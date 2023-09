Hertz e Global Gsa lanciano Easy: nuova tariffa trade per i noleggi mensili Hertz e Global Gsa semplificano la prenotazione di noleggi mensili con il lancio di Easy, la nuova tariffa esclusiva dedicata al trade. Consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un’ora prima del noleggio. L’offerta Easy è disponibile presso gli oltre 230 uffici di noleggio Hertz in Italia, distribuiti in tutti i principali aeroporti, stazioni e centri città. Questa soluzione è prenotabile per una vasta gamma di veicoli, garantendo la risposta a ogni esigenza di mobilità, compresi i modelli elettrici Tesla Model 3 Lr e Polestar 2, per un’esperienza di guida elettrica di alto livello. Easy si unisce alla già ampia gamma di tariffe pensate per i viaggiatori d’affari delle piccole e medie imprese, tutte disponibili sul sito di prenotazione b2b www.hertz-gsa.it. Oltre a Easy, le agenzie di viaggi troveranno altre opzioni come la tariffa Executive, che include copertura totale per danno e furto, la E-Lite, che coniuga convenienza e franchigie minime e Flexible, la soluzione con prezzi flessibili. Condividi

Consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un'ora prima del noleggio. L'offerta Easy è disponibile presso gli oltre 230 uffici di noleggio Hertz in Italia, distribuiti in tutti i principali aeroporti, stazioni e centri città. Questa soluzione è prenotabile per una vasta gamma di veicoli, garantendo la risposta a ogni esigenza di mobilità, compresi i modelli elettrici Tesla Model 3 Lr e Polestar 2, per un’esperienza di guida elettrica di alto livello.\r

\r

Easy si unisce alla già ampia gamma di tariffe pensate per i viaggiatori d'affari delle piccole e medie imprese, tutte disponibili sul sito di prenotazione b2b www.hertz-gsa.it. Oltre a Easy, le agenzie di viaggi troveranno altre opzioni come la tariffa Executive, che include copertura totale per danno e furto, la E-Lite, che coniuga convenienza e franchigie minime e Flexible, la soluzione con prezzi flessibili.\r

\r

","post_title":"Hertz e Global Gsa lanciano Easy: nuova tariffa trade per i noleggi mensili","post_date":"2023-09-04T12:45:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693831514000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una destinazione ideale per un weekend lungo fuori porta è Lignano Sabbiadoro, la più grande meta balneare del Friuli Venezia Giulia, che offre una vasta gamma di attività e attrazioni per il giusto mix di riposo e divertimento.\r

\r

Settembre a Lignano Sabbiadoro ha ancora il sapore del mare: il mese si apre infatti con un evento alla scoperta della gastronomia locale, per gli amanti della buona tavola. Si tratta di Easy Fish, il festival enogastronomico dedicato al pesce dell’Alto Adriatico che da venerdì 1 a domenica 3 settembre presenterà le specialità tipiche della variegata costa friulana.\r

\r

Il periodo è ottimo per provare sport come il SUP, canoa, kayak o vela, ma anche windsurf, grazie alla presenza di venti come la bora o lo scirocco, e l’innovativo wing o wingfoil.\r

\r

Anche gli amanti delle due ruote troveranno pane per i propri denti: Lignano Sabbiadoro, infatti, durante la bella stagione propone escursioni gratuite in bicicletta, che saranno attive fino alla seconda settimana di settembre.\r

\r

Fino al 10 settembre sarà attiva la linea marittima che collega Lignano all’antico borgo di pescatori di Marano Lagunare. Con i suoi palazzi che stilisticamente ricordano il dominio della Serenissima, la Loggia Veneziana, la torre millenaria, i vicoli e il porto con le reti da pesca ad asciugare al sole, il borgo è un piccolo gioiello tutto da scoprire.\r

\r

Si potrà continuare a fare kitesurf fino al 30 settembre all’Isola delle Conchiglie, o Isola di Sant’Andrea, un cordone di litorale lungo 7km che segna il confine tra il mare Adriatico e la laguna.\r

