Gruppo Gattinoni: ecco la Masterclass per le proprie agenzie Quest’anno il Gruppo Gattinoni cambia la modalità di incontro con le proprie agenzie e decide di farlo invitandole a casa propria. Saranno quattro le sessioni: due in queste ultime settimane di gennaio e altre due in febbraio. Le Masterclass rappresentano il più importante momento di formazione per le agenzie partner dei network Gattinoni. Le sessioni si prefiggono di sviluppare sensibilità negli agenti di viaggio verso innovazione tecnologica, soluzioni di marketing e opportunità di prodotto altamente performanti all’interno della Rete. S i articolano in un mix di lavoro e formazione mirata e pratica: dall’approfondimento del prodotto in piattaforma alla disamina dei mezzi per utilizzare al meglio le funzionalità di sistema, dalla conoscenza delle assicurazioni e dei contratti con i tour operator fino a quella dei servizi di Customer Service, per finire con una panoramica sui prodotti di organizzazione interna e sugli aspetti di marketing e comunicazione. “Dopo anni di successo della formula Roadtour, con circa 12 tappe in tutta Italia nei mesi primaverili e 12 tappe in quelli invernali, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e di portare le nostre agenzie partner in sede a Milano e far vivere loro un po’ la “famiglia” del Gruppo Gattinoni- commenta Antonella Ferrari, direttore reti network del Gruppo Gattinoni. –. L’idea è nata dal fatto di voler presentare loro non solo servizi, novità e opportunità, ma anche le persone, non solo quelle che hanno avuto modo di conoscere fino a oggi ma anche quelle che, nel backstage, lavorano e sono al loro fianco quotidianamente nella gestione della piattaforma, dei clienti e delle pratiche. «Vedersi, conoscersi è importantissimo, entrare in empatia e comprendere dai gesti e dalle espressioni dei volti chi è il mio interlocutore, chi è il mio Partner. Si lavora meglio se si conosce chi è al nostro fianco dalla Sede e non solo sul territorio. È un modo per sentirsi a casa. Ci sarà la possibilità di formarsi e arricchirsi nelle due giornate di lavoro, e di stare insieme e fare networking nei momenti di pranzo e cena. Stiamo pensando di organizzare un altro appuntamento o addirittura due perché le richieste di adesione sono state subito tantissime e siamo andati immediatamente in “sold out”. Un motivo di orgoglio per il nostro Gruppo e la Rete, se si crede nelle Agenzie e nel lavoro di squadra, si raggiungono assieme al meglio gli obiettivi per la stagione che sta arrivando!”. Una full immersion per scoprire anche i “trucchi della piattaforma” e per tornare in agenzia arricchiti di contenuti e di nuova energia per affrontare la stagione in partenza. La prima Masterclass si è tenuta dal 22 al 23 gennaio e le prossime sessioni sono previste il 29-30 gennaio, 12-13 febbraio, 26-27 febbraio. Non mancherà la parte di convivialità, per alternare momenti di formazione a pause informali e aggregative nella “Gat Caverna” appena inaugurata, con uno stimolo in più. Tra tutti coloro che parteciperanno alle Masterclass verranno estratti ben quattro premi finali, uno per ogni Masterclass, consistenti in due viaggi a New York con partenze a marzo e due viaggi a Cuba da effettuarsi in maggio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alessandro Bruni è il nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze. Sarà al servizio di tutte le business unit della società di Msc Cruises: il tour operating Going, la rete di agenzie di viaggi, con le insegne omonima e Vivere&Viaggiare, il business travel, gli eventi e il mice, attraverso la tmc Cisalpina Tours e Cisalpina Mice. Bruni ha alle spalle una carriera articolata ed è approdato in Bluvacanze dopo una lunga esperienza nel settore dell'hospitality di lusso. "Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi, sia della relazione con i travellers - spiega lo stesso Bruni -. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera". [post_title] => Alessandro Bruni nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze [post_date] => 2024-01-24T12:11:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706098317000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_345807" align="alignleft" width="300"] Un'immagine del Como Castello del Nero[/caption] Sono otto strutture del gruppo Como Hotels and Resorts le ultime new entry della collezione Ecoluxury Retreats of the World di casa Viaggi dell'Elefante. Oltre all'italiano Castello del Nero. si tratta dei due indirizzi in Bhutan, l'Uma Paro e l'Uma Punaka, dei Cocoa Island e Maalifushi alle Maldive, del Laucala Island a Fiji, nonché dello Shambhala Estate e dell'Uma Ubud a Bali. “Siamo molto fieri di poter includere i partner di Como Hotels and Resorts nella nostra collezione – sottolinea il fondatore di Ecoluxury Retreats of the World, Enrico Ducrot –. La collaborazione con questo prestigioso