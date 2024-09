I Travel Open Day autunnali a Bergamo iniziano con un grande successo

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2024 è stata molto positiva per B&B Hotels, con un tasso di occupazione medio superiore all'85%, grazie al ritorno della clientela internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Asia. La combinazione di pricing competitivo e l'aumento della domanda in città turistiche e località leisure ha consolidato l'estate con un trend positivo. Dall’anno scorso è stato introdotto il servizio di e-concierge pensato per rendere l'esperienza di soggiorno ancora più comoda e piacevole. Grazie a questa innovativa funzionalità digitale, gli ospiti possono accedere a un'ampia gamma di servizi direttamente dal proprio smartphone o computer. Lo strumento offre la possibilità di effettuare check-in online, richiedere informazioni personalizzate sul soggiorno e accedere a suggerimenti locali su ristoranti, attività e luoghi di interesse nelle vicinanze dell'hotel. Ad oggi B&B Hotels conta 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia nel nostro Paese, sia all’estero. Il gruppo si aspetta di mantenere un tasso di occupazione medio annuo superiore all’80% in Italia​. [post_title] => B&B Hotels, estate positiva grazie alla clientela internazionale [post_date] => 2024-09-25T13:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727271014000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475325 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritornano i Travel Open Day di autunno e ritornano con il botto. Infatti oggi allo Starhotel Cristallo Palace di Bergamo sono presenti 28 espositori e più di 60 di agenti di viaggio. Evidentemente la formula continua ad attrarre sia gli operatori che i dettaglianti che ad inizio stagione riprendono i contatti, discutono sulle nuove proposte, fanno piani per il futuro. Cercano di mettere su dei piani di business per una nuova stagione del turismo italiano. [caption id="attachment_475361" align="aligncenter" width="449"] Conferenza Msc Crociere[/caption] Prospettive Una riconferma quindi che già in autunno ha dato un primo risultato di grande rilievo. Del resto le prospettive per i prossimi passi del turismo sono di grande interesse. In questo ambito abbiamo collocato il Travel Open Day di Bergamo che sta ottenendo un successo che supera le aspettative e ci dà fiducia sia nei prossimi Travel Open Day autunnali, ma dà anche un respiro più ampio a tutto il settore. Infine una parola sullo Starhotel Cristallo palace di Bergamo che ci sembra una struttura perfetta per questi eventi sotto tutti i punti di vista. [gallery columns="4" ids="475354,475353,475352,475351,475350,475349,475348,475340,475341,475342,475343,475344,475345,475346,475347,475338,475337,475336,475335,475334,475333,475360"] [post_title] => I Travel Open Day autunnali a Bergamo iniziano con un grande successo [post_date] => 2024-09-25T12:03:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => bergamo [1] => conferenza-msc-crociere [2] => topnews [3] => travel-open-day ) [post_tag_name] => Array ( [0] => bergamo [1] => conferenza msc crociere [2] => Top News [3] => Travel Open Day ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727265783000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo la conclusione della raccolta fondi per l’acquisto ed il restauro della Cascina Bassa, la Fondazione Castello di Padernello (BS) si prepara ad una nuova sfida: salvare e ristrutturare l’antica scuderia che sorge vicino al maestoso maniero quattrocentesco. Per raggiungere questo importante traguardo ha avviato una raccolta fondi, una “chiamata collettiva” - “Salviamo la Scuderia” è lo slogan scelto - che ha l’obiettivo non solo di salvaguardare un bene storico ma di realizzare nella scuderia un infopoint per la promozione della Comunità delle Terre Basse Bresciane di un turismo esperienziale, di prossimità, alla scoperta di preziosi tesori molto spesso sconosciuti. Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto di economia circolare potranno devolvere la somma minima di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, ricevendo in cambio la possibilità di vivere esperienze uniche, per due persone. I benefattori potranno partecipare ad una visita speciale al Mastio, terminando con una golosa merenda a base di prodotti tipici. Ma anche scoprire gli antichi mestieri del Borgo di Padernello, con un corso a loro dedicato; vivere un percorso di visita nei luoghi delle Terre Basse Bresciane oppure rilassanti passeggiate con gli asinelli. Per una nuova sfida che si apre, un’altra si è conclusa raggiungendo l’obiettivo prefissato: infatti è da poco terminato con successo il progetto di raccolta fondi, avviato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione Castello di Padernello, per l’acquisto condiviso ed il recupero di Cascina Bassa, il grande cascinale adiacente al maniero. Grazie alla sensibilità e generosità di tante persone che hanno contribuito, la Cascina è stata quasi completamente restaurata, ospitando botteghe artigiane, sale per l’alta formazione e a breve anche un albergo diffuso. Un lavoro di squadra,grazie ad un progetto pubblico-privato e