Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano. Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025. Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. [gallery ids="490059,490060,490061,490062,490063,490064"] [post_title] => Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi [post_date] => 2025-05-08T15:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746719768000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Linate diventa sempre più casa su misura per Ita Airways, che questa mattina ha inaugurato qui la nuova Runway Lounge, occasione ideale anche per lanciare la nuova partnership con il Coni che la vede protagonista in qualità di compagnia aerea sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026. Ma anche un momento che consente a Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita, di mettere a fuoco andamento e prospettive per il city airport in particolare e per il vettore più in generale, all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. «Una lounge da 500 metri quadri, con 125 posti, area food, business e relax, che risponde a tutte le esigenze dei passeggeri del gruppo Lufthansa - spiega Eberhart -. E rappresenta un traguardo significativo per la compagnia che a Linate lo scorso anno ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri e 1,2 milioni nel primo trimestre 2025». Numeri, quelli 2025, che l'ad ammette saranno, anzi, lo sono già «influenzati dalla presenza di easyJet sullo scalo: evidentemente i 'rimedi' (chiesti dall'antitrust Ue, ndr) funzionano. Ma, se saremo molto fortunati, non escludo supereremo i quasi 6 milioni trasportati nel 2024». Dal city airport Ita opera attualmente un network di 27 destinazioni, numero che non cambierà nel 2025, visto comeun periodo «di consolidamento», che tiene conto quindi della competizione con easyJet, ma anche di quella «con Klm, che da Malpensa ha trasferito qui i voli per Amsterdam. Vediamo come prosegue quest'anno e poi decideremo come muoverci». La partnership con il Coni E' il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, a raccontare l'affinità della compagnia con lo sport: «La partnership con il Coni enfatizza ulteriormente la grande unione di Ita con l'Italia e con lo sport azzurro, e con i valori che da sempre lo sport rappresenta. Costanza, impegno, affetto per l'appartenenza: sono valori che hanno accompagnato 5.000 persone che hanno realizzato un sogno, prendendo in mano una start up e portando oggi la compagnia al giusto posizionamento nel panorama italiano ed europeo. Noi diciamo grazie a queste persone che hanno realizzato un sogno tutto italiano. Lo sport è un'eccellenza nazionale e Ita anche: entrambi hanno dovere di essere ambasciatori dell'Italia nel mondo». Il presidente Malagò, sottolinea inoltre come «Ita Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno». Agenzie di viaggio «preziose» Un canale «molto prezioso»: così Eberhart definisce le agenzie di viaggio, per le quali «manteniamo strumenti ad hoc e incentivi e una presenza assidua dei nostri sales su tutto il territorio nazionale, anzi: abbiamo una penetrazione veramente capillare, che raggiunge anche le piccole agenzie». All'estero il rapporto con il trade «è un po' più difficile, ma grazie alla collaborazione con il gruppo Lufthansa ci sarà la possibilità di avere una copertura molto più completa, a partire da Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e attraverso i partner negli Stati Uniti e in Asia, dove abbiamo diverse jv, ad esempio in Giappone, a Singapore, Cina: tutti contratti di cui Ita beneficerà in futuro». Milano e la moda Il nome scelto per la lounge simboleggia un ulteriore legame con Milano: Runway non è solo la pista di decollo ma anche la passerella delle sfilate di moda che identificano la città a livello mondiale, quello stesso settore fashion che catalizza milioni di visitatori ogni anno. Ecco quindi una mini collezione creata in esclusiva per Ita: 12 'day jamas' ispirati a 12 destinazioni del network della compagnia. [post_title] => Ita Airways spicca il volo: da Linate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 [post_date] => 2025-05-07T15:06:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746630377000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un video emozionale registrato su quattro isole diverse, con differenti versioni adattate al pubblico di 14 paesi e in nove lingue: "Follow Your Feelings” è la nuova campagna globale lanciata da Tahiti Tourisme, che invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dalle sensazioni che ogni isola e località può evocare con la propria unicità. La campagna - in italiano, “Segui il tuo cuore” - mostra come l’esperienza offerta ai viaggiatori nella destinazione e nella sua cultura riesca a far battere il cuore ad ogni tipo di visitatore con avventure adrenaliniche o, semplicemente, creando occasioni di connessione profonda da condividere con i propri cari. Dagli overwater di Bora Bora, affacciati su lagune incorniciate da montagne dalla vegetazione, alle impressionanti grotte lungo le scogliere di Rurutu, fino agli spiriti selvaggi degli uomini di Nuku Hiva in sella ai loro cavalli, la campagna svela la ricca varietà di possibilità che i visitatori possono vivere in un unico soggiorno. Protagonista è l'unicità de Le Isole di Tahiti, la cui bellezza arriva al cuore tanto quanto agli occhi: il video di 90 secondi è allineato al percorso di affermazione dell'arcipelago come leader nel turismo sostenibile e inclusivo, evidenziando l’importanza della preservazione delle tradizioni locali nella stessa misura in cui crea un’esperienza turistica impareggiabile. «Questa campagna riguarda la condivisione dell’anima stessa delle nostre isole, le emozioni, le esperienze e il profondo senso di meraviglia che rendono Le Isole di Tahiti così straordinarie - spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -. Invitiamo i viaggiatori a immergersi completamente nei nostri paesaggi mozzafiato e nello spirito potente che scorre attraverso ogni spiaggia, valle e laguna. Che si tratti della ricerca dell’avventura - cavalcando lungo le spiagge di Nuku Hiva, esplorando le grotte sulle scogliere di Rurutu - o della serenità di un tramonto a Bora Bora, il Mana qui si percepisce in ogni istante. Ogni isola ha il suo ritmo, la sua storia da raccontare, e attraverso questo viaggio, speriamo che i visitatori non solo scoprano le nostre isole, ma anche una connessione più profonda dentro se stessi». [post_title] => Tahiti Tourisme emoziona con la nuova campagna globale "Segui il tuo cuore" [post_date] => 2025-05-06T14:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746542463000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels. Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma. Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani. Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta. Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi. Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt. Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino. [post_title] => Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo [post_date] => 2025-05-06T12:33:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746534826000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo). «Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit. Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Fenomeni Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale. In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%. “ [post_title] => L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping [post_date] => 2025-05-06T11:17:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746530230000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Val d’Ega, un'area verdissima, a soli 20 minuti da Bolzano, incorniciata dalle dolomiti del Latemar e del Catinaccio, sembra essere popolata da fate, nani e giganti. Insieme a Helga Egger, guida escursionistica, ma, soprattutto, narratrice di emozioni, i bambini vanno alla scoperta dei boschi incantati, passando attraverso il portone delle fate, cercando i nani sotto i massi, ascoltando le leggende della Pietra Blu del Latemar, imparando come i sassi rossi venivano usati nel 1700 dai veneziani per colorare i tessuti di broccato e ascoltando antiche storie racchiuse nei fossili e nelle conchiglie che incontrano lungo il cammino. Ma la Val d’Ega non è solo una terra di leggende, anzi, è una bellissima realtà dedicata al divertimento dei bambini che offre un programma estivo molto ricco. Ogni giorno, i bimbi (con mamma e papà al seguito) e i ragazzi, possono vivere un’avventura sempre diversa. Dalle escursioni in compagnia di lama e alpaca alle avventure a cavallo. Una visita guidata conduce i piccoli a scoprire il bosco delle api a Collepietra e, a casa dell'apicoltore, possono poi osservare da vicino il trambusto di un alveare, grazie all'esposizione del favo e infine degustare il miele. I giovani appassionati di astronomia possono dedicarsi all’esplorazione del sistema solare lungo il Sentiero dei pianeti, a Collepietra, una semplice passeggiata ad anello, adatta a tutte le gambe. Il percorso riporta le distanze del sistema solare in scala 1:1 miliardo. Il Latemar, cornice naturale unica per avventure ed emozioni da vivere in famiglia, offre il Latemarium con una fitta rete di sentieri tematici dedicati a fauna, flora, geologia e agricoltura. Infine, per i più avventurosi il "bosco avventura" di Obereggen regala emozioni adrenalitiche in quattro percorsi di varie difficoltà dove 30 stazioni di abilità attendono di essere conquistate, passando per reti, ponti mobili, altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti, da albero ad albero. [post_title] => Val d'Ega, percorsi ed attività per i piccoli viaggiatori tra leggende di fate e giganti [post_date] => 2025-05-05T12:44:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746449048000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino. Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale. Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025. Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner. Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale. Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare. Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti [post_date] => 2025-04-30T10:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746008410000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm tornerà a volare nei cieli di Barbados il prossimo inverno, dopo uno stop di oltre due anni. Con l'avvio della winter 2025-26 - dal 26 ottobre al 26 marzo -, la compagnia aerea olandese opererà tre voli settimanali verso Bridgetown e, dopo una breve sosta a Barbados, il Boeing 787-9 proseguirà per Georgetown, Guyana. Barbados è uno dei mercati più grandi e meno serviti nei Caraibi dai Paesi Bassi, offrendo ai viaggiatori una destinazione soleggiata durante i mesi invernali. Con questa combinazione di voli, Klm risponde alla crescente domanda di destinazioni turistiche e d'affari nei Caraibi. Il Boeing 787-9 impiegato sulla rotta è configurato con 30 posti in World business class, 21 posti in Premium comfort class e 224 posti in Economy class. Il volo KL783 partirà il martedì, giovedì e domenica alle 09:35 dall'aeroporto di Amsterdam Schiphol e arriverà alle 13:35 ora locale a Bridgetown. Il volo proseguirà poi alle 15:05 per Georgetown, con arrivo alle 16:40 ora locale. Da Georgetown, il volo KL783 ripartirà alle 18:00 verso Amsterdam, con arrivo alle 08:00 del giorno successivo. [post_title] => Klm tornerà a volare nei cieli di Barbados nell'inverno 2025-26 [post_date] => 2025-04-30T09:20:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746004800000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova acquisizione per Marriott International che questa volta ingloba il brand CitizenM con un'operazione da 355 milioni di dollari. Un'acquisizione destinata ad accelerare l'espansione globale di Marriott nei segmenti degli alloggi a servizio selezionato e lifestyle. Una volta approvata dalle autorità di regolamentazione, l'operazione aggiungerà al portafoglio di Marriott 36 hotel lifestyle negli Stati Uniti, in Europa e nell'Asia Pacifica, oltre a tre strutture in fase di costruzione, con apertura prevista nel 2026. In un comunicato, l'amministratore delegato di Marriott Anthony Capuano ha definito CitizenM “un'offerta unica e differenziata per il nostro portafoglio di marchi”, aggiungendo che Marriott ha una “comprovata esperienza” nella crescita “significativa” dei marchi acquisiti. Una volta chiusa l'operazione il portafoglio di CitizenM sarà soggetto a contratti di franchising a lungo termine con Marriott. CitizenM continuerà a possedere i suoi beni immobili e a gestire gli hotel. “Questo rapporto ci permetterà di lavorare insieme per massimizzare i profitti" ha sottolineato in una nota Lennert de Jong, ceo di CitizenM. Fondata nel 2008 con sede nei Paesi Bassi, CitizenM è nota per l'attenzione all'arte e al design, per l'esperienza tecnologica all'interno dell'hotel e per l'uso “altamente efficiente” dello spazio. [post_title] => Marriott: accordo da 355 milioni di dollari per l'acquisizione di CitizenM [post_date] => 2025-04-29T11:00:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745924443000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grande successo per il travel open day di monza nelle sale di villa ca de bossi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1894,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano.\r

