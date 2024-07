Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova. L’Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d’Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l’alta stagione. Grazie all’attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le “corsie preferenziali” dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un’esperienza senza barriere più agevole ed ecologica. “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all’estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole”, ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472596 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova. L'Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d'Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l'alta stagione. Grazie all'attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le "corsie preferenziali" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un'esperienza senza barriere più agevole ed ecologica. "Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all'estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole", ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe. [post_title] => Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi [post_date] => 2024-07-31T11:56:41+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722427001000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'immersione nella natura, da godere passo a passo attraverso numerose esperienze naturalistiche: le Fiandre si scoprono così, anche con un'escursione a piedi e le occasioni per gli appassionati di hiking non mancano certo. Si comincia dalla riserva naturale di Zwin, attraversando dune di sabbia, prati salmastri e boschi. Passeggiando per questo territorio unico nelle Fiandre, con la spiaggia e il mare sempre vicini, è facile incontrare gli uccelli migratori e di specie locali, rendendo l'escursione un'esperienza educativa oltre che rigenerante. Per chi vuole fermarsi più giorni, il parco offre la possibilità di svegliarsi in mezzo alla natura in una mini-casa o una casa sull'albero, e non mancano anche attività più sportive come il packrafting e le escursioni in barca o in sup sull’acqua. Il parco nazionale Hoge Kempen offre un'esperienza immersiva in oltre 12.000 ettari di natura incontaminata situati nel Limburgo Belga. Attraversando uno dei cancelli d'ingresso, si accede a una varietà di ambienti naturali, tra cui foreste di latifoglie e pini, brughiere viola e stagni. sentieri pedonali, che vanno dai percorsi più semplici a quelli più impegnativi. I sentieri sono ben segnalati e permettono di scoprire una diversità di paesaggi, con le diverse specie di flora e fauna del parco. Altre esperienze da non perdere a Hoge Kempen includono il safari con ranger per scoprire animali e piante rare o passeggiate a cavallo attraverso le foreste. Inoltre, il sentiero a piedi nudi a Lieteberg consente di percepire diverse texture del percorso, dalla sabbia alle pietre e al fango. Sempre nel Limburgo Belga, il parco paesaggistico Hart van Haspengouw abbraccia la più grande regione frutticola dell'Europa occidentale. Gli escursionisti possono trovare qui centinaia di chilometri di percorsi che conducono ai luoghi più belli: colline ondulate ricoperte di alberi da frutto, villaggi storici e città con patrimoni culturali che risalgono all'antica Roma. Per completare l’immersione nel parco, si può soggiornare in una confortevole tenda sugli alberi e vivere la magia della regione frutticola anche di notte. [post_title] => Fiandre su misura anche per gli appassionati di hiking [post_date] => 2024-07-30T13:10:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722345033000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472449 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Alto Adige, o Südtirol, è una destinazione ideale per chi desidera una vacanza all'insegna dello sport e della sostenibilità. Questa regione, infatti, offre panorami mozzafiato, un'ampia gamma di attività all'aria aperta e un forte impegno per la conservazione dell'ambiente. Tra le molte opzioni disponibili per gli amanti dello sport, il ciclismo occupa un posto di rilievo, con numerosi percorsi ciclabili ben segnalati e mantenuti. Uno dei percorsi più affascinanti e accessibili è la ciclabile Pusterbike, che attraversa la Val Pusteria, collegando diversi paesi e offrendo agli appassionati di bicicletta la possibilità di esplorare questa splendida valle. Perché scegliere l'Alto Adige per una vacanza in bicicletta Il Südtirol è rinomato per la sua attenzione alla qualità della vita e al benessere, rendendolo una destinazione privilegiata per chi ama lo sport e la natura. Le infrastrutture ciclabili sono eccellenti, con piste ben segnalate e sicure, che permettono di godere del paesaggio in totale serenità. Inoltre, la regione è famosa per la sua ospitalità e le strutture ricettive di alta qualità, che rendono ogni soggiorno piacevole e confortevole. Un altro aspetto rilevante è l'impegno del Südtirol verso la sostenibilità. Molte delle strutture ricettive e dei servizi locali adottano pratiche eco-sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un turismo responsabile. Questa attenzione si riflette anche nella manutenzione delle piste ciclabili, garantendo percorsi puliti e ben curati. Brunico: il punto di partenza ideale Brunico, situata nel cuore della Val Pusteria, è uno dei luoghi migliori in cui alloggiare per chi desidera esplorare i percorsi ciclabili della regione. Questa cittadina davvero splendida offre una vasta gamma di servizi e alloggi noti per la loro accoglienza e le loro comodità. Scegliere di alloggiare in un hotel a Brunico permette di essere vicini all'inizio di molti percorsi ciclabili, rendendo facile e conveniente partire alla scoperta della valle. La città stessa è un gioiello, con un centro storico affascinante, negozi caratteristici e una vivace scena culturale. Inoltre, Brunico è ben collegata con i mezzi pubblici, facilitando l'accesso ai vari punti di interesse lungo la ciclabile Pusterbike. Il tracciato della Pusterbike La Pusterbike è un percorso di circa 105 chilometri che attraversa la Val Pusteria, collegando diverse località e offrendo una varietà di paesaggi e attrazioni. Il tracciato è ben segnalato e adatto a ciclisti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Prima tappa: da San Candido a Brunico Il percorso inizia a San Candido, un affascinante villaggio situato vicino al confine austriaco. Da qui, la pista ciclabile si snoda