\r

Fino al 29 settembre si può provare un’emozionante escursione in canoa sul Fiume Stella, verde fiume di risorgiva.\r

\r

Gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta potranno vivere esperienze anche dopo la fine di settembre: ad esempio, un luogo tutto da scoprire nel territorio di Lignano è la Riserva Naturale Valle Canal Novo, con i suoi vari sentieri naturalistici su passerelle in legno che portano alla scoperta del suo ecosistema.\r

\r

Infine, fino al 1 novembre sarà attivo il servizio dell’X-River, il passo barca che collega la città a Bibione lungo il Tagliamento, fiume che separa Veneto e Friuli Venezia Giulia. È possibile salire a piedi ma anche portarsi dietro la bicicletta o l’e-bike, che si può ricaricare a bordo, per un turismo sostenibile e sempre a contatto con la natura.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lignano Sabbiadoro, fine estate tra spiaggia, bicicletta e riserve naturali","post_date":"2023-08-31T11:46:48+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693482408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451350\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un rendering di una large beach Villa a The Red Sea[/caption]\r

\r

Scambiare conoscenze e best practice con una rete di esperti del settore che condividono la visione per un futuro più sostenibile del turismo. E' ciò che si aspetta Red Sea Global, la società a monte di due mega progetti turistici in Arabia Saudita (uno omonimo, l'altro chiamato Amaala), dalla partnership con il World Travel & Tourism Council: l'autorità internazionale che si occupa del contributo economico e sociale ottenuto dal comparto dei viaggi e del turismo.\r

\"Quest'anno stiamo accogliendo i nostri primi ospiti nella destinazione The Red Sea. La nostra collaborazione con il Wttc ci aiuterà a sensibilizzare il mondo sulla bellezza, la diversità e il patrimonio culturale della costa saudita del mar Rosso\", spiega Tracy Lanza, group head of global brand and marketing di Rsg.\r

\r

Con questa partnership, la compagnia beneficerà anche della ricerca annuale promossa dal Wttc sull'impatto economico del turismo, che coinvolge 185 Paesi e 26 regioni sparse in tutto il mondo. Si prevede che le destinazioni The Red Sea e Amaala generino 120 mila posti di lavoro e accolgano fino a 1,5 milioni di turisti all'anno, stimolando le economie locali e offrendo opportunità di crescita sostenibile. Inoltre, l'attenzione alle pratiche di turismo rigenerativo garantirà la conservazione delle bellezze naturali e delle risorse di queste regioni per le generazioni future.\r

\r

A luglio Rsg ha annunciato di aver installato più di 760 mila pannelli fotovoltaici, che alimenteranno la prima fase di apertura di The Red Sea. Uno dei suoi cinque impianti solari si trova vicino al Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, che sarà il primo hotel ad aprire nell’area del nuovo complesso nei prossimi mesi. Le utenze del resort sono già alimentate dal parco solare. Altri due hotel saranno aperti per la fine dell'anno ed entro l'inizio del 2025 saranno completati 16 alberghi e il Red Sea International Airport.\r

\r

Una volta terminata nel 2030, la destinazione comprenderà 50 resort, che offriranno fino a 8 mila camere d'albergo e più di mille proprietà residenziali su 22 isole e sei siti interni. La destinazione comprenderà anche porti turistici di lusso, campi da golf, strutture di intrattenimento, f&b e attività per il tempo libero.\r

\r

Per quanto riguarda Amaala, la fase uno, incentrata sul masterplan Triple Bay, è in fase avanzata, con i primi ospiti che saranno accolti all'inizio del 2025. Sarà composta da otto resort che offriranno fino a 1.200 posti letto. Una volta completato, il complesso sarà dotato di oltre 3.900 camere d'albergo in 29 hotel e circa 1.200 ville residenziali di lusso, appartamenti e case di proprietà, oltre a strutture di vendita al dettaglio di alto livello, ristoranti raffinati, centri benessere e strutture ricreative.","post_title":"Red Sea Global diventa partner World Travel & Tourism Council","post_date":"2023-08-31T10:28:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693477695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il futuro di Italo salpa al fianco di Msc: come più volte anticipato, il gruppo di Gianluigi Aponte ingloberà la compagnia ferroviaria privata con un'operazione valutata in 4 miliardi di euro, che sarebbe ora giunta alle ultime battute con una chiusura dell'accordo prevista nei prossimi giorni di settembre.\r