\r

Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025.\r

\r

Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. \r

\r

[gallery ids=\"490059,490060,490061,490062,490063,490064\"]\r

\r

","post_title":"Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi","post_date":"2025-05-08T15:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746719768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Linate diventa sempre più casa su misura per Ita Airways, che questa mattina ha inaugurato qui la nuova Runway Lounge, occasione ideale anche per lanciare la nuova partnership con il Coni che la vede protagonista in qualità di compagnia aerea sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026.\r

\r

Ma anche un momento che consente a Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita, di mettere a fuoco andamento e prospettive per il city airport in particolare e per il vettore più in generale, all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. \r

\r

«Una lounge da 500 metri quadri, con 125 posti, area food, business e relax, che risponde a tutte le esigenze dei passeggeri del gruppo Lufthansa - spiega Eberhart -. E rappresenta un traguardo significativo per la compagnia che a Linate lo scorso anno ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri e 1,2 milioni nel primo trimestre 2025». Numeri, quelli 2025, che l'ad ammette saranno, anzi, lo sono già «influenzati dalla presenza di easyJet sullo scalo: evidentemente i 'rimedi' (chiesti dall'antitrust Ue, ndr) funzionano. Ma, se saremo molto fortunati, non escludo supereremo i quasi 6 milioni trasportati nel 2024».\r

