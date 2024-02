GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® – Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche. Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS. L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS. L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria. Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali. «La presenza in fiera è importante – afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze». «Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi». Condividi

Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo. “È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”. La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche. [post_title] => I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature [post_date] => 2024-02-01T11:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706787601000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ampliare la rete di contatti, offrire opportunità e vantaggi esclusivi ai membri affiliati, creare sinergie tra le due entità e consolidare la posizione di Travel World Escape nel mercato dei viaggi sostenibili. Sono gli obiettivi della nuova partnership tra il to veneziano e Welcome Travel Group. L'idea è quella di permettere alle agenzie del network di accedere a un'ampia gamma di esperienze di viaggio eticamente responsabili e sostenibili, ampliando le competenze su un segmento di mercato in forte espansione e creando così nuove opportunità di business. Travel World Escape sarà presente alla Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio, presso il padiglione 4, stand B108. [post_title] => Travel World Escape: nuova partnership con Welcome Travel [post_date] => 2024-02-01T11:10:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706785843000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460492 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Comincia con il volo diretto di Neos da Milano Malpensa a Nanchino il viaggio alla scoperta dello Jiangsu, la provincia più ricca della Cina sudorientale. E grazie all’esenzione dal visto di ingresso nel Paese di cui possono beneficiare i turisti italiani, raggiungere la destinazione quest’anno è ancora più semplice! Con migliaia di anni di storia lo Jiangsu è la provincia con il più ricco patrimonio culturale della Cina. Ecco allora un itinerario ideale che svela i tratti più caratteristiche della regione: un viaggio attraverso la storia e la cultura, alla scoperta di cibo e natura. Dai siti storici di Nanchino ai giardini di Suzhou, dalle splendide città acquatiche di Yangzhou ai paesaggi incantati del lago Taihu a Wuxi, ogni tappa è un'esperienza unica. Inoltre, una rete di trasporti all’avanguardia fra aeroporti, ferrovie ad alta velocità ed autostrade collega lo Jiangsu alle principali città del resto del Paese, come Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e Chengdu. Giorno 1 - Nanchino, capitale della provincia di Jiangsu, mix di storia e modernità Nanjing Ming Xiaoling, patrimonio dell’Umanità Unesco, è il più grande mausoleo reale in Cina e data tra il XIV e il XIX secolo. Il suo design architettonico rappresenta pienamente l’unione tra l'uomo e la natura e divenne il modello di progettazione per le tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing. Visitabile in ogni stagione dell’anno, il Mausoleo Shintoista di Ming Xiaoling è conosciuto come il sentiero più bello. Tour notturno del fiume Qinhuai: un’esperienza fra le luci soffuse dell’antico fossato che si snoda attraverso la città di Nanchino, che viene considerato proprio il fiume madre della città. A bordo di un’imbarcazione colorata è possibile percorrere il fiume ammirando la bellezza di Nanchino, da un punto d’osservazione privilegiato. Gustare le specialità gastronomiche: Nanchino è molto famosa per le sue proposte culinarie e per lo street food spuntini, spaziando dall'anatra salata, alle torte di riso glutinoso, agli xiaolongbao, i famosi ravioli ripieni e cotti al vapore, solo per citare qualche specialità. Giorno 2 - Suzhou, conosciuta dai cinesi come il ‘Paradiso in Terra’ I Giardini di Suzhou: i giardini classici orientali rappresentati dal Giardino dell'Umile Amministratore e dal Giardino Lingering sono anche patrimonio mondiale dell'Unesco. Totalmente diversi dalla concezione occidentale dei giardini, uniscono il meglio del paesaggio, dell’architettura e di ogni forma d’arte. E quelli di Suzhou incarnano i geni fondamentali della spiritualità cinese. Come sottolinea il detto "un giardino, un mondo”. l'intera città di Suzhou è un grande giardino, il che la rende la città più bella del Jiangsu. Qui è possibile scoprire la millenaria storia di Suzhou. Da non perdere il museo, opera del designer di fama mondiale Pei Luming, la cui casa natale è proprio qui. Tour dell'antica città di Suzhou: visita Shantang Street vicino all'antico canale, dove si possono assaggiare snack e scoprire i prodotti di artigianato locali. [gallery ids="460495,460496,460497"] Giorno 3 – Yangzhou, la bellissima città dell’acqua, a sud del fiume Yangtze Molteplici le attività che attendono i visitatori in questa città, a cominciare da una gita in barca sullo Slender West Lake. Il China Grand Canal Museum conduce i turisti attraverso la storia e i cambiamenti del luogo ma una menzione speciale è quella riservata alla cucina Huaiyang, che è nata proprio qui ed è un baluardo della Scuola di Su, una delle “Quattro scuole culinarie cinesi”. Yangzhou è sicuramente la capitale gourmet della Cina: il famoso riso fritto di Yangzhou e la testa di leone di Yangzhou sono solo due delle prelibatezze da assaggiare. Giorno 4 – Wuxi: la bellissima costa del lago Taihu Taihu è uno dei tre laghi d'acqua dolce più grandi della Cina; una sosta a Yuantouzhu soprattutto nel mese di aprile, consente di ammirare il meraviglioso spettacolo della fioritura dei ciliegi e questo è proprio uno dei migliori punti di osservazione di tutto il Paese. Ancora, l’antica strada di Nanchang che costeggia il canale e il Margine Acquatico dei Tre Regni, un grande parco tematico che ripercorre i classici cinesi. La provincia di Jiangsu parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106). Vieni a trovarci per saperne di più sulle politiche e informazioni sul turismo! Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia: responsabile dell’ufficio: Tan mingming +39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto! [post_title] => Cina: da Milano a Nanchino alla scoperta del fascino dello Jiangsu [post_date] => 2024-02-01T09:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706780753000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. "Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti". Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. "Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave". Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. "La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi". Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b. [post_title] => Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove [post_date] => 2024-02-01T09:45:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706780732000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l'Assemblea dei Soci ospitata ieri nell'edificio monumentale dell'Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group. Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. "La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero". Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore. Le partnership Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta. Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding. Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza. “Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto". [post_title] => Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita [post_date] => 2024-01-31T15:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706715642000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460466 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460467" align="alignleft" width="300"] Christian Garrone[/caption] Il debutto di I4T nei padiglioni della Bit è interamente dedicato agli agenti di viaggio. Il 2024 si è aperto con il rinnovo di tutti i contratti con i network, compreso Welcome Travel Group, di cui I4T è diventato il fornitore di riferimento per le coperture assicurative Medico Bagaglio Annullamento rivolte ai passeggeri. Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: “In Bit presentiamo un prodotto più performante, sviluppato per ottimizzare le coperture in funzione delle esigenze dei nostri clienti. Parallelamente, puntiamo sul servizio: con I4Assessment, ad esempio, offriamo ad ogni agenzia un’analisi personalizzata del suo modello di business, evidenziando le sue specifiche esigenze assicurative. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato: molte agenzie, ad esempio, si avvalgono di polizze RC con massimali troppo bassi, altre utilizzano ancora polizze che escludono il rischio volo”. Nel corso della 3 giorni di BIT saranno presentati anche i nuovi area Manager che entrano nel team commerciale: Pierluigi Picilli per l’area di Milano e Gabriele de Stefano per la Puglia e la Basilicata. Con gli ultimi ingressi, la rete è ora composta da 14 addetti, coordinati dal direttore di rete Ilaria Bortolato, che risponde al direttore commerciale travel Giovanni Giussani. Bilanci I4T ha chiuso il 2023 superando i 50 milioni di euro di premi intermediati. La crescita dei volumi si accompagna ad una costante attenzione alla qualità delle prestazioni erogate: dalla consulenza professionale della società S4T agli ottimi risultati dell’ufficio Customer Experience, che nel 2023 ha affiancato gli agenti di viaggio nella gestione di più di 15.000 sinistri con le diverse Compagnie, registrando un tasso di soddisfazione senza precedenti. “Per mantenere il servizio ineccepibile, anche a fronte di volumi in forte crescita – spiega Giovanni Giussani, direttore commerciale travel I4T – abbiamo investito sia nell’organizzazione interna, con l’ingresso di nuovi professionisti e l’adozione di sistemi tecnologici più evoluti, sia nella rete commerciale, che assicura un’assistenza costante agli agenti di viaggio, accompagnandoli nella scelta del prodotto e supportandoli in caso di sinistri: un asset strategico fondamentale per garantire un collegamento diretto ed efficiente con il mercato”. [post_title] => I4T: alla Bit per un confonto con gli agenti di viaggio [post_date] => 2024-01-31T11:17:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706699840000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Barbados si promuove una volta di più in Italia partecipando alla prossima Bit, occasione per instaurare sinergie e possibili collaborazioni con partner strategici. Molteplici le possibilità di viaggio offerte dall'isola: spiagge paradisiache permettono ai turisti di rilassarsi, i panorami di rara bellezza offrono la possibilità agli amanti della natura di trascorrere giornate intere all’aria aperta, la cultura vibrante e coinvolgente permette di conoscerne la storia mentre l’eccezionale tradizione gastronomica fanno di Barbados un’isola da scoprire anche a tavola con tutti i sensi. Tema particolarmente caro a Barbados è poi la sostenibilità, che si può ritrovare nel programma Mindfultravelbarbados, che racchiude al suo interno tutta una serie di esperienze che offrono la possibilità ai turisti di scoprire l’isola prendendo parte ad attività che strizzano l’occhio alla salvaguardia dell’ambiente, come per esempio piantare alberi o coralli. Per promuovere il turismo e la conoscenza di questa isola caraibica, il Barbados Tourism Marketing nelle scorse settimane ha lanciato in diversi mercati “Feels Like Summer”, una nuova campagna che invita i viaggiatori a scoprire le diverse sfaccettature di Barbados usufruendo di “crediti digitali” esclusivi del valore di circa 180 euro, che permettono di rendere la fuga a Barbados ancora più indimenticabile. Barbados Tourism sarà presente in Bit al padiglione 4, stand E60. [post_title] => Barbados punta i riflettori della promozione su cultura e sostenibilità [post_date] => 2024-01-31T11:04:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706699057000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "geco bit le novita dei brand vacation rentals autentico villas" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1712,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche.\r