gruppo alberghiero, già da tempo avviata con il nostro tour operator, si estende così anche al nostro brand Ecoluxury. Le fondamenta sui cui si basa l’ospitalità Como rispecchiano infatti alla perfezione tutti i tratti di lusso e sostenibilità propri del concept, secondo il quale l’alto livello dei servizi, l’autenticità dell’esperienza legata al territorio per l’ospite e la sostenibilità dell’impresa ricettiva sotto tutti gli aspetti, dal sociale all’ambiente, devono essere i cardini su cui si basa l’ospitalità". [post_title] => C'è anche il Castello del Nero tra le otto strutture Como Hotels accolte in Ecoluxury Retreats [post_date] => 2024-01-24T11:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706096924000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_452628" align="alignleft" width="300"] Antonella Ferrari[/caption] Quest’anno il Gruppo Gattinoni cambia la modalità di incontro con le proprie agenzie e decide di farlo invitandole a casa propria. Saranno quattro le sessioni: due in queste ultime settimane di gennaio e altre due in febbraio. Le Masterclass rappresentano il più importante momento di formazione per le agenzie partner dei network Gattinoni. Le sessioni si prefiggono di sviluppare sensibilità negli agenti di viaggio verso innovazione tecnologica, soluzioni di marketing e opportunità di prodotto altamente performanti all’interno della Rete. S i articolano in un mix di lavoro e formazione mirata e pratica: dall’approfondimento del prodotto in piattaforma alla disamina dei mezzi per utilizzare al meglio le funzionalità di sistema, dalla conoscenza delle assicurazioni e dei contratti con i tour operator fino a quella dei servizi di Customer Service, per finire con una panoramica sui prodotti di organizzazione interna e sugli aspetti di marketing e comunicazione. “Dopo anni di successo della formula Roadtour, con circa 12 tappe in tutta Italia nei mesi primaverili e 12 tappe in quelli invernali, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e di portare le nostre agenzie partner in sede a Milano e far vivere loro un po’ la “famiglia” del Gruppo Gattinoni- commenta Antonella Ferrari, direttore reti network del Gruppo Gattinoni. –. L’idea è nata dal fatto di voler presentare loro non solo servizi, novità e opportunità, ma anche le persone, non solo quelle che hanno avuto modo di conoscere fino a oggi ma anche quelle che, nel backstage, lavorano e sono al loro fianco quotidianamente nella gestione della piattaforma, dei clienti e delle pratiche. «Vedersi, conoscersi è importantissimo, entrare in empatia e comprendere dai gesti e dalle espressioni dei volti chi è il mio interlocutore, chi è il mio Partner. Si lavora meglio se si conosce chi è al nostro fianco dalla Sede e non solo sul territorio. È un modo per sentirsi a casa. Ci sarà la possibilità di formarsi e arricchirsi nelle due giornate di lavoro, e di stare insieme e fare networking nei momenti di pranzo e cena. Stiamo pensando di organizzare un altro appuntamento o addirittura due perché le richieste di adesione sono state subito tantissime e siamo andati immediatamente in “sold out”. Un motivo di orgoglio per il nostro Gruppo e la Rete, se si crede nelle Agenzie e nel lavoro di squadra, si raggiungono assieme al meglio gli obiettivi per la stagione che sta arrivando!”. Una full immersion per scoprire anche i “trucchi della piattaforma” e per tornare in agenzia arricchiti di contenuti e di nuova energia per affrontare la stagione in partenza. La prima Masterclass si è tenuta dal 22 al 23 gennaio e le prossime sessioni sono previste il 29-30 gennaio, 12-13 febbraio, 26-27 febbraio. Non mancherà la parte di convivialità, per alternare momenti di formazione a pause informali e aggregative nella “Gat Caverna” appena inaugurata, con uno stimolo in più. Tra tutti coloro che parteciperanno alle Masterclass verranno estratti ben quattro premi finali, uno per ogni Masterclass, consistenti in due viaggi a New York con partenze a marzo e due viaggi a Cuba da effettuarsi in maggio. [post_title] => Gruppo Gattinoni: ecco la Masterclass per le proprie agenzie [post_date] => 2024-01-24T11:35:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706096125000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l'apertura dell'hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. Intrisa di un fascino d’altri tempi, la struttura rappresenta un pezzo di storia per la cittadina della Florida. L’edificio sorge a soli due isolati da Worth Avenue, famosa per le sue boutique di design, le gallerie d'arte e i ristoranti, a pochi minuti dalla spiaggia. La Oetker Collection farà rinascere l’hotel mantenendo il suo nome originario, The Vineta, rendendo così omaggio alla sua storia quasi centenaria. L’edificio storico sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell'interior designer parigino Tino Zervudachi, che conserverà lo stile