attraverso prati verdi e boschi rigogliosi, offrendo viste spettacolari sulle Dolomiti. Lungo il percorso, consigliamo di fare una sosta a Dobbiaco, conosciuta per il suo lago pittoresco e il centro culturale Gustav Mahler. Seconda tappa: da Brunico a Vandoies Proseguendo da Brunico, il percorso continua verso Vandoies, attraversando paesaggi rurali e villaggi caratteristici. Questa sezione del percorso è particolarmente affascinante in autunno, quando i colori delle foglie creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Lungo il tragitto, i luoghi da non perdere sono il Castello di Brunico e il Museo Provinciale degli Usi e Costumi. Terza tappa: da Vandoies a Rio di Pusteria Da Vandoies, la pista ciclabile si dirige verso Rio di Pusteria, un altro incantevole villaggio della valle. Questa parte del percorso è caratterizzata da colline suggestive e ampie vedute sulla valle, rendendola perfetta per una pedalata rilassante. A Rio di Pusteria, i visitatori possono esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e trattorie. Quarta tappa: da Rio di Pusteria a Bressanone L'ultima parte del percorso vi porterà da Rio di Pusteria a Bressanone, una delle città più antiche del Südtirol. Bressanone è nota per il suo patrimonio culturale e storico, con numerosi edifici medievali, chiese e musei da visitare. La città offre anche una vasta gamma di negozi, caffè e ristoranti, rendendola una tappa ideale per riposarsi e ricaricarsi prima di proseguire il viaggio. Attrazioni lungo la ciclabile Pusterbike Il percorso Pusterbike offre molteplici attrazioni lungo il tragitto, rendendo ogni tappa un'esperienza unica e memorabile. Tra le principali attrazioni, oltre a quelle già menzionate, ci sono: Il Lago di Braies: situato non lontano dal percorso, questo lago alpino è uno dei più belli d'Italia. Le sue acque cristalline e il paesaggio circostante offrono un'opportunità perfetta per una pausa rigenerante. Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: un'area protetta che offre numerosi sentieri escursionistici e panorami spettacolari. I ciclisti possono fare una deviazione per esplorare questo parco e godere della natura incontaminata. Le Piramidi di Terra di Plata: queste formazioni geologiche uniche, situate vicino a Perca, sono un esempio straordinario delle meraviglie naturali del Südtirol. Una visita a queste piramidi è un'esperienza da non perdere se ci si trova in questa regione. Consigli pratici per la ciclabile Pusterbike Affrontare il percorso Pusterbike richiede una certa preparazione, specialmente per chi non è abituato a lunghi tragitti in bicicletta. Ecco alcuni consigli pratici per godere al meglio di questa esperienza: Preparazione fisica: Anche se il percorso è adatto a tutti e senza grandi dislivelli, è consigliabile fare un po' di allenamento prima di partire, per abituare il corpo all'attività fisica prolungata. Equipaggiamento adeguato: Per affrontare il percorso senza rischiare di dover compiere numerose tappe è essenziale accertarsi che la propria bicicletta sia ben mantenuta, con freni funzionanti e pneumatici in buone condizioni. Inoltre, è importante portare con sé un kit di riparazione per ogni evenienza, una pompa in caso di foratura e una borraccia per l'acqua. Abbigliamento appropriato: Vestirsi a strati è la chiave per affrontare le variazioni climatiche della regione. Inoltre, un casco e occhiali da sole sono indispensabili per la sicurezza e il comfort. Mappe e informazioni: Portare con sé una mappa dettagliata del percorso e informazioni sui punti di interesse e sui servizi disponibili lungo il tragitto può essere molto utile. In conclusione, consigliamo questo percorso per percorrere un viaggio attraverso la bellezza e la cultura dell’Alto Adige. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Pusterbike ti regalerà emozioni indimenticabili, facendoti immergere in paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Preparati a vivere un'avventura su due ruote che ti lascerà con il desiderio di tornare nuovamente in questa affascinante regione. i.p. [post_title] => Vacanze in bicicletta in Alto Adige: la ciclabile Pusterbike [post_date] => 2024-07-30T08:04:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722326686000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Autentico Hotels annuncia l’ingresso di una nuova struttura, la quarta in Toscana, che va a completare l’offerta portando a 19 il numero di hotels di pregio in portfolio su tutto il territorio nazionale. La Monastica Resort & Spa, è un nuovo ed esclusivo boutique hotel a 5 stelle ricavato da un antico monastero del XVI secolo, situato in un borgo medievale abitato. A mezz’ora dalla Versilia, tra Lucca e Pistoia, offre 19 camere e suite, il ristorante gourmet Devoti, parte del quale allestito nella scenografica ex chiesa del monastero, e una Spa di charme con una piscina ad uso esclusivo scavata nella roccia e un percorso esperienziale nei giardini con vasca idromassaggio. «Con l’ingresso di questo favoloso resort - commenta Mario Cardone CEO di Autentico Hospitality - confermiamo lo standard elevatissimo e la gestione familiare in armonia con il contesto naturale, caratteristiche peculiari per far parte del nostro club. I proprietari di questo resort hanno saputo preservare non solo l'architettura dell'edificio, ma anche i suoi tesori storico-artistici. I disegni murali restaurati del monastero, ad esempio, immagini di oltre 400 anni fa, ora si armonizzano con l'arredamento moderno di altissimo livello». «La Monastica Resort & Spa è la 19esima struttura top sotto la bandiera di Autentico Hotels – conclude Cardone - che va così a completare il ventaglio di proposte, sempre più ampio e variegato per offrire un’esperienza autentica e di elevata qualità». «Sono certa porterà nuovi stimoli e sicura soddisfazione reciproca - commenta la proprietaria de La Monastica Resort & Spa, Stefania Arrighetti - Al nostro esordio nel settore dell’hotellerie io e mio padre, con il quale sto sviluppando questo progetto di famiglia, ritenevamo importante salvaguardare la nostra unicità e abbiamo trovato in Autentico Hotels un valido partner che ci permettesse di dare risalto alla nostra struttura e allo stesso tempo di avvantaggiarci di un sistema collaudato e in continua evoluzione, di promozione e distribuzione su misura di hotel con caratteristiche affini alle nostre. Abbiamo investito nella personalizzazione di ogni singola camera e suite e nella realizzazione di ambienti che, seppur di uso comune, emanano ogni volta una loro individualità: vogliamo che questa nostra