\r

Il fondo americano Gip (che aveva acquisito Italo per 2,4 miliardi di euro) è dunque pronto a vendere la propria quota di maggioranza, così come tutti gli altri azionisti di Italo: come ricorda ShipMag, Gip possiede oggi il 72,6% di Italo; l’11,5% appartiene ad Allianz, il 7,6% a Infra Investor, lo 0,6% a MoLagers. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire: Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Giovanni Punzo, Isabella Seragnoli, Alberto Bombassei e Peninsula Capital. \r

\r

Rumors lasciano intendere che il fondo Usa potrebbe riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria.\r

\r

Di Italo, in ogni caso, il gruppo di Aponte avrà la maggioranza assoluta, almeno il 51%. L’operazione consentirebbe a Msc di continuare a investire nella logistica non solo delle merci. L’obiettivo è quello di mettere in rete il trasporto dei passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ormai ai vertici mondiali del settore e in continua espansione. \r

\r

Italo potrebbe ampliare il proprio raggio d'azione fuori dall’Italia: in Spagna, Francia e Germania, lungo le dorsali ad alta velocità disegnate dall’Unione europea.\r

\r

Nel frattempo, gli attuali soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati a fine luglio con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro, dopo quella di aprile scorso, con un bilancio complessivo, nell’anno, di 350 milioni di euro di dividendi corrisposti. ","post_title":"Italo nell'orbita Msc: l'intesa da 4 miliardi sarà ufficializzata a settembre","post_date":"2023-08-31T09:36:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693474575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451282","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Agosto ormai alle spalle, la Croazia punta decisa i riflettori sull'autunno in linea con la strategia di destagionalizzazione che da sempre caratterizza le attività dell'Ente croato per il turismo. Ecco quindi la nuova campagna \"Experience Croatia… your memories are on us!” che ha debutta in questi giorni e si protrarrà fino al termine di ottobre in diversi mercati europei (Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Svezia).\r

\r

\r

\r

Focus della promozione nautica, natura, gastronomia, turismo attivo e culturale.\r

\r

«Quest'anno la Croazia ha registrato un andamento positivo dei flussi turistici, con un aumento dell'8% degli arrivi e del 2% dei pernottamenti rispetto all'anno scorso - ha dichiarato Kristjan Staničić, direttore dell'Ente a The Dubrovnik Times -. Per il resto dell'anno turistico, vogliamo mantenere questi risultati positivi, ed è per questo che stiamo lanciando questa campagna. Viaggiare in pre e post-stagione sta diventando sempre più popolare grazie al clima piacevole e alla minore affluenza di pubblico nelle destinazioni, oltre che ai prezzi più accessibili per i vari prodotti e servizi turistici. Questo è in linea con i nostri piani strategici per lo sviluppo sostenibile del turismo»\r

\r

Altra nuova iniziativa dell'ente è la campagna \"The Great Croatian Road Trip\" presente sui social media - da Facebook a Instagram - di 14 mercati europei, con diversi suggerimenti di viaggio: l'obiettivo è posizionare la Croazia come una destinazione sostenibile e facilmente accessibile, ricca di gemme nascoste e da scoprire proprio durante le stagioni dell'anno meno affollate di turisti.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia: nuova campagna d'autunno a sostegno della destagionalizzazione","post_date":"2023-08-30T10:16:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693390575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono gli stranieri a trainare i numeri del turismo in Liguria, con un forte aumento dei visitatori provenienti dagli Stati Uniti. La tendenza parla di una buona presenza di turisti extraeuropei, soprattutto nel Levante e nella città di Genova, che compensa la generale flessione delle presenze nazionali registrata nella prima parte di agosto 2023, tradizionalmente il periodo di vacanza più gettonato dagli italiani mentre a settembre le prenotazioni hanno già superato il 70% dei posti disponibili.\r