\r

Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria.\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali.\r

\r

«La presenza in fiera è importante - afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze».\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi».\r

\r

","post_title":"GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas","post_date":"2024-02-01T12:48:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706791688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.\r

\r

Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche.\r

\r

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.\r

\r

\"Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi\".\r

\r

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection","post_date":"2024-02-01T12:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706790318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo.\r

\r

“È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”.\r

\r

La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche.","post_title":"I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature","post_date":"2024-02-01T11:40:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706787601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampliare la rete di contatti, offrire opportunità e vantaggi esclusivi ai membri affiliati, creare sinergie tra le due entità e consolidare la posizione di Travel World Escape nel mercato dei viaggi sostenibili. Sono gli obiettivi della nuova partnership tra il to veneziano e Welcome Travel Group.\r

\r

L'idea è quella di permettere alle agenzie del network di accedere a un'ampia gamma di esperienze di viaggio eticamente responsabili e sostenibili, ampliando le competenze su un segmento di mercato in forte espansione e creando così nuove opportunità di business.\r

\r

Travel World Escape sarà presente alla Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio, presso il padiglione 4, stand B108.","post_title":"Travel World Escape: nuova partnership con Welcome Travel","post_date":"2024-02-01T11:10:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706785843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460492","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comincia con il volo diretto di Neos da Milano Malpensa a Nanchino il viaggio alla scoperta dello Jiangsu, la provincia più ricca della Cina sudorientale. E grazie all’esenzione dal visto di ingresso nel Paese di cui possono beneficiare i turisti italiani, raggiungere la destinazione quest’anno è ancora più semplice!\r