peculiarità si rispecchi anche nel nostro modo di farci conoscere dalla clientela. Siamo convinti che il cliente al quale ci rivolgiamo sia alla ricerca di proposte che rispondano al suo desiderio di lusso ed esclusività, di bellezza e originalità, per questo abbiamo condiviso il progetto di Autentico Hotels». La nuova struttura in Toscana rappresenta un'importante aggiunta che testimonia l'impegno costante di Autentico nella cura e nell'innovazione nel settore dell'ospitalità. [post_title] => Autentico Hotels, la Monastica Resort rafforza l'offerta in Toscana [post_date] => 2024-07-23T11:29:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721734173000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air mette le ali ai progetti di ampliamento del newtork di lungo raggio con la firma di un nuovo memorandum d'intesa con Boeing: ieri, in apertura del Farnborough International Airshow, la compagnia aerea ha annunciato l'intenzione di acquistare 20 Boeing 777-9 e 20 Boeing 787-10 con opzioni per altri 10 esemplari della variante più grande del 787 Dreamliner. Proprio questa tipologia di velivoli, con la loro capacità di effettuare voli long haul verso regioni come il Nord America e l'Europa, dovrebbero svolgere un ruolo importante dopo la fusione di Korean Air con Asiana Airlines. «L'aggiunta degli aerei Boeing 777-9 e 787-10 segna una pietra miliare nel nostro obiettivo strategico di espandere e rinnovare la nostra flotta - ha dichiarato Walter Cho, presidente e ceo del vettore coreano -. Questo investimento sottolinea il nostro impegno a fornire un'esperienza di volo ai vertici della categoria. Questi aerei aumenteranno il comfort dei passeggeri e miglioreranno l'efficienza operativa, riducendo al contempo in modo significativo le emissioni di carbonio, a sostegno del nostro impegno a lungo termine per un'aviazione sostenibile». «Gli aerei Boeing hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di Korean Air negli ultimi 50 anni e siamo certi che il 777X e il 787 Dreamliner sosterranno gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine della compagnia aerea e la sua continua crescita» ha aggiunto ha dichiarato Stephanie Pope, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes. Con l'aggiunta dei Boeing 777-9 e 787-10, Korean Air prevede di avere un totale di 203 aeromobili di nuova generazione nella sua flotta entro il 2034, tra cui 33 A350, 50 A321neo e 20 Boeing 787-9. [post_title] => Korean Air amplia la flotta di lungo raggio: MoU con Boeing per 50 velivoli B777 e B787 [post_date] => 2024-07-23T10:45:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721731503000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424940" align="alignleft" width="300"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption] Più breve, più intensa, più frequente. E’ la nuova tipologia di vacanza che gli italiani mostrano di prediligere per questa estate 2024. Sono 36 milioni coloro che prevedono di mettersi in viaggio tra giugno e settembre, il 90 per cento dei quali ha già manifestato la propria preferenza per una destinazione squisitamente italiana. Poco più del 10% opta invece per destinazioni estere, principalmente in località di mare più vicine allo Stivale. Un terzo dei vacanzieri, tuttavia, ha già programmato di fare più di un periodo di vacanza oltre quello principale nei quattro mesi clou della stagione estiva: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno per ben due volte e 1,7 milioni arriverà a fare tre periodi di vacanza. Uno scenario che, complessivamente, produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi di euro. Ciò si evince dai risultati della ricerca elaborata per conto della Federalberghi dalla società Tecnè. “E’ sempre interessante accorgersi, grazie ai numeri, dei cambiamenti in atto” ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando a caldo i dati dell’indagine. "A fronte di un anno difficile, in cui eventi atmosferici calamitosi come alluvioni e siccità hanno messo in ginocchio regioni intere, malgrado il dissesto che i conflitti internazionali in atto potrebbero creare ai flussi turistici, a dispetto di tutto ciò notiamo che il comparto mostra una certa tenuta”. “Nove italiani su dieci vogliono restare in Italia – ha proseguito Bocca –. E per noi constatarlo è un bene. Ma si conferma anche la nuova tendenza, già in atto da tempo, a suddividere in più segmenti le ferie estive. Questo raccorciare i tempi consente paradossalmente di replicare la partenza spalmandola in periodi diversi, avendo così l’opportunità di visitare nuove località. Resta il nodo – ha poi concluso il presidente di Federalberghi – di quel 54% di concittadini che non hanno potuto programmare una vacanza per via della mancanza di liquidità.” “Il quadro che abbiamo davanti oggi – ha concluso Bocca – è di un buon andamento sui mercati internazionali, mentre rileviamo un certo calo sui mercati nazionali ed europei”. [post_title] => Federalberghi: 36 milioni di italiani in vacanza. Il 54% invece non se la può permettere [post_date] => 2024-07-22T12:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721651021000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arrivano i primi effetti delle dimostrazioni pubbliche anti over-tourism che si sono svolte in alcune città europee. Ci sarà infatti chi comincerà "a ragionare su qualche cambio di itinerario se la percezione sarà quella che in certe destinazioni i passeggeri non siano più trattati bene", ha dichiarato in particolare alla Reuters la direttrice Europa della Cruise lines international association, Marie-Caroline Laurent. La mente corre per esempio a episodi recenti come quello di Barcellona, che ha visto alcuni turisti fatti bersaglio dei getti delle pistole ad acqua in mano ai manifestanti. Marie-Caroline Laurent non ha peraltro indicato alcun scalo specifico, ma oltre al porto catalano è probabile che la direttrice si riferisse anche alla Norvegia, alla Bretagna francese e alle isole Canarie, così come alle restrizioni imposte alle navi da crociera sempre a Barcellona e a Venezia. Ma non si può dimenticare che anche la Grecia ha poco tempo fa ventilato l'ipotesi di limitare l'accesso agli scali di alcune delle proprie isole più popolari, quali Myconos e Santorini. Allo stesso modo la città di Amsterdam prevede di ridurre della metà gli attracchi entro il 2026, per poi vietarli del tutto dal 2035 Di fronte alle affermazioni del sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, secondo cui la città ha ormai raggiunto il punto di rottura in termini di arrivi dal mare, qualche