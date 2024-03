Global Travel Tech, nasce la grande lobby dei giganti online All’Itb di Berlino è stata presentata Global Travel Tech che è l’associazione dei più grandi distributori di viaggi online: Amadeus, Booking Holdings, eDreams Odigeo, Expedia Group, Skyscanner e Travelport. Dal comunicato diffuso durante la grande fiera berlinese si legge: “Insieme, questi leader nella tecnologia dei viaggi mirano a dare maggiore potere ai viaggiatori consentendo trasparenza, concorrenza e scelta senza precedenti nel settore dei viaggi”. Naturalmente si tratta di una dichiarazione che fa acqua da tutte le parti. Più trasparenza? In che senso ? Molte di queste aziende devono pagare multe proprio per la mancata trasparenza. Più potere ai viaggiatori? Cosa significa? In pratica niente. Non significa niente. Il viaggiatore è sempre più solo nella scelta turistica. E questo proprio perché i colossi dell’online hanno fatto di questa solitudine la loro forza. Insomma un’associazione che nasce su basi che non stanno bene in piedi. Noi crediamo che si siano unite per fare maggiore pressione, il che è assolutamente naturale trattandosi di imprese che muovono miliardi di euro e di dollari. Ma allora ditelo subito. Siamo un gruppo di pressione, siamo una lobby che cerca di ottenere il meglio per le proprie aziende. Lasciate stare il viaggiatore, le scelte, la trasparenza. Queste aziende hanno un solo scopo: il massimo profitto punto e basta. E da qui non si muovono. Condividi

