I servizi b2b di Ixpira si arricchiscono del prodotto autonoleggio di Avis Soluzioni di autonoleggio Avis direttamente prenotabili sul portale. Ixpira arricchisce la gamma di servizi offerti sia al mercato italiano, sia a quello internazionale, Nord America ed Europa in particolare, con un'offerta aggiornata e ampliata, dedicata agli agenti di viaggio e ai tour operator. L'accordo si inserisce nella strategia di Ixpira di mettere a disposizione dei propri partner retail una piattaforma di prenotazione b2b completa, capace di soddisfare le esigenze di prenotazione non solo di hotel & accomodation ma anche di altri servizi di viaggio come mini tour, voli, noleggio auto… In questa ottica, la collaborazione con Avis consente alla società di autonoleggio di essere distribuita da Ixpira con due soluzioni: Basic, più competitiva con coperture standard e supplemento One way incluso gratuitamente in Italia; e All Inclusive, con franchigie danni e furto azzerate per noleggi in Italia e all'estero. Alla completezza delle proposte Avis si affianca quindi la flessibilità di pagamento Ixpira (novità per il mercato), che permette alle agenzie di viaggi di modulare e aumentare il proprio margine di guadagno per ogni prenotazione.

