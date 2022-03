www.hotels-lagons.com è la piattaforma B2B, dedicata esclusivamente agli operatori del settore che hanno a disposizione una selezione di 5.500 camere e 411 hotels nelle più esclusive destinazioni tropicali.

Hotels & Lagons ha una nuova rappresentanza in Italia, a Genova: Davide Personelli, da decenni nel settore del turismo, si occuperà del mercato Italia e sarà presente al Tove del Gruppo Travel per incontrare le agenzie italiane.

La piattaforma garantisce un’assistenza a 360 gradi sull’offerta relativa ai Caraibi: le Antille Francesi Guadalupa, Martinica e Saint Martin, Repubblica Dominicana, Santa Lucia Oceano Indiano: Maldive, Mauritius, Réunion, Seychelles, Zanzibar Polinesia Francese; Tahiti e le sue isole.

Hotels & Lagons é nato a Lione in Francia e da oltre 10 anni fornisce il supporto di un team appassionato delle isole: integra le esperienze che hanno permesso di acquisire una reale competenza nelle destinazioni e nel settore alberghiero locale. Tutto ciò è condiviso attraverso il sito con una selezione di prodotti di qualità (hotel, residence e ville) per proporre il meglio che le isole hanno da offrire.

«Nonostante le prenotazioni avvengano automaticamente – spiega Davide Personelli – l’Ufficio di rappresentanza in Italia ha lo scopo di fornire un’assistenza telefonica e un supporto alle agenzie».

La piattaforma ha un motore di ricerca concepito specificatamente per i soggiorni nelle isole con comparatore prezzi. Per soddisfare i desideri dei clienti più esigenti sui pernottamenti, sono stati adottati criteri specifici per ogni isola e sono stati integrati a seconda del tipo di soggiorno (in coppia, in famiglia, viaggio di nozze, single…) e a seconda della tipologia di camera (standard, familiare, suite, vista mare, palafitta, bungalow).

L’agenzia di viaggio ha accesso istantaneo a tutte le informazioni che permettono di prendere una decisione: le caratteristiche della struttura alberghiera, le disponibilità immediate visibili anche in modalità calendario, le tariffe precise e definitive con incluse le promozioni e le offerte speciali già calcolate.

«Inoltre l’agenzia può prepare una quotazione personalizzata – aggiunge Personelli – con il proprio logo, con la possibilità d’includere i voli, copiando e incollando l’itinerari e tante altre opzioni e informazioni. Una volta che il cliente si è convinto si potrà effettuare la prenotazione direttamente attraverso il nostro sito (anche recuperando il preventivo precedentemente salvato)».