al coinvolgimento della comunità che prosegue, come accaduto a partire dal 2005 quando la Fondazione ha riportato in vita il Castello, oggi cuore pulsante di turismo, cultura e di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. [post_title] => Castello di Padernello, prosegue il restauro con la ristrutturazione dell'antica scuderia [post_date] => 2024-09-25T10:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727260174000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France amplia il network in vista della stagione invernale 2024-2025: da novembre e fino a marzo 2025 la compagnia servirà 169 destinazioni in 73 Paesi, tra cui 85 destinazioni di lungo raggio e 84 di breve e medio raggio. Tra questi ci sono 8 rotte aggiuntive, incluse 5 nuove destinazioni. Cominciando da quelle di lungo raggio, le novità sono Kilimanjaro (Tanzania), con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900 a partire dal 18 novembre, come estensione di Zanzibar. Salvador de Bahia, con tre voli settimanali dal 28 ottobre 2024, effettuati con A350-900: Salvador de Bahia è la quinta destinazione del vettore in Brasile, dopo Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Belém (quest'ultima servita come estensione di Cayenne, nella Guyana francese). Ancora, Manila con 3 voli settimanali a partire dal 7 dicembre, operati con aeromobili Airbus A350-900 e Malé con un massimo di 2 voli settimanali durante le festività, dal 20 dicembre al 5 gennaio 2025. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 777-300Er. In Nord America Air France conferma gli impegni e durante l'inverno opererà 235 voli settimanali verso 23 destinazioni. In particolare, negli Stati Uniti la compagnia aerea estenderà i collegamenti per Denver e Phoenix alla stagione invernale, con 3 voli settimanali per ciascuna città dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Finora il servizio per Denver era disponibile solo in estate, mentre il servizio per Phoenix, nuova destinazione per l'estate 2024, è stato inaugurato il 23 maggio. Sul corto raggio spicca invece l'apertura di una nuova rotta per Kiruna (Svezia) che rappresenta la quinta destinazione di Air France in Lapponia. I voli per Kiruna saranno operati una volta alla settimana tra il 21 dicembre 2024 e l'8 marzo 2025, utilizzando Airbus A319. Nell'ambito della cooperazione commerciale con Sas, che ha preso il via lo scorso il 1° settembre, i passeggeri di Air France godono ora di un accesso privilegiato a 33 nuove destinazioni nel Nord Europa, tra cui Kristiansund (Norvegia), Aarhus (Danimarca), Turku (Finlandia) e Luleå (Svezia) attraverso gli hub Sas di Copenhagen, Oslo e Stoccolma. Durante le festività natalizie, la compagnia francese effettuerà poi voli verso destinazioni che in precedenza erano servite solo in estate, tra cui Tangeri, con un massimo di 3 voli settimanali dal 22 dicembre al 3 gennaio 2025. [post_title] => L'inverno di Air France conta 169 destinazioni, cinque le new entry [post_date] => 2024-09-25T10:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727259933000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475240 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla metalmeccanica al tessile, all'ospitalità, la famiglia Bonfanti approccia ogni settore con la stessa passione ed entusiasmo. Forte dell’esperienza nell'industria, il gruppo omonimo ha quindi scelto di diversificare i propri investimenti impegnandosi anche nell'alberghiero. Al termine di un’importante opera di ristrutturazione e restyling a opera dell'architetto Paul Seeber su commissione della proprietaria Paola Bonfanti, in Val Pusteria, in pieno Covid è nato così il Bonfanti Design Hotel di Chienes, nuovo 4 stelle alpin chic dal design soft. Il concept, che ha guidato la scelta degli arredi, è la delicatezza del disegno, dei colori e degli spazi, secondo un progetto architettonico in equilibrio tra nuovi trend e tradizione dell'ospitalità altoatesina. I materiali naturali (legno, pietra) si combinano a velluti e toni neutri che danno personalità a tutti gli ambienti: dagli spazi comuni accoglienti e alle 60 camere “Quello in Val Pusteria è il nostro primo investimento nel settore alberghiero. La nostra famiglia si è innamorata dell’Alto Adige e non è detto che in futuro possiamo proseguire su questa strada, ancora in montagna o al mare”, spiega la stessa Paola Bonfanti. A un chilometro dal borgo di Chienes e a dieci da Brunico, la struttura offre anche una cucina gourmet con piatti mediterranei, internazionali e locali, colazione a buffet con salsicce viennesi, formaggi e marmellate fatte in casa. Immancabile poi l'area spa, con saune, bagno turco, snow room, piscine, idromassaggio indoor e outdoor. Il tutto immerso nella natura, accanto a un esclusivo laghetto balneabile. “Molti gli obiettivi raggiunti - conclude Paola Bonfanti - e molti altri sono da perseguire. Una sfida nel settore alberghiero non facile da superare, in particolare nella gestione dell’hotel ma che, oggi, grazie alle nuove tecnologie che stiamo implementando, ci darà molta soddisfazione con il prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior”. [gallery ids="475249,475250,475251,475253,475254,475255"] [post_title] => L'hotellerie per diversificare il business: il caso dell'altoatesino