originale della struttura mentre le camere saranno ridotte da 53 a 41. Con la sua facciata color rosa pastello, la proprietà è un esempio di quel revival mediterraneo, per il quale Palm Beach è rinomata. Le sale dedicate alla ristorazione e gli spazi comuni dell'albergo si compongono di un mix eclettico di quattro ambienti distinti: la storica Leopard lounge sarà trasformata in un ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile sarà adibito a spazio per pranzare all'aperto, in una cornice di vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina. [post_title] => La Oetker Collection prosegue la collaborazione con i Reuben Brothers e sbarca negli Usa [post_date] => 2024-01-24T11:31:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706095890000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459978 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Snav ha chiuso in positivo il 2023, raggiungendo i numeri del 2019, un risultato legato anche al prolungarsi di un’estate che sembrava senza fine favorendo le vacanze fuori stagione. Forte di tali risultati, la compagnia del gruppo Msc vedrà, tra aprile e maggio del 2024, arrivare nel golfo di Napoli la prima unità a propulsione ibrida: un monocarena hybrid high speed craft destinato a rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio. «L’attenzione alla tutela dell’ambiente è uno dei nostri principali obiettivi e di Msc – commenta l’amministratore di Snav, Giuseppe Langella -. Siamo orgogliosi di poter iniziare a operare con un’unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per l’ambiente». Per quanto riguarda le rotte 2024, è poi confermato l’intero network di collegamenti da Napoli per le isole Eolie, Capri, Ischia e Procida, nonché per le Pontine così come il collegamento in traghetto da Ancona a Spalato. Anche per l’estate 2024 Snav offre infine la possibilità di prenotare i propri collegamenti con grande anticipo, con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza. [post_title] => Snav sempre più green: tra aprile e maggio in arrivo la prima unità a propulsione ibrida [post_date] => 2024-01-24T10:37:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706092652000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460002 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci nuove rotte per l'estate firmata Ryanair da Milano: nel dettaglio, cinque da Bergamo - Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos - e cinque da Malpensa - Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn. A sottolineare la valenza del bacino di Milano il country manager Italia, Mauro Bolla, insieme al ceo del gruppo, Michael O'Leary. Si comincia da Milano Bergamo dove quest'anno Ryanair posiziona 23 aeromobili e opera un totale di 113 rotte con l'obiettivo di trasportare 15 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Qui sono un migliaio i posti di lavoro diretti e oltre 11.800 quelli nell'indotto. A Malpensa sono otto i velivoli basati, per 36 rotte complessive, incluse le cinque new entry, e nel mirino ci sono 5 milioni di passeggeri, per una crescita di circa il +15%. Complessivamente, quindi, quest'estate saranno 31 i Boeing 737 basati negli scali di Malpensa e Milano Bergamo con un investimento di circa 3.1 miliardi di dollari; il traffico generato sui due aeroporti sarà di 20 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo scorso anno. [post_title] => Ryanair: dieci nuove rotte da Milano (Bergamo e Malpensa). Obiettivo 20 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-24T10:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706091781000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si presenta con il brand EasyHotelXml il gruppo Volonline alla Fitur, in corso di svolgimento a Madrid sino a domenica 28 gennaio. L'operatore milanese è co-espositore di TravelGateX, software house spagnola specializzata nella distribuzione xml. Business unit nata come storage/webservice dei contratti diretti e delle connessioni del gruppo (dmc, ota e bed banks), nel 2023 EasyHotelXml è diventata un broker online per la vendita di camere alberghiere tramite xml per le agenzie di viaggi e in genere gli operatori del settore. “Si tratta di un servizio cross selling creato per l’estero e in realtà poco operativo in Italia: infatti il 90% della clientela che si appoggia a EasyHotelXml proviene da tutto il mondo - dichiara Gessica Di Natale, responsabile operations della business unit -. Attualmente possiamo vantare più di un centinaio di clienti connessi in oltre venti paesi. Molti provengono dai mercati spagnoli e sudamericani: è pertanto imprescindibile per il costante sviluppo di prodotto e per il posizionamento multicanale essere presenti a Fitur”. EasyHotelXml ricopre un ruolo strategico molto importante non solo per sé ma per tutto il gruppo, perché il potere d’acquisto che genera contribuisce fortemente