\r

Dal city airport Ita opera attualmente un network di 27 destinazioni, numero che non cambierà nel 2025, visto comeun periodo «di consolidamento», che tiene conto quindi della competizione con easyJet, ma anche di quella «con Klm, che da Malpensa ha trasferito qui i voli per Amsterdam. Vediamo come prosegue quest'anno e poi decideremo come muoverci». \r

\r

La partnership con il Coni\r

E' il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, a raccontare l'affinità della compagnia con lo sport: «La partnership con il Coni enfatizza ulteriormente la grande unione di Ita con l'Italia e con lo sport azzurro, e con i valori che da sempre lo sport rappresenta. Costanza, impegno, affetto per l'appartenenza: sono valori che hanno accompagnato 5.000 persone che hanno realizzato un sogno, prendendo in mano una start up e portando oggi la compagnia al giusto posizionamento nel panorama italiano ed europeo. Noi diciamo grazie a queste persone che hanno realizzato un sogno tutto italiano. Lo sport è un'eccellenza nazionale e Ita anche: entrambi hanno dovere di essere ambasciatori dell'Italia nel mondo».\r

\r

Il presidente Malagò, sottolinea inoltre come «Ita Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno».\r

\r

Agenzie di viaggio «preziose»\r

\r

\r

Un canale «molto prezioso»: così Eberhart definisce le agenzie di viaggio, per le quali «manteniamo strumenti ad hoc e incentivi e una presenza assidua dei nostri sales su tutto il territorio nazionale, anzi: abbiamo una penetrazione veramente capillare, che raggiunge anche le piccole agenzie». All'estero il rapporto con il trade «è un po' più difficile, ma grazie alla collaborazione con il gruppo Lufthansa ci sarà la possibilità di avere una copertura molto più completa, a partire da Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e attraverso i partner negli Stati Uniti e in Asia, dove abbiamo diverse jv, ad esempio in Giappone, a Singapore, Cina: tutti contratti di cui Ita beneficerà in futuro».\r

\r

\r

Milano e la moda\r

\r

Il nome scelto per la lounge simboleggia un ulteriore legame con Milano: Runway non è solo la pista di decollo ma anche la passerella delle sfilate di moda che identificano la città a livello mondiale, quello stesso settore fashion che catalizza milioni di visitatori ogni anno. Ecco quindi una mini collezione creata in esclusiva per Ita: 12 'day jamas' ispirati a 12 destinazioni del network della compagnia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways spicca il volo: da Linate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026","post_date":"2025-05-07T15:06:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746630377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un video emozionale registrato su quattro isole diverse, con differenti versioni adattate al pubblico di 14 paesi e in nove lingue: \"Follow Your Feelings” è la nuova campagna globale lanciata da Tahiti Tourisme, che invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dalle sensazioni che ogni isola e località può evocare con la propria unicità.\r

\r

La campagna - in italiano, “Segui il tuo cuore” - mostra come l’esperienza offerta ai viaggiatori nella destinazione e nella sua cultura riesca a far battere il cuore ad ogni tipo di visitatore con avventure adrenaliniche o, semplicemente, creando occasioni di connessione profonda da condividere con i propri cari.\r

\r

Dagli overwater di Bora Bora, affacciati su lagune incorniciate da montagne dalla vegetazione, alle impressionanti grotte lungo le scogliere di Rurutu, fino agli spiriti selvaggi degli uomini di Nuku Hiva in sella ai loro cavalli, la campagna svela la ricca varietà di possibilità che i visitatori possono vivere in un unico soggiorno.\r

\r

Protagonista è l'unicità de Le Isole di Tahiti, la cui bellezza arriva al cuore tanto quanto agli occhi: il video di 90 secondi è allineato al percorso di affermazione dell'arcipelago come leader nel turismo sostenibile e inclusivo, evidenziando l’importanza della preservazione delle tradizioni locali nella stessa misura in cui crea un’esperienza turistica impareggiabile.\r