\r

Con migliaia di anni di storia lo Jiangsu è la provincia con il più ricco patrimonio culturale della Cina. Ecco allora un itinerario ideale che svela i tratti più caratteristiche della regione: un viaggio attraverso la storia e la cultura, alla scoperta di cibo e natura. Dai siti storici di Nanchino ai giardini di Suzhou, dalle splendide città acquatiche di Yangzhou ai paesaggi incantati del lago Taihu a Wuxi, ogni tappa è un'esperienza unica.\r

\r

Inoltre, una rete di trasporti all’avanguardia fra aeroporti, ferrovie ad alta velocità ed autostrade collega lo Jiangsu alle principali città del resto del Paese, come Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong e Chengdu.\r

\r

Giorno 1 - Nanchino, capitale della provincia di Jiangsu, mix di storia e modernità\r

\r

Nanjing Ming Xiaoling, patrimonio dell’Umanità Unesco, è il più grande mausoleo reale in Cina e data tra il XIV e il XIX secolo. Il suo design architettonico rappresenta pienamente l’unione tra l'uomo e la natura e divenne il modello di progettazione per le tombe imperiali delle dinastie Ming e Qing. Visitabile in ogni stagione dell’anno, il Mausoleo Shintoista di Ming Xiaoling è conosciuto come il sentiero più bello.\r

\r

\r

\r

Tour notturno del fiume Qinhuai: un’esperienza fra le luci soffuse dell’antico fossato che si snoda attraverso la città di Nanchino, che viene considerato proprio il fiume madre della città. A bordo di un’imbarcazione colorata è possibile percorrere il fiume ammirando la bellezza di Nanchino, da un punto d’osservazione privilegiato.\r

\r

\r

\r

Gustare le specialità gastronomiche: Nanchino è molto famosa per le sue proposte culinarie e per lo street food spuntini, spaziando dall'anatra salata, alle torte di riso glutinoso, agli xiaolongbao, i famosi ravioli ripieni e cotti al vapore, solo per citare qualche specialità.\r

\r

Giorno 2 - Suzhou, conosciuta dai cinesi come il ‘Paradiso in Terra’\r

\r

I Giardini di Suzhou: i giardini classici orientali rappresentati dal Giardino dell'Umile Amministratore e dal Giardino Lingering sono anche patrimonio mondiale dell'Unesco. Totalmente diversi dalla concezione occidentale dei giardini, uniscono il meglio del paesaggio, dell’architettura e di ogni forma d’arte. E quelli di Suzhou incarnano i geni fondamentali della spiritualità cinese. Come sottolinea il detto \"un giardino, un mondo”. l'intera città di Suzhou è un grande giardino, il che la rende la città più bella del Jiangsu. Qui è possibile scoprire la millenaria storia di Suzhou. Da non perdere il museo, opera del designer di fama mondiale Pei Luming, la cui casa natale è proprio qui.\r

\r

Tour dell'antica città di Suzhou: visita Shantang Street vicino all'antico canale, dove si possono assaggiare snack e scoprire i prodotti di artigianato locali.\r

\r

[gallery ids=\"460495,460496,460497\"]\r

\r

Giorno 3 – Yangzhou, la bellissima città dell’acqua, a sud del fiume Yangtze\r

\r

Molteplici le attività che attendono i visitatori in questa città, a cominciare da una gita in barca sullo Slender West Lake.\r

\r

\r

\r

Il China Grand Canal Museum conduce i turisti attraverso la storia e i cambiamenti del luogo ma una menzione speciale è quella riservata alla cucina Huaiyang, che è nata proprio qui ed è un baluardo della Scuola di Su, una delle “Quattro scuole culinarie cinesi”. Yangzhou è sicuramente la capitale gourmet della Cina: il famoso riso fritto di Yangzhou e la testa di leone di Yangzhou sono solo due delle prelibatezze da assaggiare.\r

\r

Giorno 4 – Wuxi: la bellissima costa del lago Taihu\r

\r

Taihu è uno dei tre laghi d'acqua dolce più grandi della Cina; una sosta a Yuantouzhu soprattutto nel mese di aprile, consente di ammirare il meraviglioso spettacolo della fioritura dei ciliegi e questo è proprio uno dei migliori punti di osservazione di tutto il Paese.\r