alla competitività del prodotto e al raggiungimento del break even più rapido degli investimenti tecnologici in atto. “Grazie ai contratti centralizzati, ogni business unit, in base alle necessità del cliente (b2b), trae vantaggio sia in termini di competitività, sia di qualità di servizio - spiega il brand manager di EasyHotelXml, Luca Adami -. Per questo oggi il web service di prodotto del gruppo Volonline, e di conseguenza anche di Reisenplatz, è connesso a oltre cento clienti in tutto il mondo (tra tour operator, dmc, ota e banche letti)". [post_title] => Volonline alla Fitur di Madrid con la business unit dedicata al mercato estero EasyHotelXml [post_date] => 2024-01-24T10:06:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706090788000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet aggiunge una nuova destinazione estiva al network da Bari: si tratta di Ginevra, che sarà raggiungibile dal prossimo 4 maggio, con due frequenze settimanali (martedì e sabato). Il collegamento sarà attivo nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Saranno 3 invece le frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) dal 26 giugno al 30 agosto. “Il mercato elvetico è tra i primi mercati, in termini di incoming, per il sistema turistico e per la rete aeroportuale pugliese - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L’annuncio del nuovo collegamento viene incontro alla forte domanda di capillarità di connessioni che viene non solo dal mercato turistico, ma anche dalle sempre più forti esigenze delle relazioni economiche. Siamo fiduciosi del positivo riscontro da parte della clientela, consapevoli dei benefici che la disponibilità di collegamenti rapidi ed efficienti possono portare alle nostre comunità e al territorio. Il volo su Ginevra, che completa e arricchisce il network delle città svizzere collegate direttamente ai nostri aeroporti, rappresenterà una bella opportunità per la numerosa comunità pugliese residente in Svizzera, ma anche - ha concluso - per i pugliesi che decideranno di visitare una città e un territorio di particolare bellezza”. Il volo su Ginevra, già in vendita, conferma la grande vivacità e il crescente appeal, non solo turistico, della Puglia su mercati che, anno dopo anno, si affermano in termini di arrivi e presenze. [post_title] => EasyJet collegherà Bari a Ginevra, dal prossimo 4 maggio [post_date] => 2024-01-24T09:57:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706090228000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459989 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair non molla la presa sul mercato italiano, territorio che oggi conta 29 aeroporti serviti dalla low cost, di cui 17 già basi, per un totale di oltre 775 rotte (una settantina quelle nuove) e che si prevede quest'anno generi un movimento di oltre 60 milioni di passeggeri, per una crescita dell'11%. Traguardo che nei prossimi sette anni sarebbe destinato a salire fino a 90 milioni di passeggeri. O forse più, qualora il Governo italiano si muova nella direzione della più volte richiesta "eliminazione dell'addizionale comunale". Quel mercato Italia dove Ryanair si conferma solidamente primo vettore verrà ulteriormente consolidato: "Ci saranno due nuove basi già quest'estate che saranno annunciate a breve" ha dichiarato il ceo del gruppo Ryanair Michael O'Leary, ieri a Milano per la presentazione dei nuovi investimenti su Milano e Roma. I rumors puntano i riflettori su Trieste e Reggio Calabria, ma il ceo non si sbilancia sulla scelta, mentre garantisce che arriveranno altri tasselli da aggiungere al puzzle italiano: le nuove basi saliranno "a cinque nell'arco dei prossimi cinque anni". E sono numeri da capogiro quelli citati da O'Leary a livello globale: nel mirino, al 2034, ci sono ben 300 milioni di passeggeri all'anno rispetto ai 184 milioni preventivati per quest'anno con una flotta di 600 velivoli. Flotta destinata a toccare quota 800 aeromobili, sempre nel 2034, con la sola incognita legata alle tempistiche di consegna da parte di Boeing. [post_title] => Ryanair presidia l'Italia: in arrivo altre quattro-cinque nuove basi [post_date] => 2024-01-24T09:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706088871000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo gattinoni 4" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3697,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandro Bruni è il nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze. Sarà al servizio di tutte le business unit della società di Msc Cruises: il tour operating Going, la rete di agenzie di viaggi, con le insegne omonima e Vivere&Viaggiare, il business travel, gli eventi e il mice, attraverso la tmc Cisalpina Tours e Cisalpina Mice. Bruni ha alle spalle una carriera articolata ed è approdato in Bluvacanze dopo una lunga esperienza nel settore dell'hospitality di lusso.\r

