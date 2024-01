Hertz cambia strategia e mette in vendita 20.000 auto elettriche Hertz aveva optato per l’auto elettrica e disponeva della flotta più numerosa, con la previsione di acquistare altri centomila veicoli Tesla e 65mila Polestar. Ma le cose non vanno bene e ormai ha messo in vendita 20mila auto elettriche. L’azienda spiega cosa sta succedendo per aver preso questa decisione drastica prima che sia troppo tardi: e, inoltre, hanno più incidenti del normale. Ricordiamoci che le auto elettriche non solo hanno come fonte di energia elettrica, ma sono anche intelligenti e prendono molte decisioni di guida che un tempo prendevano gli esseri umani. Hertz vuole sbarazzarsi rapidamente di questa flotta, quindi il prezzo di vendita è praticamente un affare. Ecco perché ha già inserito nella sua contabilità un forte deprezzamento della sua flotta. Da parte sua, secondo il francese L’Echo Touristique, Sixt, la società di autonoleggio tedesca, ha riferito a dicembre che intende vendere l’intera flotta di auto Tesla per tornare, almeno per il momento, ai veicoli tradizionali. In questo caso il disagio sembra più concentrato su Tesla che sulle auto elettriche in generale. Condividi

Un passo profondamente simbolico per il Paese che si sta adoperando per colmare un vasto divario di genere sul lavoro.\r

\r

Mitsuko Tottori sarà ufficialmente in carica dal prossimo 1° aprile, subentrando ad Akasaka Yuji che diventerà presidente del consiglio di amministrazione. Tottori, 59 anni, è entrata in Jal nel 1985 e nel 2015 è stata promossa a direttore senior degli affari del personale di cabina. Nel 2019 è stata vicepresidente del dipartimento di sicurezza della cabina, prima di essere promossa a vicepresidente senior degli assistenti di cabina un anno dopo.\r

Nell'aprile 2023, Tottori è diventata vicepresidente senior dell'esperienza del cliente, supervisionando il portafoglio di comunicazione del marchio. Due mesi dopo ha assunto il ruolo di chief customer officer.","post_title":"Japan Airlines: Mitsuko Tottori è la prima donna presidente del vettore giapponese","post_date":"2024-01-17T12:09:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1705493386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_310438\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Carsenzuola[/caption]\r

\r

La partnership fra Europ Assistance Italia e Alpitour World è sempre più forte e consolidata.\r

\r

Dopo 20 anni di proficua sinergia, volta ad offrire servizi e soluzioni assicurative sempre più complete, semplici e innovative, in grado di adattarsi all’evoluzione delle esigenze delle persone e di risolvere qualsiasi tipo di imprevisto che possa capitare nell’organizzazione e durante il viaggio, Europ Assistance e Alpitour World estendono la loro collaborazione fino alla fine del 2025.\r

\r

Il sodalizio di lunga durata e la profonda conoscenza del mercato turistico consentono ai due partner di lavorare in perfetta sintonia, con l’obiettivo comune di proporre soluzioni per far partire i viaggiatori completamente protetti e con “Zero pensieri”, grazie a un’offerta riservata ai clienti della divisione Tour Operating più ampia e articolata, modulabile in base alle necessità individuali, ma soprattutto sempre più digitale.\r

\r

La card “Zero pensieri” che Alpitour World riserva ai propri clienti include sempre la copertura in caso di annullamento, l’assistenza in viaggio, il rimborso delle spese mediche e la garanzia per il bagaglio. Con la polizza Top Booking Full, ogni cliente ha la possibilità di incrementare i massimali e avere la copertura annullamento all risk, mentre la polizza Top Booking Health permette di aumentare ancora di più il massimale delle spese mediche, scegliendo tra sei diversi livelli fino all’illimitato. L’offerta include anche le polizze Top Booking PET, per chi viaggia in compagnia di un amico a quattrozampe, e Top Booking Covid, per ampliare ulteriormente le garanzie e proteggersi anche in caso di infezione da Covid-19.\r

Soddisfazione\r

«Siamo felici di rafforzare la partnership che ormai da vent’anni ci lega a un’azienda leader nel settore travel e molto apprezzata dai viaggiatori come Alpitour World - afferma Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance. Una collaborazione consolidata e proficua, grazie alla quale possiamo garantire livelli di sicurezza e protezione sempre più alti e completi, in tutte le fasi del viaggio. Prenderci cura dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner, sempre e ovunque, è fra le nostre priorità: per questo ci impegniamo quotidianamente per ideare nuovi prodotti e soluzioni innovative sempre più tecnologiche, digitali e personalizzate, in grado di semplificare la vita delle persone, consentendogli di godersi il viaggio senza preoccupazioni e in completa serenità».\r

