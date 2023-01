Il network Primarete cresce in Veneto con l’apertura di due adv a Mestre e Castelfranco Dopo la recente inaugurazione di una Primarete a Cortina, Ivano Zilio, presidente del gruppo, annuncia l’apertura di nuove agenzie anche a Mestre e a Castelfranco. Ed è sempre Zilio a non mancare di sottolineare come la filosofia della compagnia sia quella di rilanciare il brand non solo nel Triveneto ma anche in tutte le altre regioni d’Italia: “Abbiamo lavorato sodo a nuovi progetti in questi anni difficili, col fine di potenziare il network in tutta Italia. Lo si vede anche dall’ampiamento a oggi della rete con nove sales/tutor: in un momento ancora di incertezza come quello che stiamo vivendo, alla fine si tratta di un segnale importante di investimento”. Al centro del progetto c’è una sorta di rivoluzione del gruppo Primarete: “Gli affiliati manterranno la propria identità anche nei confronti dei fornitori – conclude Zilio -. Il nostro obiettivo principale però è che le agenzie del nostro modello vedano incrementati i loro ricavi, ottenendo con i tanti servizi erogati la riduzione dei costi e la semplificazione dell’operatività quotidiana”.