\r

\"Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi, sia della relazione con i travellers - spiega lo stesso Bruni -. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera\".","post_title":"Alessandro Bruni nuovo chief information officer del gruppo Bluvacanze","post_date":"2024-01-24T12:11:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706098317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_345807\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine del Como Castello del Nero[/caption]\r

\r

Sono otto strutture del gruppo Como Hotels and Resorts le ultime new entry della collezione Ecoluxury Retreats of the World di casa Viaggi dell'Elefante. Oltre all'italiano Castello del Nero. si tratta dei due indirizzi in Bhutan, l'Uma Paro e l'Uma Punaka, dei Cocoa Island e Maalifushi alle Maldive, del Laucala Island a Fiji, nonché dello Shambhala Estate e dell'Uma Ubud a Bali.\r

\r

“Siamo molto fieri di poter includere i partner di Como Hotels and Resorts nella nostra collezione – sottolinea il fondatore di Ecoluxury Retreats of the World, Enrico Ducrot –. La collaborazione con questo prestigioso gruppo alberghiero, già da tempo avviata con il nostro tour operator, si estende così anche al nostro brand Ecoluxury. Le fondamenta sui cui si basa l’ospitalità Como rispecchiano infatti alla perfezione tutti i tratti di lusso e sostenibilità propri del concept, secondo il quale l’alto livello dei servizi, l’autenticità dell’esperienza legata al territorio per l’ospite e la sostenibilità dell’impresa ricettiva sotto tutti gli aspetti, dal sociale all’ambiente, devono essere i cardini su cui si basa l’ospitalità\".","post_title":"C'è anche il Castello del Nero tra le otto strutture Como Hotels accolte in Ecoluxury Retreats","post_date":"2024-01-24T11:48:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706096924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_452628\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antonella Ferrari[/caption]\r

\r

Quest’anno il Gruppo Gattinoni cambia la modalità di incontro con le proprie agenzie e decide di farlo invitandole a casa propria. Saranno quattro le sessioni: due in queste ultime settimane di gennaio e altre due in febbraio.\r

\r

Le Masterclass rappresentano il più importante momento di formazione per le agenzie partner dei network Gattinoni. Le sessioni si prefiggono di sviluppare sensibilità negli agenti di viaggio verso innovazione tecnologica, soluzioni di marketing e opportunità di prodotto altamente performanti all’interno della Rete. S\r