giorno fa la stessa Clia ha ribattuto sostenendo come in realtà i crocieristi rappresentino appena il 4% degli arrivi complessivi nella destinazione catalana. [post_title] => Clia Europa: cambio di itinerari se le proteste non faranno sentire sicuri i turisti [post_date] => 2024-07-18T15:14:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721315640000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l'offerta Azimut, che si prepara a lanciare quattro cataloghi, di cui due dedicati a prodotti nuovi. Nel 2023, il to sanmarinese ha infatti registrato un fatturato di oltre 5 milioni di euro. Un risultato grazie al quale ha potuto concedersi nuovi investimenti per aumentare ancora i volumi. Si comincia così con lo storico Incoming Italia per i mercati europei sotto la supervisione dell’operation manager Barbara Zovetti. Essendo biennale 2025/2026 e tradotto in dieci lingue, darà la possibilità agli operatori stranieri di programmare più a lungo termine allargando le potenzialità di vendita. A questo si aggiunge il catalogo Incoming Tedesco gestito dalla new entry del to, responsabile del mercato tedesco, Angela Galatola, professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore. Le due novità di prodotto includono invece il catalogo Incoming Europeo. Il volume è stato pensato per permettere a piccoli e grandi operatori d’Oltreoceano di programmare lunghi soggiorni da minimo 15 notti, con la possibilità di visitare quattro o più stati vicini ma passando sempre per le destinazioni cardine di San Marino e l’Italia: arrivi da Parigi e partenze da Milano, oppure arrivi da Francoforte e partenze da Roma; queste alcune delle combinazioni che stanno facendo il tutto esaurito. Nell’ambito dell’operazione, non poteva infine mancare il nuovo catalogo Incoming Luxury: prodotto di nicchia ma con una redditività molto alta e soprattutto una visibilità in tutto il globo. "Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel continuare a crescere e a investire nel settore del turismo esperienziale, entrando in maniera decisa e incisiva nei mercati internazionali, aprendo inoltre il gruppo a relazioni con nuovi mercati come il Giappone, il Medio Oriente e l'Australia - sottolinea il ceo di Azimut, Luca Ruco -. Siamo certi che questa integrazione ci consentirà di offrire un'esperienza turistica ancora più completa e personalizzata ai nostri clienti". [post_title] => Cresce l'offerta Azimut: quattro i cataloghi in arrivo per Italia, Germania, Europa e luxury [post_date] => 2024-07-17T11:58:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721217494000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 471594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo trend che arriva dagli Usa e dall'India ma che si sta diffondendo ora anche alle nostre latitudini: il viaggio regalato dai nonni ai nipoti, quando non a tutta la famiglia, per stare insieme, magari in occasione di una ricorrenza. I budget possono essere molto differenti, secondo l'esperienza prescelta: dal costo più contenuto della crociera lungo le coste italiane, magari anche solo per un fine settimana, alla spesa con diversi zeri per volare tutti insieme appassionatamente nel continente più lontano. A rilevare questo trend nel settore dei viaggi leisure è Gaia Cossali, senior account key client delle tre agenzie L’Astrolabio a Milano (il gruppo ne ha anche una quarta a Bergamo, ndr): “Secondo studi recenti, il mercato del lusso in Italia è in stallo tranne per quanto riguarda il turismo. Di recente abbiamo notato la tendenza dei nonni a regalare viaggi, mentre prima era una consuetudine dei genitori. Questo tipo di consumo non ha stagionalità perché è legato a motivazioni personali. Le destinazioni a lungo raggio più gettonate al momento non sono più gli Stati Uniti ma il Giappone, grazie al valore vantaggioso dello yen, e la Corea del Sud, paese molto attivo nel proporre nuovi modelli pop di life style che piacciono all’Occidente. Inoltre è sempre ricercata la Namibia in Africa”. In nome del total wellbeing, le esigenze dei turisti possono riguardare anche piccoli accorgimenti come il posto in aereo rigorosamente orientato in un certo modo o la possibilità di essere subito serviti con la bevanda preferita. “Ma c’è anche chi alla partenza del volo vuole fare un brindisi con i suoi familiari in business class e quindi bisogna ricordarselo e tenere unito il gruppo anche sull’aereo”. Può pure capitare la richiesta di non separarsi mai dalle proprie ingombranti valigie anche se sono previsti diversi spostamenti in luoghi dove non si trovano facilmente da noleggiare automobili abbastanza capienti e i tragitti prevedono saliscendi dai traghetti: “In questi casi è fondamentale avere una rete di corrispondenti locali di fiducia”. In ogni caso il business delle agenzie di viaggio, in particolare quelle ad alta specializzazione nel travel design, è in costante crescita “perché rivolgersi ai professionisti spesso fa risparmiare, in quanto i tour operator, di cui siamo intermediari, hanno tariffe contrattualizzate - conclude Gaia Cossali -. Ciò vale sempre più anche per le strutture alberghiere che tendono a vendersi direttamente all’utente finale; inoltre non si perde tempo e si può contare su partnership in grado di garantire qualità e sicurezza in ogni momento della propria esperienza di viaggio. Pe i voli invece se non si hanno necessità insolite si risparmia acquistando direttamente online dalle compagnie”. I clienti consolidati dell'Astrolabio sono circa 5 mila, distribuiti in tutta Italia, con focus a Milano e Lombardia. Le attività in capo alla famiglia Aronson, che controlla il gruppo, hanno dichiarato un fatturato 2023 di oltre 20 milioni di euro. [post_title] => L'Astrolabio: la nuova tendenza è il viaggio coi nonni [post_date] => 2024-07-17T11:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1721214362000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hertz platepass" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":534,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472596","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Hertz ha annunciato una partnership con Verra Mobility Corporation, fornitore di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente, per offrire ai suoi clienti in Italia il pagamento elettronico dei pedaggi. PlatePass, il servizio di gestione dei pedaggi fornito da Verra Mobility, consente di pagare il pedaggi in modo più sicuro, veloce e facile che è già disponibile in 10 punti di noleggio Hertz in quattro città italiane: Milano, Torino, Bergamo e Genova.\r