\r

L’estensione della collaborazione prevede il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio, anche in termini di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di fornire soluzioni sempre più orientate a soddisfare le esigenze di Alpitour World, dei suoi clienti e della rete agenziale: per esempio, i già ridotti tempi di gestione dei rimborsi sono stati ulteriormente compressi del 30% grazie all’ottimizzazione della piattaforma web “sinistrionline” accessibile H24, 7 giorni su 7 anche dal proprio smartphone, e al team di esperti liquidatori dedicato ai clienti Alpitour World.\r

Grande professionalità\r

Inoltre, grazie alla piattaforma digitale Quick Assistance di Europ Assistance, è possibile richiedere assistenza medica da smartphone in un click, facendosi anche geolocalizzare in caso di necessità; chiamare la Centrale Operativa di Europ Assistance da ogni località del mondo tramite connessione wifi, quindi senza costi aggiuntivi; usare WhatsApp per comunicare in modo istantaneo con la Centrale Medica della Compagnia o semplicemente consultare le condizioni di polizza in pochi secondi.\r

\r

«L’intesa ventennale con Europ Assistance è frutto di un approccio condiviso dalle due aziende, accomunate da una visione aperta e da una professionalità solida e innovativa – dichiara Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World – per questo siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo accordo che ci permetterà di offrire ulteriori servizi e migliorare sia le condizioni della partnership sia quelle per i nostri clienti. È una grande soddisfazione poter veder crescere negli anni intese con partner storici, è una testimonianza di impegno reciproco che supera l’evoluzione dei consumi e del mercato per offrire nuove iniziative e soluzioni al passo con i tempi e con i business che cambiano. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno pienamente soddisfatti, soprattutto entusiasti di partire senza pensieri per il prossimo viaggio».","post_title":"Alpitour-Europ Assistance Italia: si rafforza la partnership","post_date":"2024-01-17T10:55:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705488938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hertz aveva optato per l'auto elettrica e disponeva della flotta più numerosa, con la previsione di acquistare altri centomila veicoli Tesla e 65mila Polestar. Ma le cose non vanno bene e ormai ha messo in vendita 20mila auto elettriche. \r

\r

L'azienda spiega cosa sta succedendo per aver preso questa decisione drastica prima che sia troppo tardi: e, inoltre, hanno più incidenti del normale. Ricordiamoci che le auto elettriche non solo hanno come fonte di energia elettrica, ma sono anche intelligenti e prendono molte decisioni di guida che un tempo prendevano gli esseri umani.\r

\r

Hertz vuole sbarazzarsi rapidamente di questa flotta, quindi il prezzo di vendita è praticamente un affare. Ecco perché ha già inserito nella sua contabilità un forte deprezzamento della sua flotta.\r

\r

Da parte sua, secondo il francese L'Echo Touristique, Sixt, la società di autonoleggio tedesca, ha riferito a dicembre che intende vendere l'intera flotta di auto Tesla per tornare, almeno per il momento, ai veicoli tradizionali. In questo caso il disagio sembra più concentrato su Tesla che sulle auto elettriche in generale.","post_title":"Hertz cambia strategia e mette in vendita 20.000 auto elettriche","post_date":"2024-01-17T10:43:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705488231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto pugliese per il gruppo B&b Hotels che approda nella regione con il Bari Rondò. Situata nel quartiere Carassi della città, la struttura pet-friendly gode di una posizione strategica che lo rende ideale sia per soggiorni di lavoro, sia per viaggi di piacere, trovandosi a breve distanza dal centro storico e a 20 minuti di macchina dall'aeroporto Karol Wojtyła.\r

\r

Il B&B Hotel Bari Rondò è composta da 61 camere arredate con uno stile essenziale. Presenti pure tre sale conferenze da 100 posti complessivi e un parcheggio a pagamento a uso esclusivo degli ospiti, mentre la colazione a buffet propone prodotti dolci, salati e gluten free.\r

\r

“Siamo davvero orgogliosi di questa importante apertura in una nuova regione, la meravigliosa Puglia - sottolinea la presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia, Liliana Comitini -: una destinazione ricca di storia, cultura, arte e aziende\".","post_title":"Il gruppo B&B Hotels debutta in Puglia con il Bari Rondò","post_date":"2024-01-17T10:34:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705487662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha varato una nuova campagna di recruiting per il personale di bordo, che prevede l'assunzione di 5.000 nuovi dipendenti.\r

\r

La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere un'entusiasmante carriera in giro per il mondo. \r