\r

i articolano in un mix di lavoro e formazione mirata e pratica: dall’approfondimento del prodotto in piattaforma alla disamina dei mezzi per utilizzare al meglio le funzionalità di sistema, dalla conoscenza delle assicurazioni e dei contratti con i tour operator fino a quella dei servizi di Customer Service, per finire con una panoramica sui prodotti di organizzazione interna e sugli aspetti di marketing e comunicazione.\r

\r

“Dopo anni di successo della formula Roadtour, con circa 12 tappe in tutta Italia nei mesi primaverili e 12 tappe in quelli invernali, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso e di portare le nostre agenzie partner in sede a Milano e far vivere loro un po’ la “famiglia” del Gruppo Gattinoni- commenta Antonella Ferrari, direttore reti network del Gruppo Gattinoni. –. L’idea è nata dal fatto di voler presentare loro non solo servizi, novità e opportunità, ma anche le persone, non solo quelle che hanno avuto modo di conoscere fino a oggi ma anche quelle che, nel backstage, lavorano e sono al loro fianco quotidianamente nella gestione della piattaforma, dei clienti e delle pratiche.\r

\r

«Vedersi, conoscersi è importantissimo, entrare in empatia e comprendere dai gesti e dalle espressioni dei volti chi è il mio interlocutore, chi è il mio Partner. Si lavora meglio se si conosce chi è al nostro fianco dalla Sede e non solo sul territorio. È un modo per sentirsi a casa. Ci sarà la possibilità di formarsi e arricchirsi nelle due giornate di lavoro, e di stare insieme e fare networking nei momenti di pranzo e cena. Stiamo pensando di organizzare un altro appuntamento o addirittura due perché le richieste di adesione sono state subito tantissime e siamo andati immediatamente in “sold out”. Un motivo di orgoglio per il nostro Gruppo e la Rete, se si crede nelle Agenzie e nel lavoro di squadra, si raggiungono assieme al meglio gli obiettivi per la stagione che sta arrivando!”.\r

\r

Una full immersion per scoprire anche i “trucchi della piattaforma” e per tornare in agenzia arricchiti di contenuti e di nuova energia per affrontare la stagione in partenza.\r

\r

La prima Masterclass si è tenuta dal 22 al 23 gennaio e le prossime sessioni sono previste il 29-30 gennaio, 12-13 febbraio, 26-27 febbraio. \r

\r

Non mancherà la parte di convivialità, per alternare momenti di formazione a pause informali e aggregative nella “Gat Caverna” appena inaugurata, con uno stimolo in più. Tra tutti coloro che parteciperanno alle Masterclass verranno estratti ben quattro premi finali, uno per ogni Masterclass, consistenti in due viaggi a New York con partenze a marzo e due viaggi a Cuba da effettuarsi in maggio.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: ecco la Masterclass per le proprie agenzie","post_date":"2024-01-24T11:35:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706096125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità a stelle e strisce per il gruppo Oetker Collection che, dopo l'apertura dell'hotel La Palma a Capri, prosegue la propria collaborazione con gli investitori Reuben Brothers e sbarca negli Stati Uniti con il Vineta Hotel a Palm Beach, la cui apertura è prevista per il prossimo autunno. Intrisa di un fascino d’altri tempi, la struttura rappresenta un pezzo di storia per la cittadina della Florida. L’edificio sorge a soli due isolati da Worth Avenue, famosa per le sue boutique di design, le gallerie d'arte e i ristoranti, a pochi minuti dalla spiaggia.\r

\r

La Oetker Collection farà rinascere l’hotel mantenendo il suo nome originario, The Vineta, rendendo così omaggio alla sua storia quasi centenaria. L’edificio storico sarà sottoposto a un’importante ristrutturazione, guidata dell'interior designer parigino Tino Zervudachi, che conserverà lo stile originale della struttura mentre le camere saranno ridotte da 53 a 41. Con la sua facciata color rosa pastello, la proprietà è un esempio di quel revival mediterraneo, per il quale Palm Beach è rinomata.\r

