}]}}