L'Italia ha uno dei sistemi autostradali con pedaggio più vasto d'Europa ed è una delle principali destinazioni turistiche del mondo, con un traffico elevato, soprattutto, durante l'alta stagione. Grazie all'attivazione di PlatePass, i clienti possono utilizzare le \"corsie preferenziali\" dove i pedaggi vengono addebitati elettronicamente senza la necessità di fermarsi o di attendere in lunghe file, consentendo un'esperienza senza barriere più agevole ed ecologica.\r

\"Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Verra Mobility e poter offrire PlatePass in Italia. Il servizio è un valore aggiunto molto apprezzato e gradito dai nostri clienti perché agevola il transito sulle strade a pedaggio e rende più piacevoli gli spostamenti soprattutto nell’alta stagione e durante i fine settimana. Il pagamento del pedaggio può rappresentare una scocciatura soprattutto quando si guida in posti non conosciuti, specialmente all'estero. Hertz è molto attenta allo sviluppo tecnologico e pronta ad adottare soluzioni sempre nuove che, abbinate al servizio premium che offriamo, possano rendere l’esperienza di noleggio dei nostri Ospiti semplice e piacevole\", ha dichiarato Massimiliano Archiapatti, ad di Hertz Italia e vice president operations Europe.\r

\r

","post_title":"Hertz presenta PlatePass per il pagamento elettronico dei pedaggi","post_date":"2024-07-31T11:56:41+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722427001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'immersione nella natura, da godere passo a passo attraverso numerose esperienze naturalistiche: le Fiandre si scoprono così, anche con un'escursione a piedi e le occasioni per gli appassionati di hiking non mancano certo.\r

\r

Si comincia dalla riserva naturale di Zwin, attraversando dune di sabbia, prati salmastri e boschi. Passeggiando per questo territorio unico nelle Fiandre, con la spiaggia e il mare sempre vicini, è facile incontrare gli uccelli migratori e di specie locali, rendendo l'escursione un'esperienza educativa oltre che rigenerante. Per chi vuole fermarsi più giorni, il parco offre la possibilità di svegliarsi in mezzo alla natura in una mini-casa o una casa sull'albero, e non mancano anche attività più sportive come il packrafting e le escursioni in barca o in sup sull’acqua. \r

\r

Il parco nazionale Hoge Kempen offre un'esperienza immersiva in oltre 12.000 ettari di natura incontaminata situati nel Limburgo Belga. Attraversando uno dei cancelli d'ingresso, si accede a una varietà di ambienti naturali, tra cui foreste di latifoglie e pini, brughiere viola e stagni. sentieri pedonali, che vanno dai percorsi più semplici a quelli più impegnativi. I sentieri sono ben segnalati e permettono di scoprire una diversità di paesaggi, con le diverse specie di flora e fauna del parco. Altre esperienze da non perdere a Hoge Kempen includono il safari con ranger per scoprire animali e piante rare o passeggiate a cavallo attraverso le foreste. Inoltre, il sentiero a piedi nudi a Lieteberg consente di percepire diverse texture del percorso, dalla sabbia alle pietre e al fango. \r

\r

Sempre nel Limburgo Belga, il parco paesaggistico Hart van Haspengouw abbraccia la più grande regione frutticola dell'Europa occidentale. Gli escursionisti possono trovare qui centinaia di chilometri di percorsi che conducono ai luoghi più belli: colline ondulate ricoperte di alberi da frutto, villaggi storici e città con patrimoni culturali che risalgono all'antica Roma. Per completare l’immersione nel parco, si può soggiornare in una confortevole tenda sugli alberi e vivere la magia della regione frutticola anche di notte. ","post_title":"Fiandre su misura anche per gli appassionati di hiking","post_date":"2024-07-30T13:10:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722345033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'Alto Adige, o Südtirol, è una destinazione ideale per chi desidera una vacanza all'insegna dello sport e della sostenibilità. Questa regione, infatti, offre panorami mozzafiato, un'ampia gamma di attività all'aria aperta e un forte impegno per la conservazione dell'ambiente. Tra le molte opzioni disponibili per gli amanti dello sport, il ciclismo occupa un posto di rilievo, con numerosi percorsi ciclabili ben segnalati e mantenuti.\r

\r

Uno dei percorsi più affascinanti e accessibili è la ciclabile Pusterbike, che attraversa la Val Pusteria, collegando diversi paesi e offrendo agli appassionati di bicicletta la possibilità di esplorare questa splendida valle.\r

Perché scegliere l'Alto Adige per una vacanza in bicicletta\r

Il Südtirol è rinomato per la sua attenzione alla qualità della vita e al benessere, rendendolo una destinazione privilegiata per chi ama lo sport e la natura. Le infrastrutture ciclabili sono eccellenti, con piste ben segnalate e sicure, che permettono di godere del paesaggio in totale serenità. Inoltre, la regione è famosa per la sua ospitalità e le strutture ricettive di alta qualità, che rendono ogni soggiorno piacevole e confortevole.\r

\r

Un altro aspetto rilevante è l'impegno del Südtirol verso la sostenibilità. Molte delle strutture ricettive e dei servizi locali adottano pratiche eco-sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un turismo responsabile. Questa attenzione si riflette anche nella manutenzione delle piste ciclabili, garantendo percorsi puliti e ben curati.\r

Brunico: il punto di partenza ideale\r

Brunico, situata nel cuore della Val Pusteria, è uno dei luoghi migliori in cui alloggiare per chi desidera esplorare i percorsi ciclabili della regione. Questa cittadina davvero splendida offre una vasta gamma di servizi e alloggi noti per la loro accoglienza e le loro comodità.\r

\r

Scegliere di alloggiare in un hotel a Brunico permette di essere vicini all'inizio di molti percorsi ciclabili, rendendo facile e conveniente partire alla scoperta della valle. La città stessa è un gioiello, con un centro storico affascinante, negozi caratteristici e una vivace scena culturale. Inoltre, Brunico è ben collegata con i mezzi pubblici, facilitando l'accesso ai vari punti di interesse lungo la ciclabile Pusterbike.\r

Il tracciato della Pusterbike\r

La Pusterbike è un percorso di circa 105 chilometri che attraversa la Val Pusteria, collegando diverse località e offrendo una varietà di paesaggi e attrazioni. Il tracciato è ben segnalato e adatto a ciclisti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.\r

Prima tappa: da San Candido a Brunico\r

Il percorso inizia a San Candido, un affascinante villaggio situato vicino al confine austriaco. Da qui, la pista ciclabile si snoda attraverso prati verdi e boschi rigogliosi, offrendo viste spettacolari sulle Dolomiti. Lungo il percorso, consigliamo di fare una sosta a Dobbiaco, conosciuta per il suo lago pittoresco e il centro culturale Gustav Mahler.\r

