Il Cibrèo all’Helvetia & Bristol location d’eccezione per il Tod di Firenze Un ambiente fatto di bellezza e lusso ma con un approccio contemporaneo e confortevole. In programma il prossimo 21 novembre, il Travel Open Day di Firenze si terrà quest’anno in una location d’eccezione come il Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar all’interno dell’hotel Helvetia & Bristol. “Si tratta di una location che si adatta a eventi di ogni genere, da quelli aziendali alle comunioni, fino ai matrimoni – spiega il ceo del gruppo Cibrèo, Giulio Picchi -. Risponde infatti a molte esigenze contemporanee, quali il prestigio, l’esclusività e il grande impatto estetico, pur tuttavia restando facilmente adattabile a ogni esigenza, anche la più semplice”. D’altronde proprio quest’anno la compagnia fiorentina, da 35 anni protagonista del mondo f&b cittadino tra tradizione e innovazione, ha inaugurato una nuova divisione eventi, chiamata Sartoria Cibrèo: “Molti dei nostri interlocutori che ci conoscono per i ristoranti ancora non sanno che abbiamo un ramo aziendale dedicato a un business in forte crescita che richiede attenzione e tanta tanta cura, oltre che una altissima professionalità. La reazione nello scoprire questa nostra attività è incredibile e ci riempie ogni volta di orgoglio. Le persone sono infatti entusiaste di sapere che il nostro gruppo si occupa anche della realizzazione di eventi custom made. E la risposta che riceviamo è sempre alta”. Come suggerisce lo stesso nome della neonata divisione, l’approccio agli eventi di Cibrèo è artigianale, “direi appunto sartoriale – conclude Picchi -. Una filosofia che era peraltro già parte del nostro dna di ristoratori. Per anni ci siamo seduti al tavolo con gli ospiti per raccontare loro il menù e i suoi perché: oggi, con gli eventi, condividiamo con i nostri clienti lo stesso desiderio di soddisfare ogni loro esigenza, ma anche l’attenzione al particolare e al valore delle emozioni, da sempre un punto di forza del nostro modo di fare ristorazione. Senza emozioni complesse, saremmo poco più che oggetti. A tal fine stiamo anche allargando ancora di più la nostra proposta di Esperienze Cibrèo: pacchetti su misura, studiati appositamente per il cliente, per far vivere una Firenze più insolita e decisamente più profonda”. La giornata del Travel Open Day fiorentino si aprirà quindi alle 9, una mezzoretta prima della conferenza a cura di Msc Crociere. Alle 10.30 inizieranno invece i lavori del workshop vero e proprio che si concluderà alle 16.30, con una pausa tra le 13.30 e le 14.45 per un light lunch. Tra gli operatori che hanno già aderito all’evento, Albatravel, Allianz, Adrastea, Digital gsa, Easy Market, Msc, Originaltour, Spazio gsa, Gnv, Ferrovia Retica, Snav, Azemar, Obb, tois – yescode.com, Vola con Gully, Thermana, Falkensteiner, Rojaska Resort, Rogla – Terme Zrece, British Airways, Grotte di Frasassi, Nitrodi Viaggi, Norwegian Cruise Line, MyItalytotheworld, El Mundo, Kappa Viaggi, Smytravel, volidigruppo.it, oltre che lo stesso Cibrèo.

