Hertz lancia Road Trip Planner per viaggiare in Europa

Al via il progetto Road Trip Planner, 26 spettacolari itinerari che Hertz ha raccolto per suggerire dei veri e propri percorsi alla scoperta di meraviglie naturali e luoghi simbolo in Europa.

Disponibile sul sito Hertz il Road Trip Planner offre la possibilità di scegliere tra percorsi che possono soddisfare gli interessi diversi degli ospiti Hertz e ispirare la loro ritrovata voglia di viaggiare.

Dopo l’annus horribilis Hertz dedica a tutti coloro che finalmente potranno tornare ad ispirarsi in viaggio un piano di itinerari verso le destinazioni europee più suggestive per scoprire i luoghi desiderati o ritrovare le emozioni di quelli amati.

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia ha commentato così: “Abbiamo atteso fiduciosi questo momento e soprattutto abbiamo lavorato con grande impegno per offrire elevati livelli di sanitizzazione dei veicoli e offrire una completa serenità a bordo della nostra flotta, inclusi i veicoli commerciali. Vorrei ringraziare tutta la squadra Hertz per la dedizione che ha dimostrato anche in questa difficile situazione e augurare a tutti un’estate serena e una ritrovata mobilità”

Gli itnerari

15 paesi, 26 destinazioni, dal mare alla montagna, dall’atmosfera delle città d’arte al gusto dei piccoli borghi per assaporare colori e profumi, per scoprire il fascino dei castelli e la magia dei laghi. Road Trip Planner ti guida alla scoperta dei luoghi più emblematici del nostro continente, dai paesi nordici alla Germania e Austria, dall’Olanda al Lussemburgo, dal Regno Unito all’Irlanda per tornare sulla terra ferma e dirigersi la Francia e poi alla volta della penisola iberica e finalmente in Italia. Quattro gli itinerari lungo lo stivale per assaporare tutte le varietà dal Lago di Garda alla Costiera amalfitana, dalla Mole Antonelliana al Colosseo, senza rinunciare a un tour della Sicilia da Catania a Palermo e fino alla valle dei Templi.

Riscoprire il fascino del viaggio nella massima sicurezza è ciò a cui Hertz sta lavorando da mesi per assicurare agli ospiti a bordo della propria flotta la migliore esperienza di viaggio e la più sicura attraverso Gold Standard Clean, che assicura la completa sanitizzazione del veicolo grazie a 15 rigorosi controlli oltre la normale pulizia, con prodotti specifici della linea Amuchina e il controllo di Dekra che certifica che l’applicazione del protocollo avvenga in maniera omogenea su tutta la rete Hertz in Italia.