Bonfanti Design Hotel [post_date] => 2024-09-25T10:00:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727258452000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Alpine Hotel Gran Fodá e aprirà il prossimo 6 dicembre l'ultima new entry del gruppo Casa Costa. Situata nella località altoatesina di San Viglio di Marebbe al passo Furcia, ai piedi del Piz da Peres con vista sul Sas de Pütia e la Marmolada, direttamente sulle piste da sci del comprensorio Plan de Corones, questa struttura ski-in ski-out è provvista 18 camere ed è certificata Casa Clima A. Il ristorante è curato dallo chef stellato della Stüa de Michil, Simone Cantafio. “C'era una volta un vasto pascolo chiamato Gran Fodà (in ladino gran ovile, ndr), dove le pecore, tornate nelle stalle, ruminavano i sogni che avevano vissuto tra i fili d’erba. Quel luogo lo abbiamo scoperto e, come loro, abbiamo iniziato a sognare". Così Michil Costa, patron del gruppo Casa Costa 1956 insieme al fratello Mathias e alla sua famiglia, sulla new entry: “Un angolo di pace dove l’immaginazione prende vita. Al Gran Fodà, basta aprire gli occhi per lasciarsi trasportare dagli spazi aperti. Qui, sotto un cielo stellato, l’infinito sembra a portata di mano: un invito a rallentare e riscoprire la meraviglia nelle piccole cose". Ma le novità nel gruppo con sede a Corvara non finiscono qui. Nella casa madre, l'hotel La Perla, è stata infatti aperta una nuova spa, a cura dello style and housekeeping director dell'albergo, Stefan Mayr. Nucleo centrale dell'ambiente rimane la piscina, ormai storica, attorno a cui si sviluppano la zona saune (finlandese, biosauna, bagno turco) e la stube relax. Lo spazio dedicato ai massaggi e all’estetica offre inoltre cinque cabine ognuna diversa dall’altra nei colori e nei legni utilizzati, a cui si accede dall’ampia lounge d’ingresso dominata dal velluto verde inglese di un enorme ottoman e dai legni scuri delle pareti. [gallery ids="475272,475273,475274"] [post_title] => New entry nel gruppo Casa Costa: è il Grand Fodà a San Vigilio di Marebbe [post_date] => 2024-09-25T09:51:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727257886000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate del Giappone non finisce più. Se il 2023 ha rappresentato per il paese del Sol Levante l’anno del riscatto post-Covid, con oltre 152 mila arrivi italiani attestati dalla Japan national tourism organization, quest’anno Mistral Tour è pronto a scommettere in una stagione turistica capace di prolungarsi sino a inverno inoltrato. Tokyo, in particolare, viene sempre più considerata un’alternativa a New York sotto la neve o a Shanghai in Cina. “Oggi la domanda italiana trova nella destinazione nipponica il suo punto di riferimento ideale in Asia - rileva Gabriele Bassi, product manager Giappone di Mistral Tour -. E i prezzi più contenuti dei mesi post-estivi non possono che rappresentare una grande opportunità per rafforzare il flusso delle partenze. Fra dicembre e febbraio c’è molta più disponibilità di camere e servizi, che iniziano a scarseggiare invece in alta stagione, come in estate oppure durante la fioritura dei ciliegi, che offre le sue prime manifestazioni anche nei mesi iniziali dell’anno, cominciando dall’isola più meridionale e calda dell’arcipelago: l’agreste Kyushu. Per i giapponesi ogni stagione ha un valore spirituale equiparabile alla primavera; perciò, noi occidentali potremmo certamente cogliere nuove suggestioni se cominciassimo a viaggiare in altri periodi”. Per rafforzare l’idea di una bellezza del Giappone al di là dagli stereotipi, l’operatore torinese non solo prevede di organizzare il prossimo febbraio un fam-trip per agenti di viaggio a Kyushu, ma gioca sin da ora la carta di tre itinerari validi e attrattivi in qualsiasi momento dell’annata: Tokyo d’inverno è la prima grande scommessa, confortata dal successo di un viaggio di gruppo sperimentato già nelle settimane antecedenti lo scorso Natale. Fra il foliage di inizio dicembre e l’aria frizzante di gennaio, la capitale del Giappone vive infatti le giornate meteorologicamente più nitide, con la possibilità di godersi bagni rilassanti nelle onsen tradizionali. Il tour di sette giorni/cinque notti offre uno spaccato del Giappone che soddisfa tanto il neofita quanto l’appassionato della destinazione. Chi cerca un Giappone ancora più variegato e complesso può invece optare per il tour di 11 giorni/nove notti Alla scoperta del Giappone - Snow Monkeys, di cui i macachi di Jigokudani sono ancora una volta protagonisti, ma in relazione al quale l’ampio utilizzo di mezzi pubblici permette esperienze più tradizionali. La terza proposta è pensata soprattutto per quei viaggiatori che cercano qualcosa di completamente nuovo: il tour Volti nascosti del Giappone: Kyushu (dieci giorni/otto notti) viene lanciato in via speciale per la programmazione dicembre-febbraio, con l’intento di far scoprire la natura vulcanica della più meridionale fra le quattro isole maggiori dell’arcipelago nipponico. [gallery ids="475232,475233,475231"] [post_title] => Quality: Mistral rinnova il Giappone d’inverno con tre itinerari senza tempo [post_date] => 2024-09-25T09:42:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727257334000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una