\r

«Ci aspettiamo di chiudere la stagione 2023 con un ottimo livello di presenze, numeri importanti resi possibili grazie alla destagionalizzazione su cui abbiamo puntato in questi anni - spiega il presidente della Regione Giovanni Toti - Con gli italiani che tornano a viaggiare dopo il Covid le località di prossimità come la Liguria lavorano più sui week end lunghi, i mesi primaverili e giugno e luglio rispetto alla pausa lunga di agosto e questa è la stata la nostra arma vincente. Ad agosto la Liguria ha evidenziato una lieve flessione del turismo italiano ma si tratta di una calo comunque lieve e non certo paragonabile ai grido di allarme lanciato da Emilia e Puglia che parlano di -30% e -20%».\r

\r

Il mercato turistico ligure cresce grazie agli stranieri, in particolare da oltreoceano, che sempre più numerosi scelgono la Liguria per le loro vacanze. Fattori come l’inflazione hanno influenzato i consumi e le abitudini di tanti italiani, con ricadute anche sul budget e sui giorni di vacanza trascorsi dalle famiglie.\r

\r

«Il ritorno dei turisti provenienti da oltreoceano conferma il grande appeal internazionale della Liguria, che anno dopo anno attira una platea sempre più ampia di nazionalità – commenta l’assessore al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori – Si tratta di un turismo dall’ampia capacità di spesa, in grado di creare ottime ricadute su tutto l’indotto, dalla ristorazione agli stabilimenti balneari. Al di là delle oscillazioni delle presenze nei singoli mesi ci aspettiamo un risultato soddisfacente per l’estate 2023, tenendo conto che il bilancio andrà fatto sull’intero 2023, non solo sul periodo estivo. Grazie agli investimenti fatti in termini di promozione e comunicazione per incentivare la destagionalizzazione, infatti, il turismo in Liguria è vivace per tutto l’anno: tra spiagge ed entroterra, grandi eventi e concerti, musei e monumenti, sport ed enogastronomia, la regione ha un’offerta tale da soddisfare le esigenze dei turisti in tutti i periodi dell’anno”.\r

\r

Nel Levante, in particolare nelle località più note a livello internazionale come Portofino e le Cinque Terre, dopo la ripresa a pieno regime dei voli intercontinentali post-Covid si registra una significativa presenza di turisti statunitensi. Visitatori provenienti dagli Usa anche nel Tigullio, anche se non mancano australiani, argentini e brasiliani, mentre nel Ponente a prevalere sono i turisti europei, in particolare olandesi, francesi e tedeschi.\r

\r

Buone le previsioni per settembre, che si conferma il mese dell’onda lunga dell’estate. Anche in questo caso, il segno più arriva soprattutto grazie alle presenze straniere; a trainare le prenotazioni, soprattutto nella città di Genova, sono anche i grandi eventi previsti per l’autunno, in particolare il 63° Salone Nautico in programma dal 21 al 26 settembre.\r

\r

","post_title":"Liguria: stranieri in crescita, soprattutto dagli Stati Uniti, ma italiani in calo","post_date":"2023-08-29T09:45:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693302324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aprirà il prossimo 1° settembre la rotta fra il Trieste Airport e Milano Linate: l'operativo prevede due voli al giorno in andata (7.30 e 13) e ritorno (in partenza da Linate alle 11.15 e alle 20.05) e uno nel fine settimana, in partenza da Trieste il sabato alle 8.00 e da Linate la domenica alle 20.05.\r

\r

«Il collegamento aereo diretto tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di Milano - raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana - è un servizio strategico che connette la nostra regione a uno dei cuori pulsanti e strategici dell'economia italiana, a vantaggio delle imprese e dei cittadini del Fvg» ha dichiarato nei giorni scorsi Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.\r