\r

«Questa campagna riguarda la condivisione dell’anima stessa delle nostre isole, le emozioni, le esperienze e il profondo senso di meraviglia che rendono Le Isole di Tahiti così straordinarie - spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -. Invitiamo i viaggiatori a immergersi completamente nei nostri paesaggi mozzafiato e nello spirito potente che scorre attraverso ogni spiaggia, valle e laguna. Che si tratti della ricerca dell’avventura - cavalcando lungo le spiagge di Nuku Hiva, esplorando le grotte sulle scogliere di Rurutu - o della serenità di un tramonto a Bora Bora, il Mana qui si percepisce in ogni istante. Ogni isola ha il suo ritmo, la sua storia da raccontare, e attraverso questo viaggio, speriamo che i visitatori non solo scoprano le nostre isole, ma anche una connessione più profonda dentro se stessi».","post_title":"Tahiti Tourisme emoziona con la nuova campagna globale \"Segui il tuo cuore\"","post_date":"2025-05-06T14:41:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest'estate il sodalizio fra Alpitour World e Radio Italia è on air con un ricco programma di dirette radio, appuntamenti live, dj set e intrattenimento in quattro villaggi a firma Bravo e Voihotels.\r

Spazio alla musica, ai conduttori e a tanti momenti di gioco con Luca Abbrescia. Diverse e personalizzate le attività di Radio Italia pensate per rendere speciali le cinque settimane in programma.\r

Dal 9 al 14 giugno Radio Italia sarà al Bravo Alimini (Le) - nella foto a sinistra - in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, l’11 giugno, l’intervista e il live di Francesco Gabbani.\r

Dal 30 giugno al 5 luglio al Bravo Baia di Tindari (Me), in diretta con Paoletta e con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 2 luglio, l’intervista e il live di Ermal Meta.\r

Dal 7 al 12 luglio al Voi Arenella Resort (Sr) in diretta con Francesca Leto e Mauro Marino, con Giuditta Arecco e Marco Falivelli. In programma, il 9 luglio, l’intervista e il live di Noemi.\r

Dal 21 al 2 agosto al Voi Tanka Village (Ca) in diretta con Paoletta e con Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. In programma, il 24 luglio, l’intervista e il live di Gaia. In programma, il 30 luglio, l’intervista e il live di Rocco Hunt.\r

Neos accompagnerà i conduttori della radio, gli artisti e gli ospiti in Puglia, Sardegna e Sicilia con volo diretto da Milano Malpensa e, come sempre, a bordo dei voli Neos sarà disponibile la playlist di Radio Italia. Inoltre, la compagnia aerea di Alpitour World anche quest’anno conferma la propria partecipazione come Official Partner di Radio Italia Live – Il Concerto, l’evento musicale gratuito che si terrà in piazza Duomo a Milano il 30 maggio e al Foro Italico di Palermo il 27 giugno, mettendo a disposizione per l’occasione un volo dedicato da Malpensa all’aeroporto Falcone e Borsellino.","post_title":"Alpitour World e Radio Italia: gli appuntamenti dell'estate in quattro strutture del gruppo","post_date":"2025-05-06T12:33:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746534826000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo).\r

\r

«Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

\r

Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive.\r

Fenomeni\r

Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale.\r

\r

In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%.\r

\r

“","post_title":"L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping","post_date":"2025-05-06T11:17:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746530230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Val d’Ega, un'area verdissima, a soli 20 minuti da Bolzano, incorniciata dalle dolomiti del Latemar e del Catinaccio, sembra essere popolata da fate, nani e giganti.\r

\r

Insieme a Helga Egger, guida escursionistica, ma, soprattutto, narratrice di emozioni, i bambini vanno alla scoperta dei boschi incantati, passando attraverso il portone delle fate, cercando i nani sotto i massi, ascoltando le leggende della Pietra Blu del Latemar, imparando come i sassi rossi venivano usati nel 1700 dai veneziani per colorare i tessuti di broccato e ascoltando antiche storie racchiuse nei fossili e nelle conchiglie che incontrano lungo il cammino.\r

\r

Ma la Val d’Ega non è solo una terra di leggende, anzi, è una bellissima realtà dedicata al divertimento dei bambini che offre un programma estivo molto ricco. Ogni giorno, i bimbi (con mamma e papà al seguito) e i ragazzi, possono vivere un’avventura sempre diversa.\r

\r

Dalle escursioni in compagnia di lama e alpaca alle avventure a cavallo. Una visita guidata conduce i piccoli a scoprire il bosco delle api a Collepietra e, a casa dell'apicoltore, possono poi osservare da vicino il trambusto di un alveare, grazie all'esposizione del favo e infine degustare il miele.\r

\r

I giovani appassionati di astronomia possono dedicarsi all’esplorazione del sistema solare lungo il Sentiero dei pianeti, a Collepietra, una semplice passeggiata ad anello, adatta a tutte le gambe. Il percorso riporta le distanze del sistema solare in scala 1:1 miliardo.\r