\r

Nel 2024, il team di selezione della compagnia aerea di Dubai ospiterà eventi e giornate dedicate al recruitment in più di 460 città in sei continenti, in linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l'obbiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai.\r

\r

La nuova campagna di reclutamento del personale di cabina arriva in concomitanza con l'inizio delle consegne dei tanto attesi A350, prevista a partire da metà anno e dei Boeing 777-X a partire dal 2025. Il vettore conta 65 A350 e un mix di 205 777-9 e 777-8 nel suo portafoglio ordini. ","post_title":"Emirates assume 5.000 nuovi membri d'equipaggio nel 2024 a livello mondiale","post_date":"2024-01-17T09:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705484532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Norwegian Air Shuttle ha aperto i collegamenti da Milano Bergamo a Tromsø con due frequenze alla settimana, operate da un Boeing 737-800 il martedì e il sabato fino al 3 aprile 2024.\r

\r

La città norvegese è la prima di sei destinazioni che Norwegian collegherà quest'anno allo scalo bergamasco: dal 31 marzo ripartiranno i voli per Bergen, operati ogni mercoledì e domenica fino al 23 ottobre 2024 e dal 21 giugno al 16 agosto il lunedì e venerdì, e Oslo Gardermoen, raggiungibile ogni giovedì e domenica.\r

\r

La summer di Norwegian verso la Norvegia si completa con la nuova destinazione di Stavanger, nella zona sudoccidentale del Paese, sede del museo del petrolio e punto di partenza perfetto per alcune delle esperienze naturali più attrattive. I voli per Stavanger, programmati dal 18 maggio al 28 settembre, avranno frequenza bisettimanale, tutti i mercoledì e sabato ad eccezione del periodo compreso tra il 21 giugno e il 16 agosto quando saranno operati ogni martedì e venerdì.\r

\r

Con la compagnia aerea sussidiaria Norwegian Air Sweden, il vettore norvegese collegherà poi con quattro voli settimanali Milano Bergamo a Copenaghen dal 31 marzo al 25 ottobre e Helsinki dal 2 giugno al 24 ottobre, nei giorni di martedì, giovedì e domenica.\r

\r

«La programmazione offerta da Norwegian Air Shuttle sull’aeroporto di Milano Bergamo consente di ampliare il raggio delle destinazioni verso la regione scandinava, rispondendo sia alla richiesta della domanda di viaggio incoming, consentendo di atterrare nel cuore della Lombardia per motivi di turismo e affari, sia outgoing - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo -. Quella con Norwegian Air Shuttle è una partnership strategica che si consolida nel 2024, aprendo a scenari di collaborazione sempre più promettenti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Norwegian in allungo da Milano Bergamo con un network di sei destinazioni","post_date":"2024-01-17T09:32:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705483958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Best Western Hotel dei Mille la nuova struttura napoletana del gruppo Bwh. Si tratta di un albergo da 45 camere situato nella zona della stazione Piazza Garibaldi. Tutte le stanze sono state oggetto di un radicale rinnovamento e con l’inizio del 2024 saranno completati gli ultimi lavori nelle aree comuni. Ideale per il target business e mice, il Best Western Hotel dei Mille è apprezzato anche dalla clientela leisure. Con questa new entry sale quindi a quota cinque strutture la presenza del gruppo nella città di Napoli, per un totale di dodici in tutta la regione Campania.\r

\r

“Con l’affiliazione di questo hotel contiamo due strutture all’interno del network Bwh Hotels Italia – dichiara Cosimo Ilardo, proprietario dell’albergo –. Grazie all’ottima esperienza con il Best Western Jfk, il nostro 4 stelle in zona stadio, abbiamo fin da subito apprezzato il supporto e le relazioni di business che ci arriva dalla sede, oltre alla risonanza globale che deriva dal marchio. Con questo nuovo hotel arriviamo in una zona centrale e strategica di Napoli e offriamo oggi un prodotto pronto per il rinnovato interesse per la destinazione\".","post_title":"Il gruppo Bwh sale a quota cinque indirizzi a Napoli con il Best Western Hotel dei Mille","post_date":"2024-01-17T09:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705482357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

“Siamo molto soddisfatti di entrare a far parte di una federazione estremamente rappresentativa del settore a livello nazionale\". Così il founder e ceo del gruppo Volonline, Luigi Deli, commentata l'entrata della propria società nella Federazione turismo organizzato di Confcommercio (Fto), che riunisce oltre 1.900 realtà tra le principali aziende del settore, agenzie di viaggi, tour operator e società di servizi.\r

