Il network Primarete apre una dmc a Cortina in vista delle Olimpiadi Dalla collaborazione tra il network guidato da Ivano Zilio e una società di giovani professionisti locali, la Snowdreamers, composta da maestri di sci ma soprattutto da esperti del territorio, nasce l’agenzia viaggi Cortina Dmc by Primarete. “Non potevamo farci sfuggire un evento così importante, che coinvolgerà la nostra regione Veneto con l’investitura di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026” dichiara lo stesso presidente Zilio.

La nuova filiale Primarete si avvarrà quindi della collaborazione di una squadra di professionisti capitanata da Davide Peterlin e in grado non solo di di organizzare i più disparati eventi ma soprattutto pacchetti esperienziali, sia per gli italiani, sia per il pubblico internazionale.