crescita costante quella registrata dalle Bahamas, supportata dal recente lancio di ulteriori voli diretti – in particolare, dagli Stati Uniti verso Nassau e molte altre isole dell’arcipelago - e dagli ingenti investimenti portuali, che ne hanno permesso l’espansione e il miglioramento dei servizi. Tra gennaio e giugno 2024 l'arcipelago ha registrato un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi. In questo quadro il mercato Italia si conferma il secondo per importanza nell’Europa Continentale, con l’obiettivo di aumentare i flussi dal nostro Paese del 30% nel 2025. Le attività previste sul mercato italiano nei prossimi mesi “sono svolte in partnership con alcuni tour operator italiani attivi sulla destinazione - sottolinea Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas -. Il 19 novembre è previsto un training a Napoli con Going nell'ambito della Going Academy a bordo della Msc, al quale sono attesi 70 agenti di viaggio; inoltre, partecipiamo al Luxury Event by Ttg, che ci darà l’opportunità di illustrare i nostri prodotti di alta gamma». [post_title] => Bahamas: nel mirino l'aumento del 30% dei flussi italiani per il 2025 [post_date] => 2024-09-25T09:25:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727256350000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conferma fondamentale il mercato Italia per i brand Sandals e Beaches Resorts. La domanda dalla Penisola si è infatti mantenuta in linea con le aspettative, avendo già praticamente raggiunto oggi i numeri del 2023: “Prevediamo che il 2024 possa chiudersi in positivo, considerando che ci attendono ancora i mesi invernali e le festività natalizie - sottolinea il sales manager Southern Europe del gruppo, Christian Casagrande -. L’andamento delle vendite è stato buono nel periodo autunno-inverno scorso, mentre la stagione estiva ha registrato flussi più stabili, confermando la predilezione del mercato italiano per le mete a lungo raggio”. Il 2024 è stato anche l’anno che ha visto la compagnia impegnata nel lancio di numerose novità. A cominciare dal Sandals Saint Vincent and the Grenadines, inaugurato il 27 marzo sull’isola di Saint Vincent: un resort 2.0 che conferma l’impegno del gruppo a concentrarsi e a capitalizzare la crescente domanda di prodotti lussuosi e all-inclusive, che riflettono e celebrano l’autentico patrimonio e l’esperienza caraibica. “La sfida è reinventare ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti, andando oltre il lusso tradizionale". La compagnia ha piani ambiziosi. Nei prossimi dieci anni intende estendere il proprio portfolio e continua a rinnovare e, in alcuni casi ad ampliare, i resort già esistenti per uniformarli allo standard Sandals 2.0. Due saranno le nuove proprietà in Giamaica, i Sandals Royal Dunn’s River e Beaches Runaway Bay, situati su di un appezzamento di terreno fronte mare, adiacente ai resort di Ocho Rios. Queste diventeranno, insieme al Sandals Dunn’s River, tre proprietà distinte che amplieranno l'offerta in questa zona. A Saint Lucia, sono inoltre previste 25 nuove suite con maggiordomo al Sandals Halcyon Beach e un’espansione che comprende le Oceanfront two-story one bedroom butler Villas con piscina privata al Sandals Regency La Toc, situate sul livello del mare, disposte su due piani e con vista dell’oceano. Il gruppo ha inoltre annunciato l’accelerazione dei piani di espansione del brand Beaches Resorts, trasformando il Sandals Emerald Bay, alle Bahamas, in Beaches Exuma, portando così a quattro il numero degli indirizzi di questo marchio per famiglie. Proseguiranno poi le collaborazioni con i principali partner commerciali del gruppo sul mercato italiano, con programmi di formazione e fam trip, oltre ad eventi live, webinar e alla partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding. “Le collaborazioni storiche che abbiamo instaurato negli anni con i principali tour operator rimangono solide – conclude Casagrande –. E continuiamo a mantenerle con molte attività di co-marketing. Per gli agenti di viaggio prosegue pure il programma Sell&Go, che consente loro di guadagnare notti gratuite nei nostri resort per ogni vendita effettuata. Investiamo costantemente nella promozione di piattaforme che semplificano il processo di prenotazione, per fornire ai professionisti del comparto un facile accesso a tutti i nostri prodotti”. Il gruppo Sandals sarà presente alla fiera di Rimini al padiglione A3, stand 112, insieme alla compagnia aerea Condor e al Jamaica Tourist Board. [post_title] => L'Italia si conferma mercato fondamentale per Sandals [post_date] => 2024-09-25T09:16:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727255776000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i travel open day autunnali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":31,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6816,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2024 è stata molto positiva per B&B Hotels, con un tasso di occupazione medio superiore all'85%, grazie al ritorno della clientela internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall'Asia. La combinazione di pricing competitivo e l'aumento della domanda in città turistiche e località leisure ha consolidato l'estate con un trend positivo.\r

