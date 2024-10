“Gattinoni Travel è la casa degli agenti che evolvono”. Il Reportage E’ online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dedicato a Gattinoni Travel dal titolo “Gattinoni è la casa degli agenti che evolvono“. Con quasi 1500 agenzie affiliate, il Gruppo offre una gamma di soluzioni pensate per supportare le agenzie nel loro percorso di crescita, garantendo al contempo la salvaguardia della loro identità. Le agenzie possono scegliere tra diverse linee affiliative e associative, come Gattinoni Mondo di Vacanze, brand riconosciuto che offre un pacchetto di servizi operativi e un portafoglio di prodotti esclusivi, My Network che garantisce flessibilità nella selezione di prodotti e servizi con condizioni vantaggiose e Gattinoni Travel Point, le agenzie in associazione in partecipazione, una soluzione ideale per agenzie indipendenti, anche storiche, che vogliono sfruttare al massimo la forza del network e il supporto e le risorse del Gruppo. Queste ultime hanno registrato una crescita straordinaria nel 2024, con un aumento del 40% rispetto al 2023. La formazione è un elemento cruciale per il successo degli agenti di viaggio. L’Academy Gattinoni offre corsi gratuiti che coprono una vasta gamma di argomenti, dalle tecniche di vendita all’uso della tecnologia, preparando gli agenti a rispondere alle richieste del mercato attuale. Le Masterclass si strutturano invece in Advenced, Basic e Super Basic per rispondere a tutte le esigenze. Inoltre, il neonato Luxury Club punta a elevare le competenze nel segmento del turismo di lusso, formando agenti specializzati attraverso webinar e collaborazioni con fornitori di prestigio. Gattinoni Travel promuove esperienze uniche e personalizzate; con un’ampia varietà di opzioni, dal turismo avventuroso a quello culturale, le agenzie possono offrire itinerari su misura che soddisfano le passioni e gli interessi di tutti i viaggiatori. Leggi il Reportage di Gattinoni Travel Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage by Travel Quotidiano dedicato a Gattinoni Travel dal titolo "Gattinoni è la casa degli agenti che evolvono". Con quasi 1500 agenzie affiliate, il Gruppo offre una gamma di soluzioni pensate per supportare le agenzie nel loro percorso di crescita, garantendo al contempo la salvaguardia della loro identità. Le agenzie possono scegliere tra diverse linee affiliative e associative, come Gattinoni Mondo di Vacanze, brand riconosciuto che offre un pacchetto di servizi operativi e un portafoglio di prodotti esclusivi, My Network che garantisce flessibilità nella selezione di prodotti e servizi con condizioni vantaggiose e Gattinoni Travel Point, le agenzie in associazione in partecipazione, una soluzione ideale per agenzie indipendenti, anche storiche, che vogliono sfruttare al massimo la forza del network e il supporto e le risorse del Gruppo. Queste ultime hanno registrato una crescita straordinaria nel 2024, con un aumento del 40% rispetto al 2023. La formazione è un elemento cruciale per il successo degli agenti di viaggio. L'Academy Gattinoni offre corsi gratuiti che coprono una vasta gamma di argomenti, dalle tecniche di vendita all'uso della tecnologia, preparando gli agenti a rispondere alle richieste del mercato attuale. Le Masterclass si strutturano invece in Advenced, Basic e Super Basic per rispondere a tutte le esigenze. Inoltre, il neonato Luxury Club punta a elevare le competenze nel segmento del turismo di lusso, formando agenti specializzati attraverso webinar e collaborazioni con fornitori di prestigio. Gattinoni Travel promuove esperienze uniche e personalizzate; con un'ampia varietà di opzioni, dal turismo avventuroso a quello culturale, le agenzie possono offrire itinerari su misura che soddisfano le passioni e gli interessi di tutti i viaggiatori. Leggi il Reportage di Gattinoni Travel [post_title] => "Gattinoni Travel è la casa degli agenti che evolvono". 