\r

Le sale dedicate alla ristorazione e gli spazi comuni dell'albergo si compongono di un mix eclettico di quattro ambienti distinti: la storica Leopard lounge sarà trasformata in un ristorante dalle atmosfere conviviali che ambisce a diventare un punto di ritrovo a Palm Beach per pranzi informali o cene vivaci. Il cortile sarà adibito a spazio per pranzare all'aperto, in una cornice di vitigni e palme in fiore. Non mancheranno poi lo storico American Bar e un nuovo ristorante d’ispirazione mediterranea direttamente a bordo piscina.","post_title":"La Oetker Collection prosegue la collaborazione con i Reuben Brothers e sbarca negli Usa","post_date":"2024-01-24T11:31:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706095890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Snav ha chiuso in positivo il 2023, raggiungendo i numeri del 2019, un risultato legato anche al prolungarsi di un’estate che sembrava senza fine favorendo le vacanze fuori stagione. Forte di tali risultati, la compagnia del gruppo Msc vedrà, tra aprile e maggio del 2024, arrivare nel golfo di Napoli la prima unità a propulsione ibrida: un monocarena hybrid high speed craft destinato a rinnovare e rafforzare i collegamenti marittimi a corto raggio. «L’attenzione alla tutela dell’ambiente è uno dei nostri principali obiettivi e di Msc – commenta l’amministratore di Snav, Giuseppe Langella -. Siamo orgogliosi di poter iniziare a operare con un’unità di ultima generazione dotata delle migliori tecnologie per l’ambiente».\r

\r

Per quanto riguarda le rotte 2024, è poi confermato l’intero network di collegamenti da Napoli per le isole Eolie, Capri, Ischia e Procida, nonché per le Pontine così come il collegamento in traghetto da Ancona a Spalato. Anche per l’estate 2024 Snav offre infine la possibilità di prenotare i propri collegamenti con grande anticipo, con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Snav sempre più green: tra aprile e maggio in arrivo la prima unità a propulsione ibrida","post_date":"2024-01-24T10:37:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706092652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci nuove rotte per l'estate firmata Ryanair da Milano: nel dettaglio, cinque da Bergamo - Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos - e cinque da Malpensa - Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallinn.\r

\r

A sottolineare la valenza del bacino di Milano il country manager Italia, Mauro Bolla, insieme al ceo del gruppo, Michael O'Leary. Si comincia da Milano Bergamo dove quest'anno Ryanair posiziona 23 aeromobili e opera un totale di 113 rotte con l'obiettivo di trasportare 15 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Qui sono un migliaio i posti di lavoro diretti e oltre 11.800 quelli nell'indotto.\r

\r

A Malpensa sono otto i velivoli basati, per 36 rotte complessive, incluse le cinque new entry, e nel mirino ci sono 5 milioni di passeggeri, per una crescita di circa il +15%.\r

\r

\r

\r

Complessivamente, quindi, quest'estate saranno 31 i Boeing 737 basati negli scali di Malpensa e Milano Bergamo con un investimento di circa 3.1 miliardi di dollari; il traffico generato sui due aeroporti sarà di 20 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Ryanair: dieci nuove rotte da Milano (Bergamo e Malpensa). Obiettivo 20 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-24T10:23:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706091781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si presenta con il brand EasyHotelXml il gruppo Volonline alla Fitur, in corso di svolgimento a Madrid sino a domenica 28 gennaio. L'operatore milanese è co-espositore di TravelGateX, software house spagnola specializzata nella distribuzione xml. Business unit nata come storage/webservice dei contratti diretti e delle connessioni del gruppo (dmc, ota e bed banks), nel 2023 EasyHotelXml è diventata un broker online per la vendita di camere alberghiere tramite xml per le agenzie di viaggi e in genere gli operatori del settore.\r

\r

“Si tratta di un servizio cross selling creato per l’estero e in realtà poco operativo in Italia: infatti il 90% della clientela che si appoggia a EasyHotelXml proviene da tutto il mondo - dichiara Gessica Di Natale, responsabile operations della business unit -. Attualmente possiamo vantare più di un centinaio di clienti connessi in oltre venti paesi. Molti provengono dai mercati spagnoli e sudamericani: è pertanto imprescindibile per il costante sviluppo di prodotto e per il posizionamento multicanale essere presenti a Fitur”.\r

