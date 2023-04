Il gestionale Little Hotelier integra il portale Bed-and-Breakfast.it Novità per Little Hotelier: il gestionale pensato per piccoli hotel da SiteMinder integra il portale Bed-and-Breakfast.it, al cui interno si trovano oltre 10 mila proprietà italiane. Il sito da oltre 20 anni consente agli albergatori di ottenere prenotazioni senza commissioni attraverso un modello di abbonamento a canone fisso, trimestrale semestrale o annuale. Gli alloggi disponibili sul sito spaziano da b&b a case vacanze e casali, nonché da appartamenti a piccoli hotel. “Siamo lieti di annunciare questa importante partnership, perché fornisce ai nostri clienti locali in continua crescita un ulteriore modo per vendere le camere online in un paese come l’Italia, fortemente caratterizzato dai viaggi nazionali – spiega Simone Portaluri, regional sales manager per l’Italia di Little Hotelier -. Grazie all’utenza prevalentemente italiana di Bed-and-Breakfast.it, la collaborazione consentirà alle piccole strutture di attrarre un maggior numero di utenti locali e prenotazioni internazionali, ora in forte ripresa”. In uno scenario turistico in crescita, l’integrazione mira infatti a rappresentare un passo importante per accompagnare i piccoli albergatori italiani nel loro sviluppo. “Con l’incremento dei volumi di viaggio verso le realtà locali, i b&b hanno bisogno di partner professionali per gestire disponibilità, prenotazioni e prezzi – aggiunge Giambattista Scivoletto, ceo di Bed-and-Breakfast.it -. La promozione su diversi canali è di estrema importanza e l’aggiornamento manuale di prezzi e disponibilità può essere impegnativo e richiedere molto tempo. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Little Hotelier: una soluzione che vanta una solida esperienza nel settore delle piccole strutture. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione, che costituirà un valore aggiunto per tutti gli albergatori”.

\r

A supporto della novità, Sand Tour propone quindi per i mesi di maggio e giugno un super prenota prima per le agenzie, dedicato sia alla stagione summer, sia a quella winter. \"Stiamo anche organizzando una serie di educational full relax al Waridi durante l'estate\", aggiunge Dell'Aversana.\r

\r

La new entry africana giunge peraltro dopo un 2022 andato ben oltre ogni più rosea previsione, con il to che ha superato del 30% i livelli di fatturato del 2019: \"E' stato un anno operativamente complesso ma che ci ha dato grandi conferme sulla scelta del nostro prodotto generalista, in particolare sulle nostre destinazioni chiave, Egitto e Giordania - sottolinea sempre Dell'Aversana -. E il 2023 segue già questo trend super positivo e di ripresa. Stiamo quindi aprendo nuovi uffici a Firenze, decisamente più grandi e in grado di accogliere staff aggiuntivo, per gestire sempre meglio le richieste delle nostre adv partner. Ci sentiamo perciò confident di superare quest'anno i 10 milioni di euro di fatturato\".\r

\r

In casa Sand non ci si ferma però davvero mai: \"A breve lanceremo i nuovi tour a partenza garantita con guida italiana in Israele e Marocco. Tra un po' presenteremo poi l'apertura del nostro secondo villaggio in esclusiva. E questa volta sarà il turno del mar Rosso: nostra roccaforte da sempre\". Lato formazione, infine, oltre al viaggio al Waridi in programma per l'estate, il to ha appena concluso una serie di educational proprio sul mar Rosso, in Giordania e a Zanzibar. \"Crediamo tantissimo alla formazione del trade - conclude Dell'Aversana -. Ma l'altra grande novità dell'anno per le adv sarà senz'altro l'apertura del nuovo portale dedicato, totalmente rivisitato e con la possibilità di collegare in dinamico e con quote preferenziali tutte le nostre strutture ai voli charter, di linea e low cost\".","post_title":"Primo resort in esclusiva in casa Sand Tour: è il Waridi di Zanzibar","post_date":"2023-04-05T12:49:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680698945000]}]}}