\r

\r

\r

Ancora, l’antica strada di Nanchang che costeggia il canale e il Margine Acquatico dei Tre Regni, un grande parco tematico che ripercorre i classici cinesi.\r

\r

\r

\r

La provincia di Jiangsu parteciperà alla BIT di Milano dal 4 al 6 febbraio (padiglione 4 stand B105 C106). Vieni a trovarci per saperne di più sulle politiche e informazioni sul turismo!\r

\r

Contatta il nostro ufficio di rappresentanza in Italia:\r

responsabile dell’ufficio: Tan mingming\r

+39 3886949925 e-mail: jiangsutourism@gmail.com\r

Charm of Jiangsu ti dà il benvenuto!","post_title":"Cina: da Milano a Nanchino alla scoperta del fascino dello Jiangsu","post_date":"2024-02-01T09:45:53+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1706780753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'offerta di tour griffati Navigazione Libera del Golfo che si presenta al prossimo Tove in programma al Meliá Milano dal 4 al 5 febbraio per presentare tutte le proprie novità agli agenti di viaggio. \"Siamo partiti con cinque itinerari pacchettizzati già nel 2020, in piena emergenza Covid - racconta il direttore commerciale di Nlg, Gustavo Savarese -. Visto il successo ottenuto, oggi siamo a quota 16. Tutti con partenze giornaliere in calendario dal 1° aprile al 2 novembre, alcune anche con doppio programma. E il tour Napoli - Positano - Amalfi rimane disponibile per l'anno intero, con le partenze limitate però al solo fine settimana nel periodo invernale, dal 3 novembre in avanti\".\r

\r

Oltre alla tratta attiva 12 mesi, gli altri itinerari prendono ancora una volta le mosse da Napoli per Sorrento e Capri. Dalla stessa Sorrento sono inoltre in programma tour per Amalfi e Positano, nonché per Capri e ancora Positano. Ogni viaggio include soste di almeno tre ore in ciascuna destinazione, per permettere agli ospiti di godersi ciascuna località. \"Si tratta di una proposta che incontra un pubblico sempre più numeroso - osserva Savarese - anche perché molte persone preferiscono evitare il traffico sulle strade della costiera, prediligendo gli spostamenti via nave\".\r

\r

Altro fiore all'occhiello di Nlg è poi la motonave Patrizia da 60 metri per 250 posti totali: rinnovata due anni fa è un'unità di lusso con piscinetta e Jacuzzi a bordo. \"La proponiamo tra le altre cose per escursioni dedicate agli individuali e ai piccoli gruppi, soprattutto per l'isola di Capri, ma siamo naturalmente sempre disponibili a costruire itinerari tailor made. E' poi molto apprezzata pure per gli eventi\".\r

\r

Navigazione Libera del Golfo prosegue infine anche per il 2024 la propria programmazione tradizionale dedicata ai collegamenti Napoli - Capri (con ben 11 corse), Sorrento - Capri e in generale per tutta la costiera Amalfitana, verso la stessa Amalfi e Positano. A questi si aggiungono le tratte nel golfo di Salerno, nonché le Tremiti da Vieste e da Termoli, e le Pontine da Terracina, tutti effettuati con mezzi veloci. L'intera programmazione è già disponibile online, sia per il mercato b2b, sia per quello b2b.","post_title":"Cresce l'offerta di tour griffati Nlg. Tutte le novità al Tove","post_date":"2024-02-01T09:45:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706780732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l'Assemblea dei Soci ospitata ieri nell'edificio monumentale dell'Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group.\r

\r

Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. \"La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero\".\r

\r

Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le partnership\r

\r

Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta.\r

\r

Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding.\r

\r

Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza.\r

\r

“Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto\".","post_title":"Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita","post_date":"2024-01-31T15:40:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706715642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Garrone[/caption]\r