\r

Dall’anno scorso è stato introdotto il servizio di e-concierge pensato per rendere l'esperienza di soggiorno ancora più comoda e piacevole. Grazie a questa innovativa funzionalità digitale, gli ospiti possono accedere a un'ampia gamma di servizi direttamente dal proprio smartphone o computer. Lo strumento offre la possibilità di effettuare check-in online, richiedere informazioni personalizzate sul soggiorno e accedere a suggerimenti locali su ristoranti, attività e luoghi di interesse nelle vicinanze dell'hotel.\r

\r

Ad oggi B&B Hotels conta 75 hotel sul territorio italiano e più di 850 a livello globale. L’obiettivo è consolidare la posizione sul mercato europeo, puntando a crescere ulteriormente in destinazioni chiave sia nel nostro Paese, sia all’estero. Il gruppo si aspetta di mantenere un tasso di occupazione medio annuo superiore all’80% in Italia​.","post_title":"B&B Hotels, estate positiva grazie alla clientela internazionale","post_date":"2024-09-25T13:30:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727271014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475325","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritornano i Travel Open Day di autunno e ritornano con il botto. Infatti oggi allo Starhotel Cristallo Palace di Bergamo sono presenti 28 espositori e più di 60 di agenti di viaggio. \r

\r

Evidentemente la formula continua ad attrarre sia gli operatori che i dettaglianti che ad inizio stagione riprendono i contatti, discutono sulle nuove proposte, fanno piani per il futuro. Cercano di mettere su dei piani di business per una nuova stagione del turismo italiano.\r

\r

[caption id=\"attachment_475361\" align=\"aligncenter\" width=\"449\"] Conferenza Msc Crociere[/caption]\r

Prospettive\r

Una riconferma quindi che già in autunno ha dato un primo risultato di grande rilievo. Del resto le prospettive per i prossimi passi del turismo sono di grande interesse. In questo ambito abbiamo collocato il Travel Open Day di Bergamo che sta ottenendo un successo che supera le aspettative e ci dà fiducia sia nei prossimi Travel Open Day autunnali, ma dà anche un respiro più ampio a tutto il settore.\r

\r

Infine una parola sullo Starhotel Cristallo palace di Bergamo che ci sembra una struttura perfetta per questi eventi sotto tutti i punti di vista.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"475354,475353,475352,475351,475350,475349,475348,475340,475341,475342,475343,475344,475345,475346,475347,475338,475337,475336,475335,475334,475333,475360\"]\r

\r

","post_title":"I Travel Open Day autunnali a Bergamo iniziano con un grande successo","post_date":"2024-09-25T12:03:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bergamo","conferenza-msc-crociere","topnews","travel-open-day"],"post_tag_name":["bergamo","conferenza msc crociere","Top News","Travel Open Day"]},"sort":[1727265783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la conclusione della raccolta fondi per l’acquisto ed il restauro della Cascina Bassa, la Fondazione Castello di Padernello (BS) si prepara ad una nuova sfida: salvare e ristrutturare l’antica scuderia che sorge vicino al maestoso maniero quattrocentesco.\r

\r

Per raggiungere questo importante traguardo ha avviato una raccolta fondi, una “chiamata collettiva” - “Salviamo la Scuderia” è lo slogan scelto - che ha l’obiettivo non solo di salvaguardare un bene storico ma di realizzare nella scuderia un infopoint per la promozione della Comunità delle Terre Basse Bresciane di un turismo esperienziale, di prossimità, alla scoperta di preziosi tesori molto spesso sconosciuti. \r

\r

Tutti coloro che vorranno partecipare a questo progetto di economia circolare potranno devolvere la somma minima di 100 euro alla Fondazione Castello di Padernello, ricevendo in cambio la possibilità di vivere esperienze uniche, per due persone. I benefattori potranno partecipare ad una visita speciale al Mastio, terminando con una golosa merenda a base di prodotti tipici. Ma anche scoprire gli antichi mestieri del Borgo di Padernello, con un corso a loro dedicato; vivere un percorso di visita nei luoghi delle Terre Basse Bresciane oppure rilassanti passeggiate con gli asinelli. Per una nuova sfida che si apre, un’altra si è conclusa raggiungendo l’obiettivo prefissato: infatti è da poco terminato con successo il progetto di raccolta fondi, avviato negli anni scorsi sempre dalla Fondazione Castello di Padernello, per l’acquisto condiviso ed il recupero di Cascina Bassa, il grande cascinale adiacente al maniero. Grazie alla sensibilità e generosità di tante persone che hanno contribuito, la Cascina è stata quasi completamente restaurata, ospitando botteghe artigiane, sale per l’alta formazione e a breve anche un albergo diffuso. \r

\r

Un lavoro di squadra,grazie ad un progetto pubblico-privato e al coinvolgimento della comunità che prosegue, come accaduto a partire dal 2005 quando la Fondazione ha riportato in vita il Castello, oggi cuore pulsante di turismo, cultura e di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Castello di Padernello, prosegue il restauro con la ristrutturazione dell'antica scuderia","post_date":"2024-09-25T10:29:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727260174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France amplia il network in vista della stagione invernale 2024-2025: da novembre e fino a marzo 2025 la compagnia servirà 169 destinazioni in 73 Paesi, tra cui 85 destinazioni di lungo raggio e 84 di breve e medio raggio.\r