\r

I residenti della regione Friuli Venezia Giulia, come riferito dall'Ansa, beneficeranno di un tetto massimo al costo dei biglietti di 55 euro per tratta se li acquisteranno prima di 10 giorni dal volo; oltre tale termine, la tariffa non potrà comunque superare i 125 euro al netto delle tasse, \"soluzione per venire incontro a chi si sposta per lavoro o studio\".\r

Studenti under 27 e over 65 che si spostano per motivi di salute potranno viaggiare da Trieste sui voli Ita da e per Linate al costo massimo di 49 euro, indipendentemente dalla data di acquisto.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Trieste-Milano Linate dal prossimo 1° settembre","post_date":"2023-08-28T10:06:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693217177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair è intervenuta a supporto dei passeggeri interessati dalla cancellazione delle rotte Wizz Air da Palermo per il prossimo inverno, con tariffe di salvataggio da 29,99 euro sulle 31 rotte previste dall'operativo della winter 2023-24.\r

“Ryanair ancora una volta salva la situazione a seguito della cancellazione dell’intero operativo Wizz Air da/per Palermo per l’inverno ‘23 - ha dichiarato Maruto Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Per accogliere i passeggeri Wizz Air interessati da queste ultime cancellazioni abbiamo lanciato tariffe di salvataggio a partire da soli € 29,99, prenotabili su Ryanair.com”.\r

","post_title":"Ryanair: tariffe di salvataggio sulle rotte da Palermo cancellate da Wizz Air","post_date":"2023-08-28T09:54:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693216474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti a metà agosto, dopo una ristrutturazione completa, il 4 stelle all inclusive Riu Gran Canaria. La struttura presenta un nuovo design e nuove strutture, incusi ristoranti, bar e servizi, tra cui i Riu Party che arriveranno per la prima volta a fine anno sull'isola.\r

\r

Il processo di restyling del Gran Canaria rientra in un piano generale lanciato nel 2011 da Riu, per la ristrutturazione della sua intera offerta alberghiera: un processo circolare, che non prevede una fine, con gli hotel che vengono riammodernati ogni dieci - dodici anni. Una volta ristrutturati tutti gli hotel di una zona specifica, si ricomincia dai primi. È proprio questo il caso dell’hotel Riu Gran Canaria, che è stato completamente ristrutturato nel 2013 e che oggi è il primo a iniziare questo secondo processo di restyling profondo.\r

\r

L’hotel vanta oggi 639 camere dal design moderno e dalle linee semplici. Uno stile che caratterizza i lavori di ammodernamento dell'intera catena alberghiera. Le principali modifiche interessano tuttavia le aree comuni Per quanto riguarda gli interni, l’intenzione è stata quella di creare spazi freschi e luminosi, giocando con materiali dai toni neutri e dando una grande importanza alle piante e al verde. La lobby è stata quindi rimodellata ampliando l’area della reception e creando enormi lucernari sul soffitto, che garantiscono maggiore luminosità e danno la sensazione di trovarsi all’interno di un giardino botanico.\r

\r

Anche il ristorante principale Las Dunas si ripresenta con un look completamente rinnovato, incluse nuove terrazze sul giardino. Continuano poi a essere presenti il ristorante della piscina Atlántico e l'orientale Kaori, mentre il grill Pepe’s Food ha cambiato collocazione. All’offerta f&b si aggiungono il gourmet Kulinarium e l’italiano Amore Mio. Nella zona dei bar, oltre al caffè bar Moka, c'è un un nuovo Sport Bar e il salone bar Tivoli, all’interno del giardino, che ospita anche un palco per i Riu Get Together Party. I clienti avranno anche a propria disposizione il bar presso la piscina Liquid, il bar chill-out Sunset e il bar sulla terrazza Cocktail. All’esterno, l’hotel vanta infine ora sette piscine, grazie all’ultima appena costruita.","post_title":"Riaperto a metà agosto il Riu Gran Canaria dopo un completo restyling","post_date":"2023-08-25T14:47:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692974845000]}]}}