\r

Il debutto di I4T nei padiglioni della Bit è interamente dedicato agli agenti di viaggio. Il 2024 si è aperto con il rinnovo di tutti i contratti con i network, compreso Welcome Travel Group, di cui I4T è diventato il fornitore di riferimento per le coperture assicurative Medico Bagaglio Annullamento rivolte ai passeggeri. \r

\r

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, dichiara: “In Bit presentiamo un prodotto più performante, sviluppato per ottimizzare le coperture in funzione delle esigenze dei nostri clienti. Parallelamente, puntiamo sul servizio: con I4Assessment, ad esempio, offriamo ad ogni agenzia un’analisi personalizzata del suo modello di business, evidenziando le sue specifiche esigenze assicurative. Si tratta di un aspetto spesso sottovalutato: molte agenzie, ad esempio, si avvalgono di polizze RC con massimali troppo bassi, altre utilizzano ancora polizze che escludono il rischio volo”. \r

\r

Nel corso della 3 giorni di BIT saranno presentati anche i nuovi area Manager che entrano nel team commerciale: Pierluigi Picilli per l’area di Milano e Gabriele de Stefano per la Puglia e la Basilicata. Con gli ultimi ingressi, la rete è ora composta da 14 addetti, coordinati dal direttore di rete Ilaria Bortolato, che risponde al direttore commerciale travel Giovanni Giussani. \r

Bilanci\r

I4T ha chiuso il 2023 superando i 50 milioni di euro di premi intermediati. La crescita dei volumi si accompagna ad una costante attenzione alla qualità delle prestazioni erogate: dalla consulenza professionale della società S4T agli ottimi risultati dell’ufficio Customer Experience, che nel 2023 ha affiancato gli agenti di viaggio nella gestione di più di 15.000 sinistri con le diverse Compagnie, registrando un tasso di soddisfazione senza precedenti. \r

\r

“Per mantenere il servizio ineccepibile, anche a fronte di volumi in forte crescita – spiega Giovanni Giussani, direttore commerciale travel I4T – abbiamo investito sia nell’organizzazione interna, con l’ingresso di nuovi professionisti e l’adozione di sistemi tecnologici più evoluti, sia nella rete commerciale, che assicura un’assistenza costante agli agenti di viaggio, accompagnandoli nella scelta del prodotto e supportandoli in caso di sinistri: un asset strategico fondamentale per garantire un collegamento diretto ed efficiente con il mercato”. ","post_title":"I4T: alla Bit per un confonto con gli agenti di viaggio","post_date":"2024-01-31T11:17:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706699840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Barbados si promuove una volta di più in Italia partecipando alla prossima Bit, occasione per instaurare sinergie e possibili collaborazioni con partner strategici. Molteplici le possibilità di viaggio offerte dall'isola: spiagge paradisiache permettono ai turisti di rilassarsi, i panorami di rara bellezza offrono la possibilità agli amanti della natura di trascorrere giornate intere all’aria aperta, la cultura vibrante e coinvolgente permette di conoscerne la storia mentre l’eccezionale tradizione gastronomica fanno di Barbados un’isola da scoprire anche a tavola con tutti i sensi.\r

Tema particolarmente caro a Barbados è poi la sostenibilità, che si può ritrovare nel programma Mindfultravelbarbados, che racchiude al suo interno tutta una serie di esperienze che offrono la possibilità ai turisti di scoprire l’isola prendendo parte ad attività che strizzano l’occhio alla salvaguardia dell’ambiente, come per esempio piantare alberi o coralli.\r

Per promuovere il turismo e la conoscenza di questa isola caraibica, il Barbados Tourism Marketing nelle scorse settimane ha lanciato in diversi mercati “Feels Like Summer”, una nuova campagna che invita i viaggiatori a scoprire le diverse sfaccettature di Barbados usufruendo di “crediti digitali” esclusivi del valore di circa 180 euro, che permettono di rendere la fuga a Barbados ancora più indimenticabile.\r

Barbados Tourism sarà presente in Bit al padiglione 4, stand E60.","post_title":"Barbados punta i riflettori della promozione su cultura e sostenibilità","post_date":"2024-01-31T11:04:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706699057000]}]}}