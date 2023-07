I4T: accordo con Cubana de Aviación per la fornitura di polizze ai passeggeri italiani I4T ha siglato un accordo in esclusiva con Cubana de Aviación, compagnia di bandiera di Cuba, per la fornitura di polizze medico/bagaglio ai passeggeri del vettore residenti in Italia. La partnership è operativa da giugno: al momento della prenotazione le agenzie possono aggiungere ai biglietti la copertura assicurativa che, oltre a garantire un soggiorno al riparo dagli imprevisti, è anche un requisito essenziale per ottenere il visto di ingresso turistico nel Paese. La polizza è rivolta esclusivamente a clienti residenti in Italia e può essere stipulata anche per passeggeri di nazionalità cubana. Con i suoi voli diretti da Madrid a Santiago de Cuba e da Barcellona a La Havana, Cubana de Aviación si colloca tra i vettori di riferimento per i collegamenti tra l’Italia e Cuba, in mancanza di tratte no-stop dagli scali nostrani: nel 2022 il vettore ha trasportato più di 2.000 passeggeri provenienti dall’Italia. «Abbiamo scelto di affidarci ad una società leader di mercato, conosciuta e apprezzata dal trade, nell’ottica di fornire ai nostri clienti un servizio affidabile e sicuro, destinato a semplificare e snellire le procedure per l’ottenimento dei visti – ha dichiarato Rosa Elena Nieves Ferrer, rappresentante legale di Cubana de Aviación in Italia -. Siamo certi che sarà un altro passo importante verso il ritorno di Cuba nel novero delle mete estere più frequentate dagli Italiani per le loro vacanze». «Con questo accordo, consolidiamo il nostro posizionamento in qualità di specialisti nella realizzazione di prodotti assicurativi tailor made per il turismo – ha sottolineato Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T -. La polizza e le sue modalità distributive sono state ritagliate sulle esigenze del vettore e delle agenzie, con l’obiettivo di offrire un doppio vantaggio competitivo: una copertura assicurativa di qualità e uno strumento indispensabile per viaggiare verso la destinazione». Condividi