Seconda tappa: da Brunico a Vandoies\r

Proseguendo da Brunico, il percorso continua verso Vandoies, attraversando paesaggi rurali e villaggi caratteristici. Questa sezione del percorso è particolarmente affascinante in autunno, quando i colori delle foglie creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Lungo il tragitto, i luoghi da non perdere sono il Castello di Brunico e il Museo Provinciale degli Usi e Costumi.\r

Terza tappa: da Vandoies a Rio di Pusteria\r

Da Vandoies, la pista ciclabile si dirige verso Rio di Pusteria, un altro incantevole villaggio della valle. Questa parte del percorso è caratterizzata da colline suggestive e ampie vedute sulla valle, rendendola perfetta per una pedalata rilassante. A Rio di Pusteria, i visitatori possono esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e trattorie.\r

Quarta tappa: da Rio di Pusteria a Bressanone\r

L'ultima parte del percorso vi porterà da Rio di Pusteria a Bressanone, una delle città più antiche del Südtirol. Bressanone è nota per il suo patrimonio culturale e storico, con numerosi edifici medievali, chiese e musei da visitare. La città offre anche una vasta gamma di negozi, caffè e ristoranti, rendendola una tappa ideale per riposarsi e ricaricarsi prima di proseguire il viaggio.\r

Attrazioni lungo la ciclabile Pusterbike\r

Il percorso Pusterbike offre molteplici attrazioni lungo il tragitto, rendendo ogni tappa un'esperienza unica e memorabile. Tra le principali attrazioni, oltre a quelle già menzionate, ci sono:\r

\r

Il Lago di Braies: situato non lontano dal percorso, questo lago alpino è uno dei più belli d'Italia. Le sue acque cristalline e il paesaggio circostante offrono un'opportunità perfetta per una pausa rigenerante.\r

\r

Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: un'area protetta che offre numerosi sentieri escursionistici e panorami spettacolari. I ciclisti possono fare una deviazione per esplorare questo parco e godere della natura incontaminata.\r

\r

Le Piramidi di Terra di Plata: queste formazioni geologiche uniche, situate vicino a Perca, sono un esempio straordinario delle meraviglie naturali del Südtirol. Una visita a queste piramidi è un'esperienza da non perdere se ci si trova in questa regione.\r

Consigli pratici per la ciclabile Pusterbike\r

Affrontare il percorso Pusterbike richiede una certa preparazione, specialmente per chi non è abituato a lunghi tragitti in bicicletta. Ecco alcuni consigli pratici per godere al meglio di questa esperienza:\r

\r

Preparazione fisica: Anche se il percorso è adatto a tutti e senza grandi dislivelli, è consigliabile fare un po' di allenamento prima di partire, per abituare il corpo all'attività fisica prolungata.\r

\r

Equipaggiamento adeguato: Per affrontare il percorso senza rischiare di dover compiere numerose tappe è essenziale accertarsi che la propria bicicletta sia ben mantenuta, con freni funzionanti e pneumatici in buone condizioni. Inoltre, è importante portare con sé un kit di riparazione per ogni evenienza, una pompa in caso di foratura e una borraccia per l'acqua.\r

\r

Abbigliamento appropriato: Vestirsi a strati è la chiave per affrontare le variazioni climatiche della regione. Inoltre, un casco e occhiali da sole sono indispensabili per la sicurezza e il comfort.\r

\r

Mappe e informazioni: Portare con sé una mappa dettagliata del percorso e informazioni sui punti di interesse e sui servizi disponibili lungo il tragitto può essere molto utile.\r

\r

In conclusione, consigliamo questo percorso per percorrere un viaggio attraverso la bellezza e la cultura dell’Alto Adige. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Pusterbike ti regalerà emozioni indimenticabili, facendoti immergere in paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Preparati a vivere un'avventura su due ruote che ti lascerà con il desiderio di tornare nuovamente in questa affascinante regione. \r

\r

\r

\r

i.p.","post_title":"Vacanze in bicicletta in Alto Adige: la ciclabile Pusterbike","post_date":"2024-07-30T08:04:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722326686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Autentico Hotels annuncia l’ingresso di una nuova struttura, la quarta in Toscana, che va a completare l’offerta portando a 19 il numero di hotels di pregio in portfolio su tutto il territorio nazionale.\r

\r

La Monastica Resort & Spa, è un nuovo ed esclusivo boutique hotel a 5 stelle ricavato da un antico monastero del XVI secolo, situato in un borgo medievale abitato.\r

\r

A mezz’ora dalla Versilia, tra Lucca e Pistoia, offre 19 camere e suite, il ristorante gourmet Devoti, parte del quale allestito nella scenografica ex chiesa del monastero, e una Spa di charme con una piscina ad uso esclusivo scavata nella roccia e un percorso esperienziale nei giardini con vasca idromassaggio.\r

\r

«Con l’ingresso di questo favoloso resort - commenta Mario Cardone CEO di Autentico Hospitality - confermiamo lo standard elevatissimo e la gestione familiare in armonia con il contesto naturale, caratteristiche peculiari per far parte del nostro club. I proprietari di questo resort hanno saputo preservare non solo l'architettura dell'edificio, ma anche i suoi tesori storico-artistici. I disegni murali restaurati del monastero, ad esempio, immagini di oltre 400 anni fa, ora si armonizzano con l'arredamento moderno di altissimo livello».\r

\r

«La Monastica Resort & Spa è la 19esima struttura top sotto la bandiera di Autentico Hotels – conclude Cardone - che va così a completare il ventaglio di proposte, sempre più ampio e variegato per offrire un’esperienza autentica e di elevata qualità».\r