\r

Tra questi ci sono 8 rotte aggiuntive, incluse 5 nuove destinazioni. Cominciando da quelle di lungo raggio, le novità sono Kilimanjaro (Tanzania), con tre voli settimanali operati con Airbus A350-900 a partire dal 18 novembre, come estensione di Zanzibar. Salvador de Bahia, con tre voli settimanali dal 28 ottobre 2024, effettuati con A350-900: Salvador de Bahia è la quinta destinazione del vettore in Brasile, dopo Rio de Janeiro, San Paolo, Fortaleza e Belém (quest'ultima servita come estensione di Cayenne, nella Guyana francese).\r

\r

Ancora, Manila con 3 voli settimanali a partire dal 7 dicembre, operati con aeromobili Airbus A350-900 e Malé con un massimo di 2 voli settimanali durante le festività, dal 20 dicembre al 5 gennaio 2025. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 777-300Er.\r

\r

In Nord America Air France conferma gli impegni e durante l'inverno opererà 235 voli settimanali verso 23 destinazioni. In particolare, negli Stati Uniti la compagnia aerea estenderà i collegamenti per Denver e Phoenix alla stagione invernale, con 3 voli settimanali per ciascuna città dall'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Finora il servizio per Denver era disponibile solo in estate, mentre il servizio per Phoenix, nuova destinazione per l'estate 2024, è stato inaugurato il 23 maggio.\r

\r

Sul corto raggio spicca invece l'apertura di una nuova rotta per Kiruna (Svezia) che rappresenta la quinta destinazione di Air France in Lapponia. I voli per Kiruna saranno operati una volta alla settimana tra il 21 dicembre 2024 e l'8 marzo 2025, utilizzando Airbus A319.\r

\r

Nell'ambito della cooperazione commerciale con Sas, che ha preso il via lo scorso il 1° settembre, i passeggeri di Air France godono ora di un accesso privilegiato a 33 nuove destinazioni nel Nord Europa, tra cui Kristiansund (Norvegia), Aarhus (Danimarca), Turku (Finlandia) e Luleå (Svezia) attraverso gli hub Sas di Copenhagen, Oslo e Stoccolma.\r

\r

Durante le festività natalizie, la compagnia francese effettuerà poi voli verso destinazioni che in precedenza erano servite solo in estate, tra cui Tangeri, con un massimo di 3 voli settimanali dal 22 dicembre al 3 gennaio 2025.\r

\r

","post_title":"L'inverno di Air France conta 169 destinazioni, cinque le new entry","post_date":"2024-09-25T10:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727259933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Dalla metalmeccanica al tessile, all'ospitalità, la famiglia Bonfanti approccia ogni settore con la stessa passione ed entusiasmo. Forte dell’esperienza nell'industria, il gruppo omonimo ha quindi scelto di diversificare i propri investimenti impegnandosi anche nell'alberghiero. Al termine di un’importante opera di ristrutturazione e restyling a opera dell'architetto Paul Seeber su commissione della proprietaria Paola Bonfanti, in Val Pusteria, in pieno Covid è nato così il Bonfanti Design Hotel di Chienes, nuovo 4 stelle alpin chic dal design soft.\r

\r

Il concept, che ha guidato la scelta degli arredi, è la delicatezza del disegno, dei colori e degli spazi, secondo un progetto architettonico in equilibrio tra nuovi trend e tradizione dell'ospitalità altoatesina. I materiali naturali (legno, pietra) si combinano a velluti e toni neutri che danno personalità a tutti gli ambienti: dagli spazi comuni accoglienti e alle 60 camere\r

\r

“Quello in Val Pusteria è il nostro primo investimento nel settore alberghiero. La nostra famiglia si è innamorata dell’Alto Adige e non è detto che in futuro possiamo proseguire su questa strada, ancora in montagna o al mare”, spiega la stessa Paola Bonfanti. A un chilometro dal borgo di Chienes e a dieci da Brunico, la struttura offre anche una cucina gourmet con piatti mediterranei, internazionali e locali, colazione a buffet con salsicce viennesi, formaggi e marmellate fatte in casa. Immancabile poi l'area spa, con saune, bagno turco, snow room, piscine, idromassaggio indoor e outdoor. Il tutto immerso nella natura, accanto a un esclusivo laghetto balneabile.\r

\r

“Molti gli obiettivi raggiunti - conclude Paola Bonfanti - e molti altri sono da perseguire. Una sfida nel settore alberghiero non facile da superare, in particolare nella gestione dell’hotel ma che, oggi, grazie alle nuove tecnologie che stiamo implementando, ci darà molta soddisfazione con il prossimo obiettivo puntato sulle 4 stelle superior”.\r

