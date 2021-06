Il Gruppo Sat bus operator sigla l’accordo assicurativo con I4T

Il Gruppo Stat, bus operator annuncia una novità destinata a rivoluzionare completamente il settore: un’assicurazione viaggio gratuita abbinata ai biglietti, comprensiva di eventi pandemici e quarantena, valida anche durante il soggiorno nella località di destinazione.

L’iniziativa nasce da un accordo siglato nelle scorse settimane con I4T – Insurance Travel. E’ già attiva su tutti i collegamenti regolari che i mezzi del Gruppo Stat effettuano dal Piemonte orientale e dalla provincia di Pavia verso le principali riviere marittime e località alpine del Nord – Centro Italia (toccando oltre 200 località), e sui servizi a noleggio.

La polizza è fornita da AXA Partners Italia, compagnia del Gruppo AXA, ed è rivolta tanto ai viaggiatori, che possono acquistare i biglietti dei pullman online o in agenzia di viaggio, quanto agli operatori professionali del turismo, come i tour operator, che si servono dei servizi del Gruppo Stat per organizzare i pacchetti di viaggio.

«Il turismo è un settore estremamente articolato – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – e noi siamo in grado di sviluppare soluzioni assicurative che intercettano i diversi fattori di rischio associati ad ogni tipo di vacanza o di mezzo di trasporto. Grazie alla lungimiranza del Gruppo Stat abbiamo finalmente messo a punto una soluzione assicurativa specifica per il segmento dei viaggi in pullman che, oltre ai viaggiatori, offrirà importanti garanzie anche agli operatori professionali».

L’assicurazione comprende assistenza sanitaria, spese mediche, copertura bagaglio e annullamento del viaggio, anche a causa di un improvviso obbligo di quarantena che impedisce la partenza. Se invece l’obbligo di quarantena interviene in corso di viaggio, la copertura “Cover Stay” rimborsa gli eventuali maggiori costi di vitto e alloggio sostenuti a causa del prolungamento forzato del soggiorno e, se necessario, l’acquisto dei nuovi biglietti di ritorno. “Cover Stay” è valida se l’obbligo di quarantena intercorre entro trenta giorni dall’arrivo a destinazione in pullman e purché il biglietto di ritorno sia stato acquistato contestualmente a quello di andata.

«Accogliamo con piacere questa nuova partnership e guardiamo con continuo e crescente interesse l’evoluzione dei nuovi paradigmi distributivi delle polizze assicurative legate ai viaggi e alla mobilità in genere. Riteniamo che la differenziazione dei canali distributivi sia alla base di una crescita organica per l’intero comparto» commenta Claudio Terragni responsabile travel agencies & To di AXA Partners.