\r

«Sono certa porterà nuovi stimoli e sicura soddisfazione reciproca - commenta la proprietaria de La Monastica Resort & Spa, Stefania Arrighetti - Al nostro esordio nel settore dell’hotellerie io e mio padre, con il quale sto sviluppando questo progetto di famiglia, ritenevamo importante salvaguardare la nostra unicità e abbiamo trovato in Autentico Hotels un valido partner che ci permettesse di dare risalto alla nostra struttura e allo stesso tempo di avvantaggiarci di un sistema collaudato e in continua evoluzione, di promozione e distribuzione su misura di hotel con caratteristiche affini alle nostre. Abbiamo investito nella personalizzazione di ogni singola camera e suite e nella realizzazione di ambienti che, seppur di uso comune, emanano ogni volta una loro individualità: vogliamo che questa nostra peculiarità si rispecchi anche nel nostro modo di farci conoscere dalla clientela. Siamo convinti che il cliente al quale ci rivolgiamo sia alla ricerca di proposte che rispondano al suo desiderio di lusso ed esclusività, di bellezza e originalità, per questo abbiamo condiviso il progetto di Autentico Hotels».\r

\r

La nuova struttura in Toscana rappresenta un'importante aggiunta che testimonia l'impegno costante di Autentico nella cura e nell'innovazione nel settore dell'ospitalità.\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, la Monastica Resort rafforza l'offerta in Toscana","post_date":"2024-07-23T11:29:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1721734173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air mette le ali ai progetti di ampliamento del newtork di lungo raggio con la firma di un nuovo memorandum d'intesa con Boeing: ieri, in apertura del Farnborough International Airshow, la compagnia aerea ha annunciato l'intenzione di acquistare 20 Boeing 777-9 e 20 Boeing 787-10 con opzioni per altri 10 esemplari della variante più grande del 787 Dreamliner.\r

\r

Proprio questa tipologia di velivoli, con la loro capacità di effettuare voli long haul verso regioni come il Nord America e l'Europa, dovrebbero svolgere un ruolo importante dopo la fusione di Korean Air con Asiana Airlines.\r

\r

«L'aggiunta degli aerei Boeing 777-9 e 787-10 segna una pietra miliare nel nostro obiettivo strategico di espandere e rinnovare la nostra flotta - ha dichiarato Walter Cho, presidente e ceo del vettore coreano -. Questo investimento sottolinea il nostro impegno a fornire un'esperienza di volo ai vertici della categoria. Questi aerei aumenteranno il comfort dei passeggeri e miglioreranno l'efficienza operativa, riducendo al contempo in modo significativo le emissioni di carbonio, a sostegno del nostro impegno a lungo termine per un'aviazione sostenibile».\r

\r

«Gli aerei Boeing hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescita di Korean Air negli ultimi 50 anni e siamo certi che il 777X e il 787 Dreamliner sosterranno gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine della compagnia aerea e la sua continua crescita» ha aggiunto ha dichiarato Stephanie Pope, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes.\r

\r

Con l'aggiunta dei Boeing 777-9 e 787-10, Korean Air prevede di avere un totale di 203 aeromobili di nuova generazione nella sua flotta entro il 2034, tra cui 33 A350, 50 A321neo e 20 Boeing 787-9.","post_title":"Korean Air amplia la flotta di lungo raggio: MoU con Boeing per 50 velivoli B777 e B787","post_date":"2024-07-23T10:45:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1721731503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Più breve, più intensa, più frequente. E’ la nuova tipologia di vacanza che gli italiani mostrano di prediligere per questa estate 2024. Sono 36 milioni coloro che prevedono di mettersi in viaggio tra giugno e settembre, il 90 per cento dei quali ha già manifestato la propria preferenza per una destinazione squisitamente italiana.\r

\r

Poco più del 10% opta invece per destinazioni estere, principalmente in località di mare più vicine allo Stivale. Un terzo dei vacanzieri, tuttavia, ha già programmato di fare più di un periodo di vacanza oltre quello principale nei quattro mesi clou della stagione estiva: 3,6 milioni replicheranno almeno una volta, 3,1 milioni si muoveranno per ben due volte e 1,7 milioni arriverà a fare tre periodi di vacanza. Uno scenario che, complessivamente, produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi di euro.\r

\r

Ciò si evince dai risultati della ricerca elaborata per conto della Federalberghi dalla società Tecnè.\r

\r

“E’ sempre interessante accorgersi, grazie ai numeri, dei cambiamenti in atto” ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando a caldo i dati dell’indagine. \"A fronte di un anno difficile, in cui eventi atmosferici calamitosi come alluvioni e siccità hanno messo in ginocchio regioni intere, malgrado il dissesto che i conflitti internazionali in atto potrebbero creare ai flussi turistici, a dispetto di tutto ciò notiamo che il comparto mostra una certa tenuta”.\r

\r

“Nove italiani su dieci vogliono restare in Italia – ha proseguito Bocca –. E per noi constatarlo è un bene. Ma si conferma anche la nuova tendenza, già in atto da tempo, a suddividere in più segmenti le ferie estive. Questo raccorciare i tempi consente paradossalmente di replicare la partenza spalmandola in periodi diversi, avendo così l’opportunità di visitare nuove località. Resta il nodo – ha poi concluso il presidente di Federalberghi – di quel 54% di concittadini che non hanno potuto programmare una vacanza per via della mancanza di liquidità.”\r

\r

“Il quadro che abbiamo davanti oggi – ha concluso Bocca – è di un buon andamento sui mercati internazionali, mentre rileviamo un certo calo sui mercati nazionali ed europei”.","post_title":"Federalberghi: 36 milioni di italiani in vacanza. Il 54% invece non se la può permettere","post_date":"2024-07-22T12:23:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1721651021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arrivano i primi effetti delle dimostrazioni pubbliche anti over-tourism che si sono svolte in alcune città europee. Ci sarà infatti chi comincerà \"a ragionare su qualche cambio di itinerario se la percezione sarà quella che in certe destinazioni i passeggeri non siano più trattati bene\", ha dichiarato in particolare alla Reuters la direttrice Europa della Cruise lines international association, Marie-Caroline Laurent. La mente corre per esempio a episodi recenti come quello di Barcellona, che ha visto alcuni turisti fatti bersaglio dei getti delle pistole ad acqua in mano ai manifestanti.\r

\r

Marie-Caroline Laurent non ha peraltro indicato alcun scalo specifico, ma oltre al porto catalano è probabile che la direttrice si riferisse anche alla Norvegia, alla Bretagna francese e alle isole Canarie, così come alle restrizioni imposte alle navi da crociera sempre a Barcellona e a Venezia. Ma non si può dimenticare che anche la Grecia ha poco tempo fa ventilato l'ipotesi di limitare l'accesso agli scali di alcune delle proprie isole più popolari, quali Myconos e Santorini. Allo stesso modo la città di Amsterdam prevede di ridurre della metà gli attracchi entro il 2026, per poi vietarli del tutto dal 2035\r