\r

[gallery ids=\"475249,475250,475251,475253,475254,475255\"]","post_title":"L'hotellerie per diversificare il business: il caso dell'altoatesino Bonfanti Design Hotel","post_date":"2024-09-25T10:00:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727258452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Alpine Hotel Gran Fodá e aprirà il prossimo 6 dicembre l'ultima new entry del gruppo Casa Costa. Situata nella località altoatesina di San Viglio di Marebbe al passo Furcia, ai piedi del Piz da Peres con vista sul Sas de Pütia e la Marmolada, direttamente sulle piste da sci del comprensorio Plan de Corones, questa struttura ski-in ski-out è provvista 18 camere ed è certificata Casa Clima A. Il ristorante è curato dallo chef stellato della Stüa de Michil, Simone Cantafio.\r

\r

“C'era una volta un vasto pascolo chiamato Gran Fodà (in ladino gran ovile, ndr), dove le pecore, tornate nelle stalle, ruminavano i sogni che avevano vissuto tra i fili d’erba. Quel luogo lo abbiamo scoperto e, come loro, abbiamo iniziato a sognare\". Così Michil Costa, patron del gruppo Casa Costa 1956 insieme al fratello Mathias e alla sua famiglia, sulla new entry: “Un angolo di pace dove l’immaginazione prende vita. Al Gran Fodà, basta aprire gli occhi per lasciarsi trasportare dagli spazi aperti. Qui, sotto un cielo stellato, l’infinito sembra a portata di mano: un invito a rallentare e riscoprire la meraviglia nelle piccole cose\".\r

\r

Ma le novità nel gruppo con sede a Corvara non finiscono qui. Nella casa madre, l'hotel La Perla, è stata infatti aperta una nuova spa, a cura dello style and housekeeping director dell'albergo, Stefan Mayr. Nucleo centrale dell'ambiente rimane la piscina, ormai storica, attorno a cui si sviluppano la zona saune (finlandese, biosauna, bagno turco) e la stube relax. Lo spazio dedicato ai massaggi e all’estetica offre inoltre cinque cabine ognuna diversa dall’altra nei colori e nei legni utilizzati, a cui si accede dall’ampia lounge d’ingresso dominata dal velluto verde inglese di un enorme ottoman e dai legni scuri delle pareti.\r

\r

[gallery ids=\"475272,475273,475274\"]","post_title":"New entry nel gruppo Casa Costa: è il Grand Fodà a San Vigilio di Marebbe","post_date":"2024-09-25T09:51:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727257886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate del Giappone non finisce più. Se il 2023 ha rappresentato per il paese del Sol Levante l’anno del riscatto post-Covid, con oltre 152 mila arrivi italiani attestati dalla Japan national tourism organization, quest’anno Mistral Tour è pronto a scommettere in una stagione turistica capace di prolungarsi sino a inverno inoltrato. Tokyo, in particolare, viene sempre più considerata un’alternativa a New York sotto la neve o a Shanghai in Cina.\r

\r

“Oggi la domanda italiana trova nella destinazione nipponica il suo punto di riferimento ideale in Asia - rileva Gabriele Bassi, product manager Giappone di Mistral Tour -. E i prezzi più contenuti dei mesi post-estivi non possono che rappresentare una grande opportunità per rafforzare il flusso delle partenze. Fra dicembre e febbraio c’è molta più disponibilità di camere e servizi, che iniziano a scarseggiare invece in alta stagione, come in estate oppure durante la fioritura dei ciliegi, che offre le sue prime manifestazioni anche nei mesi iniziali dell’anno, cominciando dall’isola più meridionale e calda dell’arcipelago: l’agreste Kyushu. Per i giapponesi ogni stagione ha un valore spirituale equiparabile alla primavera; perciò, noi occidentali potremmo certamente cogliere nuove suggestioni se cominciassimo a viaggiare in altri periodi”.\r

\r

Per rafforzare l’idea di una bellezza del Giappone al di là dagli stereotipi, l’operatore torinese non solo prevede di organizzare il prossimo febbraio un fam-trip per agenti di viaggio a Kyushu, ma gioca sin da ora la carta di tre itinerari validi e attrattivi in qualsiasi momento dell’annata: Tokyo d’inverno è la prima grande scommessa, confortata dal successo di un viaggio di gruppo sperimentato già nelle settimane antecedenti lo scorso Natale. Fra il foliage di inizio dicembre e l’aria frizzante di gennaio, la capitale del Giappone vive infatti le giornate meteorologicamente più nitide, con la possibilità di godersi bagni rilassanti nelle onsen tradizionali. Il tour di sette giorni/cinque notti offre uno spaccato del Giappone che soddisfa tanto il neofita quanto l’appassionato della destinazione.\r

\r

Chi cerca un Giappone ancora più variegato e complesso può invece optare per il tour di 11 giorni/nove notti Alla scoperta del Giappone - Snow Monkeys, di cui i macachi di Jigokudani sono ancora una volta protagonisti, ma in relazione al quale l’ampio utilizzo di mezzi pubblici permette esperienze più tradizionali. La terza proposta è pensata soprattutto per quei viaggiatori che cercano qualcosa di completamente nuovo: il tour Volti nascosti del Giappone: Kyushu (dieci giorni/otto notti) viene lanciato in via speciale per la programmazione dicembre-febbraio, con l’intento di far scoprire la natura vulcanica della più meridionale fra le quattro isole maggiori dell’arcipelago nipponico.\r