\r

\"Fto rispecchia il dna del nostro gruppo, che ha più aspetti, non soltanto un tour operator che da solo genera un giro d’affari di oltre 50 milioni di euro, ma anche realtà che si occupano di consolidamento di biglietteria (+60 milioni) e singoli servizi (+30 milioni) - aggiunge Deli -. Abbiamo sempre pensato che Fto sia molto dinamica ed efficiente e con un’ottima gestione e siamo quindi onorati di esserne ora parte. Tra i vantaggi che ci aspettiamo, sicuramente il confronto costruttivo con gli altri imprenditori. Intendiamo perciò contribuire con le nostre specificità al dialogo con tutti gli associati. Infine, dal momento che sinergia, partnership e cross selling sono alla base della nostra strategia di sviluppo, auspichiamo ci possano essere anche delle attività sinergiche con le realtà associate”.\r

\r

“È per noi un piacere accogliere un operatore con le competenze e la passione di Volonline - aggiunge il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. La sua adesione è il segno dell'efficacia del lavoro che stiamo svolgendo come associazione, cercando di rappresentare e valorizzare al meglio le istanze dei nostri aderenti, favorendo il dialogo e le sinergie a beneficio del turismo organizzato e del sistema Paese. Siamo sicuri che la new entry arricchirà ulteriormente le nostre esperienze e contribuirà a rafforzare la nostra azione a beneficio delle imprese associate e di tutto il comparto”. Volonline prenderà anche parte alla convention 2024 di Fto, in programma il prossimo 19 gennaio a Malta.\r

\r

","post_title":"Il gruppo Volonline entra in Fto","post_date":"2024-01-16T13:06:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705410410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Zalina Binti Ahmad è la nuova direttrice dell'ufficio di Parigi di Tourism Malaysia, responsabile dei mercati di Francia, Spagna, Portogallo e Italia. Originaria di Kuala Lumpur, ha oltre vent'anni di esperienza nel turismo trascorsi nel ruolo di vicedirettore all'interno dell'organizzazione Tourism Malaysia.\r

«Questo incarico è una grande opportunità per promuovere il mio Paese in Francia, Spagna, Portogallo e Italia, quattro mercati molto importanti in Europa, poiché credo che ci sia spazio potenziale».\r

A livello internazionale, Tourism Malaysia ha rivisto il target a 16,1 milioni di arrivi nel 2023, e il terreno è fertile per aspettarsi un 2024 molto incoraggiante. In particolare, gli arrivi dall’Italia, che hanno registrato 41.139 presenze nel periodo gennaio-ottobre 2023, segnando un +174,3% rispetto allo stesso periodo 2022.\r

I trend indicano un aumento di giovani coppie, soprattutto in viaggio di nozze, ma anche di famiglie, oltre che grande attenzione all'ambiente, al rispetto delle popolazioni locali e della natura.\r

Tra gli obiettivi della destinazioni quello di valorizzare i prodotti turistici di un paese che ha un potenziale significativo per diversificare i flussi di entrate e contribuire all’economia nazionale. Non ci aspettiamo un turismo di massa ma siamo proiettati verso viaggi più flessibili, esperienziali e individuali.\r

Sicuramente le foreste pluviali tropicali, le bellissime isole con la barriera corallina, la possibilità di viaggiare tutto l'anno, il clima caldo, ma anche un ottimo rapporto qualità prezzo, un tasso di cambio favorevole e una calorosa ospitalità. Ma una delle nostre eccellenze è la varietà culturale che si esprime negli stili di vita, nei festival, nell'architettura, nella cucina, nell'abbigliamento, nella lingua e nelle celebrazioni: 'Malaysia Truly Asia'.\r

La strategia per il mercato italiano si concentra su consumer e trade allo stesso livello: primo appuntamento alla prossima Bit a Milano. «La strategia punta su marketing mix, fisico e digitale, raggiungendo il bacino più ampio di utenti, dai Millennials alla Gen. Z. Tourism Malaysia ha in valutazione campagne digitali e social media, co-marketing con tour operator, con network di agenzie, compagnie aeree, associazioni di categoria. Particolarmente apprezzato il contributo dei media, con alcuni viaggi stampa in cantiere, dandoci la possibilità di dare un’adeguata visibilità alla Malesia. Senza contare i nostri canali “stay-tuned”: Facebook, IG, Twitter, Youtube, TikTok, il sito ufficiale, l’app Malaysia Travel, la gallery di e-brochure». Il chiaro obiettivo non è solo raggiungere gli arrivi pre-pandemia (54.710), ma addirittura superarli.","post_title":"Nuova direttrice per Tourism Malaysia: focus sul mercato italiano per Zalina Binti Ahmad","post_date":"2024-01-16T12:09:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1705406954000]}]}}