\r

Di fronte alle affermazioni del sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, secondo cui la città ha ormai raggiunto il punto di rottura in termini di arrivi dal mare, qualche giorno fa la stessa Clia ha ribattuto sostenendo come in realtà i crocieristi rappresentino appena il 4% degli arrivi complessivi nella destinazione catalana. \r

\r

","post_title":"Clia Europa: cambio di itinerari se le proteste non faranno sentire sicuri i turisti","post_date":"2024-07-18T15:14:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1721315640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'offerta Azimut, che si prepara a lanciare quattro cataloghi, di cui due dedicati a prodotti nuovi. Nel 2023, il to sanmarinese ha infatti registrato un fatturato di oltre 5 milioni di euro. Un risultato grazie al quale ha potuto concedersi nuovi investimenti per aumentare ancora i volumi. Si comincia così con lo storico Incoming Italia per i mercati europei sotto la supervisione dell’operation manager Barbara Zovetti. Essendo biennale 2025/2026 e tradotto in dieci lingue, darà la possibilità agli operatori stranieri di programmare più a lungo termine allargando le potenzialità di vendita. A questo si aggiunge il catalogo Incoming Tedesco gestito dalla new entry del to, responsabile del mercato tedesco, Angela Galatola, professionista con oltre 20 anni di esperienza nel settore.\r

\r

Le due novità di prodotto includono invece il catalogo Incoming Europeo. Il volume è stato pensato per permettere a piccoli e grandi operatori d’Oltreoceano di programmare lunghi soggiorni da minimo 15 notti, con la possibilità di visitare quattro o più stati vicini ma passando sempre per le destinazioni cardine di San Marino e l’Italia: arrivi da Parigi e partenze da Milano, oppure arrivi da Francoforte e partenze da Roma; queste alcune delle combinazioni che stanno facendo il tutto esaurito. Nell’ambito dell’operazione, non poteva infine mancare il nuovo catalogo Incoming Luxury: prodotto di nicchia ma con una redditività molto alta e soprattutto una visibilità in tutto il globo.\r

\r

\"Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel continuare a crescere e a investire nel settore del turismo esperienziale, entrando in maniera decisa e incisiva nei mercati internazionali, aprendo inoltre il gruppo a relazioni con nuovi mercati come il Giappone, il Medio Oriente e l'Australia - sottolinea il ceo di Azimut, Luca Ruco -. Siamo certi che questa integrazione ci consentirà di offrire un'esperienza turistica ancora più completa e personalizzata ai nostri clienti\".","post_title":"Cresce l'offerta Azimut: quattro i cataloghi in arrivo per Italia, Germania, Europa e luxury","post_date":"2024-07-17T11:58:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1721217494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"471594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo trend che arriva dagli Usa e dall'India ma che si sta diffondendo ora anche alle nostre latitudini: il viaggio regalato dai nonni ai nipoti, quando non a tutta la famiglia, per stare insieme, magari in occasione di una ricorrenza. I budget possono essere molto differenti, secondo l'esperienza prescelta: dal costo più contenuto della crociera lungo le coste italiane, magari anche solo per un fine settimana, alla spesa con diversi zeri per volare tutti insieme appassionatamente nel continente più lontano.\r

\r

A rilevare questo trend nel settore dei viaggi leisure è Gaia Cossali, senior account key client delle tre agenzie L’Astrolabio a Milano (il gruppo ne ha anche una quarta a Bergamo, ndr): “Secondo studi recenti, il mercato del lusso in Italia è in stallo tranne per quanto riguarda il turismo. Di recente abbiamo notato la tendenza dei nonni a regalare viaggi, mentre prima era una consuetudine dei genitori. Questo tipo di consumo non ha stagionalità perché è legato a motivazioni personali. Le destinazioni a lungo raggio più gettonate al momento non sono più gli Stati Uniti ma il Giappone, grazie al valore vantaggioso dello yen, e la Corea del Sud, paese molto attivo nel proporre nuovi modelli pop di life style che piacciono all’Occidente. Inoltre è sempre ricercata la Namibia in Africa”.\r

\r

In nome del total wellbeing, le esigenze dei turisti possono riguardare anche piccoli accorgimenti come il posto in aereo rigorosamente orientato in un certo modo o la possibilità di essere subito serviti con la bevanda preferita. “Ma c’è anche chi alla partenza del volo vuole fare un brindisi con i suoi familiari in business class e quindi bisogna ricordarselo e tenere unito il gruppo anche sull’aereo”. Può pure capitare la richiesta di non separarsi mai dalle proprie ingombranti valigie anche se sono previsti diversi spostamenti in luoghi dove non si trovano facilmente da noleggiare automobili abbastanza capienti e i tragitti prevedono saliscendi dai traghetti: “In questi casi è fondamentale avere una rete di corrispondenti locali di fiducia”.\r

\r

In ogni caso il business delle agenzie di viaggio, in particolare quelle ad alta specializzazione nel travel design, è in costante crescita “perché rivolgersi ai professionisti spesso fa risparmiare, in quanto i tour operator, di cui siamo intermediari, hanno tariffe contrattualizzate - conclude Gaia Cossali -. Ciò vale sempre più anche per le strutture alberghiere che tendono a vendersi direttamente all’utente finale; inoltre non si perde tempo e si può contare su partnership in grado di garantire qualità e sicurezza in ogni momento della propria esperienza di viaggio. Pe i voli invece se non si hanno necessità insolite si risparmia acquistando direttamente online dalle compagnie”.\r

\r

I clienti consolidati dell'Astrolabio sono circa 5 mila, distribuiti in tutta Italia, con focus a Milano e Lombardia. Le attività in capo alla famiglia Aronson, che controlla il gruppo, hanno dichiarato un fatturato 2023 di oltre 20 milioni di euro. ","post_title":"L'Astrolabio: la nuova tendenza è il viaggio coi nonni","post_date":"2024-07-17T11:06:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1721214362000]}]}}