\r

[gallery ids=\"475232,475233,475231\"]","post_title":"Quality: Mistral rinnova il Giappone d’inverno con tre itinerari senza tempo","post_date":"2024-09-25T09:42:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727257334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una crescita costante quella registrata dalle Bahamas, supportata dal recente lancio di ulteriori voli diretti – in particolare, dagli Stati Uniti verso Nassau e molte altre isole dell’arcipelago - e dagli ingenti investimenti portuali, che ne hanno permesso l’espansione e il miglioramento dei servizi.\r

Tra gennaio e giugno 2024 l'arcipelago ha registrato un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi.\r

In questo quadro il mercato Italia si conferma il secondo per importanza nell’Europa Continentale, con l’obiettivo di aumentare i flussi dal nostro Paese del 30% nel 2025.\r

Le attività previste sul mercato italiano nei prossimi mesi “sono svolte in partnership con alcuni tour operator italiani attivi sulla destinazione - sottolinea Maria Grazia Marino, general manager del Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas -. Il 19 novembre è previsto un training a Napoli con Going nell'ambito della Going Academy a bordo della Msc, al quale sono attesi 70 agenti di viaggio; inoltre, partecipiamo al Luxury Event by Ttg, che ci darà l’opportunità di illustrare i nostri prodotti di alta gamma».\r

","post_title":"Bahamas: nel mirino l'aumento del 30% dei flussi italiani per il 2025","post_date":"2024-09-25T09:25:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727256350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conferma fondamentale il mercato Italia per i brand Sandals e Beaches Resorts. La domanda dalla Penisola si è infatti mantenuta in linea con le aspettative, avendo già praticamente raggiunto oggi i numeri del 2023: “Prevediamo che il 2024 possa chiudersi in positivo, considerando che ci attendono ancora i mesi invernali e le festività natalizie - sottolinea il sales manager Southern Europe del gruppo, Christian Casagrande -. L’andamento delle vendite è stato buono nel periodo autunno-inverno scorso, mentre la stagione estiva ha registrato flussi più stabili, confermando la predilezione del mercato italiano per le mete a lungo raggio”.\r

\r

Il 2024 è stato anche l’anno che ha visto la compagnia impegnata nel lancio di numerose novità. A cominciare dal Sandals Saint Vincent and the Grenadines, inaugurato il 27 marzo sull’isola di Saint Vincent: un resort 2.0 che conferma l’impegno del gruppo a concentrarsi e a capitalizzare la crescente domanda di prodotti lussuosi e all-inclusive, che riflettono e celebrano l’autentico patrimonio e l’esperienza caraibica. “La sfida è reinventare ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti, andando oltre il lusso tradizionale\".\r

\r

La compagnia ha piani ambiziosi. Nei prossimi dieci anni intende estendere il proprio portfolio e continua a rinnovare e, in alcuni casi ad ampliare, i resort già esistenti per uniformarli allo standard Sandals 2.0. Due saranno le nuove proprietà in Giamaica, i Sandals Royal Dunn’s River e Beaches Runaway Bay, situati su di un appezzamento di terreno fronte mare, adiacente ai resort di Ocho Rios. Queste diventeranno, insieme al Sandals Dunn’s River, tre proprietà distinte che amplieranno l'offerta in questa zona.\r

\r

A Saint Lucia, sono inoltre previste 25 nuove suite con maggiordomo al Sandals Halcyon Beach e un’espansione che comprende le Oceanfront two-story one bedroom butler Villas con piscina privata al Sandals Regency La Toc, situate sul livello del mare, disposte su due piani e con vista dell’oceano. Il gruppo ha inoltre annunciato l’accelerazione dei piani di espansione del brand Beaches Resorts, trasformando il Sandals Emerald Bay, alle Bahamas, in Beaches Exuma, portando così a quattro il numero degli indirizzi di questo marchio per famiglie.\r

\r

Proseguiranno poi le collaborazioni con i principali partner commerciali del gruppo sul mercato italiano, con programmi di formazione e fam trip, oltre ad eventi live, webinar e alla partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding. “Le collaborazioni storiche che abbiamo instaurato negli anni con i principali tour operator rimangono solide – conclude Casagrande –. E continuiamo a mantenerle con molte attività di co-marketing. Per gli agenti di viaggio prosegue pure il programma Sell&Go, che consente loro di guadagnare notti gratuite nei nostri resort per ogni vendita effettuata. Investiamo costantemente nella promozione di piattaforme che semplificano il processo di prenotazione, per fornire ai professionisti del comparto un facile accesso a tutti i nostri prodotti”.\r

\r

Il gruppo Sandals sarà presente alla fiera di Rimini al padiglione A3, stand 112, insieme alla compagnia aerea Condor e al Jamaica Tourist Board.","post_title":"L'Italia si conferma mercato fondamentale per Sandals","post_date":"2024-09-25T09:16:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727255776000]}]}}