\r

Il Latemar, cornice naturale unica per avventure ed emozioni da vivere in famiglia, offre il Latemarium con una fitta rete di sentieri tematici dedicati a fauna, flora, geologia e agricoltura. Infine, per i più avventurosi il \"bosco avventura\" di Obereggen regala emozioni adrenalitiche in quattro percorsi di varie difficoltà dove 30 stazioni di abilità attendono di essere conquistate, passando per reti, ponti mobili, altalene, passerelle di legno, tronchi oscillanti, da albero ad albero. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, percorsi ed attività per i piccoli viaggiatori tra leggende di fate e giganti","post_date":"2025-05-05T12:44:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1746449048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Positivo l’andamento delle presenze turistiche in Francia in questi primi mesi dell’anno. «Siamo molto soddisfatti dei nuovi collegamenti tra Milano e Parigi. - afferma infatti Barbara Lovato, responsabile ufficio stampa & pr di Atout France in Italia - A fine marzo è stata riaperta la linea tra Italia e Francia di Sncf Voyageurs, che era stata interrotta dalla frana in Val Maurienne. A inizio aprile è poi ripreso il collegamento con l’alta velocità di Trenitalia - con sosta anche a Torino.\r

\r

Abbiamo ora tanti collegamenti tra Milano e Parigi. È un passo molto importante per la sostenibilità e per dare slancio alla città di Parigi e alle destinazioni vicine, da raggiungere in treno: la Valle della Loira, la Champagne, la Normandia, la Bretagna … Senza dimenticare l’importanza dei collegamenti aerei! I visitatori della Francia appartengono a un target trasversale.\r

\r

Gli itinerari turistici sono adatti a tutte le età e anche a tutte le tasche, perché c’è un buon rapporto qualità-prezzo. Oltre agli alberghi di charme proponiamo il campeggio per le famiglie, magari in Corsica: una destinazione splendida, dove vivere percorsi alternativi, anche in bicicletta. L’abbiamo promossa in una recente campagna. Vogliamo destagionalizzare il turismo in Francia, con proposte inedite come un tour dei Castelli della Loira a Natale. È davvero un’esperienza magica, con le decorazioni natalizie a illuminare gli edifici». Tante le ragioni per andare in Francia nel 2025.\r

\r

Gli amanti dell’arte potranno ripercorrere la storia di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, dove la prossima estate riaprirà le porte l’atelier dell’artista e dove, dal 28 giugno, sarà allestita la mostra “Cézanne al Jas de Bouffan”, la dimora di campagna della famiglia dell’artista. Spostandosi a Parigi, al Louvre si potrà visitare fino al 21 luglio una mostra dedicata alla moda. Louvre Couture farà dialogare con oggetti antichi gli abiti e accessori di Chanel, Yamamoto, Dolce & Gabbana e altri stilisti contemporanei. È poi in corso al Centre Pompidou una mostra dedicata alla pittrice Suzanne Valadon, che fu la musa di Renoir, Toulouse-Lautrec e Henner.\r

\r

Nei prossimi mesi riapriranno anche le torri di Notre-Dame dove, seguendo un nuovo itinerario, si salirà ad ammirare Parigi dall’alto. Dal 13 al 24 maggio è in programma la 78esima edizione del Festival di Cannes, mentre il prossimo settembre l’arte contemporanea dello street-artist JR trasformerà il Pont Neuf di Parigi in una installazione monumentale.\r

\r

Tra le celebrazioni sul territorio francese si ricordano i mille anni di Caen, l’affascinante città della Normandia che prosperò sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore e da dove Guglielmo partì alla conquista del Regno d’Inghilterra nel 1066. Compie invece 500 anni il castello di Azay-le-Rideau, nella Valle della Loira; l’evento verrà festeggiato con un ricco programma multidisciplinare.\r

