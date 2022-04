Global gsa lancia global2rent.com, il nuovo blog sul noleggio auto

Si chiama global2rent.com il nuovo blog sul noleggio auto realizzato da Global gsa, rappresentante b2b esclusivo del gruppo Hertz in Italia e Spagna.

Il portale è stato studiato per raccogliere tutte le informazioni utili sul noleggio auto e renderle fruibili dalle agenzie di viaggi in modo semplice ed immediato, anche da mobile.

Tanto contenuto di qualità, con schede dettagliate per argomento, una raccolta di video e tutorial formativi e guide sfogliabili per ogni destinazione, che le Agenzie possono condividere con i propri clienti.

«In Global2rent abbiamo voluto raccogliere tutta la professionalità di Global gsa e del nostro team, che da oltre 10 anni si occupa di noleggio auto – spiega Manlio Olivero, ceo & president di Global distribution sales and marketing –. Siamo convinti che il mercato si stia evolvendo e che sia sempre più alla ricerca di un servizio di qualità, in grado di fare la differenza nelle scelte dei consumatori. Per questo motivo – conclude il ceo – continuiamo ad investire in progetti di digitalizzazione di alto valore per il Trade».

Global2rent.com si affianca al portale di prenotazione B2B hertz-gsa.it, uno strumento che permette alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator di confrontare in tempo reale la disponibilità di tutti i brand del gruppo Hertz, Dollar, Thrifty e Firefly, usufruendo di tariffe e condizioni dedicate, come ad esempio la tariffa Supersicuro di Hertz, disponibile in Italia e nei principali Paesi europei, senza franchigie in caso di danno o furto del veicolo e con cancellazione gratuita fino a 48 ore prima della partenza.

Il nuovo blog sarà presentato alla Bit, dal 10 al 12 Aprile, dove Global gsa ed Hertz saranno presenti per incontrare gli agenti di viaggio nel pad. 4 – stand C129, presso l’area VisitUsa.