\r

EasyHotelXml ricopre un ruolo strategico molto importante non solo per sé ma per tutto il gruppo, perché il potere d’acquisto che genera contribuisce fortemente alla competitività del prodotto e al raggiungimento del break even più rapido degli investimenti tecnologici in atto. “Grazie ai contratti centralizzati, ogni business unit, in base alle necessità del cliente (b2b), trae vantaggio sia in termini di competitività, sia di qualità di servizio - spiega il brand manager di EasyHotelXml, Luca Adami -. Per questo oggi il web service di prodotto del gruppo Volonline, e di conseguenza anche di Reisenplatz, è connesso a oltre cento clienti in tutto il mondo (tra tour operator, dmc, ota e banche letti)\".","post_title":"Volonline alla Fitur di Madrid con la business unit dedicata al mercato estero EasyHotelXml","post_date":"2024-01-24T10:06:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706090788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet aggiunge una nuova destinazione estiva al network da Bari: si tratta di Ginevra, che sarà raggiungibile dal prossimo 4 maggio, con due frequenze settimanali (martedì e sabato). Il collegamento sarà attivo nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Saranno 3 invece le frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) dal 26 giugno al 30 agosto.\r

\r

“Il mercato elvetico è tra i primi mercati, in termini di incoming, per il sistema turistico e per la rete aeroportuale pugliese - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L’annuncio del nuovo collegamento viene incontro alla forte domanda di capillarità di connessioni che viene non solo dal mercato turistico, ma anche dalle sempre più forti esigenze delle relazioni economiche. Siamo fiduciosi del positivo riscontro da parte della clientela, consapevoli dei benefici che la disponibilità di collegamenti rapidi ed efficienti possono portare alle nostre comunità e al territorio. Il volo su Ginevra, che completa e arricchisce il network delle città svizzere collegate direttamente ai nostri aeroporti, rappresenterà una bella opportunità per la numerosa comunità pugliese residente in Svizzera, ma anche - ha concluso - per i pugliesi che decideranno di visitare una città e un territorio di particolare bellezza”.\r

\r

Il volo su Ginevra, già in vendita, conferma la grande vivacità e il crescente appeal, non solo turistico, della Puglia su mercati che, anno dopo anno, si affermano in termini di arrivi e presenze.\r

\r

","post_title":"EasyJet collegherà Bari a Ginevra, dal prossimo 4 maggio","post_date":"2024-01-24T09:57:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706090228000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair non molla la presa sul mercato italiano, territorio che oggi conta 29 aeroporti serviti dalla low cost, di cui 17 già basi, per un totale di oltre 775 rotte (una settantina quelle nuove) e che si prevede quest'anno generi un movimento di oltre 60 milioni di passeggeri, per una crescita dell'11%. Traguardo che nei prossimi sette anni sarebbe destinato a salire fino a 90 milioni di passeggeri. O forse più, qualora il Governo italiano si muova nella direzione della più volte richiesta \"eliminazione dell'addizionale comunale\".\r

\r

Quel mercato Italia dove Ryanair si conferma solidamente primo vettore verrà ulteriormente consolidato: \"Ci saranno due nuove basi già quest'estate che saranno annunciate a breve\" ha dichiarato il ceo del gruppo Ryanair Michael O'Leary, ieri a Milano per la presentazione dei nuovi investimenti su Milano e Roma. I rumors puntano i riflettori su Trieste e Reggio Calabria, ma il ceo non si sbilancia sulla scelta, mentre garantisce che arriveranno altri tasselli da aggiungere al puzzle italiano: le nuove basi saliranno \"a cinque nell'arco dei prossimi cinque anni\".\r

\r

E sono numeri da capogiro quelli citati da O'Leary a livello globale: nel mirino, al 2034, ci sono ben 300 milioni di passeggeri all'anno rispetto ai 184 milioni preventivati per quest'anno con una flotta di 600 velivoli. Flotta destinata a toccare quota 800 aeromobili, sempre nel 2034, con la sola incognita legata alle tempistiche di consegna da parte di Boeing.","post_title":"Ryanair presidia l'Italia: in arrivo altre quattro-cinque nuove basi","post_date":"2024-01-24T09:34:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706088871000]}]}}