\r

Tante, poi, le opportunità per gli amanti dello sport. Dal 19 maggio all’8 giugno al Roland Garros si svolgerà l’iconico incontro di tennis su terra battuta, a cui è stata confermata la presenza di Jannik Sinner. Il prossimo 5 luglio partirà da Lille, nell’Alta Francia, il 112esimoTour de France: 3.320km su un tracciato interamente francese, tra le Alpi e i Pirenei. Partirà invece da Vannes, in Bretagna, il percorso di quasi 1200km del Tour de France Femmes. «Infine la Francia è molto attiva sul tema della sostenibilità e delle idee green: ne è stata pensata una per ogni regione del paese! - prosegue Lovato - Escursioni in bicicletta, ma anche tante passeggiate nel territorio dell’Alvernia-Rodano Alpi, vicino a Les 2 Alpes e lungo la rete di piste ciclabili di Strasburgo e nella Champagne. O in Borgogna - dove fare frequenti soste lungo i 25 km della Strada dei Vigneti - nell’ex foresta reale di Loches e a Rennes. ... La Normandia, fortemente impegnata nel turismo sostenibile, ha lanciato l’iniziativa Low Carbon Tariff, che promuove l’uso di mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come il treno, l’autobus e la bicicletta e offre uno sconto del 10% sulle visite per incoraggiare i visitatori alla scelta “green”. Si svolgerà infine a settembre a Montpellier l’edizione 2025 del Congresso “Green Destinations”. - conclude Lovato - 300 esperti di turismo provenienti da tutto il mondo si riuniranno per parlare di turismo sostenibile».\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Francia: offerta poliedrica e in chiave sostenibile, per tutti i target di turisti","post_date":"2025-04-30T10:20:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746008410000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm tornerà a volare nei cieli di Barbados il prossimo inverno, dopo uno stop di oltre due anni. Con l'avvio della winter 2025-26 - dal 26 ottobre al 26 marzo -, la compagnia aerea olandese opererà tre voli settimanali verso Bridgetown e, dopo una breve sosta a Barbados, il Boeing 787-9 proseguirà per Georgetown, Guyana.\r

Barbados è uno dei mercati più grandi e meno serviti nei Caraibi dai Paesi Bassi, offrendo ai viaggiatori una destinazione soleggiata durante i mesi invernali. Con questa combinazione di voli, Klm risponde alla crescente domanda di destinazioni turistiche e d'affari nei Caraibi.\r

Il Boeing 787-9 impiegato sulla rotta è configurato con 30 posti in World business class, 21 posti in Premium comfort class e 224 posti in Economy class.\r

Il volo KL783 partirà il martedì, giovedì e domenica alle 09:35 dall'aeroporto di Amsterdam Schiphol e arriverà alle 13:35 ora locale a Bridgetown. Il volo proseguirà poi alle 15:05 per Georgetown, con arrivo alle 16:40 ora locale. Da Georgetown, il volo KL783 ripartirà alle 18:00 verso Amsterdam, con arrivo alle 08:00 del giorno successivo.\r

\r

","post_title":"Klm tornerà a volare nei cieli di Barbados nell'inverno 2025-26","post_date":"2025-04-30T09:20:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746004800000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova acquisizione per Marriott International che questa volta ingloba il brand CitizenM con un'operazione da 355 milioni di dollari.\r

\r

Un'acquisizione destinata ad accelerare l'espansione globale di Marriott nei segmenti degli alloggi a servizio selezionato e lifestyle. Una volta approvata dalle autorità di regolamentazione, l'operazione aggiungerà al portafoglio di Marriott 36 hotel lifestyle negli Stati Uniti, in Europa e nell'Asia Pacifica, oltre a tre strutture in fase di costruzione, con apertura prevista nel 2026.\r

\r

In un comunicato, l'amministratore delegato di Marriott Anthony Capuano ha definito CitizenM “un'offerta unica e differenziata per il nostro portafoglio di marchi”, aggiungendo che Marriott ha una “comprovata esperienza” nella crescita “significativa” dei marchi acquisiti.\r

\r

Una volta chiusa l'operazione il portafoglio di CitizenM sarà soggetto a contratti di franchising a lungo termine con Marriott.\r

\r

CitizenM continuerà a possedere i suoi beni immobili e a gestire gli hotel. “Questo rapporto ci permetterà di lavorare insieme per massimizzare i profitti\" ha sottolineato in una nota Lennert de Jong, ceo di CitizenM.\r

\r

Fondata nel 2008 con sede nei Paesi Bassi, CitizenM è nota per l'attenzione all'arte e al design, per l'esperienza tecnologica all'interno dell'hotel e per l'uso “altamente efficiente” dello spazio.","post_title":"Marriott: accordo da 355 milioni di dollari per l'acquisizione di CitizenM","post_date":"2025-04-29T11:00:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1745924443000]}]}}